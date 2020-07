Diario de Radio Nacional

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

GABRIEL KATOPODIS, ministro de Obras Públicas

“Hay expresiones de la oposición contrarias a la responsabilidad”

El funcionario se refirió a los partidos opositores en el marco de la pandemia: “Necesitamos responsabilidad, hay expresiones de algunos sectores que van en contra de ese espíritu. Podemos tener diferencias, pero con sensatez que fue lo faltó en las últimas horas”.

Subrayó que en medio de la pandemia, “hay un objetivo que es empezar a mover la rueda de la economía en esta salida lenta de la pandemia, cuidando la salud de los trabajadores y apostando a la industria y la obra pública”, aseguró y agregó: “Las obras las definen los intendentes que son los que conocen, son proyectos de cercanías con medianas y pequeñas empresas constructoras”. http://www.radionacional.com.ar/katopodis-hay-expresiones-de-la-oposicion-contrarias-a-la-responsabilidad/

LRA 1 Buenos Aires

Países del G20

Instaron a los acreedores a aceptar la propuesta argentina

Durante la reunión ministerial de alto nivel del G20 y el Club París “Enfrentando a la crisis del COVID-19”, organizada por Arabia Saudita, de la que participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, los países que integran el G20 instaron a los acreedores a aceptar la propuesta argentina por la reestructuración de la deuda.

El ministro de Economía de Arabia Saudita, Mohammed Al Jadaan, fue uno de los más enfáticos en salir a respaldar el proceso de reestructuración de la deuda argentina: “En algunos países existe la necesidad de un proceso de reestructuración ordenado y sostenible de la deuda soberana, con la participación de acreedores del sector privado. Un ejemplo de esto es el caso de Argentina, por el cual alentamos a los tenedores privados de la deuda a considerar la iniciativa de Argentina de una manera positiva”.

http://www.radionacional.com.ar/los-paises-del-g20-instaron-a-los-acreedores-a-aceptar-la-propuesta-argentina/

LRA 13 Bahía Blanca

ALEJANDRO BERCOVICH, periodista

“Económicamente, estamos en el infierno”

“Los primeros dos meses de la cuarentena cerraron 18.500 empresas, ya veníamos con Mauricio Macri que fue como una pandemia en sí. La crisis es de dimensiones planetarias, pero en la Argentina pega doble. Hoy en día sí hubiera convenido endeudarse un poco, pero como se hizo violentamente, ya no se puede”, aseguró.

http://www.radionacional.com.ar/bercovich-estamos-en-el-infierno-economicamente/



LRA 1 Buenos Aires

Aceiteros convoca a un ruidazo

Apoyo a la estatización de Vicentin

El Sindicato de Aceiteros de Rosario, en conjunto con un amplio abanico de organizaciones gremiales, políticas y sociales, realizará este jueves un ruidazo en “defensa de los puestos de trabajo de Vicentin y en apoyo a la intervención y estatización de la empresa”, que concluirá con un acto en el Monumento Nacional a la Bandera.

http://www.radionacional.com.ar/aceiteros-convoca-a-un-ruidazo-en-apoyo-a-la-estatizacion-de-vicentin/

LRA 1 Buenos Aires

Imputan a Majdalani y Arribas

Venta de armas durante la AFI macrista

La justicia imputó a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la venta irregular de armas del organismo a precio irrisorio tal cual lo había denunciado la actual interventora Cristina Caamaño. http://www.radionacional.com.ar/imputan-a-majdalani-y-arribas-por-la-venta-de-armas-durante-la-afi-macrista/

LRA 1 Buenos Aires

El Tribunal Oral Federal 4

Dispuso la excarcelación del empresario Lázaro Báez

La Justicia dispuso hoy la excarcelación del empresario Lázaro Báez en la causa que se le sigue por lavado de dinero, pero le fijó una fianza de 632 millones de pesos. Su defensa calificó esta suma como “exorbitante” y subrayó que el empresario no dispone de ese dinero.

