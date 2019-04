Maidana anunció su retiro definitivo

Marcos René Maidana, ex campeón mundial interino superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), suspendió el operativo de puesta a punto física que había emprendido en Estados Unidos para intentar volver al ring a los 35 años y transformó hoy en definitivo el retiro que había anunciado en 2016.

“Me retiro definitivamente”, dijo el ex púgil nacido en la localidad santafesina de Margarita, quien adujo problemas con la empresa Premier Boxing Champions (PBC), que maneja a Floyd Mayweather, y con la que había acordado un paquete de tres peleas.

En su regreso al país, el “Chino” Maidana sostuvo ante la prensa que se bajó “definitivamente” de la práctica del boxeo, pero aclaró que no por una cuestión de capacidad.

“Me bajé definitivamente, no porque no me sienta capaz, sino porque hubo algunas cosas que no estaban bien y entonces decidí no volver”, explicó Maidana al portal Infobae.

En Estados Unidos había iniciado un exigente programa de entrenamiento que lo llevó a perder unos 20 kilos, con lo cual daba indicios claros de que su retorno iba en serio.

Maidana admitió que “además de lo físico”, aspecto en el que

trabajaba, “hubo algunos problemas con la empresa” con la que firmó el entendimiento.

“No cumplieron”, dijo lacónicamente el “Chino”, quien sin embargo prefirió no entrar en detalles.