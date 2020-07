Diario de Radio Nacional 29/07/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: Presentó el proyecto de reforma judicial

GINES GONZALEZ GARCIA: Visitas a Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

GUSTAVO LOPEZ: “La desigualdad se nota en el mundo digital”.

GRACIANA PEÑAFORT: “Querían armar un poder judicial que los protegiera”.

MARCELO CASARETTO: “Vamos a acompañar al presidente”.

CARLA VIZZOTTI: Revisar y optimizar el cumplimiento de las medidas.

CORONAVIRUS: Comienzan los ensayos con el suero equino hiperinmune, alerta en el cordón industrial santafesino por casos de coronavirus y psicólogos retoman la atención en la Ciudad de Buenos Aires.

CUARENTENA: Rescataron 200 personas en situación de trata.

EDUARDO BARCESAT: “Toda reforma judicial tiene que ser bienvenida”.

PABLO MOROSI: “Favaloro se transformó en un referente ético”.

REPORTAJES: Johana Duarte, Julio Rodríguez Signes, Mario Gil, Nicolás Fernández, Alicia Alzugaray, Marcelo Clingo, Macarena Vergara, Ignacio Enriquez y Oscar Currilen.

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ

Presentó el proyecto de reforma judicial

En un mensaje dirigido al pueblo desde la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández recorrió la historia del Poder Judicial en nuestro país al presentar el proyecto de reforma, cuyos principales puntos son el reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un Consejo Consultivo.

Fernández sostuvo que “con el correr de los días se fue perdiendo la transparencia judicial” y explicó: “Sólo busco hacer la República que todos declaman y algunos humillaron. Buscamos consolidar una justicia independiente que desarrolle los procesos con celeridad y transparencia”, sostuvo y agregó que “sin justicia independiente del poder político no hay república ni democracia”. http://www.radionacional.com.ar/el-presidente-presento-la-reforma-para-mejorar-el-sistema-de-justicia/

LRA 27 Catamarca

GINES GONZALEZ GARCIA, ministro de Salud

“Estoy muy orgulloso de los catamarqueños”

Luego de visitar las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, el ministro arribó a Catamarca y fue recibido por el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Salud de la provincia Claudia Palladino. http://www.radionacional.com.ar/gines-gonzalez-garcia-estoy-muy-orgulloso-de-los-catamarquenos/

LT 11 Concepción del Uruguay

MARCELO CASARETTO, Diputado nacional por Entre Ríos

“Nosotros tenemos la decisión de acompañar al presidente”

El presidente Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional del Congreso de la Nación, se refirió al proyecto de movilidad jubilatoria, indicando que el mismo se encuentra en comisión. Consultado por la ampliación del presupuesto nacional, indico que se podría tener media sanción, el próximo 31 de julio. http://www.radionacional.com.ar/casaretto-nosotros-tenemos-la-decision-de-acompanar-al-presidente/

LRA 1 Buenos Aires

GUSTAVO LOPEZ, vicepresidente del ENACOM

“La desigualdad se nota en el mundo digital”

López habló de los objetivos de su gestión, de la reforma judicial y del conversatorio que harán el jueves 30 a las 16 horas en el Día Mundial de la Lucha contra la Trata: “Estamos poniendo todo el esfuerzo para que la comunicación sea un derecho básico y la conectividad sea un servicio esencial, la desigualdad se nota en el mundo digital”. http://www.radionacional.com.ar/gustavo-lopez-la-desigualdad-se-nota-en-el-mundo-digital/

LT 11 Concepción del Uruguay

JULIO RODRIGUEZ SIGNES, fiscal

“Nos preocupa cómo hacemos para detener los incendios”

“Hay múltiples causas judiciales, algunas son penales, otras son acciones ambientales. El gobernador promovió una denuncia penal ante el juzgado Federal, por el delito del artículo 186 del Código Penal que es Incendio. El defensor del pueblo de Santa Fe, solicito audiencia ante la corte suprema para citar a las provincia para resolver este tema, entre innumerables denuncias”, dijo Signes. http://www.radionacional.com.ar/signes-lo-que-nos-preocupa-mas-es-como-hacemos-para-detener-los-incendios/