Su abogada, Elizabet Gasaro, señaló que pidieron la sustitución de esa caución por un seguro para poder cubrirlo y que se habilite la excarcelación. En tanto, el letrado Juan Martín Villanueva, que también forma parte de su defensa, recordó que Báez está embargado e inhibido y afirmó que por esta razón la caución es de “imposible cumplimiento”. http://www.radionacional.com.ar/excarcelan-a-lazaro-baez-pero-cumplira-prision-domiciliaria-por-otra-causa/



LRA 13 Bahía Blanca

ROSARIO LUFRANO, presidenta de RT

“Tratamos de hacer justicia con aquellos que les han quitado cosas”

Lufrano participó de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, junto a otras referentes de medios públicos como Bernarda Llorente de TELAM y Jésica Tritten de Canal Encuentro: “Las funcionarias tuvimos la posibilidad de narrar, lo que las periodistas que forman colectivos pretenden en una ley para los medios públicos y privados. Desde esa iniciativa se nos dio la oportunidad de contar que estamos haciendo, porque muchas de las demandas de las colegas ya se están poniendo en práctica”. http://www.radionacional.com.ar/tratamos-de-hacer-justicia-con-aquellos-que-les-han-quitado-cosas/

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

FERNAN QUIROS, ministro de Salud porteño

“Faltan pocos para medir el efecto de la Fase 1 en la curva de contagios”

Quirós sostuvo que “faltan entre 5 y 7 días más” para realizar una evaluación fehaciente del impacto de la cuarentena en la curva de contagios. En la habitual conferencia de prensa que realiza en la sede del Gobierno Porteño en el barrio de Parque Patricios, Quirós afirmó que la Ciudad “trabaja mucho en protocolos” para cuando se reanuden las actividades deportivas, educativas, económicas y comerciales una vez que se levanten las restricciones por la pandemia de coronavirus, aunque aseguró que eso “no define fechas”. http://www.radionacional.com.ar/faltan-dias-para-medir-el-efecto-de-la-fase-1-en-la-curva-de-contagios/

LRA 1 Buenos Aires

HUMBERTO COSTA, ex ministro de Salud de Brasil

“Bolsonaro tiene una personalidad psicópata”

El senador por el Partido de los Trabajadores, dijo que la situación de Brasil “es peor que la de Estados Unidos. Tenemos más de 1,6 millones de infectados y pronto llegaremos a las 70 mil muertes. Esto se podría haber evitado, si el Gobierno tomaba las decisiones correctas.Tenemos que enfrentar al virus y a Bolsonaro. Fue un líder que no cumplió su deber. Siempre fue en contra de las decisiones de las autoridades sanitarias. Subestimó todo el tiempo a esta pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/para-humberto-costa-bolsonaro-tiene-una-personalidad-psicopata/



LRA 27 Catamarca

HERNAN VELARDEZ VACA, director de Derechos Humanos

“Los datos personales de los infectados están amparados legalmente”

A partir de la confirmación de casos positivos de Coronavirus en la provincia, se hicieron virales en redes sociales publicaciones en las que catamarqueños manifestaban su voluntad de que se publique su identidad en caso de resultar infectados con COVID 19 con la intención de contribuir a las investigaciones de contactos estrechos y trazabilidad de contagios.

En relación con estas publicaciones, Velardez Vaca señaló que “no hace falta que la gente salga a firmar nada por escrito porque el COE es quien se va a encargar de llegar de manera directa a los casos sospechosos, para llevar un orden y para no generar un pánico teniendo en cuenta que todos estamos en riesgo de contraer el virus”.

http://www.radionacional.com.ar/los-datos-personales-de-los-infectados-estan-amparados-legalmente/

LRA 26 Resistencia

OSVALDO PEREZ CUEVAS, Instituto del Deporte del Chaco

Elaboran protocolo para el funcionamiento de gimnasios

Pérez Cuevas participó junto a representantes de gimnasios, de una reunión con el gobernador Jorge Capitanich, en la que se analizó la situación del sector. “Se trabajó en la entrega de un subsidio no reintegrable al que accederán quienes lo soliciten y se presentó un protocolo elaborado con el Ministerio de Salud Pública, que permita generar consensos con un protocolo unificado para posibilitar la reanudación de las actividades, teniendo en cuenta que para que eso suceda, deben cumplirse determinadas condiciones sanitarias”, indicó. http://www.radionacional.com.ar/elaboran-protocolo-para-el-funcionamiento-de-gimnasios/

LRA 1 Buenos Aires

NICOLAS DE MORI, subsecretario de Planeamiento,

En Córdoba, distritos sin casos volverán de manera anticipada a las aulas

Tras aprobarse en el Consejo Federal de Educación, un protocolo marco para retorno a clases presenciales, las distintas carteras educativas provinciales se preparan para retomar el ciclo lectivo en las aulas. El subsecretario afirmó que “es posible empezar a pensar que las comunidades sin Covid-91 empiecen las clases”.http://www.radionacional.com.ar/en-cordoba-distritos-sin-casos-seran-los-primeros-en-volver-a-aulas/

