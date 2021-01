El diario de Radio Nacional 11/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: En el laboratorio donde se desarrolló el suero anti COVID

Paraná – GUSTAVO BORDET: “De nuestras acciones depende la salud de mucha gente”

Buenos Aires – ANIBAL FERNANDEZ: “El Gobierno se cargó al hombro la pandemia”

Córdoba – ALFONSO MOSQUERA: “La Policía busca desarticular fiestas”

Concepción del Uruguay – JORGE RACHID: “Me niego a demonizar a los jóvenes”

Tucumán – JORGE CRUZ: “Estamos tomando todos los recaudos en la parte sanitaria”

Santa Fe – MATIAS SCHMÜTH: Cómo se realizan las acciones preventivas nocturnas en Santa Fe

Río Turbio – RAUL MARIANI: “Poco movimiento nos favorece para eliminar la transmisión”

Bariloche – NESTOR DENOYA: “Si no somos responsables podemos sufrir un retroceso”

Salta – MATIAS POSADAS: Seguimiento semanal de la aplicación de retenes nocturnos

San Juan – SERGIO UÑAC: Quedó suspendida la Edición 2021 de la Vuelta Ciclística a San Juan

Zapala – DIEGO CANALE: No habrá peregrinación de San Sebastián

Buenos Aires – OSCAR ATIENZA: “Familias enteras vienen a Córdoba y se vuelven infectados”

Paraná – Desarrollado en nuestro país: Comenzó la distribución del suero equino hiperinmune Paraná – MARCELO LEMUS: “Renuncié por falta de conciencia social”

Santo Tomé – CARLOS GRECO: “Con el suero se evita la mortalidad en casi el 50% de los casos”

Buenos Aires – CRISTIAN CARDOZO: “La temporada arrancó muy bien, aunque sea atípica”

Buenos Aires – Fabricado en la Argentina: Destacan la eficiencia del suero equino

Buenos Aires – Mendoza: No realizará restricciones mientras no se “disparen” los casos

Paraná – Decisión del PE: Suspendió provisoriamente la prohibición para exportar maíz

Buenos Aires – Numerosos daños: Un fuerte temporal en Santa Rosa

Santa Rosa – ALEJANDRO RABINOVICH: “Una pérdida de legitimidad del sistema electoral”

Buenos Aires – SANTIAGO VARELA: A 25 años del fallecimiento de Tato Bores

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente visitó las instalaciones de la compañía biotecnológica Inmunova, en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, que desarrolló junto a otros centros científicos públicos y privados el suero hiperinmune anti COVID-19, que será distribuido en hospitales, clínicas y sanatorios.

La producción del mismo surge de una articulación público-privada encabezada por el laboratorio Inmunova, el Instituto Biológico Argentino (BIOL) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS), en colaboración con la Fundación Instituto Leloir (FIL), mAbxience, CONICET, y la UNSAM.

LT 14 Paraná

“A las y los jóvenes les pido que enfrentemos la pandemia con empatía para frenar los contagios. De nuestras acciones cotidianas depende la salud de mucha gente, entre ellos nuestros padres y abuelos. No somos invulnerables al virus”, expresó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a través de sus redes sociales.

El mandatario publicó un material elaborado por la subsecretaría de la Juventud, que les recuerda a los jóvenes de la provincia las normas y medidas necesarias de prevención frente a la pandemia vigente.

LRA 1 Buenos Aires

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández destacó la gestión del presidente Alberto Fernández y resaltó que “se cargó al hombro la pandemia y la deuda que nos dejaron”. En Verano 2021, afirmó que “sin pandemia la Argentina estaría enderezada” y expresó: “Vamos a tener un 2021 con una muy buena gestión”. En ese marco, cuestionó el rol adoptado por la oposición: “Todo lo buscan en función de sacar una ventajita, aunque sean migas”.

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se refirió además a la reorganización del Partido Justicialista y señaló: “Hay necesidades institucionales de renovar las autoridades del PJ y muchos compañeros han decidido plantear la posibilidad de que sea Máximo Kirchner“. En ese sentido, Fernández expresó que “hay una vocación de aunar esfuerzos con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires”.

LRA 7 Córdoba

Más de 150 fiestas y reuniones clandestinas fueron desarticuladas por la policía de Córdoba a lo largo del territorio provincial desde nochebuena hasta la actualidad.

