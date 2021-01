El diario de Radio Nacional 13/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud informó que, durante el mes pasado, “el ritmo de crecimiento de casos (de coronavirus) en CABA y el resto del país es mayor que el observado en junio” del 2020, y advirtió que “la mitad de los argentinos hoy se encuentran en zonas de alto riesgo sanitario”.

“Hoy, en Argentina, 16 jurisdicciones presentan al menos un departamento con una situación epidemiológica de alto riesgo, con un crecimiento de casos superior al 20 por ciento en los últimos 14 días y una tasa de incidencia que supera los 150 casos x 100.000 habitantes”, indicó González García a través de un hilo de Twitter.

En ese sentido, el funcionario precisó en 49,7 el porcentaje de la población que vive en departamentos con alto riesgo epidemiológico, “donde -agregó- la mayor incidencia a nivel local se encuentra en departamentos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, despegará el vuelo Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, hacia Moscú, por la segunda tanda de vacunas contra el Coronavirus.

La aeronave volverá el sábado 16 de enero, desde Rusia, con un total de 8 toneladas de la vacuna Sputnik V, en contenedores denominados “Termo box”, donde se mantendrán su refrigeración.

El recorrido, al igual que en diciembre, constituye el tramo más largo que haya realizado la compañía, sin escalas, en toda su historia.

De acuerdo al plan de vuelo, la aeronave despegará el jueves a las 21:00 desde Ezeiza, poniendo rumbo hacia Uruguay, sobrevolará luego Brasil hasta la altura de la ciudad de Recife y desde allí iniciará el cruce del Océano Atlántico para ingresar al continente europeo por España, sobrevolar Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia y Bielorrusia, y finalmente entrar en el espacio aéreo ruso hasta su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Sheremétievo tras 16 horas de vuelo, poco antes de las 19:00 (hora local).

LRA 1 Buenos Aires

Martín Sarubbi, el abogado del paciente con coronavirus que murió ayer en el Sanatorio Otamendi luego de que un juez ordenara tratarlo con dióxido de cloro, un fallo que generó amplio rechazo en la comunidad médica, brindó detalles de la causa y afirmó: “El sanatorio no acató una orden judicial, ya que no llevó a cabo el tratamiento”. En Verano 2021, anticipó que realizarán la denuncia para “saber cuáles fueron las causales del fallecimiento” y expresó: “No descartamos ninguna hipótesis. Pudo haber sido el dióxido de cloro el causante del deceso, no lo sé”.

LRA 1 Buenos Aires

En una línea similar a lo que sucedió en el Hospital Otamendi, en el sanatorio San Bernardo (Salta) se conoció que en septiembre de 2020 la familia de un paciente de 62 años pidió que se le brinde dióxido de cloro y Justicia lo rechazó.

“El señor tenía una infección generalizada y grave; estaba inconsciente desde el primer momento y nunca presentó coronavirus. Se le brindó antibióticos para lo que tenía y después de 70 días de recibir los medicamentos se recuperó y fue dado de alta”, contó el abogado del centro de salud, Nicolás Salazar, y agregó: “La ciencia le salvó la vida”.

Sin embargo, mientras estuvo enfermo e internado, los familiares acudieron a los profesionales para que se le brinde dióxido de cloro para curarlo. “Presentaban artículos de internet de un alemán y no tenían ninguna indicación médica. Esa es la principal diferencia con el caso de Otamendi y es lo que tuvo en cuenta la Justicia”, explicó.

LRA 30 Baroliche

Paradela se refirió a la temporada de verano durante la pandemia e indicó que la afluencia de visitantes “en algunos lugares es mayor a otros años”. Indicó que se abrió con protocolos para los prestadores.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El hospital de la ciudad de Zapala tuvo que colocar camas en otras salas para atender las demandas de pacientes por el aumento de casos de coronavirus. “Nos falta una voz de mando, las autoridades no suelen hablar mucho y necesitamos una referencia que guíe a la población, más allá de las responsabilidades individuales”, indicó Aguirre.

LRA 26 Resistencia

Robledo, presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios del Chaco, dijo que están colaborando en el proyecto denominado ´Vigilancia epidemiológica de animales domésticos de personas infectadas con COVID-19´.