LRA 9 Esquel

Directivos de escuelas secundarias

Afirman que en Chubut no están dadas las condiciones

Los directivos de Escuelas del nivel medio, analizaron la situación que atraviesa Chubut con respecto al protocolo elaborado por Nación para que los alumnos de todo el país puedan volver a las clases. http://www.radionacional.com.ar/directivos-de-escuelas-afirman-que-en-chubut-no-estan-dadas-las-condiciones/



LRA 25 Tartagal

JUAN EMILIO AMERI, diputado nacional por Salta

“La idea es ayudar a las personas afectadas por la pandemia”

El Diputado Nacional por Salta, Juan Emilio Ameri se refirió al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la ampliación de la moratoria y la búsqueda de paliar los efectos negativos de la pandemia. El legislador también hizo una crítica a las medidas tomadas por el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro a quién calificó de ser despreciable. http://www.radionacional.com.ar/el-proyecto-presentado-por-el-pen-busca-paliar-los-efectos-de-la-pandemia/

LRA 15 Tucumán

RAUL PELLEGRINI, legislador tucumano

Por 60 días, la frontera tucumana estará cerrada

De manera unánime, la Legislatura aprobó hoy cerrar las fronteras de Tucumán, por 60 días, tanto por vía terrestre y aérea, para evitar una propagación del COVID-19. “No es una norma fácil de tomar. Toda norma tiene que tener en cuenta la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida. Lo que estamos haciendo es cuidar a los tucumanos. Hay una medida extrema en una situación extrema, que tiene que ver con la salud de la población y que tiene que ver con la economía interna de la provincia. Actualmente está actuando el 85% de la actividad de las empresas. Si llegamos a una instancia en la que debemos retornar a la Fase 1, sería realmente catastrófico para Tucumán”, comentó el legislador.http://www.radionacional.com.ar/por-60-dias-la-frontera-tucumana-estara-cerrada-por-via-aerea-y-terrestre/

LRA 4 Salta

WALTER CRUZ, senador provincial

Instalan un portón en la Ruta 133 para evitar ingresos y egresos

Por disposición del Comité de Emergencia del Municipio de Iruya se colocó un portón en la Ruta Provincial 133 que conecta el pueblo con Iturbe, en Jujuy y luego con la Ruta Nacional Nº 9. Es para evitar el ingreso y egreso de personas del departamento ubicado al norte de la provincia.

El senador de Iruya, Walter Cruz, confirmó que solo están pasando los vehículos oficiales y que se instaló una playa de transferencia para el abastecimiento de mercadería.http://www.radionacional.com.ar/instalan-un-porton-en-la-ruta-133-para-evitar-ingresos-y-egresos-de-personas/

LRA 4 SALTA

MATIAS POSADAS, secretario general del Gobierno de Salta

Impidieron el descenso de pasajeros de un avión

Trabajadores de una minera que llegaron en un avión privado desde la provincia de Santa Cruz no pudieron bajar en Salta. Fue por la intervención del fiscal federal Eduardo Villalba en cumplimiento de la resolución 38 del Comité Operativo de Emergencia (COE), que estipula “limitar el ingreso de personas a todo el territorio de la provincia, a excepción del transporte de carga, actividades y servicios esenciales como salud y seguridad”. El secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, dijo que la empresa había sido informada del impedimento para el ingreso de personas a la provincia, pero no atendieron la orden. http://www.radionacional.com.ar/impidieron-el-descenso-de-pasajeros-de-un-avion-que-venia-desde-santa-cruz/

LRA 21 Santiago del Estero

BUENAVENTURA CEJAS, intendente de Los Juríes

Confirman ocho nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia

El Gobierno provincial confirmó ocho nuevos casos de coronavirus en Santiago del Estero. De esta manera, la provincia registra once contagios activos de Covid-19 y 22 recuperados.

Según el Ministerio de Salud, se conocieron los resultados de los nuevos hisopados y se confirmaron siete positivos, que se encuentran aislados en Los Juríes, departamento Taboada y un caso en capital. Todos son asintomáticos. Así lo confirmó Buenaventura Cejas, intendente de Los Juríes, en Primera Plan. http://www.radionacional.com.ar/confirman-ocho-nuevos-casos-positivos-de-coronavirus-en-la-provincia/

LRA 14 Santa Fe

CITO AMBROGGIO, presidente de Villa Dora

“Estamos en una situación muy compleja, no sabemos cómo pagar sueldos”

Cito Ambroggio, presidente de Villa Dora, mantuvo contacto telefónico con Radio Nacional Santa Fe y remarcó el duro momento por el que atraviesan los clubes de barrio de la capital provincial, en el marco de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/estamos-en-una-situacion-muy-compleja-no-sabemos-como-pagar-sueldos/