En referencia al tema, el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, aseguró que el accionar de las Fuerzas de Seguridad tiene un “criterio disuasivo y no represivo. Nosotros trabajamos constante y mancomunadamente con todos los municipios, con resultados dispares”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Los jóvenes tienen todo el derecho a divertirse, lo que no tienen derecho es matar a sus padres y a sus abuelos”, expresó el médico sanitarista, Jorge Rachid.

“Habrá que hacer campañas de concientización muy diferenciadas sobre los jóvenes, hecha por los mismos jóvenes” dijo Rachid, quien luego sostuvo que hay una “demonización de la juventud”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El médico sanitarista Jorge Rachid informó que la Ivermectina es un medicamento de uso veterinario que fue estudiado y desarrollado por investigadores argentinos para el uso humano, y que sirve para aumentar las fortalezas de las células.

“Tiene que ser Ivermectina humana, es decir para uso humano, no para uso veterinario”, dijo el sanitarista, quien luego agregó que el medicamento se encuentra aprobado por la ANMAT.

LRA 15 Tucumán

Qué cuidados se afrontaron en El Mollar durante la temporada de vacaciones de verano en plena pandemia de coronavirus, a pesar del aumento de casos positivos en todo el país.

LRA 14 Santa Fe

“Acordamos una campaña de concientización para apelar a la conducta individual, pero también empresarial. Los protocolos deben cumplirse y ponerse de manifiesto”, dijo Schmüth en referencia a evitar la circulación nocturna luego de la reunión de autoridades municipales con representantes del sector gastronómico.

LRA 18 Río Turbio

El personal de salud de 28 de Noviembre recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y Mariani lo consideró “una luz en el camino” a la espera de que haya “poco movimiento” con respecto a la circulación de personas para que mejore la situación epidemiológica.

LRA 30 Bariloche

Denoya se refirió a la afluencia de visitantes de Río Negro y que tiene a San Carlos de Bariloche como el punto más convocante, a su vez seriamente afectada por la cantidad de casos positivos y el ascenso de la curva.

LRA 4 Salta

El Comité Operativo de Emergencia decidió no establecer nuevas restricciones a la circulación nocturna y señaló que la situación dependerá de la evolución sanitaria, que por el momento es “estable”. Posadas dijo que todas las semanas se analizará la posibilidad de aplicar modificaciones, en función de la cantidad de contagios.

LRA 23 San Juan

El Gobierno de San Juan junto con las Federaciones Internacionales y la Unión Ciclística Argentina decidieron suspender la 39º Vuelta Ciclística a la provincia de San Juan. El evento deportivo internacional tenía previsto iniciar el próximo 24 de enero, pero no sucederá en este 2021.

LRA 17 Zapala

Desde hoy y hasta el 20 de enero, y como desde hace más de 70 años, se lleva a cabo una de las celebraciones populares más importantes del norte neuquino. Sin embargo, a raíz de la situación epidemiológica, se suspendió la peregrinación. Canale informó que el santuario se encuentra abierto de 8 a 20, no hay lugar de acampe y las misas no son presenciales.

LRA 1 Buenos Aires

El médico especialista en salud pública, Oscar Atienza, se refirió a la situación epidemiológica en Córdoba y calificó como “preocupante” lo que ocurre en esa provincia. “Da la sensación que en Córdoba no solo está todo permitido, sino también desbordado. Sin ningún tipo de control ni autoridad sobre la pandemia”, afirmó.

En Verano 2021, señaló que “el gobierno provincial no tiene demasiadas restricciones para el coronavirus e intenta mantener la actividad económica cueste lo que cueste” y expresó: “Los jóvenes tomaron a Córdoba como un lugar en donde todo está permitido”. En ese marco remarcó que “hay familias enteras que vienen a Córdoba y se vuelven infectados”. Además, cuestionó que el gobernador cordobés Juan Schiaretti haya dicho que no iba a acatar las medidas del Gobierno antes que las dieran a conocer.

LT 14 Paraná

El suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de COVID-19, que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó a fines de diciembre de 2020, está disponible para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o Ministerios de Salud que así lo soliciten.

Lo confirmó Fernando Goldbaum, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín (CRIP-UNSAM), y socio fundador de la empresa biotecnológica INMUNOVA, dos de las instituciones desarrolladoras del proyecto, quien precisó que el medicamento estará a disposición “con alcance nacional en cuestión de horas o días”.

