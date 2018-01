Germán Garavano: “Zaffaroni debería renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Gavarano, aseguró que el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, “debería renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH) y señaló que “es muy triste” que el ex juez del máximo tribunal “haga declaraciones antidemocráticas”.

De esta manera, Gavarano se pronunció sobre las afirmaciones del jurista Zaffaroni, quien señaló en declaraciones radiales que el gobierno “quiza no finalice su mandato en 2019” pero no por la acción de un partido político sino por “la invilabilidad del programa económico”.

En declaraciones a Télam, Garavano dijo que hace un mes, ante unas declaraciones de Zafaronni sobre la situación judicial de la dirigente social Milagros Salas y el caso Maldonado “presentamos una queja a la Corte” a través del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.