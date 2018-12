Juan Godoy secretario general de S.U.T.E.Ca y referente de la intersindical docente. Se refirió a las clases del ciclo lectivo 2019. Anuncio que el ciclo 2019 no iniciará para los gremios docentes de Catamarca, tras no haber respuestas ni acuerdo dentro de los plazos establecidos. El reclamo que incomoda a los docentes es que no se cumplió con el acuerdo paritario y la cláusula gatillo. “Los montos no se actualizaron y además no se cumplió con muchos de los acuerdos alcanzados en paritarias”.