“Lo hacemos con la Universidad Nacional de La Plata y la de Santiago del Estero, y lo primero que quiero destacar es que no está comprobado que las mascotas que tengan coronavirus puedan contagiar a los humanos, o sufran consecuencias en su salud”, enfatizó el veterinario.

LRA 3 Santa Rosa

Di Nápoli habló de las acciones que lleva adelante la provincia para potenciar las medidas preventivas de control durante las restricciones nocturnas, en el marco del aumento de los casos positivos de COVID-19.

LRA 18 Río Turbio

Santa Cruz continúa promoviendo el turismo en puntos estratégicos donde la economía se vio afectada por la pandemia, entre ellos El Chaltén. El vocero de la comuna afirmó que estiman que en febrero crecerá aún más la actividad.

LU 23 Lago Argentino

Se dieron a conocer números referidos al turismo y El Calafate registró 3100 pedidos de ingreso. La directora de Estadísticas de Turismo de la Municipalidad, Moira Saade, especificó que dicha cifra está compuesta por pedidos individuales, pero en su mayoría implican grupos familiares.Los vuelos llegan con un 80% de ocupación y la proyección para febrero en ese rubro es hoy del 70%.

LRA 4 Salta

Volverá la presencialidad a las escuelas salteñas con régimen de verano. Así lo confirmó la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Roxana Dib, quien informó que el lunes 18 los docentes van a asistir a las escuelas para definir la organización del trabajo de acuerdo a los protocolos para prevenir contagios de Covid-19.

LRA 15 Tucumán

La situación epidemiológica en Tucumán se plantea como un inconveniente para el inicio del el ciclo lectivo presencial. “Creo que podría darse una presencialidad parcial, pero habría que esperar un poco porque hay que ver cómo se va desarrollando el escenario epidemiológico en nuestra provincia, ya que quienes están informados dicen que se vive una época de recrudecimiento de la pandemia”, indicó Beltrán.

LRA 5 Rosario

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dio a conocer el informe de accidentes durante el año 2020, cuyo resultados fueron 334 muertes producto de 294 siniestros de tránsito en toda la provincia de Santa Fe. Si bien el número de víctimas se ubicó en un 40% por debajo de las 563 correspondientes a 2019, hubo un fuerte crecimiento de accidentes fatales durante el mes de diciembre.

LRA 24 Río Grande

En el espacio de la Asociación Civil Fueguina de Profesionales de la Psicología, Carizza habló sobre la salud perinatal durante la pandemia. “La salud mental en este período es un concepto no muy conocido pero dentro de la psicología se trabaja en lo que tiene que ver con el acompañamiento a mujeres, hombres y familias que está transitando la etapa de un nacimiento”, indicó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Gini, médico e integrante del COES de Gualeguaychú, sostuvo que el incremento de casos positivos de COVID-19 en jóvenes de 20 a 40 años sucede por un aumento de circulación y por la asistencia a reuniones no permitidas.

“Hay que desterrar esa idea de que los jóvenes son inmunes”, expresó Gini, quien luego indicó que hay internaciones de personas de 40 años en Terapia Intensiva, y en la provincia ya son dos los jóvenes que fallecieron a causa del virus.

LT 14 Paraná

Mario Toledo, periodista de Gualeguaychú, se refirió a la situación sanitaria del Departamento, el cual ha sufrido un importante número de casos de coronavirus, hecho que puso al límite la ocupación de camas de Terapia Intensiva en el Hospital Centenario.

Después, Toledo indicó que el director del hospital, Eduardo Elías, manifestó que “más que un rebrote, parecería una nueva ola”.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Paredi, intendente de Mar Chiquita, participó de la reunión que tuvo ayer el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con las autoridades de la Costa Atlántica. En cuanto a las vacaciones 2021 en su localidad resaltó: “No hay riesgo sanitario en este momento, el gran tema del momento es que estamos vacunando y el resto está bajo control”.

Aseguró que la hotelería tiene una ocupación de un 40% y un 50% y que hay más en las casas y cabañas. “Es la temporada posible, en algunos rubros como gastronomía y el alquiler de inmuebles están mejor. Los que están sufriendo son los hoteles con una estadía fija”, completó.

