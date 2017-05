“Los delitos de Lesa Humanidad no pueden amnistiarse”

La referente de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida en diálogo con la Radio de Todos, dio su parecer sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ayer declaró aplicable la Ley 24.390, conocida como “2×1”, para el caso de Luis Muiña -Expediente “BIGNONE Benito A. y otro s/recurso extraordinario”.

“Esto no es una cosa de la Argentina, son delitos de lesa humanidad. No tienen prescripción, no son amnistiables”

Hoy se reunirán con distintos organismos defensores de D.D.H.H., para definir una marcha que se realizaría la próxima semana, “para repudiar la decisión de la Corte”, adelantó.