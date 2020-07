Diario de Radio Nacional

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

RODOLFO TAILHADE, diputado nacional

“Los autores del espionaje ilegal eran Macri y su mesa judicial”

El legislador, integrante por el oficialismo de la comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso, señaló que “lo que ocurre en Lomas de Zamora es solamente un primer paso. Quienes cumplían ordenes eran Arribas, Majdalani De Andreis y Mahíques. Los objetivos lo definían el ex presidente de la Nación (Mauricio Macri) y su mesa judicial. Ellos eran los autores ideológicos”.

http://www.radionacional.com.ar/tailhade-los-autores-del-espionaje-ilegal-eran-macri-y-su-mesa-judicial/

LRA 1 Buenos Aires

Federico Arias, ex juez

“Si la causa avanza hay riesgo de que Macri se fugue”

Aseguró que hay un serio riesgo de que pueda fugarse del país en caso de que continúa avanzando la causa judicial que lo involucra en casos de espionaje. “No me sorprende, lo veníamos denunciando hace mucho tiempo; no nos olvidemos que Mauricio Macri asume la presidencia con una causa en la que estaba imputado por espionaje”, aseguró el magistrado en diálogo con Abel Caminos y Silvia Milla.

http://www.radionacional.com.ar/juez-federico-arias-si-la-causa-avanza-hay-riesgo-de-que-macri-se-fugue/

LRA 1 Buenos Aires

RICARDO FORSTER, filósofo

“Me espiaron porque durante el macrismo expresé mi disidencia”

El asesor de Alberto Fernández, integra la lista de personas espiadas durante la gestión de Cambiemos: “No hay nada más horrible que sentirse invadido. Es un acto impúdico e ilegal. Es una porquería que un Gobierno haya usado ese mecanismo”, afirmó.

http://www.radionacional.com.ar/ricardo-forster-me-espiaron-porque-durante-el-macrismo-exprese-mi-disidencia/

LRA 23 San Juan

Juan Alonso, Departamento de Investigación de Nacional

“Todos los caminos conducen al ex presidente”

El periodista brindó detalles sobre la causa de espionaje ilegal efectuados desde la Agencia Federal de Inteligencia.

http://www.radionacional.com.ar/juan-alonso-todos-los-caminos-conducen-al-ex-presidente/

LRA 1 Buenos Aires

Mauricio D’Alessandro, abogado

Espiado por la AFI, vinculó su caso al ejercicio de la abogacía

El abogado, que forma parte de la lista de personas investigadas por la banda vinculada a la Agencia Federal de Inteligencia, vinculó su caso al ejercicio de la abogacía. Consideró que su caso “tiene que ver con un juicio privado y no con mi paso por la función pública”.

D’Alessandro presentó en 2017 un amparo en el fuero laboral, solicitando que el Ministerio de Trabajo apruebe la paritaria entre La Bancaria y el Banco Nación, acordando un aumento salarial por encima de la pauta que había fijado el Ministerio de Hacienda. Según el abogado, el acuerdo motivó el pedido de juicio político a dos miembros de la cámara que avaló su presentación y desencadenó la salida del economista Carlos Melconian del Banco Nación. http://www.radionacional.com.ar/espiado-por-la-afi-dalessandro-vinculo-su-caso-al-ejercicio-de-la-abogacia/

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

FERNAN QUIROS, ministro de Salud porteño

Quirós señaló que si se logra disminuir el índice de contagiosidad de coronavirus en la Ciudad, después del 17 de julio van a “mostrar las informaciones y proponer el desandado paulatino de las medidas de restricción”, impuestas en la nueva fase de aislamiento que comenzó este miércoles. El ministro atribuyó ese nivel de estabilización, “al enorme esfuerzo que está haciendo la gente, con dificultades de todo tipo, algunos convencidos y otros no tanto pero con responsabilidad social y al trabajo del Estado para buscar proactivamente los casos positivos”.

http://www.radionacional.com.ar/quiros-dijo-que-propondran-desandar-las-restricciones-si-bajan-los-contagios/

LRA 26 Resistencia

GLORIA ZALAZAR, ministra de Justicia y Seguridad del Chaco

“Necesitamos la colaboración de toda la comunidad”

