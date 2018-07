El análisis del viaje de Donald Trump a Gran Bretaña

En diálogo con Corresponsales en Línea, la profesora de política internacional de la universidad de Oxford, María Perez de Arcos, y el profesor especialista en defensa del King’s College of London, Benjamin Kienzle, analizó las secuelas de la visita del Presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump, a Gran Bretaña, y hablaron acerca de la relación del Jefe de Estado de Los Estados Unidos con la OTAN. Kienzle mencionó que “es imposible que una persona como Trump saque de la OTAN a Estados Unidos. Las grandes organizaciones como la OTAN, con más de 60 años de permanencia, no se deshacen en 4 años”, y agregó que “a largo plazo, la OTAN va a desaparecer, pero estamos hablando de un período de décadas”.

Asimismo el equipo de Corresponsales en Línea entrevistó al antropólogo y sociólogo especialista en inmigración, Francois Heran, sobre como incidió el factor migratorio en la conformación exitosa de las selecciones de fútbol que llegaron a las semi-finales de la Copa del Mundo. “Todas los ayuntamientos han invertido mucho en las instituciones deportivas. Para los padres que tienen problemas en educar a sus hijos, el deporte sea una solución positiva”, expresó Heran.

Además el equipo de Radio Nacional Conversó con el escritor, periodista, político y abogado nicaragüense, Sergio Ramírez, acerca de la actualidad de Nicaragua. Por último Silvia Pisani dialogó con el abogado de Carles Puigdemnot, Jaume Alonso-Cuevillas, sobre la situación jurídica del ex presidente Catalán. Jaume mencionó que “Alemania es la cuna del derecho penal internacional, referente mundial, y entendieron que no hubo rebelión, al no haber habido violencia”, y añadió que “si en la justicia española se retiraran todos los cargos, el presidente volvería a Cataluña. Si se mantienen los cargos pero no se produce la extradición, volverá a Bélgica, que es donde fijó su residencia al marchar de Cataluña”.