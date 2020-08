Diario de Radio Nacional 28/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: Anunció los trabajos de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

NICOLAS KREPLAK: “Las aventuras aperturistas fracasaron”

SERGIO UÑAC: La provincia flexibiliza algunas actividades.

SANTIAGO DE ESTERO: Circulación comunitaria en la capital y La Banda.

DIEGO ALMADA: “La ocupación de camas se incrementó en un 70%”.

RICARDO TEIJEIRO: “Estamos muy lejos de tener una salud adecuada y equitativa”.

LEOPOLDO MOREAU: “La oposición es una barra brava”.

GUILLERMO SNOPEK: “La oposición no presentó ninguna modificación”.

ALFREDO LUENZO: “Chubut es inviable si no tenemos planificación”.

PILATTI VERGARA: “La oposición no tiene argumentos serios”.

PARA LA EDUCACIÓN 2021: Acordaron una agenda de trabajo post pandemia.

DANIELA TORRENTE: “Trabajamos en el regreso presencial a las aulas”.

GREGORIO DALBON: “No se pueden naturalizar estos casos”.

ROBERTO CARLES: “Lo de la impunidad no resiste el menor análisis”.

ALEJANDRO RABINOVICH: “EE.UU. están armando una bomba de tiempo”.

MARTIN BECERRA: “Clarín tiene un poder que nunca fue tan grande”.

EVA PERON: El “Decálogo de la Ancianidad” cumple 72 años.

HECTOR LARREA: “La radio es una aventura”

CLAUDIO ORELLANO: El 1 de septiembre estará en el aire Diario Nacional.

Títulos de tapa

LT 14 Paraná

ALBERTO FERNANDEZ, obras públicas

Anunció los trabajos de la Hidrovía Paraná-Paraguay

El presidente lazó en Puerto General San Martín, el Acuerdo Federal por la Hidrovía Paraná-Paraguay. La obra se llevará a cabo a través de un consorcio integrado por el Estado nacional y siete provincias. http://www.radionacional.com.ar/se-aguarda-la-llegada-de-fernandez-a-puerto-general-san-martin/

LRA 1 Buenos Aires

NICOLAS KREPLAK, Salud Buenos Aires

“Las aventuras aperturistas fracasaron”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que el país está en una situación complicada por haber superado los 10 mil contagios y explicó que si bien se atravesaba un amesetamiento en la curva de contagios, las “marchas y aperturas” hicieron que haya menos cuidado y aumentaran los casos. Por otro lado, el funcionario descartó la posibilidad de que el distrito promueva la vuelta a clases presenciales de alumnos y alumnos que no tienen conectividad -como pretendía hacerlo la Ciudad de Buenos Aires pero finalmente no prosperó por la no aprobación de los protocolos por parte de Nación- porque implicaría “exponerlos a un mayor riesgo”. http://www.radionacional.com.ar/kreplak-las-aventuras-aperturistas-fracasaron-con-el-incremento-de-casos/

LRA 23 San Juan

SERGIO UÑAC, gobernador de San Juan

La provincia flexibiliza algunas actividades

A siete días de anunciado el inicio de la Fase 1, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, realizó un repaso de las medidas tomadas y los resultados del trabajo en conjunto que lleva adelante el Gobierno y la sociedad toda en su conjunto. “Todos estamos dando una gran batalla que nos permite hasta el momento contener el brote de contagios en la provincia”, aseveró. http://www.radionacional.com.ar/sergio-unacdesde-la-hora-cero-del-sabado-se-libera-el-comercio-delivery/

LRA 1 Buenos Aires

Crecen los contagios en Santiago del Estero

Circulación comunitaria en la capital y La Banda

La ministra de Salud de Santiago del Estero, anunció que en el “conurbano de Santiago del Estero y La Banda se ha iniciado la transmisión comunitaria del virus” y sostuvo que “la presencia de esta circulación viral nos obligará a protegernos, proteger y asumir comportamientos de mucha responsabilidad social”. http://www.radionacional.com.ar/declaran-circulacion-comunitaria-en-santiago-del-estero-y-la-banda/

