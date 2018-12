Programación Domingo 9 de Diciembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Patrick Demenga, chelo

Eke Roberto Méndez, piano

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para trío de cuerdas en Sol mayor, K.app.66

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Ferruccio Busoni

Cuatro escenas de ballet en la forma de un vals de concierto, op.33a BV 238

Geoffrey Douglas Madge, piano

Giacomo Puccini

Aria “Vissi d’arte”, de la ópera Tosca

Miriam Gauci, soprano

Orquesta de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Música en el CCK (Margarita Pollini)

14.00

En blanco y negro (Antonio Formaro)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23:00

Música de salón