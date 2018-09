“Esta derrota no nos tiene que sacar de foco”

En conferencia de prensa luego de la caída frente a River por 2 a 0 en La Bombonera, Guillermo Barros Schelotto sostuvo que la derrota no debe sacar el foco de su equipo sobre los objetivos importantes que tienen por jugar.

“Fue un partido trabado y parejo. Las diferencias fueron que la volea de Pity Martínez fue adentro y la de Benedetto fue afuera”.

Además evitó referirse al arbitraje de Mauro Vigliano, que no cobró un claro penal por mano de Ponzio cuando el encuentro estaba 1 a 0. “En cuanto al árbitro no hablo, ya está. Uno está en la cancha, se enoja o no. Lo del árbitro se terminó para mí. No hay que buscar un culpable de la situación”.