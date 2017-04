La UEPC repudia la represión policial a docentes con una marcha al Panal en Córdoba

“Realmente la imágenes son de una vergüenza nacional Inusitada”, expresó Zulema Miretti, secretaria adjunta de la Uepc.

Recordemos que la represión se produjo anoche, mientras un numeroso grupo de docentes nucleados en los gremios nacionales, instalaban una estructura en la plaza del Congreso, para alojar allí un aula itinerante, donde se dictarían clases públicas para visibilizar los motivos del conflicto docente.

“Los docentes llevamos una lucha de dos meses con un gobierno que se niega a cumplir la ley, y que nos pide que llevemos otras acciones para que los chicos no pierdan días de clase. Eso es un aula, ni siquiera es una carpa, donde se iban a dar clases para visibilizar el problema. El gobierno dice que propicia el diálogo y viene y cierra ese aula. Se han dispuesto acciones en todo el país. Estamos frente a un plan de ajuste que solamente cierra con la represión. Se está poniendo en juego no solo el salario docente sino la formación, el presupuesto. Lo que se pretende con esto es visibilizar cuál es la situación, y justamente es lo que el gobierno nacional no quiere, pretenden ir hacia la privatizacion de la educación. Esto ni siquiera ocurrió en los 1093 días de carpa blanca durante la presidencia de Carlos Menem” dijo la dirigente.

En Córdoba habrá una movilización de los cuerpos orgánicos entre las 10 y las 15 horas, para concluir con un acto frente al Panal. Zulema Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia.