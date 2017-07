Persistentes buscones de canciones

Dionne Warwick cantaba en coros y como sesionista cuando Bart Bacharach la descubrió. Inmediatamente la hizo firmar contrato, le produjo discos y le hizo cantar sus composiciones. Bobby trae Never fall in love again, arquetipo de canción de esa sociedad. Héctor contesta con algo no muy lejano, después de revisar y revisar su discoteca. Tras prometerlo y buscarlo, persistentemente, nos trae Louis Armstrong con sus Hot Five y Hot Seven, las primeras formaciones propias con la que grabó Satchmo.

Además, Atahualpa Yupanqui, Juanjo Domínguez, Thelonius Monk con John Coltrane y Amália Rodrigues, .