El coordinador del Consejo Escolar Zona Sur I, José María Ramallo, se refirió a las complicaciones que tienen para sostener los convenios para el mantenimiento de los edificios escolares. “La inflación no se detiene, los precios siguen subiendo la verdad es que se está complicando, no sólo en mantenimiento, teníamos algunas obras complementarias y no están entregando materiales”, sostuvo. Además habló sobre el reconocimiento que se hizo a docentes de nivel medio en su día.