LRA 23 Lago Argentino, Calafate

VERONICA DE CRISTOFALO, Hospital SAMIC de El Calafate

Médicos santacruceños viajan a Chaco para luchar contra la pandemia

Un grupo de cuatro médicos y médicas de El Calafate viajaron a Chaco para colaborar en la atención de enfermos por COVID19. Juan Varela, Ariel Richards, Claudia Alí y Neal Christopher De Cristofaro colaborarán en una de las provincias más afectadas. http://www.radionacional.com.ar/medicos-santacrucenos-viajan-a-chaco-para-luchar-contra-la-pandemia/

LRA 14 Santa Fe

SERGIO PETER, médico cardiólogo

Dieron de alta a un médico contagiado de COVID en Ceres

Peter fue dado de alta luego de haber logrado sobreponerse al COVID-19, en un tratamiento donde fue clave la transfusión de plasma de un enfermo recuperado. Peter dialogó con Radio Nacional Santa Fe y destacó que el único método probado de cortar la transmisión es el aislamiento.http://www.radionacional.com.ar/sergio-peter-dialogo-con-radio-nacional-santa-fe/

LRA 29 San Luis

CLAUDIO GRIPPO, presidente de la empresa Transpuntano

Continúa en paro de transporte urbano en San Luis

El presidente de Transpuntano, Claudio Grippo, ofreció una conferencia de prensa para referirse a la medida de fuerza que tienen marcha los trabajadores por la falta de pago del sueldo de junio y el aguinaldo. Respecto de la actualidad de la empresa, indicó que la pandemia y la disposición por la cual pueden llevar sólo 19 pasajeros han impactado fuerte en la recaudación.

Señaló que en abril, por ejemplo, lo recaudado no alcanzó para cubrir los costos de combustible de las unidades.http://www.radionacional.com.ar/con-la-recaudacion-apenas-cubrimos-los-gastos-de-combustible/

LRA 19 Puerto Iguazú

RODRIGO LURO, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos

Se perdieron 150 empleos formales el sector gastronómico de Iguazú

El secretario gremial de la delegación Iguazú de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Rodrigo Lugo, contó la difícil situación del sector y confirmó que desde el inicio de la pandemia unos 150 trabajadores formales perdieron el trabajo ante el anuncio del cierre de hoteles y restaurantes. “Desde el sindicato tenemos todas las intenciones y la cintura necesaria para poder atravesar esta situación y salgamos de la pandemia con menos despidos posibles” sostuvo.http://www.radionacional.com.ar/unos-150-empleos-formales-se-perdieron-en-el-sector-gastronomico-en-iguazu/

LRA 19 Puerto Iguazú

MIGUEL ANGEL DOS SANTOS, intendente de San Pedro

San Pedro refuerza controles de aislamiento

El intendente de San Pedro, Miguel Angel Dos Santos, en diálogo con Nacional Iguazú argumentó la decisión de endurecer los controles en la localidad fronteriza. “No respetaban las normas de las caminatas, no usan barbijos ni respetan la distancia”, indicó.

La medida que establece controles estrictos al ingreso de la localidad, restringe el horario comercial y prohíbe la atención en comercios de personas mayores de 60 años será hasta el 20 de julio. “Prefiero que la gente de San Pedro me odie pero que no haya casos”, expresó. http://www.radionacional.com.ar/por-incumplimiento-de-vecinos-san-pedro-refuerza-controles-de-aislamiento/

LRA 22 Jujuy

RICARDO ROMERO, Intendente de Tilcara

Localidades de Quebrada mantienen la Fase 1 hasta el domingo

Ricardo Romero Intendente de Tilcara, mantuvo nuevos encuentros con autoridades de otras localidades de la Región, retomando la situación sanitaria actual, con el propósito de coordinar acciones, y adelantar temas vinculados al sector turístico, gastronómico y hotelero, e incluso al transporte interjurisdiccional.

