Ricardo Lasca: “No tenemos nada de confianza en Canicoba Corral”

Este martes, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral llamó a indagatoria al ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y quien estuvo al frente de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

La convocatoria se da en el marco de la causa que investiga maniobras fraudulentas entre Abertis -una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo– y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, en el Acceso Oeste y la autopista Panamericana.

En diálogo con Radio Nacional, el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, uno de los principales denunciantes, celebró el avance en la causa pero advirtió por el accionar del juez Canicoba Corral. “No le tenemos nada de confianza, ya tuvimos denuncias que no avanzaron en los ’90”, dijo.

Por otra parte, pidió “voluntad política” para rescindir los contratos que la corporación todavía mantiene con el Estado y reclamó por un nuevo proyecto vial, “serio y libre de peaje”.