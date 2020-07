Programación Jueves 9 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías (primera serie)

Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Cristina Ortiz, piano

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.1

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Leo Brouwer

Guajira criolla y Zapateo

Silvia Costanzo, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano7

07.00

Y la mañana va

William Sterndale Bennett

“Parisina”, obertura sobre un poema de Lord Byron, op.3

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Alexander Glazunov

Dos bocetos finlandeses, op.89

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº8

Susanne Schaffert, flauta dulce

Emanuela Marcante, clave

Camille Saint Saens

Preludio del oratorio “El diluvio”, op.45

Yan Pascal Tortelier, violín

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Louis Fremaux

Ludwig Van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11

Kalman Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Richard Strauss

Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Edward Tubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Hakan Ehrén, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Enrique Granados

Escenas románticas

Daniel Ligorio, piano

Béla Bartók

Divertimento para orquesta de cuerdas

Ensamble de Cuerdas de Helsinki

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Joaquín Rodrigo

Concierto pastoral, para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Philharmonia / Ion Marin

Joseph Haydn

Sonata Mi bemol mayor, Hob.16, N°52

Alfred Brendel, piano

Ferruccio Busoni

“Marcha de Altoum” y “Marcha de Turandot”, de la Suite Turandot, op.41

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

11.00

La gran aldea (Holanda)

Matthijs Vermeulen

Sinfonía Nº1, “Sinfonia Carminum”

Orquesta Real del Concertgebouw / Bernard Haitink

Conrad Friedrich Hurlebusch

Concierto para dos oboes, violín, cuerdas y bajo continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violin

Ensamble Barroco “Musica ad Rhenum”

Henri Zagwijn

Canciones de la horca

Hein Meens, tenor

Marien van NIeukerken, piano

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Cuarteto Nº13 en la menor, D.804

Cuarteto Melos

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Frédéric Chopin

Polonesa para piano en La bemol mayor, op.53, “Heroica”

Mauricio Pollini, piano

13.00

Complemento musical

Benedetto Ferrari (compositor italiano Barroco)

“Chi non sa come amor”, “Non fia piu ver”, “Quando prendon riposo” y “O monumenti”

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensemble Artaserse

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Antal Jancsovics

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para cuarteto de cuerdas en La mayor, K.464a

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Complemento musical

Howard Hanson (compositor estadounidense, 1896 – 1981)

Suite Merry Mount

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Jean Sibelius

Selección de canciones

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothóni, piano

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

21.00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos, op.36, canciones Nº1, 2 y 3

Sergio Moldavsky, guitarra

Claudio Monteverdi

Selección de fragmentos de “El retorno de Ulises a la patria”

Gianluca Buratto, bajo

Christopher Lowrey, contratenor

Mathías Vidal y Emiliano González-Toro, tenores

Cappella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Eduardo Falú

Suite argentina

Néstor Benito, guitarra

Carlos López Buchardo

Seis canciones argentinas al estilo popular:

– Vidalita

– Los puñalitos

– Desdichas de mi pasión

– Vidala

– Canción del carretero

– Jujeña

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)