Después de haber cumplido con el aislamiento obligatorio, producto de haber contraído COVID-19, la funcionario señaló: “Estoy muy bien, transité la enfermedad con síntomas leves y ya tengo el alta médica definitiva. Seguimos trabajando, ahora en forma presencial, pero todo este tiempo lo hicimos en forma virtual”.

http://www.radionacional.com.ar/gloria-zalazar-necesitamos-la-colaboracion-de-toda-la-comunidad/

LRA 22 Jujuy

Hospital Pablo Soria

Grave denuncia por casos positivos de coronavirus

Manuel, personal del hospital Pablo Soria, se encuentra aislado en cuarentena, luego que una mujer presentara síntomas de neumonía y finalmente se confirmara COVID-19 positivo: “Luego de cuatro días, recién se procedió al traslado de la paciente al Hospital San Roque; mientras tanto tuvo contacto con varias personas y después de eso se procedió al testeo del personal de salud. Ayer se registraron dos casos positivos entre el personal y luego aislaron a más de 20 personas”. http://www.radionacional.com.ar/grave-denuncia-por-casos-positivos-en-el-hospital-p-soria/

LT 12 Paso de los Libres

ATALIVA LAPROVITTA, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones

Instalaciones de Camaras Termicas en 2 Pasos Fronterizos

Laprovitta anunció la incorporación cámaras térmicas para los pasos de Paso de los Libres-Uruguayana y Santo Tomé-San Borjas. También señaló que los tres pasos con Brasil y Paraguay están habilitados, solo para el cruce de camiones.

http://www.radionacional.com.ar/instalaciones-de-camaras-termicas-en-2-pasos-fronterizos/

LRA 28 La Rioja

EDUARDO BAZAN, director de Epidemiología

Salud trabaja para contener la capacidad de atención en Hospitales

Bazán expresó que ante el rebrote del COVID en la capital riojana, “la atención está centrada, en asegurar la capacidad de respuestas a los pacientes”. Informó que “el hospital presenta el 20 por ciento de ocupaciones de camas para el COVID-19” y que “la circulación comunitaria del virus, llevará a la comunidad a tomar mayor conciencia para evitar contagios”.

http://www.radionacional.com.ar/salud-trabaja-en-contener-la-capacidad-de-atencion-en-hospitales/

LRA 1 Buenos Aires

LORENZO Toto DE VEDIA, Curas villeros

Piden la presencia de ambulancias en los barrios populares

El Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Capital y Provincia, denunció la falta de unidades de traslado ante una emergencia en estos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

http://www.radionacional.com.ar/curas-villeros-piden-la-presencia-de-ambulancias-en-los-barrios-populares/

LRA 19 Puerto Iguazú

MAURICIO REARTE, vicedirector del Hospital Marta Schwarz

El último positivo de la provincia, está aislado en su casa

El paciente número 40 de Misiones, “presenta las condiciones para estar aislado en el domicilio”.

Explicó que si bien llegó en un ómnibus compartido con varias personas, “siempre estuvo aislado y no tuvo contacto con nadie”. Percibió que perdió el gusto y debido a su nexo epidemiológico, se decidió hacer el hisopado cuyo resultado le dio positivo.

http://www.radionacional.com.ar/el-joven-con-coronavirus-en-iguazu-se-encuentra-en-su-domicilio/





LT 14 General Urquiza-Paraná

ESTEBAN VITOR, diputado de Juntos por el Cambio

Crítica al proyecto de emergencia solidaria

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, le dio media sanción al proyecto de Emergencia Económica impulsado por el Poder Ejecutivo. La norma fue aprobada con el voto del oficialismo, pero sin el apoyo de la oposición y será girada a la Cámara de Senadores.

Al respecto, Esteban Vitor señaló: “Lo que se hace ahora es un parche que no alcanza para nada, sacándoles a los activos y pasivos entrerrianos que ganan más de 75 mil pesos, al sector agropecuario, a las droguerías, al sector bancario que seguramente será trasladado a los consumidores”.

http://www.radionacional.com.ar/dura-critica-de-diputado-de-cambiemos-al-proyecto-de-emergencia-solidaria/

LRA 6 Mendoza

FERNANDO PALMA, Asociación de Comercio y Turismo de Alta Montaña

Más de 300 familias de alta montaña reclaman su derecho a trabajar

Palma se refirió a la complicada situación que viven los trabajadores del sector, pese al decreto oficial que permite el turismo interno. Dijo que ese permiso se contrapone con otro decreto, que establece la prohibición de la circulación desde Uspallata hasta alta montaña y subrayó que se

trabajó en protocolos para que los hospedajes y comercios no comprendidos por el decreto de “apertura del turismo interno”.

