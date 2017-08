El Senado rinde homenaje al chalchalero Juan Carlos Saravia

El Senado de la Nación rinde homenaje al chalchalero Juan Carlos Saravia, de 87 años, con la distinsión honoraria Domingo Faustino Sarmiento, por su “trayectoria y valioso aporte cultural”. En diálogo con Radio Nacional Salta, el chalchalero bromeó acerca del importante reconocimiento: “Si me siguen rindiendo homenajes me voy a tomar en serio que soy importante y no le voy a dar más bolilla a nadie”, dijo.

“Este homenaje modesto de las instituciones argentinas a Juan Carlos Saravia, es un homenaje a tantos otros que buscaron lo que une a lo argentino o mejor dicho, a lo americano, con los lenguajes de los dioses: con el arte, con la música y con la poesía”, señaló el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a La Radio de Todos

.