En cuanto al comportamiento de los turistas remarcó que se “comportan bien”, que se respeta la distancia y el uso del barbijo. “Estamos en plena pandemia, tenemos que seguir persuadiendo y ser firmes con los protocolos”, finalizó Paredi.

LRA 1 Buenos Aires

La Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) emitió un comunicado sobre la información falsa que circula sobre la vacunación contra el COVID-19. Alejandro Curino, presidente de la entidad, alertó sobre la situación: “Estamos preocupados por esta campaña anti científica y anti vacunas, pero vemos sus efectos en la sociedad que transmite sus miedos”.

En esa línea, remarcó que las dosis aprobadas por las autoridades “tienen toda la efectividad y seguridad” y sostuvo que su aplicación es la “herramienta más importante para combatir la pandemia”.

Por otra parte, con respecto a lo que sucedió en el Sanatorio Otamendi y la autorización por parte de la Justicia para suministrar dióxido de cloro a un paciente, subrayó: “Estas campañas logran que los que dicen que no se van a vacunar, sean capaces de administrar dicha sustancia que es nociva”.

LRA 1 Buenos Aires

PAULA ESPAÑOL, secretaria de Comercio Interior,

“En Precios Cuidados multiplicamos marcas y productos”

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se refirió a la nueva canasta de artículos de Precios Cuidados que entró ayer en vigencia y destacó que alcanza a 660 productos, el doble de los que tenía en enero del año pasado, cuando se lanzó la primera etapa, con la incorporación de carnes y más artículos para celíacos e higiene femenina. En Radio país, señaló que el precio “será el mismo desde ahora hasta abril en una misma región” del país y resaltó: “Multiplicamos marcas y nuevas categorías de productos que no estaban antes”.

Para ejemplificar, explicó que “hay 12 marcas de leche y se duplicaron los productos esenciales para prevenir contagios de coronavirus” y subrayó que este la nueva canasta de artículos “fortalece las referencias de precios en las góndolas”.

LRA 7 Córdoba

Tras una reunión del Consejo Agroindustrial Argentino, el gobierno nacional decidió sustituir el límite de 30 mil toneladas diarias de exportación de maíz por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado.

El titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, dijo que el encuentro es “la culminación de un proceso de diálogo, en el cual el sector buscaba llevar tranquilidad al gobierno”, y luego, sobre la existencia de stock de maíz, Martins informó que “hay suficiente como para satisfacer la demanda interna”.

LRA 42 Gualeguaychú

Zurro habló del paro agrario de 72 horas impulsado por la Mesa de Enlace en respuesta al cese de exportación de maíz por 90 días, medida que ya fue levantada parcialmente por el gobierno nacional.

El mandatario manifestó su preocupación por el silencio de los intendentes, y argumentó que el planteo de la Sociedad Rural y las siete exportadoras de granos es mentirosa.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sustituirá el tope de 30.000 toneladas diarias para el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz por un monitoreo del saldo exportable del cereal. El ex director de la Federación Agraria Argentina afirmó que al dejar sin efecto el tope diario de exportación de maíz, “la que va a perder es la mesa de los argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista explicó en Verano 2021 que el Gobierno buscará alcanzar el objetivo de asegurar el abastecimiento interno de maíz para la industria y la estabilidad de precios de sus derivados a través del compromiso de un monitoreo y seguimiento constante de las distintas variables, compartido con el sector privado.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al ministro de Agricultura y Ganadería, César Tobías, participaron de la reunión del Comité donde se aprobaron tres proyectos del Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR) por 25 millones de pesos.

Tras el encuentro, Tobías expresó que “en el Ministerio trabajamos en Programas nacionales con fondos internacionales, y los canalizamos con productores”, agregando luego que “PROCANOR tiene un monto fijo de casi 1.200.000 euros para la capacitación y tecnificación en Catamarca”.

LRA 6 Mendoza

El intendente de General Alvear, Walter Marcolini, dio detalles sobre los más de 100 mil dólares que recibirá la comuna para desarrollar dos innovadores proyectos. El primero consiste en la micropropagación in vitro de plantas de vid, y el segundo está relacionado a un simulador de drones.