LRA 7 Córdoba

DIEGO ALMADA, titular del COE

“La ocupación de camas se incrementó en un 70%”

Almada, señaló que “se han dado una serie de situaciones que obligaron a trasladar de manera preventiva a un grupo de adultos mayores que estaban en geriátricos. Esto hizo que la ocupación de las camas de las entidades públicas y privadas se incrementara en un 70%”. http://www.radionacional.com.ar/por-traslados-rio-cuarto-tiene-el-70-de-las-camas-ocupadas/

LRA 1 Buenos Aires

RICARDO TEIJEIRO, Infectólogo

“Estamos muy lejos de tener una salud adecuada y equitativa”

“Estamos muy orgullosos del sistema de salud que tenemos pero estamos muy lejos de tener una salud adecuada y equitativa” expresó el médico infectólogo Ricardo Teijeiro en diálogo con Horacio Embón, y consideró que el poder político en los últimos años no le prestó mucha atención a dicho sistema. En ese sentido, destacó la buena voluntad y calidad profesional de los trabajadores de la salud. http://www.radionacional.com.ar/teijeiro-estamos-muy-lejos-de-tener-una-salud-adecuada-y-equitativa/

LT 11 Concepción del Uruguay

LEOPOLDO MOREAU, Diputado nacional

“La oposición es una barra brava”

Moreau afirmó que “los juzgados federales investigan lavado de dinero, algo que le preocupa mucho a Macri”, y luego calificó a la oposición como “una barra brava de fútbol que pierde el partido”. Moreau sumó también su repudio a las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, sosteniendo que “la sociedad Argentina no toleraría otro golpe”. http://www.radionacional.com.ar/moreau-tildo-de-barra-brava-a-la-oposicion-politica-en-la-argentina/

LRA 1 Buenos Aires

GUILLERMO SNOPEK, Senador nacional

“La oposición no presentó ninguna modificación”

Snopek consideró que hoy “la Justicia vuelve a ser tema de debate” y destacó entre los puntos importantes el primer paso dado en pos de “poner en su lugar a la justicia Ciudad de Buenos Aires, que como lo dice la constitución debe pasar al ejido federal”. Además enumeró algunas de los planteos realizados al proyecto y destacó que “los legisladores que representamos las provincias, planteamos la problemática que vive la justicia federal en el interior, por lo que planteamos la introducción de juzgados con jueces de garantías que son los que tienen que supervisar el actuar de los fiscales que designa el nuevo código procesal penal”. http://www.radionacional.com.ar/reforma-judicial-snopek-la-oposicion-no-presento-ninguna-modificacion/

LRA 9 Esquel

ALFREDO LUENZO, Senador nacional

“Chubut es inviable si no tenemos planificación”

En referencia al atraso en el pago de los salarios a los trabajadores públicos, Luenzo dijo que “el gobernador Mariano Arcioni está encerrado en un microclima, y es muy difícil acceder”, y luego agregó que Arcioni “gobierna solo y nos sumamos a la mesa de trabajo sólo para la foto. La verdad es que Chubut es inviable si no tenemos planificación a futuro”, finalizó el senador. http://www.radionacional.com.ar/chubut-es-inviable-si-no-tenemos-planificacion/

LRA 26 Resistencia

PILATTI VERGARA, Senadora nacional

“La oposición no tiene argumentos serios”

Pilatti Vergara dijo que “hace varias semanas que estábamos tratando el proyecto de la Reforma Judicial con reuniones y consultas a distintos sectores. La oposición se opuso al proyecto sin conocerlo, y tampoco argumentó en forma consistente para rechazarlo”. http://www.radionacional.com.ar/reforma-judicial-la-oposicion-no-tiene-argumentos-serios-para-rechazarla/