“Humahuaca, Maimara y nosotros; que aún no tenemos ningún caso; expusimos nuestra situación que creemos es coyuntural, vamos a seguir manteniendo la Fase 1 y seguir haciendo controles permanentes, para evitar el ingreso de otras personas a nuestras localidades” dijo el Intendente en diálogo Radio Nacional. http://www.radionacional.com.ar/localidades-de-quebrada-mantienen-la-fase-1-hasta-el-domingo/

LV4 San Rafael

EMIR FELIX, Intendente de San Rafael

“Si abrimos el turismo corremos el riesgo de que aparezcan contagios”

El Intendente de San Rafael Emir Félix sigue firme en su decisión de no abrir el turismo a los visitantes del Gran Mendoza, donde en los últimos días aumentaron considerablemente los casos positivos de Coronavirus. Esto le valió la crítica de legisladores radicales y del Pro como Lucas Quesada, Jimena Latorre o Hebe Casado.http://www.radionacional.com.ar/emir-felix-si-abrimos-el-turismo-corremos-el-riesgo-que-aparezcan-contagios/

LRA 28 La Rioja

ROLANDO AGÜERO, Secretario General de APROSLAR

“Nos parece correcto el retorno a la fase 1 por el rebrote de coronavirus”

Agüero avaló la decisión del gobierno provincial de retornar a la fase 1 de cuarentena por rebrote de COVID19, sosteniendo que “es lo correcto” y además, “es necesario disminuir la circulación para frenar el incremento de los contagios, porque el virus ya está presente en la comunidad”.

No obstante, el gremialista se mostró molesto por la falta de respuesta de las autoridades provinciales a los reclamos de los profesionales de la salud y en especial, por la falta de pago del bono en gran parte de los trabajadores.http://www.radionacional.com.ar/nos-parece-correcto-el-retorno-a-la-fase-1-por-el-rebrote-de-contagios/

LRA 15 Tucumán

FERNANDO JURI DEBO, defensor del Pueblo de Tucumán

Fiat acepta la medida cautelar y se fijan las cuotas de los planes de ahorro

El Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo, reveló que Fiat aceptó la cautelar interpuesta por la Justicia para que los adjudicatarios de autos de esa empresa no paguen umentos desmedidos de las cuotas. “Vamos a seguir trabajando vía redes sociales, con nuestros teléfonos, todos los días, incluidos los feriados y los asuetos. Casos de urgencias estamos atendiendo por mail o teléfono. También se está atendiendo presencialmente, dando turnos, de 9 a 16. Estamos trabajando mucho con IFE, planes de ahorro, que ayer hubo una medida muy importante. A partir de la semana que viene, la Defensoría del Pueblo abre su punto Anses, como un pequeño punto de atención”, comentó el ombusdman al programa El Equipo Nacional.http://www.radionacional.com.ar/fiat-acepta-la-medida-cautelar-y-se-fijan-las-cuotas-de-los-planes-de-ahorro/

LRA 25 Tartagal

MANUEL PAILLER, senador provincial

Legisladores trabajan para que Salta cuente con un Banco de plasma

Así lo indicó el senador por el departamento de San Martín, Manuel Pailler, en contacto con Radio Nacional Tartagal. El legislador provincial informó que el objetivo es obtener herramientas para que la provincia tenga su propio banco de plasma. http://www.radionacional.com.ar/legisladores-trabajan-para-que-salta-cuente-con-un-banco-de-plasma/

Economía

LRA 13 Bahía Blanca

GONZALO SEMMILLA, Centro Regional de Estudios Económicos

El CREEBBA brindó los indicadores económicos del mes de junio

Semilla analizó los indicadores del Índice de Precios al Consumidor de Bahía Blanca, correspondiente a junio 2020.http://www.radionacional.com.ar/el-creebba-brindo-los-indicadores-economicos-del-mes-de-junio/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

GABRIELA MUÑIZ SICCARDI, Planificación e Inversión Pública de Ushuaia

“Va a ser un empujón muy importante”

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, se refirió al anuncio del presidente Alberto Fernández sobre plan “Argentina Hace”. “Este empuje de 220 millones de pesos que logró el intendente demuestra que tenemos un presidente que entiende que Argentina es federal” dijo Siccardi.http://www.radionacional.com.ar/muniz-siccardi-va-a-ser-un-empujon-muy-importante/

LRA 43 Neuquén

ALEJANDRO LOPEZ, dirigente ceramista

Caravana en defensa a Cerámica Neuquén

El dirigente ceramista Alejandro López se refirió a la marcha que se realizó para reclamar, entre otras cosas, el no remate de la empresa. En diálogo con Radio Nacional Neuquén sostuvo: “hemos escuchado anuncios del gobierno nacional, del provincial y de los municipales de que vienen millones y millones para la obra pública, pero nosotros no nos sentimos involucrados en ninguno de esos programas”.http://www.radionacional.com.ar/caravana-en-defensa-a-ceramica-neuquen/

LRA 52 Chos Malal

CARLOS ROSELLI, delegado gremial

Aseguran que Vialidad del Neuquén está al borde del colapso

Tras rechazar el pago del aguinaldo en cuotas, desde el sindicato que nuclea a los empleados de la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén aseguraron que el personal ha sido seriamente afectado por la crisis. Además, gran parte del parque automotor y muchas maquinarias de la institución están prácticamente obsoletas.