LRA 1 Buenos Aires

CARLA VIZZOTTI, secretaria de Acceso a la Salud

Revisar y optimizar el cumplimiento de las medidas

“Las provincias de Jujuy, Córdoba, Mendoza y Santa Fe que hasta hace unas semanas no tenían casos en estos momentos son las que están aportando el número más importante de nuevos casos por día”, señaló la funcionaria. http://www.radionacional.com.ar/vizzotti-pidio-que-cada-uno-revise-y-optimice-el-cumplimiento-de-las-medidas/

LRA 1 Buenos Aires

PEDRO CAHN, infectólogo

“Tenemos un optimismo con cautela sobre las vacunas”

El asesor del Presidente de la Nación, habló de la situación sanitaria en esta fase del aislamiento: “Tenemos un 44% de los pacientes que se recuperaron, el sistema de salud que viene aguantando y la tasa de letalidad está en el 1,8% cuando el promedio en las Américas es 4,5%”. http://www.radionacional.com.ar/pedro-cahn-tenemos-un-optimismo-con-cautela-sobre-las-vacunas/

LRA 1 Buenos Aires

LINUS SPATZ, director de Inmunova

Comienzan los ensayos con el suero equino hiperinmune

Tras obtener la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, se prevé que esta semana arranque el estudio clínico de Fase 2/3 del suero hiperinmune anti-Covid-19, elaborado a base de anticuerpos equinos. http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-comienzan-los-ensayos-con-el-suero-equino-hiperinmune/

LT 12 Paso de los Libres

MARTIN ASCUA, intendente

“Es el momento más difícil de la historia de la ciudad”

El jefe comunal afirmó que Paso de los Libres, confirmó que la cantidad de casos acumulados de coronavirus llegó a 30. http://www.radionacional.com.ar/ascua-es-el-momento-mas-dificil-de-la-historia-de-paso-de-los-libres/

LRA 1 Buenos Aires

Datos de las últimas 24 horas

Córdoba: 2 muertes y 73 contagios

El Ministerio de Salud cordobés confirmó 73 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 21 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba (Capital), 1 en Villa María (General San Martín), 2 en Villa Allende (Colón), 6 en Marcos Juárez (Marcos Juárez), 16 en General Roca (Marcos Juárez), 1 en Villa Parque Síquiman (Punilla), 3 en Luque (Río Segundo), 1 en Mina Clavero (San Alberto), 1 en Anisacate (Santa María), 15 en Oliva (Tercero Arriba), 5 en Pampayasta Sur (Tercero Arriba) y 1 en Bell Ville (Unión). http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-en-cordoba-dos-muertes-y-73-contagios-en-las-ultimas-24-horas/

LRA 22 Jujuy

NICOLAS FERNANDEZ, secretario General de APUAP

Pidió a Salud de Nación, recurso humano y equipamiento

El secretario General de la a Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy, brindó detalles de la reunión que mantuvieron con el equipo de salud de Nación. http://www.radionacional.com.ar/apuap-pidio-a-salud-de-nacion-recurso-humano-y-equipamiento/

LRA 1 Buenos Aires

MARCELO CLINGO, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires

Psicólogos retoman la atención en la Ciudad de Buenos Aires

Volvieron a trabajar psicólogos, psicopedagogos y terapistas ocupacionales, en el territorio porteño. Clingo detalló el protocolo y destacó que “la mayoría de los profesionales pudieron continuar con los tratamientos de modo remoto”. En ese sentido, recomendó “que se restrinja la atención presencial a aquellos casos en los que es imposible el tratamiento por la vía remota”. http://www.radionacional.com.ar/psicologos-retoman-la-atencion-en-la-ciudad-de-buenos-aires/