LT 14 Paraná

Lemus, médico cirujano, urólogo y sexólogo clínico del Hospital de San José, explicó mediante un video los motivos de su renuncia a la guardia del nosocomio, diciendo que “las razones fundamentalmente son la falta de responsabilidad y consideración de la gente”.

Liego, Lemus cargó sobre los jóvenes, adolescentes y quienes continúan realizando reuniones sin las medidas de cuidado. “Esto se está convirtiendo en un lio que va a terminar en un caos, y si la gente no entiende va a terminar en algo mucho peor”, expresó finalmente el cirujano.

LRA 12 Santo Tomé

En rector de la Universidad de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, expresó su alegría por la visita de Alberto Fernández al establecimiento, y dijo que es un orgullo la presencia del primer mandatario “más que nada, porque es una reconocimiento importante a los investigadores y a los becarios que trabajaron en el proyecto del suero hiperinmune para combatir el COVID-19”.

En cuanto al grupo de científicos, el rector manifestó que es “un colectivo donde se conjugan las actividades científicas universitarias, los aportes del Estado y el compromiso de las empresas que trabajan en estas áreas de desarrollo tecnológico y biotecnológico”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde San Clemente hasta Pinamar, 14 localidades conforman el partido de La Costa con playas amplias y distanciadas entre un lugar y el otro. “La temporada arrancó muy bien, aunque sea atípica”, declaró el intendente, Cristian Cardozo, quien resaltó de forma positiva cómo pasan el verano 2021 en medio de la pandemia.

“Todas tienen sus atractivos y lo que diferenció este verano de otro es que al ser un destino bien familiar, se transformó en el más elegido del país”, completó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

El jueves llegaron a Misiones 90 ampollas que equivalen a unas 40 dosis de suero equino para tratar a pacientes con coronavirus. El ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, destacó la importancia que el suero está teniendo en el proceso de recuperación.

Misiones es la primera provincia en aplicar este suero que había sido aprobado el pasado 22 de diciembre por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) como tratamiento para pacientes adultos con enfermedad moderada a severa de Covid-19.

LRA 1 Buenos Aires

Laura Prudencio, periodista de LRA 6 Radio Nacional Mendoza, informó en Verano 2021 que el Gobierno de dicha provincia considera que “no debía hacer restricciones porque entendían que estaba controlada la situación, los casos crecen, pero no a un ritmo acelerado”.

En ese marco, adelantó que Rodolfo Suárez aseguró que este tipo de medida “está en carpeta y sucederá si se disparan los casos”. Mientras tanto, el secretario Víctor Ibáñez, declaró que “no habrá modificaciones” hasta el momento.

LT 14 Paraná

Comenzó el paro agropecuario convocado por la Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria que se extenderá hasta el próximo miércoles, y que prevé el cese de comercialización de granos en todo el país.

En tanto, el Poder Ejecutivo suspendió provisoriamente la prohibición para exportar maíz, y el Ministerio de Agricultura destacó que “se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción”, pero “resta aún resolver las condiciones de accesibilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Una fuerte tormenta sorprendió a los vecinos de Santa Rosa, en La Pampa, que en las últimas horas se presentó con abundante caída de agua. Por este motivo, fueron evacuadas más cien personas de la zona norte de la capital pampeana. En Verano 2021, el periodista de Radio Nacional Santa Rosa Daniel Luchelli dio detalles al respecto y precisó que fueron 84 milímetros de lluvia con piedras en medios de dos horas.

LRA 3 Santa Rosa

Rabinovich hizo un recorrido de los episodios que condujeron al ataque republicano al Congreso, y analizó las consecuencias sobre la gobernabilidad de los demócratas.

LRA 1 Buenos Aires

Durante casi 40 años fue el “Actor Cómico de la Nación”, título que nunca sería oficial pero que hacía honor a su importancia: la de hacernos reír cuando la Argentina dolía. A 25 años del fallecimiento de Tato Bores, el escritor de sus monólogos, Santiago Varela, recordó al humorista y lo definió como “un buen tipo, una figura intachable y querida en el ambiente”. En Verano 2021, contó que “durante la época de trabajo, él se la pasaba estudiando” y expresó: “Memorizaba los textos. Tenía una memoria muy especial y era muy respetuoso de los guiones. Era un tipo muy llano que empezó desde abajo”.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que “los intervalos de interdosis de las vacunas son como mínimo de 21 días, pero si pasa más tiempo entre una y otra aplicación no es un problema relevante”.

