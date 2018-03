Gimnasia sin modificaciones para recibir a Ferro

Tras la jornada de trabajo en su estadio, el conjunto “Albiceleste” mostró el mismo equipo que ganó en Adrogué ante Brown.

El Lobo piensa en un duelo trascendental en la pelea por el ascenso, el entrenador Martín Astudillo dispuso que no habría variantes entre los titulares por lo que el equipo sería: Burrai; Ferreyra, Manchot, Matricardi, Sanabria; Frezzotti, Auzqui; Tesuri, Salces, Distéfano y Asenjo.

Los trabajos continuarán en día viernes y sábado por la mañana , donde se conocerán los concentrados.

MAURICIO ASENJO “Mi familia es lo mejor que tengo”

El delantero del Lobo recibió los saludos de su familia por medio de “Código Deportivo” :

“Siempre me bancaron mucho , es una muy linda sorpresa este saludo; yo tengo contacto permanente con ellos que están al pie del cañon para que no me sienta solo, me genera mucha alegría, le agradezco a ellos todo lo que me dieron son lo mejor que tengo”