LV4 Mendoza

INGNACIO ENRIQUEZ, psicólogo

“Es natural que las personas tengan miedo de salir”

Enríquez mencionó que hasta el momento, “el balance que hacemos el equipo de profesionales es el de un escenario esperable. Al arrancar la cuarentena el escenario es estresante, agresivo. Es un contexto realmente incómodo para todos y para algunos desesperanzador, sobre todo por lo económico y a nivel de salud”. http://www.radionacional.com.ar/es-natural-que-las-personas-esten-ansiosas-o-tengan-miedo-de-salir/

LRA 18 Río Turbio

JUAN CARLOS NADALICH, ministro de Salud y Ambiente

Segundo fallecimiento por COVID-19 en Santa Cruz

En el informe diario, el funcionario confirmó una nueva muerte por coronavirus. Además, se refirió al trabajo del personal sanitario y habló sobre los refuerzos del Hospital Regional de Río Gallegos. http://www.radionacional.com.ar/nadalich-estamos-siguiendo-protocolos-no-de-nuestra-invencion/

LRA 18 Río Turbio

ANA CABRERA, epidemióloga del Ministerio de Salud

Nuevo protocolo para el alta en casos leves

La epidemióloga se refirió a los criterios para dar el alta en los casos leves de COVID – 19. “Estos son medidas que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud y que fueron adoptados por el Ministerio de Salud de Nación y emitió una normativa el mes pasado y Santa Cruz recién se adhiere a la misma debido al brote que tenemos actualmente”, remarcó. http://www.radionacional.com.ar/salud-informo-sobre-los-protocolos-para-otorgar-alta-a-casos-leves/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

MARILINA HENNINGER, Cámara de Comercio de Río Grande

“Tenemos que aprender a convivir con el virus”

Henninger se refirió al impacto económico de la pandemia en sector comercial de la ciudad de Río Grande. http://www.radionacional.com.ar/marilina-henninger-hay-que-aprender-a-convivir-con-el-virus-2/

LRA 21 Santiago del Estero

LUIS LUCENA, Universidad Católica de Santiago Del Estero

Protocolo de exámenes presenciales para universidades

El protocolo fue aprobado por resolución del Ministerio de Salud de la provincia y establece medidas para proteger a personal administrativo, funcionarios y estudiantes de la casa. Por el momento, se aplicará sólo para los exámenes presenciales. http://www.radionacional.com.ar/se-aprobo-el-protocolo-de-examenes-presenciales-en-la-universidad-catolica/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

CYNTHIA CORDI, referente del Colegio Julio Verne

“Los colegios privados no escapan al contexto nacional”

La educadora se refirió a la situación económica que atraviesan los institutos privados de Ushuaia durante el aislamiento por el coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/cynthia-cordi-los-colegios-privados-no-escapan-al-contexto-nacional/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

INFORME ESPECIAL

Desafíos de la ciencia y la tecnología en pandemia

El COVID-19 trae desafíos extraordinarios en todos los ámbitos de la vida y obliga a buscar soluciones eficientes en el menor tiempo posible. Una gran cantidad de nuevos prototipos están demostrando lo que el ingenio humano es capaz de hacer frente a la adversidad. http://www.radionacional.com.ar/los-desafios-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-tiempos-de-pandemia/

LRA 52 Chos Malal

CRISTINA STORIONI, ministra de Educación

Neuquén presentó los criterios para volver a las aulas

La ministra de Educación del Neuquén, Cristina Storioni, aseguró que el regreso a las clases presenciales en las escuelas de la provincia dependerá de la situación epidemiológica de cada región. Storioni recordó que en los últimos días el gobierno presentó una serie de criterios que se aplicarán en caso de que están dadas las condiciones para retornar a las aulas. http://www.radionacional.com.ar/neuquen-presento-criterios-para-volver-a-las-aulas/