Carlos Roselli, titular del gremio vial, dijo que actualmente los casi 500 empleados de la DPV perciben bajos salarios, trabajan en condiciones de riesgo por falta de elementos y hay vehículos que están afectados al operativo invernal que ni siquiera cuentan con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).http://www.radionacional.com.ar/aseguran-que-vialidad-del-neuquen-esta-al-borde-del-colapso/

LRA 17 Zapala

CARLOS KOOPMAN, intendente Zapala

Neuquén auxiliará a Zapala en el pago del medio aguinaldo de municipales

El intendente de Zapala, Carlos Koopman, agradeció a los ediles “que pensaron en el bienestar de los ciudadanos y del empleado municipal” cuando votaron por unanimidad la autorización del pedido de ayuda financiera para que la provincia auxilie al municipio para el pago de sueldos. También dijo que esperan que se reactive “de a poco la recaudación propia”. El mandatario agregó que se redujeron los fondos que ingresan por coparticipación y que Zapala, como otros municipios, pagarán los aguinaldos con ayuda de provincia y posiblemente de forma escalonada.http://www.radionacional.com.ar/provincia-auxiliara-a-zapala-en-el-pago-del-medio-aguinaldo-de-municipales/

Política

LRA 23 Lago Argentino, Calafate

CARLOS MURIETE, abogado de Agustín Zaeta

Testimonio exclusivo: El abogado de Zaeta pide indagatoria

El abogado Carlos Muriete pidió la declaración indagatoria de Agustin Zaeta, uno de los implicados y hermano de Facundo Zaeta. En una entrevista exclusiva con Radio Nacional El Calafate el letrado también brindó otros detalles de la causa y desligó a su defendido del hecho.http://www.radionacional.com.ar/abogado-de-zaeta-pide-indagatoria/

LRA 14 SANTA FE

LEANDRO SOLITO, Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros

Se levantó de manera parcial el paro de transporte público en Santa Fe

Las empresas Autobuses Santa Fe, Ersa S.A, Continental, Recreo y Kieffer retomaron el servicio, mientras que la firma Monte Vera mantiene el paro. El Presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros de Santa Fe, Leandro Sólito dialogó con Radio Nacional Santa Fe.http://www.radionacional.com.ar/acuerdo-entre-los-empresarios-y-la-uta/

LRA 5 ROSARIO

ENRIQUE ESTEVEZ, diputado nacional del Frente Progresista

Desde el Socialismo destacaron la reunión con Perotti

El diputado nacional del Frente Progresista y referente del socialismo santafesino, Enrique Estévez, se refirió al encuentro entre representantes de la oposición con el gobernador Omar Perotti y el jefe de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. Para el legislador nacional, la reunión en el Centro de Procesamiento de Datos de la provincia “fue positiva” porque “se conversó de manera cordial y respetuosa”http://www.radionacional.com.ar/desde-el-socialismo-destacaron-la-reunion-con-perotti/

LRA 23 SAN JUAN

ALBERTO BARBOZA, secretario gremial del gremio AATRAC-San Juan

Paro de los trabajadores de Radio Colón

Trabajadores y trabajadoras de Radio Colón de San Juan se manifestaron en la puerta de la emisora para reclamar las liquidaciones de haberes. Alberto Barboza, secretario gremial del gremio AATRAC-San Juan, indicó que en algunos casos no se pagó el sueldo y en otros se adeudan las horas extras.

http://www.radionacional.com.ar/paro-de-los-trabajdores-de-radio-colon/

LRA 30 Bariloche

MARIA EUGENIA MARTINI, diputada provinciales Frente de todos

“Es muy importante, más de 80 millones para Bariloche”

La Presidenta del Bloque de Diputados provinciales del Frente de Todos, repasó las inversiones anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández para activar la economía a través de obras de infraestructura. En el caso de Bariloche, se prevén obras por más de 80 millones, que incluyen el asfalto del acceso a Colonia Suiza.

http://www.radionacional.com.ar/maria-eugenia-martini-es-muy-importante-mas-de-80-millones-para-bariloche/

LRA 30 Bariloche

LUIS CURRILEN, representante de la UTA

Continúa el paro de transporte en Bariloche

Luis Currilen, integrante del cuerpo de delegados de la Unión Transporte Automotor en la ciudad, advirtió que de no haber avances en los reclamos hoy, la medida de fuerza se extenderá hasta la semana que viene debido a los feriados.http://www.radionacional.com.ar/luis-currilen-esperamos-llegar-a-un-acuerdo/

