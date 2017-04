Programación Jueves 13 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Bernat Font Trio

After sun

Steeplechase rag

Andrés Hayes / Gustavo Hernandez

Nature boy

I didn’t know what time it was

Lena Horne

Come on strong

I’d do anything

I got rhythm

———————-

00.30

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit

Martha Argerich, piano

01.00

Tiempos Modernos

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº3 en do menor, op.43, “Poema Divino”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Riccardo Muti

Carnegie Hall de New York, EEUU, 30 de enero de 2015

Nicolai Rimski Korsakov

Arias de las operas Sadko y La doncella de la nieve

Aida Garifullina, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Francia / Cornelius Meister

Grabación de estudio editada en Febrero de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Claudio Arrau, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

James Levine, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Bernhard Joachim Hagen

Minue con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Si bemol mayor

Ensamble de clarinetistas suizos

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 4, Nº5, Nº6 y Nº7

The Parley of instruments / Peter Holman

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Maria Tipo, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Arnold Bax

Sonata para clarinete y piano

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Folia” (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés, op.40

Göran Söllscher, guitarra

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “La leyenda del Rin”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de “El Tabano”, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Frederic Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Nelson Goerner, piano

Nicholas Charles Bochsa (francés, 1789 – 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

08.00

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Idikó Line, violín

Thomas Hlawatsch, piano

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Wolfgang Sawallisch, piano

Cuarteto de vientos de Munich

Arcangelo Corelli

Sonata para dos violines y bajo continuo, op.1, Nº6

Anna y Quido Hölbling, violines

Ján Slávik, chelo

Daniela Ruso clave

Vladimir Ruso, órgano

09.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Carl Reinecke

Música de ballet Nº2, de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter

10.00

El artista de la semana

Lynn Harrell

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor, Hob.7d, Nº2

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

———————————

Zdenek Fibich

Cinco souvenirs para piano, op.41

William Howard, piano

Hector Berlioz

Ensoñación y capricho para violín y orquesta, op.8

James Ehnes, violín

Orquesta Sinfónica de Quebec / Yoav Talmi

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Niels Gade

Primer acto de Un cuento folklórico

Danish Radio Sinfonietta / Harry Damgard

Benna Moe

Estudios instructivos para piano, op.6 y op.9

Cathrine Penderup, piano

Johann Peter Emilius Hartmann

Obertura Hakon Jarl, op.40

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

12.00

Clásicos a la carta

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín/ Kent Nagano

Johann Sebastian Bach

Concierto italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Glenn Gould, piano

Johann Strauss II

Voces de primavera, op.410

Ingrid Kertesi, soprano

Orquesta de la Opereta de Hungría / László Kovács

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Gregor Piatigorsky, chelo

Valentin Pavlovsky, piano

——————–

Luigi Boccherini

Sinfonía en Do mayor, op.12, Nº3

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

George Frideric Handel

“Fury with red sparkling eyes”, del oratorio Alexander Balus

Karina Gauvin, soprano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

14.00

El compositor de la semana

Karol Szymanowski

“Mitos” para violín y piano, op.30

Priotr Plawner, violín

Waldemar Malicki, piano

————-

Cécile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johann Nepomuk Hummel

Quinteto con piano en mi bemol menor, op.87

Trío Wanderer

Christophe Gaugué, viola

Stéphane Logerot, contrabajo

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Pedro Miguel Marqués y García (1843-1918)

Sinfonía N°1 en Si bemol mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de España / José Luis Temes

Peter Heise (1830-1879)

Sonata para chelo y piano en la menor

Morthen Zeuthen, chelo

Amalie Malling, piano

Peter Heise

Canciones de Solveig de Peer Gynt de Ibsen

Randi Stene, mezzosoprano

Burkhard Kehring, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Gioacchino Rossini

“Quell alme pupile” de La pietra del paragone

William Matteuzzi, tenor

Orquesta Filarmonica de Minsk / Alain Guingal

Frédéric Chopin

Concierto Nº1 para piano y orquesta en mi menor, op.11

Maria Joao Pires, piano

Orquesta Nacional de la Opera de Montecarlo / Armin Jordan

19.00

Eduardo Angulo (compositor Mexicano nacido en 1954)

Pervertimento en Do mayor

Cuarteto Aurora

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia N°11 en Re mayor, K.84

Orquesta de cámara Northern / Nicholas Ward

Michael Tippet

Sonata N°2

Peter Donohoe, piano

Giacomo Puccini

“Intermezzo” de Suor Angelica

Orquesta Filarmonica de Berlin / Herbert von Karajan

20.00

Ciclos (Obras para piano de Guastavino)

Carlos Guastavino

Estilo. A la manera popular

Martin Jones, piano

Carlos Guastavino

Diez preludios sobre temas de canciones populares infantiles

Dora de Marinis, piano

————

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en do menor

Orquesta de Cámara de Sttutgart / Martin Sieghart

21.00

Música nocturna

23:00

Industria Nacional

Eduardo Lagos

Pequeña suite criolla

Jorge de la Vega, flauta

Eduardo Lagos, piano

Arias de las óperas La Traviata, La Gioconda, I Pagliacci, Cavalleria Rusticana y La Wally

Delia Rigal, soprano

Orquesta Estable del Teatro Colón / Juan Emilio Martini

Florent Schmitt

A tour d’anches, op.97

Miembros del Ensamble Molto Libero

Luis Müller

Preludio y melodía para acompañar un diálogo

Diego Harstein, piano