LRA 29 San Luis

CARLOS NUÑEZ, director médico

Hospital de San Luis se reorganiza tras los casos positivos

El director médico del Hospital San Luis explicó cómo funciona el Complejo Sanitario tras conocerse el resultado de COVID positivo en dos trabajadores de Terapia Intensiva. http://www.radionacional.com.ar/cual-es-la-situacion-del-hopital-tras-los-casos-positivos-registrados/

LRA 43 Neuquén

LUCIANA DE GIOVANETTI, secretaria de Ciudadanía

“El 96% de las actividades se flexibilizaron en la ciudad de Neuquén”

La funcionaria destacó el cumplimiento de las medidas preventivas de distanciamiento y las franjas horarias de tránsito dispuestas por la pandemia. Además, explicó que el 96% de las actividades se flexibilizaron en Neuquén. http://www.radionacional.com.ar/el-96-de-las-actividades-se-flexibilizaron-en-neuquen/

LRA 19 Puerto Iguazú

YOLANDA CABALLERO, Unidad Crítica Hospital de Eldorado

Una paciente de 85 años fue tratada con plasma

Una mujer de 85 años de la localidad de Andresito es el primer caso en la localidad cercana a Puerto Iguazú. La jefa de la Unidad crítica del hospital SAMIC de Eldorado, Yolanda Caballero, brindó un informe del estado de salud de la paciente a quien la trataron plasma y evoluciona favorablemente. http://www.radionacional.com.ar/la-paciente-de-85-anos-fue-tratada-con-plasma-y-evoluciona-favorablemente/

LRA 25 Tartagal

MIGUEL VELARDEZ, Policía de la Provincia

Múltiples operativos de seguridad en la frontera norte

La Policía realizó más de 400 operativos en la frontera norte de la provincia en el marco del operativo de seguridad sanitaria Covid-19. Se busca el fortalecimiento de la custodia en el límite con Bolivia. Se detectaron 143 ingresos ilegales de extranjeros a las localidades de Salvador Mazza y Aguas Blancas. http://www.radionacional.com.ar/multiples-operativos-de-seguridad-en-la-frontera-norte-de-la-provincia/

LRA 30 Bariloche

MERCEDES IBERO, Políticas Públicas de Salud de Río Negro

“Los casos aumentan pero no colapsa el sistema sanitario”

La funcionaria brindó un panorama de la situación epidemiológica de Rio Negro en relación al COVID-19. Sostuvo que “el 80% de las personas lo pasa como algo leve y un 2.5% termina en terapia”. http://www.radionacional.com.ar/mercedes-ibero-los-casos-aumentan-pero-no-colapsa-el-sistema-sanitario/

LRA 30 Bariloche

NATALIA ALMONACID, presidenta del Concejo Municipal

Cerraron el Concejo Municipal de Bariloche por COVID-19

Las instalaciones permanecen clausuradas mientras se realizan tareas de desinfección tras confirmarse un caso positivo. Natalia Almonacid, presidenta del cuerpo, señaló que la actividad no será interrumpida y proseguirá a través de la plataforma virtual. http://www.radionacional.com.ar/cerraron-el-edificio-por-un-caso-positivo-de-covid-19/

LRA 57 El Bolsón

LEANDRO ROMAIRONE, director de Defensa Civil

Hay controles aleatorios en las fronteras

Lo indicó el responsable de Defensa Civil del Municipio de EL Bolsón y coordinador del Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM), Leandro Romairone, al ser consultado sobre los controles que se realizan en el ingreso a la localidad por Ruta 40 Norte. http://www.radionacional.com.ar/hay-controles-aleatorios-por-los-lugares-donde-se-filtran-los-ingresos/

LRA 26 Resistencia

JOHANA DUARTE, Promoción de la Economía Popular

Más de 4 mil inscriptos en el registro de trabajadores

“Esta es una semana histórica por la presentación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en el Chaco, la primera provincia que lo hace. Es una forma de visibilización. La idea es reconocer los derechos que asiste al sector. En la primera semana se inscribieron más de 4.000 trabajadores y trabajadoras”, afirmó Duarte. http://www.radionacional.com.ar/satisfaccion-por-medidas-que-benefician-a-la-economia-popular/

