Los árbitros de la fecha 11

Ya están las designaciones de árbitros para la fecha 11 de la Superliga.

Viernes 2 de noviembre

19:00 Belgrano vs. Gimnasia – Facundo Tello

21:00 Union vs. Patronato – Darío Herrera

Sabado 3 de noviembre

13:15 Aldosivi vs. Banfield – Diego Abal

15:30 Godoy Cruz vs. Atlético Tucuman – Pablo Echavarría

17:45 Estudiantes vs. River – Fernando Echenique

20:00 Boca vs. Tigre – Germán Delfino

Domingo 4 de noviembre

11:00 Argentinos vs. Independiente – Hernán Mastrángelo

13:15 Rosario Central vs. Colon – Fernando Rapallini

15:30 San Lorenzo vs. Talleres – Jorge Baliño

17:45 Racing vs. Newells – Silvio Trucco

20:00 San Martin (T) vs. San Martin (SJ) – Julio Barraza

Lunes 5 de noviembre

19:00 Defensa y Justicia vs. Velez – Ariel Penel

21:00 Lanus vs. Huracan – Nicolás Lamolina