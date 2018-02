Palito sigue siendo El Rey (parte II)

Segunda parte de la entrevista a Palito Ortega para Distinto tiempo.

Reflexiones sobre la continuidad del músico a los 76 años, pruebas de fuego que uno atraviesa en la vida, experiencias en la arena política cuando Ramón Ortega llegó a ser gobernador de Tucumán y senador nacional por su provincia natal.

Capítulo aparte, cómo se involucró en la recuperación de Charly García. Anécdotas sobre aquella convivencia, mientras duró el tratamiento médico. Hermandad de siete meses que Nito Mestre y otros amigos conocieron de cerca.

Y sus principales referentes musicales: Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles, Sui Generis.

Playlist: A mi amigo le gusta el rock, Palito Ortega Yo tengo fe, Palito Ortega Rivalidad, Charly García Tu amor, Charly García / Pedro Aznar Love Will Keep Us Together, Captain and Tennille La casa del sol naciente (The House Of The Rising Sun), Palito Ortega La colina de la vida, León Gieco / Nito Mestre La gente del futuro, Miguel Cantilo There's a Kind of Hush, Herman's Hermits Mariel y el capitán, Nito Mestre Twist and Shout, The Beatles Gracias a la vida, Mercedes Sosa