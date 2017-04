Paula Donay: “Llevamos más de un año trabajando y no dependemos de nadie”

Paula Donnay, impulsora de ‘Aprendamos a Ayudar’, una agrupación de bien público integrado por vecinos que bregan por la solidaridad; dialogó con Radio Nacional y explic´p en qué consiste el sistema de ayuda a las personas más necesitadas a través de las redes sociales.

“Hasta el momento llevamos ayudando a 159 familias que solicitaron ayuda. Cada donación que se recibe se entrega, no guardamos donaciones. Todo va acompañado por actas y fotos de lo que se dona y se recibe para garantizar transparencia”, dijo la vecina.

Donay también nos dijo que “estamos abocarnos a las personas que no tienen para alimentar a sus hijos, no solo esto también hay gente que necesita nebulizadores. Tratamos de juntar ropa, alimentos no perecederos”.