LRA 42 Gualeguaychú

La justicia federal comenzó a investigar los vuelos de la muerte en la zona de Villa Paranacito, en Entre Ríos. El expediente sobre la existencia de estos vuelos existe en la Justicia federal desde 2016, debido a una denuncia del periodista Fabián Magnotta.

Josefina Minatta, a cargo de la fiscalía federal de Concepción del Uruguay desde 2018, contó el estado de la causa, los recientes descubrimientos y remarcó la importancia de recopilar más testimonios para develar la identidad de las víctimas.

LRA 1 Buenos Aires

Ignacio Montoya Carlotto presentó por Radio Nacional su nuevo trabajo musical en conjunto con varios artistas de diversas partes del mundo.

“El año pasado en el momento primero de la pandemia, surgió la idea de realizar sobre una composición mía un trabajo colaborativo que involucró una gran cantidad de artistas de varios lados del mundo”, destacó sobre la canción “La pared ausente (Retrato de momentos separados)”. El artista dijo que “fue una gran experiencia, algo extraordinario por más que no estábamos todos en el mismo lugar”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó que “en los últimos 15 o 20 días se han triplicado los contagios” de coronavirus y resaltó que” hay un rebrote” de la enfermedad.

“No tenemos un impacto fuerte en la terapia intensiva, pero sí vemos el impacto en los laboratorios y en las guardias”, dijo el funcionario y se manifestó “preocupado” por el aumento de los casos.

LRA 1 Buenos Aires

Aldo Blanco, periodista de LRA7 Radio Nacional Córdoba, dio un panorama de la situación actual de la provincia respecto del avance de los contagios por COVID-19, las campañas de prevención vigentes en los balnearios para el circuito turístico y el desempeño del personal de salud.

LT 14 Paraná

Reh habló sobre el crecimiento de los casos de coronavirus en la provincia, asegurando que el incremento fue exponencial en casi todas las localidades.

Además, la secretaria lamentó que las medidas de cuidados comunicadas por el áreas de Salud hayan “perdido adherencia por parte de la ciudadanía”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Federico Gini, integrante del COES Gualeguaychú, informó que se derivó un paciente de COVID-19 a Gualeguay, ya que el objetivo es dejar una cama disponible ante una emergencia.

Gini comentó luego que dialogaron con el director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, para pedirle colaboración ante la existencia de saturación de camas.

LRA 6 Mendoza

El epidemiólogo Hugo Pizzi analizó el desarrollo de la pandemia y la puesta en marcha del plan de vacunación en el país, diciendo que “el proceso está muy bien aceitado y es satisfactorio, especialmente por la gran cantidad de gente que quiere ser vacunada”.

LRA 3 Santa Rosa

La doctora explicó cómo fue el trabajo de visibilizar las diferentes acciones solidarias de cientos de organizaciones barriales y comunitarias durante la pandemia.

La irrupción del COVID-19 en el país dejó en evidencia problemáticas y necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también demostró la solidaridad y el esfuerzo de cientos de organizaciones sociales cuyos integrantes participan a la hora de ayudar.

LU 4 Patagonia

La senadora por Chubut del FPV-PJ, Nancy González, destacó la celeridad con la cual se aprobó la reglamentación del aborto, e indicó que “mañana es un día muy importante porque la ley entra en vigencia, y todo aquello que aprobamos en Diputados y Senadores se va a hacer realidad”.

Luego, Nancy agregó que “este es un proyecto sanitarista que tiene como base la salud pública de las mujeres que no están decididas a maternar y se realizan abortos hasta el día de hoy, inclusive”.

LV 8 Libertador

Beraldi detalló la actualidad de la situación judicial de la vicepresidenta, diciendo que “la causa de Vialidad responde a si hubo direccionamiento de obra pública. No se investiga si Báez se enriqueció, o cómo hizo ese dinero. No hubo asignación a ninguna empresa de la obra pública”. Luego, el abogado explicó que los procesos licitatorios se hicieron de acuerdo a lo reglamentado.

LRA 1 Buenos Aires

Bussetti señaló sobre el relanzamiento del Programa Precios Cuidados, los productos que incluye, a quienes beneficia y el objetivo del Gobierno de combatir el incremento de precios mediante esta herramienta.