http://www.radionacional.com.ar/mas-de-300-familias-de-alta-montana-reclaman-su-derecho-a-trabajar/

LV 8 Libertador-Mendoza

CLAUDIA ITURBE, Secretaria Adjunta de AMPROS

Denuncian a OSEP por despidos durante la pandemia

El gremio que nuclea a los profesionales de la salud, denunció a la obra social por despidos y cambios en la modalidad de trabajo de varios profesionales, en un contexto adverso como la pandemia y con normativas nacionales vigentes, que prohíben las cesantías.

http://www.radionacional.com.ar/osep-respondio-cuestionamientos-por-cambios-en-la-obra-social/

Economía

LRA 9 Esquel

PABLO NAHUELQUIR, productor de la región de Cushamen

Programa para acceder a precios accesibles y productos de calidad

Destacó todos los beneficios del programa que a nivel nacional, se implementa desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, para promoción de productos a precios accesibles. Destacó que con este trabajo, los vecinos de la meseta serán beneficiados por que les llegarán frutas y verduras de muy buena calidad, a precios más económicos.

http://www.radionacional.com.ar/crean-programa-para-acceder-a-precios-accesibles-y-productos-de-calidad/

LRA 13 Bahía Blanca

Marcelo Feliú, nuevo titular de la comisión de presupuesto del Senado

“Me siento honrado y agradecido con nuestro gobernador”

Señaló que esta comisión, que en tiempos de normalidad tiene un peso específico importante, en el contexto de la pandemia “nos espera un enorme trabajo y responsabilidad”.

http://www.radionacional.com.ar/marcelo-feliu-nuevo-titular-de-la-comision-de-presupuesto-del-senado/

Política

LRA 1 Buenos Aires

RICARDO LASCA, Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial

“No tenemos nada de confianza en Canicoba Corral”

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, llamó a indagatoria al ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y al titular de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Lasca, uno de los principales denunciantes de la causa, celebró el avance de la investigación, pero advirtió por el accionar del juez Canicoba Corral: “No le tenemos nada de confianza, ya tuvimos denuncias que no avanzaron en los ’90”.

http://www.radionacional.com.ar/ricardo-lasca-no-tenemos-nada-de-confianza-en-canicoba-corral/



LRA 3 Santa Rosa

NESTOR LASTIRI, secretario de Recursos Hídricos

Portezuelo: “Un resultado positivo seria que se llegara a un acuerdo”

Lastiri analizó lo que sucedió en la reunión con los mandatarios de las cinco provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado: “Es muy importante lo que se hizo, porque las provincias mostraron su preocupación por lo que ocurre en la cuenca”. http://www.radionacional.com.ar/portezuelo-un-resultado-positivo-seria-que-se-llegara-a-un-acuerdo/

LRA 4 Salta

ABEL CORNEJO, procurador general de Salta

Inician sumario al fiscal Vilar Rey, por no investigar la violencia policial

Cornejo anunció “cambios muy profundos”, ante la falta de avances de causas vinculadas a hechos de violencia policial. Informó que inició un sumario administrativo al fiscal penal Gustavo Vilar Rey, quien está al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos, que debe investigar este tipo de denuncias.

http://www.radionacional.com.ar/inician-sumario-al-fiscal-vilar-rey-por-no-investigar-la-violencia-policial/

Un día como hoy

LRA 1 Buenos Aires

ROBERTO DI SANDRO, periodista

El recuerdo de los últimos días de Perón

A 46 de la muerte de Juan Domingo Perón, Horacio Embón y Marcelo Ayala revivieron a través del archivo de Nacional, la palabra del líder que cambió la historia de la Argentina. Más tarde, conversaron con Roberto Di Sandro, decano de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, quien recordó cómo fueron los últimos días del General.

http://www.radionacional.com.ar/el-recuerdo-de-los-ultimos-dias-de-peron-por-roberto-di-sandro/

LRA 13 Bahía Blanca

JOSE MARCILESE, Investigador y Doctor en Historia del CONICET

Marcilese reflexionó respecto a un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón: “Su obra política constituye un punto de inflexión en la historia política argentina contemporánea”.