LRA 21 Santiago del Estero

DANIEL CRESMACHI, Universidad Católica

Reformas a la ley de concursos y quiebras, para atenuar la crisis

El académico explicó que existen más de 12 proyectos para modificar la ley de concursos y quiebras que tratan de atenuar el impacto de la crisis por el coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/proyectos-de-reforma-a-la-ley-de-concursos-y-quiebra-para-atenuar-la-crisis/

LT 14 Paraná

ALICIA ALZUGARAY, Centro Industrial y Comercial de Paraná

Piden ayuda del Estado para evitar nuevos cierres de comercios

Alzugaray informó que se reunieron con otros centros comerciales de la provincia, para analizar la situación que atraviesa el sector a partir de la pandemia. Dijo que hubo negocios que cerraron en Entre Ríos y otros que sufren problemas económicos. Piden que el Estado entrerriano los convoque al diálogo para buscar soluciones. http://www.radionacional.com.ar/piden-ayuda-del-estado-para-evitar-nuevos-cierres-de-comercios/

LRA 1 Buenos Aires

MARIO GIL, empresario

Autopartistas piden medidas de incentivo para Pymes

El titular de una fábrica de autopartes, se refirió a la actual situación del sector y expresó sus expectativas, de cara a las medidas económicas que anunciará Alberto Fernández: “Lo más importante es que las Pymes y empresarios nacionales que invertimos y apostamos a la producción, podamos trabajar en igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades”. http://www.radionacional.com.ar/autopartistas-piden-medidas-de-incentivo-para-que-pymes-inviertan-y-exporten/

LRA 5 Rosario

DANIEL SUCCI, Obreros y Empleados Aceiteros

Alerta en el cordón industrial santafesino por casos de coronavirus

Trabajadores de Cofco en Timbúes, suspendieron sus actividades por numerosos casos positivos de Covid-19 y denuncian que hay más contagiados en Bunge y Vicentin. http://www.radionacional.com.ar/alerta-en-el-cordon-industrial-santafesino-por-casos-de-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO BARCESAT, abogado constitucionalista

“Toda reforma judicial tiene que ser bienvenida”

Barcesat se refirió a la presentación del proyecto de ley de reforma judicial: “Toda reforma judicial tiene que ser bienvenida en las condiciones actuales, porque realmente está totalmente desprestigiada la función y algunas personas que integran el Poder Judicial de la Nación”.

LRA 9 Esquel

OSCAR CURRILEN, intendente de El Maitén

“Los políticos tenemos que hacer una autocrítica”

El jefe comunal realizó un paneo general de cómo está la situación de los parajes que fueron afectados por el temporal de nieve. Dijo que todavía hay lugares donde no han podido llegar. http://www.radionacional.com.ar/oscar-currilen-los-politicos-tenemos-que-hacer-una-autocritica/

LRA 5 Rosario

MACARENA VERGARA, vecina de las Islas del Delta

Preocupación por el gran avance del fuego

Las vecinas y los vecinos de las Islas del Delta están preocupados por los incendios que aún no han sido sofocados. “Es una situación muy triste, la estamos pasando mal. Nos preocupa la sequía y la muerte de animales”, indicó Macarena Vergara. http://www.radionacional.com.ar/habitantes-de-las-islas-preocupados-por-el-avance-del-fuego/

LRA 5 Rosario

FRANCO BARTOLACCI, rector de la UNR

Asistencia médica y jurídica a afectados por el humo

La Universidad Nacional de Rosario, puso en marcha dos iniciativas para las personas afectadas por los incendios en las islas del Delta del Paraná. El rector Franco Bartolacci, contó que se trata de dos dispositivos que estarán a cargo de catedráticos y profesionales de la casa de altos estudios.