Luego, la funcionaria informó que “la decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener diez millones de personas vacunadas a marzo con dos dosis, o si preferimos tener veinte millones de personas con una sola”.

LT 14 Paraná

Eduardo Elías, director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, brindó un informe sobre la situación sanitaria en el nosocomio, indicando que es compleja la ocupación de camas en Terapia Intensiva.

“Hay entre un 70 a 80% de ocupación de camas en internación de Terapia Intensiva por COVID-19”, dijo el médico, y en luego mencionó que se trabaja con los institutos privados para que también reciban pacientes con el objetivo de su internación.

LRA 3 Santa Rosa

Se trata del antiparasitario de amplio espectro, que en pruebas in vitro se mostró como potencial inhibidor del COVID-19, pero no hay estudios que evidencien su eficacia clínica. Aldo Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, advirtió sobre su uso en pacientes positivos de COVID-19, diciendo que “su consumo generaría una toxicidad severa en el organismo”.

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) no avaló el uso de la droga antiparasitaria Ivermectina para el COVID-19, más allá de que algunas provincias como Misiones, Salta, Corrientes y Tucumán aprobaron su aplicación, y ya comenzó a emplearse en distintos hospitales.

Política | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Enrique Carbó se refirió al proceso de reorganización de la UCR de cara a las elecciones internas. Consultado sobre la posibilidad de que el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encabece la lista a la gobernación de Entre Ríos, Carbó expresó ”si Frigerio fuera gobernador, sería nefasto para todos nosotros”.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria decidieron avanzar con el cese de comercialización de granos por 72 horas, pese a que el gobierno nacional anunció una reapertura parcial de las exportaciones de maíz.

Así lo decidieron las integrantes de la Mesa de Enlace, sin el acompañamiento de CONINAGRO.

LT 14 Paraná

Por segunda vez en diez días aumentó el precio de la nafta y el gasoil, luego de concretarse la última suba, que se efectivizó el pasado martes 5 de enero.

La petrolera YPF aumentó un 4,5% promedio el precio de sus naftas y gasoil en todas sus estaciones de servicio del país y se espera que esta semana se sume el nuevo aumento, que incluye la actualización del componente impositivo.

LRA 19 Puerto Iguazú

Mientras la Mesa de Enlace ratificó la continuidad del paro por 72 horas, Costa analizó la realidad de los exportadores. “Su rentabilidad en dólares se ha incrementado en los últimos seis meses, en este contexto y situación, las prioridades del gobierno tienen que ser otras, no velar por la rentabilidad en dólares de un sector concentrado sino por la mayoría de los consumidores y por eso se tomó la medida de suspensión de exportaciones”.

LT 14 Paraná

La Secretaría de Comercio Interior renovará la canasta de Precios Cuidados, con el doble de productos de los 401 actuales, junto con una mayor variedad de ofertas y nuevas categorías de artículos, junto a un aumento promedio de 6,5%.

“Vamos a renovar Precios Cuidados, que es un programa que tiene las características de siempre. Es anual, con revisiones trimestrales, y las negociaciones de precios que hagamos quedarán congeladas por tres meses”, destacó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Laborales | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

La medida impulsada por la Regional Sur de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), en Comodoro Rivadavia, busca visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el sector ante los reiterados atrasos salariales.

Claudia Catala, referente de ATECH, explicó que “por un lado, esto surge en el marco de las convocatorias que tenemos por años de lucha en la calle para visibilizar nuestro reclamo, y por otro lado, porque no llegamos a fin de mes”.

LRA 7 Córdoba

Los trabajadores de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), volvieron a declararse en estado de alerta, tras las demoras registradas en el pago del acuerdo salarial firmado el año pasado, en el marco del conflicto en el transporte interurbano de pasajeros.

“Los empresarios volvieron a incumplir el acuerdo salarial. Sólo depositaron el subsidio provincial”, indicó Emiliano Gramajo, secretario General de AOITA, quien no descartó la realización de medidas de fuerza.