http://www.radionacional.com.ar/46-anos-del-presidente-juan-domingo-peron/

LRA 21 Santiago del Estero

ESTELA NEDER, diputada nacional

“Nos ha dejado muchos legados, que hoy se los pone en práctica”

La legisladora santiagueña recordó al tres veces presidente de los argentinos y subrayó la importancia de esta fecha, “para todos los argentinos”.

http://www.radionacional.com.ar/estela-neder-nos-ha-dejado-muchos-legados-que-hoy-se-los-pone-en-practica/

Historia

LRA 27 Catamarca

MARCELO GERSHANI OVIEDO, historiador

El aporte catamarqueño al Congreso de Tucumán de 1816

El próximo 9 de julio, se conmemorarán 204 años de la Declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán. Gershani Oviedo, docente de la Cátedra de Historia de Catamarca e Historia del NOA en el departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNCA, nos invita a reflexionar sobre “la calidad del aporte realizado por Catamarca en los distintos intentos de organización nacional”.

http://www.radionacional.com.ar/9-de-julio-el-aporte-catamarqueno-al-congreso-de-tucuman-de-1816/



LRA 3 Santa Rosa

BEATRIZ DILLON, docente

La historia de la Colonia Agrícola “Butalo”

Primer intento colonizador del noroeste pampeano, en la zona de confluencias del río Atuel. http://www.radionacional.com.ar/colonia-agricola-butalo-primer-intento-colonizador-del-noroeste-pampeano/

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

DIEGO ZAFICO, integrante CAPIF

Mañana se conocerán los nominados de los premios Gardel

El 2 de julio se llevará a cabo bajo un formato virtual y federal, la ceremonia de nominación a los Premios Gardel 2020. El productor discográfico Diego Zafico, integrante de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, contó cómo decidieron adaptar la premiación a los tiempos que corren y destacó que de ahora en más, los Gardel no harán distinción de género en las ternas de nominados.

http://www.radionacional.com.ar/premios-gardel-eliminan-la-distincion-de-genero-de-las-ternas-de-nominados/

LRA 1 Buenos Aires

LUIS LUQUE, actor

“Le tengo mucho miedo a un mundo individualista y solitario”

Contó cómo vive el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus y expresó que “es el momento de generar proyectos y metas, sino vamos a caer en el agujero negro”. Reflexionó sobre el actual contexto y afirmó: “Le tengo mucho miedo a un mundo individualista y solitario”.

http://www.radionacional.com.ar/luis-luque-le-tengo-mucho-miedo-a-un-mundo-individualista-y-solitario/

Deportes

LRA 7 Córdoba

FEDERICO GRABICH, referente de la natación argentina

“Lo más importante es poder volver a entrenar en el agua”

El medallista mundial y campeón panamericano, explicó cómo se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Habló de volver al entrenamiento, luego de la cuarentena por la pandemia del Covid-19 y reconoció que bajó más de siete kilos de masa muscular, por los efectos de no poder realizar normalmente su rutina deportiva.

El nacido en Casilda confía en que va a volver de la mejor forma y en que, con el correr de los meses, tendrá un panorama más claro para poder empezar a planificar y volver a competir antes de los Juegos. Grabich dijo que para competir con los mejores y en alto nivel, hay que hacerlo en Europa, primero por una cuestión de calendario y en segundo lugar, por la cantidad de torneos.

http://www.radionacional.com.ar/grabich-lo-mas-importante-es-poder-volver-a-entrenar-en-el-agua/

LRA 7 Córdoba

CLAUDIO GUGNALI, director técnico

“En el fútbol argentino no hay una continuidad de ideas”

Recordó a Carlos Salvador Bilardo, quien atraviesa una complicada situación de salud e hizo un análisis sobre su propia carrera. El ex integrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella en el Pincha y en la Selección Nacional (Mundial 2014), también se refirió a la situación que hoy vive la ciudad de La Plata en días de pandemia.

Con respecto a la Selección Nacional, opinó sobre el presente cuerpo técnico y afirmó que en la Argentina no hay una continuidad de ideas y nunca se aprovecha el trabajo que se hizo en el pasado.

http://www.radionacional.com.ar/claudio-gugnali-en-el-futbol-argentino-no-hay-una-continuidad-de-ideas/