LRA 24 Río Grande

NANO PERALTA, director de Radio Nacional Esquel

Campaña solidaria para la comunidad de Cushamen

Desde Radio Nacional Esquel se realizó una campaña solidaria para ayudar a la comunidad de Cushamen, en el interior de la provincia de Chubut; que se encuentra aislada por cuestiones climáticas. Ubicada a unos 40 km de El Maitén, Cushamen tiene unos 900 habitantes que quedaron aislados por las intensas nevadas. http://www.radionacional.com.ar/campana-solidaria-para-la-comunidad-de-cushamen/

LRA 14 Santa Fe

FERNANDO ALBRECHT, docente de Hersilia

Un pueblo que produce lejos de los agrotóxicos

Esta población santafesina, perteneciente al departamento San Cristóbal, que apenas supera los 3 mil habitantes, lleva casi 10 años persiguiendo la transformación agrícola. Desde el 2015, la Comuna acompaña la propuesta de un grupo de vecinos que se propuso cambiar la matriz productiva de la zona. http://www.radionacional.com.ar/un-pueblo-que-produce-lejos-de-los-agrotoxicos/

LRA 14 Santa Fe

ALICIA DE LA FUENTE, maestra rural

La realidad del alumno durante la pandemia

Alicia de la Fuente es una docente que alterna clases entre cuatro núcleos rurales de diferentes colonias de los alrededores de Suardi, a 250 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y otra en Arrufo, 50 kilómetros más al norte. Alicia explicó cómo es la rutina de un niño que acude a un colegio rural. http://www.radionacional.com.ar/la-realidad-del-alumno-rural-en-este-contexto-en-la-voz-de-una-maestra/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ADELA SEGUI, Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán

Debate sobre libertades sindicales en la CIDH

La Universidad Nacional de Tucumán participará en una Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una exposición consultiva sobre las garantías de la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género. http://www.radionacional.com.ar/la-facultad-de-derecho-debate-sobre-libertades-sindicales-y-temas-de-genero/

LRA 1 Buenos Aires

Durante la cuarentena

Rescataron 200 personas en situación de trata

El 67% sufrían trata laboral y 30% trata sexual fueron rescatadas entre marzo y junio de este año, según datos oficiales. http://www.radionacional.com.ar/durante-la-cuarentena-fueron-rescatadas-200-personas-en-situacion-de-trata/

LRA 4 Salta

LUZ BEJARANO, referente de Mujeres Trans Argentinas

Organizaciones piden Cupo Laboral Trans en el Poder Judicial

Mujeres Trans Argentina, la Cátedra Abierta de Géneros y Disidencias Lohana Berkins y organizaciones sociales, presentaron ante la Corte de Justicia de Salta un pedido de Cupo Laboral Trans para garantizar la inclusión en las dependencias administrativas del Poder Judicial local. La referente de Mujeres Trans Argentinas, Luz Bejarano, señaló que en Salta ya se aprobaron ordenanzas de cupo laboral en varios municipios pero en los hechos las personas trans siguen siendo discriminadas laboralmente.

LRA 30 Bariloche

AZUL, integrante de “Ni Unx Menos Furilofche”

Denuncian cierre de la Comisaría de la Familia de Bariloche

La Asamblea “Ni Unx Menos Furilofche” rechazó el cierre del espacio por dos casos de COVID-19 positiva “Repudiamos totalmente el cierre de los ya escasos recursos con los que contamos. Pedimos un Estado que responda como corresponde a la situación que lamentablemente, en tiempos de aislamiento sanitario, nos deja más desprotegides que nunca”, indicaron.http://www.radionacional.com.ar/denuncian-cierre-de-la-comisaria-de-la-familia/

LRA 43 Nequén

VIVIANA PEREIRA, secretaria de Desarrollo Humano

Se aprobó la Ley Micaela en Cipolletti

La Adhesión a la Ley Nacional N.º 27.499, conocida como Ley Micaela, fue presentado por el Poder Ejecutivo Municipal en febrero y fue aprobada ayer con los votos de todos los concejales y concejalas a excepción del concejal Carlos Martínez de Juntos por el Cambio, que se abstuvo. http://www.radionacional.com.ar/se-aprobo-la-ley-micaela-en-cipolletti/

