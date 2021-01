“Cada vez que se otorga un derecho viene desde un gobierno peronista”

La senadora por Chubut Nancy González en diálogo con LU4 Nacional Patagonia puso en valor la celeridad con la cual salió la reglamentación del aborto e indicó que “mañana es un día muy importante por lo que significa que a partir de mañana la ley entra en vigencia, todo aquello que aprobamos en Diputados y Senadores mañana se va a hacer realidad, se promulgó muy rápido luego de la sanción de la ley. Con una gran alegría la verdad que salvando una deuda de años que tenía la República Argentina con un montón de mujeres que venía reclamando esta ley creo que fundamentalmente salvando la salud pública este es un proyecto sanitarista que tiene como base la salud pública de las mujeres que no están decididas a maternar y se realizan abortos hasta el día de hoy inclusive. Todos sabemos que muchas mujeres mueren abortos clandestinos”.

En este marco, González puso en valor la decisión del Presidente Alberto Fernández y remarcó el impacto que tendrá la ley en el contexto mundial “A mi primero me enorgullece ser argentina, yo no podía dudar de la promesa que había hecho la fórmula presidencial en campaña y cada vez que se otorga un derecho a los argentinos viene de la mano de hn gobierno peronista, me llena de orgullo ser argentina, me llena de orgullo pertenecer a este gobierno y que los demás países nos estén mirando como un ejemplo a seguir, como ocurrió con el matrimonio igualitario demuestra que estamos a la vanguardia en lo que es conquista de derechos”.

CANDIDATURAS

En un año electoral en el cual la banca de González quedará en manos de la voluntad popular, la senadora fue consultada por la posibilidad de pelear por la renovación de mandato. “Argentina esta viviendo una angustia muy grande, especialmente la provincia del Chubut me parece irresponsable hablar de candidaturas en medio del rebrote de una pandemia, con trabajadores que no cobran hace tres meses. Hay que ser cautos y esperar el cierre de listas, yo siempre voy a estar donde el proyecto me requiera”.