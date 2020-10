Homenaje a Rosario Bléfari mediante su obra

Dos Gardenias homenajea a Rosario Bléfari, cantante, actriz, poeta y figura emblemática de la movida rockera independiente de la Argentina, oirunda de Mar del Plata y cuya obra fue inmortalizada tras su partida física en julio de este año.

Eduardo Aliverti selecciona pasajes de su producción escrita y musical, abordando muy resumidamente todas sus facetas creativas y experimentales donde plasmaba sus ideas con libertad sobre las relaciones humanas, la vida, sus miedos y sentimientos. Además, el conductor resalta un artículo que describe con precisión a Bléfari, escrito por Silvina Friera en Página 12:

La escritura de Rosario Bléfari se parece a un viento que entra por la ventana de la literatura argentina y vuela los papeles con una frescura y una vitalidad inauditas. No se trata de patear el tablero y sus rígidas categorías, sino algo de un orden más modesto y demasiado íntimo; una curiosidad por la palabra y la música que en poemas en prosa, cuentos, entradas de diarios, apuntes de lecturas, anotaciones y tantas canciones revelan la extrañeza de la recién llegada que no quiere levantar el tono de voz ni imponerse como centro de atención. Tampoco era la intrusa que se equivocó de fiesta. Había o mejor dicho hay –porque lo escrito y las canciones siempre suenan y no tienen pretérito; son puro presente— la voz de una escritora que prefería posicionarse como una aficionada delicada en su profundidad para observar, registrar y auscultar lo cotidiano o un paisaje, siempre más cerca de la narración que de la poesía entendida como lírica empalagosa.