LRA 13 Bahía Blanca

PABLO MOROSI, periodista

“Favaloro se transformó en un referente ético”

“Una personalidad extraordinaria para el mundo científico pero que fue mucho más allá. Si uno piensa en Houssay o en Leloir, los premios Nobel de la Argentina, por ahí no nos acordamos la cara, qué propusieron, ni mucho menos las ideas que tenían para el país”, dijo Morosi, autor del libro “Favaloro, el gran operador”, en nuevo aniversario de la muerte del cardiólogo. http://www.radionacional.com.ar/favaloro-se-transformo-en-un-referente-etico/





Derechos humanos

LRA 53 San Martín de Los Andes

JULIETA CAGRANDI, integrante de la Comisión

10 años de la identificación de dos víctimas en Melincué

En los años setenta, Yves Domergue de 22 años y Cristina Cialceta de 22, militaban en el Ejército Revolucionario del Pueblo. En septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico militar fueron secuestrados en la ciudad de Rosario y luego asesinados. Durante más de 30 años sus cuerpos se mantuvieron como NN en el cementerio de Melincué, provincia de Santa Fe. Julieta Cagrandi, profesora e integrante de la Comisión por la Memoria de Melincué, recordó el proceso que llevaron adelante para la recuperación de la identidad de las víctimas.

LRA 1 Buenos Aires

JEAN PIERRE NOHER, actor

“Un cordón umbilical inexplicable, entre París y Buenos Aires”

El actor franco-argentino protagoniza “Un sueño en París”, el documental de Sergio “Cucho” Costantino indaga en la relación del tango con Francia y la historia del mítico “Trottoirs de Buenos Aires”, un local frecuentado por grandes figuras del género. http://www.radionacional.com.ar/jean-pierre-hay-un-cordon-umbilical-inexplicable-entre-paris-y-buenos-aires/

LRA 19 Puerto Iguazú

NICOLAS RUSSO, presidente de Lanús

“Desde AFA vamos a acompañar lo que diga Salud”

El presidente del Club Lanús, Nicolás Russo, se refirió a la posibilidad del regreso a los entrenamientos para la semana que viene. “Por ahí hay que postergar comenzar con los entrenamientos”, señaló.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

TOMAS CUELLO, futbolista

Espera volver al Red Bull Bragantino

El jugador de fútbol tucumano Tomás Cuello espera la autorización para volver a Brasil y sumarse al Red Bull Bragantino de la Serie A. “Lo estoy tomando con calma, sé que si voy para allá habrá que respetar los protocolos que tiene el país. Y después, por supuesto está el cuidado personal”, comentó el ex jugador de Atlético Tucumán. http://www.radionacional.com.ar/el-ex-atletico-tucuman-tomas-cuello-espera-volver-al-red-bull-bragantino/

Humor

Compras en línea

Desde la llegada de la pandemia, cerraron los centros comerciales. En ese momento comenzaron a proliferar las compras virtuales. No sé ustedes, pero yo tuve malas experiencias. Para mí es muy difícil comprar cuando no palpas… Por ejemplo me compre un buzo polar rarísimo, porque era con capucha, pero de mangas cortas. En un momento veo una oferta, 3 por 2 en calzoncillos, cuando los recibí eran tan chicos que más que boxer eran chiguaguas.

Encima ojo que hay estafadores. Un amigo compró un termotanque y vieron que vienen embalados como para que nunca tengas que usarlo. Después de pelear durante dos horas con el envoltorio, adentro de la caja había 10 ladrillos. Sapo… Si sapo porque se lo tuvo que tragar.

Aunque lo tomó con calma, ahora está averiguando, cuantos termos más como este tendrá que comprar, para construirse una piecita de 3 por 3.