LRA 6 Mendoza

Tras la demanda de los gremios estatales y docentes ante el gobierno provincial por la apertura de paritarias, Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, indicó que que son seis mil trabajadores los que reclaman una propuesta oficial frente a la indignidad de sus sueldos.

Las expectativas están puestas la reunión de mañana, martes 12 de enero, donde hay fecha prevista de paritarias para que se resuelva el conflicto y los docentes puedan analizar una oferta conveniente.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Ariel Godoy, jefe de la División de Proyectos de Vialidad Nacional, se refirió a los arreglos que se realizaron en la Ruta 7 en el tramo de alta montaña, y contó que se trabajó en el pavimento del Túnel Internacional Cristo Redentor.

“Al llegar a la gestión, nos encontramos con que había mucha deformación y problemas para la carga pesada que generaba un riesgo y un peligro. Respecto a los camiones, se cambió todo el pavimento y se sigue trabajando”, informó el funcionario.

LRA 24 Río Grande

“Es la primera vez que el municipio lleva a cabo un procedimiento de estas características que permite no solo retirar la chatarra que produce contaminación y destinarla a su reciclado, sino también generar ingresos que favorecen a la ciudad”, expresó Sopena.

LRA 21 Santiago del Estero

Repercusiones del temporal que ocasionó inundaciones, caídas de árboles, de postes y voladuras de techos. No hubo gente evacuada, pero los daños materiales fueron considerables, en tiempos de pandemia de coronavirus con aumento en los casos positivos.

LRA 5 Rosario

Datos del recorrido turístico a pie por la ciudad de Rosario, una actividad que se replica en otras partes del mundo. “Es una manera de conocer la ciudad, guiados a pie para conocer la historia y detalles de lugares simbólicos”, dijo Victoria López.

LRA 52 Chos Malal

El investigador explicó que la provincia de Neuquén, tanto la franja que va desde Rincón de los Sauces hasta el Chocón, como la zona cordillerana, es única en el mundo por sus hallazgos paleontológicos.

En el año 2020 durante la cuarentena, llegaron muchas denuncias a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural que depende del Ministerio de las Culturas, de algunos hallazgos descubiertos por algunos pobladores de la zona.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Personal del Parque Nacional Lanín realizó un operativo de rescate para asistir a una persona que sufrió un accidente al descender del volcán Lanín. El operativo se realizó durante la tarde del sábado e involucró a 7 personas de la cuadrilla de rescate de la Subcentral Tromen y Junín de los Andes del Parque Nacional Lanín.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Itkin hizo un inventario de las hierbas imprescindibles para un botiquín natural: la ortiga. Desarrolló sus innumerables propiedades y recomendó modos de consumir tanto sus hojas como su raíz.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Carlos Echaniz, jefe de la Departamental de Policía de Paraná, habló sobre el incremento de delitos por violencia de Género y familiar que se dieron durante 2020, e indicó que fue alto el número de intervenciones por parte del personal policial ante estas denuncias.

Respecto a la violencia familiar, el policía informó que las denuncias se dieron por parte de hijos mayores de edad que conviven con sus padres, y en cuanto a los casos de violencia de Género, Echaniz aseveró que los mismos se incrementaron durante la pandemia.

LV 8 Libertador

Quintana Osuna, abogada mexicana y una de las diez finalistas para ser secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brindó datos preocupantes sobre la desaparición de mujeres en México, donde advierten casos relacionados con la trata de personas. Luego, la candidata a la CIDH hizo hincapié en la necesidad de una acción inmediata por parte de la justicia ante denuncias de estas características.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Pablo Moreno, director de Actividades Artísticas, se refirió a la Fiesta Nacional de la Vendimia virtual en el marco de pandemia, señalando que es una “tarea ardua. Los artistas ya están seleccionados y en unos días comienzan los rodajes, con la particularidad de que llevan mucha participación y deben respetarse los cuidados. Es todo un desafío”.

Humor | Volver al inicio

Cambiame la receta

Después de mucho examinar al paciente, el doctor le dijo: “Mire, su estado se debe a un gran estrés. Le recomiendo que se tome unas vacaciones, salga a las montañas, duerma mucho y pasee el doble…”. El paciente: “Doctor, me parece una excelente idea. Ahora porque no se lo hace entender al director de la cárcel…”.

CHOCOLATE