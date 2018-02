Entrevista a Carlos Manuel Álvarez Rodríguez

Conversamos con el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, director editorial de la revista “El Estornudo” de México, que presenta su primera antología de no ficción, “La tribu. Retratos de Cuba”, distinguida por el diario The New York Times como uno de los diez libros más significativos publicados en español en 2017.

Con las dieciséis crónicas reunidas en el libro, Carlos Manuel Álvarez hace un mosaico de la decadencia de la epopeya revolucionaria en Cuba fijándose en un periodo de cambio dramático -de 2014 a 2016-, empezando con el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, y terminando con la muerte del líder histórico de la revolución, Fidel Castro.

Está prologado por el periodista y escritor argentino Martín Caparrós con recomendaciones de Leila Guerriero y Jon Lee Anderson.

Además repasamos la filmografía de la actriz española Penélope Cruz, ganadora de un Oscar, que recibirá el César de Honor de la Academia de cine de Francia el próximo 2 de marzo.