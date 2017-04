Marcharán bajo la consigna “Basta de inseguridad”

Basta de inseguridad” es la consigna con la que el próximo viernes saldrá a la calle un grupo de personas que se identificaron como amigos de Sebastián Pereyra, el joven asesinado durante un robo el domingo 16 de abril, pero que aclararon que no se trata de un pedido por ese solo hecho, y convocan a toda la ciudadanía. “Nadie está exento de nada”.

El mensaje comenzó a circular a través de WhatsApp luego de la muerte de Pereyra y el caso de Gastón Castro, quien murió a causa de un disparo luego de que intentara robar en un automóvil.

Con fondo rojo y letras blancas se leía “Basta de inseguridad, porque merecemos vivir en paz”.

Catalina Reynoso es una de las organizadoras de la marcha que se realizará el viernes desde las 19, en la plaza 25 de Mayo. Ella es amiga de la pareja de Pereyra, y junto con otros conocidos decidió convocar a esta manifestación.

“Es un reclamo por la inseguridad en la que se vive. No te dan alternativas”, dijo a El Ancasti, y explicó que el pedido de justicia no es solamente por el chico Pereyra. “El pedido es por la inseguridad que vivimos todos, por eso invitamos a la gente de los diferentes barrios, porque esto no es algo del barrio 11 de Mayo solamente, es algo general”, explicó.

“Queremos que la Gobernadora nos escuche. Que haga algo para frenar toda esta inseguridad. Porque hasta que no te pasa algo, no reaccionás”, concluyó.

Todo sigue igual

El domingo 16 de abril alrededor de las 22.30, Pereyra regresaba de dejar a su hijo de 2 años en la casa de su pareja. Cuando caminaba por la calle Colombia hacia su domicilio en el barrio La Esperanza, fue abordado por dos “motochorros” que intentaron robarle el teléfono celular. El joven se resistió al arrebato y cuando pretendía escapar, uno de los delincuentes le descerrajó dos disparos. Uno dio en el suelo, el segundo impactó en el omóplato izquierdo y le rozó el corazón. Quedó tendido en el suelo y murió en ese lugar, pese a los esfuerzos de los médicos del SAME. Una persona quedó detenida por el hecho y pese a los avances en la investigación, los vecinos sostienen que en la zona continúa acechando la delincuencia.

“El barrio sigue en las mismas condiciones. La Guardia Urbana no pasa, la policía tampoco”, explicó Reynoso, quien añadió que la semana pasada asaltaron a una chica a media cuadra de la comisaría Séptima, en el barrio Parque América.

Tras el crimen, varios comerciantes de la zona -quienes además viven en el barrio- dudaban en mantener las puertas abiertas de los respectivos negocios.

“Estamos asustados porque vivimos en tierra de nadie”, habían manifestado a este diario. En la ocasión habían expresado que los pedidos de más presencia policial era de vieja data.

