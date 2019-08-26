Estado de rutas, caminos y pasos internacionales en la provincia de Mendoza

LOS PASOS FRONTERIZOS: CRISTO REDENTOR (NORTE) Y PEHUENCHE (SUR) ESTÁN TRANSITABLES PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS
“RUTA 173” (CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN (SUELO NATURAL.
“RUTA 143” (MENDOZA): TRANSITABLE.
“RUTA 146” (COLONIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE.
“RUTA 153” (MONTE COMAN/ CATITAS) TRANSITABLE
“RUTA 40” (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN, VISIBILIDAD REDUCIDA POR NEBLINA.
“RUTA 222” (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN Y PORTACIÓN DE CADENAS PARA SER USADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
“RUTA 144” (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE.