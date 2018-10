Mendoza es la primera provincia en implementar la base de datos de ADN

El gobernador Alfredo Cornejo, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, presentaron el software CoDIS (Combined DNA Index System). Creado por el FBI, el sistema será utilizado para la investigación criminal. Desde su puesta en marcha en la provincia, hace 30 días, ha permitido determinar los responsables de 22 delitos en causas que se encontrabas archivadas y sin resolución.

Durante el lanzamiento, y en representación del FBI, estuvieron presentes Jayann Sepich; Bruce Budowle y Tim Shellberg, quienes fueron los encargados de mostrar cómo funciona el programa.

“Es un placer para mí anunciar que la provincia de Mendoza es la primera de la Argentina en establecer formalmente la base de datos de ADN para la investigación penal y el uso del reconocido sistema CoDIS, software del FBI”, destacó Gullé.

“Este lanzamiento oficial demuestra el compromiso y la visión que tiene Mendoza de la seguridad y de cómo han trabajado en conjunto”, indicó Budowle. El representante del FBI agregó que “el ADN es la mejor herramienta para encontrar al responsable de un crimen y para prevenir delitos. En 1988 Estados Unidos tuvo su primera base de datos que perfeccionó con el tiempo. Hoy Argentina y Mendoza está dando un primer paso”.

“Garantizar justicia a las víctimas del crimen es una función primordial”, aseguró Cornejo. “Esclarecer y prevenir el crimen, además de exonerar a los inocentes que no lo hayan cometido es, y será siempre, un servicio de crucial importancia que deben brindar nuestros gobiernos. En este contexto, me complace anunciar que hoy la provincia de Mendoza asume un papel de liderazgo en cuanto a las bases de datos de ADN de criminales en la Argentina”, añadió el mandatario.

El Gobernador subrayó que “llevar a cabo este proceso permite a los investigadores identificar al autor del hecho ilícito, aun cuando no exista otra evidencia disponible. Además, les brinda una oportunidad inmediata de esclarecer antiguos crímenes que no hayan sido resueltos porque no se ha logrado identificar al sospechoso”.

Cornejo anunció que “hoy Mendoza se ha convertido en la primera provincia de Argentina en tomar muestras de ADN de casi la totalidad de los delincuentes arrestados o condenados por algún hecho ilícito. Es posible contar con este novedoso banco de perfiles genéticos gracias a la ley aprobada por el Poder Legislativo provincial en 2016”.

Fuente Prensa Gobernación