Bussetti señaló además, la vigencia del Programa de Precios Máximos, con más de 2.400 productos disponibles en la web. Ambos, se constituyen como instrumento de suma importancia para contener los precios de los alimentos sin alcanzar el índice de inflación registrado por el INDEC.

LU 4 Patagonia

Mañana se concretará la Audiencia Pública vinculada al incremento de los servicios públicos en la ciudad. Ya hay más de 130 personas inscriptas para participar, y en paralelo vecinos autoconvocados plantearon una asamblea con micrófono abierto.

Zulma Usqueda, miembro del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, consideró que “mañana va a ser un día importante, porque la sociedad no está acostumbrada a esta cuestión de la participación”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

A partir del 1° de enero entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para los servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, que establece precios accesibles y pone estos servicios al alcance de toda la población.

Marcelo Vidal, responsable del ENACOM, brindó detalles sobre esta Prestación y explicó cómo acceder a ella.

LRA 14 Santa Fe

El Gobierno provincial puso en marcha el programa de beneficios y descuentos “Billetera Santa Fe”. El gobernador Omar Perotti presentó hoy el instrumento virtual que tiene como objetivo incentivar la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de importantes reintegros de dinero a quienes realicen compras en comercios pequeños y medianos de la provincia.

LRA 15 Tucumán

El Gobierno Nacional renovó por tres meses el programa Precios Cuidados, que este año incorporó 38 productos a su canasta. La medida continuará hasta abril.

LU 4 Patagonia

A través de notificaciones formales al Ministerio de Gobierno y al de Trabajo y Educación, la Junta Ejecutiva de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), solicitó que se habilite el diálogo con el sector para delinear el inicio del ciclo lectivo 2021.

Marcela Capón, dirigente de ATECH, indicó que “todos los años en enero le pedimos al Ministerio de Trabajo y al de Educación la convocatoria, como corresponde. Ojalá alguna vez el gobierno nos convoque por decisión propia, pero eso no ocurre”.

LU 4 Patagonia

El Ministerio de Infraestructura de la provincia informó sobre la situación energética en la Central Térmica de Río Mayo, luego de la avería que sufrió uno de los motores, tras lo cual las localidades de Río Mayo, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro y Alto Río Senguer sólo tienen energía durante cuatro horas por día.

El intendente de Río Mayo, Alejandro Avendaño, indicó que “lamentablemente venimos de meses y años con servicios de forma parcial, por un par de horas diarias”.

LT 14 Paraná

Alfredo Berduc, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, habló sobre la creación del mapa de Áreas Naturales Protegidas para la preservación de los ecosistemas, que permitirá contar con datos oficiales y actualizados para gestionar y preservar las más de 1.600.000 hectáreas naturales con las que cuenta la provincia.

Luego, el funcionario informó que este año se incorporaron más de mil hectáreas del sur entrerriano al Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

LRA 19 Puerto Iguazú

En el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, el médico psiquiatra indicó que la tasa de suicidios en Iguazú es alta. “Para que podamos atender a la persona se debe reconocer que la depresión es una enfermedad”, señaló.

LRA 4 Salta

La especialista dijo que la depresión es un problema de salud mental bastante frecuente y aconsejó no tener prejuicios y pedir ayuda profesional cuando una sensación de tristeza persiste en el tiempo. Según informó en el marco del Día Mundial de lucha contra esta patología, la depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio o falta de concentración.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

En Radio Nacional hablaron sobre las distintas propuestas de turismo rural en Anecón Chico en la Región sur de Río Negro. Se trata de un proyecto que incorpora actividades como acampe, visitas a la laguna, caminatas.

LRA 14 Santa Fe

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile comenzará este miércoles el debate por el proyecto de Ley que modifica el Código Penal para despenalizar “el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación”.

LRA 6 Mendoza

El juicio por el femicidio de Paula Toledo, la niña ultrajada, torturada y asesinada en San Rafael en 2003, avanza tras retomarse las audiencias del segundo juicio, donde se ampliaron las imputaciones contra los involucrados.

