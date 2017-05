Neuquén figura entre las provincias menos desiguales

El dato surge de un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El diputado provincial del MPN, Luis Sapag, destacó que Neuquén está haciendo las cosas mejor que el resto de las provincias. Sapag dijo que la clave es la inclusión social: “A pesar que Neuquén ha tenido una corriente inmigratoria muy grande ha crecido con la menor desigualdad gracias a la inclusión social.” concluyó.

Ante la consulta por el cambio de la concejal de la ciudad de Neuquén que abandonó el bloque del MNP, el diputado opinó que: “Laura Plaza se equivocó”. Dijo que la renuncia no es para alarmarse y que la periodista no supo entender al MPN. “Es propio de los que entran por currículum y carecen del conocimiento no académico de la desigualdad social. Es una inmoralidad que siga siendo concejal” sentenció Sapag.