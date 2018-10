Mauricio Macri: “Vamos a cambiar la historia definitivamente”

En el cierre del 54° Coloquio de IDEA, el presidente Mauricio Macri sostuvo que “estamos poniendo la verdad sobre la mesa” y aseguró que “vamos a cambiar la historia definitivamente”. Además, convocó a los gremios, criticó a la dirigencia política y se refirió a la discusión por el Presupuesto.

En Mar del Plata, ante cientos de empresarios en el hotel Sheraton, Mauricio Macri convocó a los gremios para hacer “cosas inteligentes por la gente” y aseguró que “no existió en la historia ningún Presidente más preocupado por la generación de empleo que yo”. Volvió a cuestionar la legislación laboral y llamó a “evitar las mafias que se generan alrededor”.

Macri remarcó: “No podemos tener un costo logístico que es el doble de la región, no podemos tener métodos mafiosos”. “Si esto no cambia, cientos de miles de puestos de trabajo no se van a generar. No es una cuestión personal, limita nuestro futuro”, indicó y afirmó: “Lo mismo con la legislación laboral”, agregó.

Otras frases del Presidente:

“Han sido meses muy duros. Lo ratifico: excepto por el secuestro, fueron los peores meses que he vivido. Sé de la angustia con que se están viviendo todos estos meses por parte de todos los argentinos. La angustia de todos es mi angustia”

“Existe una mayoría de argentinos que dijo que hay que cambiar la historia y eso significa que no hay atajos. Hay algo que se está internalizando, no hay más realismo mágico ni mentiras, estamos haciendo lo que tenemos que hacer”

“Necesitamos que lo público y lo privado trabajen en conjunto, somos parte del mismo equipo. No puede haber despilfarro de un lado y esfuerzo del otro”

En la discusión por el Presupusto “tienen que estar Ustedes (empresarios) y todos. Se tiene que discutir todo, renglón por renglón. Tenemos que dar esa discusión”

“Confío en que este presupuesto lo podamos aprobar, es la base para ir a un presupuesto estructuralmente sano”

“La competitividad es absolutamente todo, es mucho más que lo que decía el general Perón. Es la razón de vivir. Es lo que implica generar empleos de calidad, significa darle un rol a cada argentino”

“Claramente, la política está muy en deuda con este país”

“Lo que no te mata te fortalece. Los argentinos estamos empezando a salir de todo lo que nos pasó mucho más fortalecidos, nos fortalecimos como sociedad. Hemos visto sucesión de presidentes y, por más que algunos pronosticaron eso, acá estamos”

“Todavía falta una ley que nos permita recobrar el dinero, los argentinos quieren recuperar el dinero que se llevaron los corruptos”

“Son 70 años de arrastrarnos en el mismo barro, de dar vueltas y siempre creernos los mas vivos de todos. Hay dirigentes que contribuyen y tienen un compromiso con la gobernabilidad, pero también hay muchos que todavía les falta coraje para encarar la verdad”

“No existió en la historia ningún Presidente más preocupado por la generación de empleo que yo”

“El populismo es algo muy contagioso”

El populismo “es muy tentador. Es hacer cosas que no tienen consecuencias. Es esa fiesta inolvidable en la que te agarras una borrachera terrible y que al otro día se te parte la cabeza. Esto es lo que tuvimos durante muchos años y que se acentuó en la última década”

“Son 70 años de arrastrarnos en el mismo barro, de dar vueltas y siempre creernos los mas vivos de todos. Hay dirigentes que contribuyen y tienen un compromiso con la gobernabilidad, pero también hay muchos que todavía les falta coraje para encarar la verdad.”