Guillermo Rubio, abogado qerellante, informó sobre la evolución de la causa, en la cual Marcos Graín sigue en el centro de la acusación.

LRA 1 Buenos Aires

Palito Corbera es uno de los músicos históricos del rock bahiense con más de 30 años subiendo a los escenarios y también conduciendo el programa radial “Choripán Rock” en Radio Nacional Bahía Blanca. “El programa nació el 1 de agosto de 1991. Choripan rock es el hijo que no tuve”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Friedrich nos contó por Radio Nacional cómo funciona el lugar. La fábrica está integrada por gestores culturales, artistas y profesionales.

“Tiene una sala de teatro, es un complejo cultural”, resaltó Friedrich. También destacó que realizaron un ciclo de radio teatro llamado “Tirol, rinconcito apasionado”

“Puerto Tirol es un rincón apasionado, es un pueblo de 18 mil habitantes y una laguna muy hermosa. La calidez humana es de todos sus habitantes y está a 15 km de la ciudad de Resistencia”, detalló.

LRA 1 Buenos Aires

Pepe Gabriel nació en Buenos Aires y eligió San Rafael (Mendoza) para vivir. “En San Rafael no había calesitas y por eso decidí poner una. Vendí la camioneta que tenía, renuncie a mi trabajo y compre una calesita”, contó por Radio Nacional.

“Con el proyecto de la calesita, cambiamos por completo nuestro estilo de vida, yo era jefe de personal de una empresa de caudales en Buenos Aires, trabajé 21 años ahí. La calesita es el primer viaje en el que el niño se desprende sólo. Trabajo de lo que me gusta”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

Por la pantalla de Telefe, se podrá ver “Monzón”, la serie que narra la vida del célebre boxeador de los 60, quien pasó de la pobreza extrema a conquistar el mundo.

En 13 episodios, la serie relata la vida del gran campeón argentino que no supo escaparle a la violencia. Esta, recorre la investigación del asesinato de Alicia Muñiz, su última mujer y madre de su hijo menor, del cual Monzón es el principal acusado. También cuenta hitos de la biografía de Carlos Monzón (1942-1995), describiendo una vida tan fascinante como controversial, en una época en que la violencia era atribuida a la hombría y a la pasión.

LU 4 Patagonia

Comodoro Rivadavia

Otro mural en homenaje a Maradona

El artista Cristian English trabaja en la elaboración de un mural en homenaje a Diego Maradona, luego de que un grupo de vecinos motorizó la iniciativa, entre ellos Nicolás Mulet, quién comentó el proyecto diciendo que “todo surgió en la Plaza de Los Pioneros del barrio 13 de diciembre. Ahí nos criamos y es una plaza muy concurrida para jugar al fútbol”.

Tras esto, Mulet agregó que “conmovidos por la muerte de Maradona, tiramos la idea de hacer un mural. Lo comentamos y nos contactamos con Cristian English, juntamos plata y ahora está casi encaminado. El próximo domingo podría ser inaugurado”.

Marinero de fuego

Un amigo preguntó a otro: “Después de tanto tiempo de estar embarcado, ¿cómo te fue ayer cuando llegaste a tu casa?” Respuesta del marinero: “Imagínate. Llegue hice el amor ocho veces con mi mujer”.

– “¿Y después?”

-“Después dejé las valijas y cerré la puerta de calle”.

CHOCOLATE

Los dos dedos en V

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó que se aplicarán las dos dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, tras el intervalo mínimo de 21 días, de modo que quienes antes se habían indignado porque no había vacuna, y después se indignaron porque había vacuna pero era rusa, y después se indignaron porque era rusa como la vacuna del ébola, pero sobre ésta no había información y después se indignaron porque sí había información pero no estaba la fase tres, y después se indignaron porque ninguna vacuna tiene la fase tres completada porque demora 5 años pero ésta es un venenos, y después se indignaron porque es un veneno pero hay pocas, y después se indignaron porque hay muchas pero son obligatorias, y después se indignaron porque no son obligatorias pero van a poner una sola dosis, ahora están indignados porque son dos dosis y para hacer el dos hay que poner los dedos en V, por lo tanto es una movida peronista.

PERONCHO