LRA 53 San Martín de Los Andes

FERNANDA GONZALEZ, concejala del Frente de Todos

Concejales aceptaron los descuentos pero solicitaron corregir desequilibrios

En el día de ayer se reunieron los Concejales de todos los bloques políticos con el Intendente Carlos Salonitti y le expresaron la aceptación de la rebaja del 30% de los salarios de la planta política. En una nota escrita luego de la reunión, 10 de los 11 concejales afirmaron que aceptan la rebaja pero que ¨de ninguna manera los gestos políticos resuelven los problemas estructurales de la Municipalidad”. La concejala del Frente de Todos, Fernanda González tildó de demagógica la decisión del Intendente de rebajar los salarios de la planta política como así también el de permitir horas extras por un monto de ocho millones de pesos.http://www.radionacional.com.ar/concejales-aceptaron-los-descuentos-pero-solicitaron-corregir-desequilibrios/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

FEDERICO HELLEMEYER, Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica

“Logramos un acuerdo con la UOM positivo para todos”

Nacional Ushuaia dialogó con el presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, sobre el acuerdo acordado con la UOM del 51% de aumento fraccionado. http://www.radionacional.com.ar/federico-hellemeyer-logramos-un-acuerdo-con-la-uom-positivo-para-todos/

LRA 2 Viedma

PEDRO PESATTI, intendente de Viedma

Celebran las obras anunciadas por el presidente

El intendente de Viedma Pedro Pesatti se mostró muy contento por las obras que confirmó por videoconferencia el presidente Alberto Fernández. Pesatti explicó que estas obras llegan junto a otras en localidades de la provincia de Río Negro y son una gran ayuda por el covid 19 ya que el parate económico complica la situación, entre otros, de los trabajadores de la construcción.http://www.radionacional.com.ar/pesatti-contento-por-las-obras-que-llegan-desde-nacion/

Género

LRA 26 Resistencia

Mamá chaqueña pide justicia

Por el abuso sexual que sufrió su hija

Vanesa contó que su hija le contó, dos años después, de una situación de abuso sexual a la que fue sometida cuando tenía 10, por un integrante del círculo íntimo de la familia: “inmediatamente después que el 8 de marzo del 2019 nos informó lo sucedido, hicimos la denuncia correspondiente, con el cumplimiento de los protocolos exigidos para este tipo de casos”, señaló. http://www.radionacional.com.ar/una-mama-chaquena-pide-justicia-por-el-abuso-sexual-que-sufrio-su-hija/



LRA 15 Tucumán

ERICA BRUNOTTO, secretaria de Derechos Humanos de Tucumán

“Queremos que los tres poderes del Estado tengan el cupo trans”

La secretaria de Derechos Humanos de Tucumán, Érica Brunotto, habló hoy sobre el proyecto que aprobó el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para el cupo trans, y adelantó que van a plantear la misma iniciativa para los tres poderes del Estado.

“Tenemos el compromiso de dos bloques, de cuando recibieron a las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo el colectivo LGTB+, respecto a dar su voto afirmativo. Se consensuó un proyecto, de los tres que presentamos. Se trabajó mucho en la capacitación y en la concientización”, indicó.

http://www.radionacional.com.ar/queremos-que-los-tres-poderes-del-estado-tengan-el-cupo-trans/

LRA 53 San Martín de Los Andes

JOSEFINA NEILA, Políticas contra las Violencias por Razones de Género

Darán asistencia integral a las familias de víctimas de violencia de género

El Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. Fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 presentado por el Presidente de la Nación días atrás. En diálogo con Nacional, Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, dio más detalles de los alcances del programa.

http://www.radionacional.com.ar/daran-asistencia-integral-a-las-familias-de-victimas-de-violencia-de-genero/

LRA 15 Tucumán

JOSE ARGAÑARAZ, concejal tucumano

Ley Micaela: capacitaron a funcionarios municipales y concejales capitalinos

Funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y los 18 concejales que integran el Concejo Deliberante capitalino recibieron la capacitación que estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Cultural y Social.

“El Intendente -Germán Alfaro- y los funcionarios de primera línea de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y los 18 concejales que integramos el Concejo Deliberante van a tomar la capacitación. Luego el Concejo va a tener su propia capacitación en nuestro ámbito, para funcionarios y empleados. Por suerte nos adherimos después de un año que estaba parado el proyecto en comisión, y hoy es una realidad”, comentó al programa El Equipo Nacional, el concejal José “Lucho” Argañaráz.

http://www.radionacional.com.ar/el-concejo-deliberante-aprueba-el-cupo-trans-para-su-planta-de-empleados/

Sociedad

LRA 14 Santa Fe

FRANCISCO CARDOZO, Plataforma de Innovación Territorial

Primer encuentro de la Plataforma de Innovación Territorial

Se realizó la primera reunión del PIT, con el objetivo de reforzar los vínculos entre el ámbito rural y urbano y conseguir la correcta articulación del sistema agroalimentario y agroindustrial. Francisco Cardozo, Coordinador de la Plataforma de Innovación Territorial y abordaje de periurbanos, explicó el proyecto en Radio Nacional Santa Fe. http://www.radionacional.com.ar/primer-encuentro-de-la-plataforma-de-innovacion-territorial/

LRA 25 Tartagal

FEDERICO CUELLAR, estudiante

Buscan a dos menores wichí de la localidad de Cnel. Juan Solá Morillo

Desde el jueves 2 de julio se desconoce el paradero de dos menores de 12 y 14 años de la comunidad Misión La represa de la localidad de Coronel Juan Solá (Estación Morillo). En contacto con La Radio Pública el estudiante de Comunicación Federico Cuellar brindó detalles de la situación. http://www.radionacional.com.ar/buscan-a-dos-menores-wichi-de-la-localidad-de-cnel-juan-sola-morillo/

Historia

LRA 1 Buenos Aires

NORBERTO GALASSO, historiador

Reflexiones sobre la independencia y la unidad regional

Galasso destacó la “vocación integradora” de los convencionales de Tucumán. Subrayó que contra la opción “americanista”, se levantó la del liberalismo vernáculo. El historiador sostuvo que la restructuración de la deuda propuesta por la gestión de Fernández es un elemento fundamental para “empezar una recomposición de la economía” y destacó la importancia de un mayor “protagonismo popular” en la agenda post-pandemia, con el objetivo de promover cambios que reduzcan la profunda desigualdad social imperante. http://www.radionacional.com.ar/norberto-galasso-y-una-reflexion-sobre-la-independencia-y-la-unidad-regional/

LT 14 Paraná

LAURA STRATA, vicegobernadora

“En 75 años la radio ha sido testigo y protagonista de la historia”

La funcionaria saludó a LT14 por el 75 aniversario de la emisora y destacó la designación Silvina Ríos, primera directora mujer y trabajadora del medio. “Cuando una puerta se abre para una, entran las demás”, expresó Stratta.http://www.radionacional.com.ar/stratta-en-75-anos-la-radio-ha-sido-testigo-y-protagonista-de-la-historia/

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

RODRIGO LUSSICH, periodista

“Tenemos una tele pobre porque vivimos en un país pobre”

Sobre el presente de la televisión local, el cronista señaló que se está viviendo un presente con producciones cada vez más austeras ante la migración de las audiencias hacia las plataformas digitales. Dijo que en la actualidad, los programas “pelean por muy poquito, porque el rating es escaso, y de 30 años para abajo muy pocos pibes prenden la tele”.

“El recurso humano se ha ido perdiendo y no vamos a volver a ver novelas de 200 capítulos”, sentenció. http://www.radionacional.com.ar/rodrigo-lussich-tenemos-una-tele-pobre-porque-vivimos-en-un-pais-pobre/

LRA 57 El Bolsón

HERNAN NOCIONI, integrante del Ballet Folclórico Nacional

Se cumplen 30 años del Ballet Folclórico Nacional

El elenco estable del Ballet Folclórico Nacional conmemora sus treinta años de trabajo “federal”, dando valor a la cultura del país desde la danza, la fecha del nacimiento es coincidente con el 9 de Julio, Día de la Declaración de la Independencia Nacional. Hernán Nocioni, integrante del Ballet Folclórico, contó a Radio Nacional El Bolsón su experiencia en el elenco y la vida de los bailarines en tiempos de pandemia. http://www.radionacional.com.ar/arte-virtual-y-30-anos-del-bfn-para-el-dia-de-la-independencia/

Humor

Chocolate por la noticia

Súper Marios o súper Mauris?

Avanza la Justicia. El Sr. 5 y la Sra. 8, fueron citados a declarar. Hasta ahora hay 22 imputados (1 prófugo). Por lo tanto, faltan 64 para llegar al Súper Agente 86 y 77 para llegar a la 99, temibles operarios del Recontra Espionaje. Esperemos que la Justicia pueda averiguar, ¿quién es Sigfrid, el jefe supremo de Kaos? ¿Super Marios o súper Mauris ?

Por Chocolate