LRA 26 Resistencia

Para la educación 2021

Acordaron una agenda de trabajo post pandemia

La diputada provincial Gladys Cristaldo, integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura, indicó que “pudimos acordar una agenda de trabajo para lo que resta de este año y para 2021. Estoy muy satisfecha, porque logramos consenso con los otros bloques, y esperamos que eso se concrete en la sanción de varias leyes”. http://www.radionacional.com.ar/trabajo-de-diputados-para-legislar-la-actividad-educativa-posmandemia/

LRA 26 Resistencia

DANIELA TORRENTE, ministra de Educación

“Trabajamos en el regreso presencial a las aulas”

Torrente habló sobre la posibilidad del regreso a las aulas en forma presencial en Chaco, asegurando que “estamos trabajando en esa posibilidad y la manera que encararemos este ciclo lectivo, con perspectivas del próximo. Planificamos porque, en virtud de esta pandemia, los escenarios son diversos y muy dinámicos”. http://www.radionacional.com.ar/educacion-preocupa-la-situacion-de-quienes-perdieron-continuidad-pedagogica/

LU 4 Patagonia

GREGORIO DALBON, abogado

“No se pueden naturalizar estos casos”

La denuncia ante la agencia de ciberdelitos por la amenaza de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández fue realizada hoy por el doctor Gregorio Dalbón. El abogado reconoció que la ex primera mandataria le restó importancia al tema, pero indicó que “no se pueden naturalizar estos casos”. http://www.radionacional.com.ar/el-abogado-de-cfk-quiere-ver-quien-amenaza-de-muerte-a-la-vicepresidenta/

LRA 13 Bahía Blanca

ROBERTO CARLES, jurista

“Lo de la impunidad no resiste el menor análisis”

Comentó sus impresiones respecto a la media sanción brindada por el senado de la nación al proyecto de Reforma Judicial: “Es un primer paso de una reforma que necesariamente debe ser más amplia, pero que apunta a un grave problema institucional que tiene la justicia argentina que es la concentración de poder en el fuero penal federal porteño, lo que se conoce como Comodoro Py. Es un problema que tenemos hace más de 30 años cuando en la década del 90 el fuero fue reconfigurado para asegurar la impunidad de los hechos de corrupción de entonces”.

http://www.radionacional.com.ar/roberto-carles-lo-de-la-impunidad-no-resiste-el-menor-analisis/

LRA 3 Santa Rosa

ALEJANDRO RABINOVICH, historiador

“EE.UU. están armando una bomba de tiempo”

Rabinovich brindó un análisis de lo que ocurre en los Estados Unidos con el acribillamiento de un afroamericano por parte de la policía, y con las posteriores protestas por nuevos casos de racismo. http://www.radionacional.com.ar/los-norteamericanos-estan-armando-una-bomba-de-tiempo-con-apoyo-de-trump/

LRA 3 Santa Rosa

MARTIN BECERRA, CONICET

“Clarín tiene un poder que nunca fue tan grande”

Becerra, doctor en Ciencias de la Información, investigador especial del CONICET y especialista en medios de comunicación e industrias culturales, hizo referencia al DNU que declara servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, internet y la TV paga. http://www.radionacional.com.ar/martin-becerra-clarin-tiene-hoy-un-poder-que-nunca-fue-tan-grande/

LRA 26 Resistencia

Presentado por EVA PERON

El “Decálogo de la Ancianidad” cumple 72 años

El 28 de agosto de 1948, Eva Perón presentó el “Decálogo de la Ancianidad”, una lista de derechos de los ancianos que fueron incorporados a la Constitución de 1949, y desde entonces se conmemora el “Día de la Ancianidad”.

Cristina Aboitiz, secretaria de Adultos Mayores del Chaco, dijo que “esa acción de Evita pone en evidencia la gran visión política que tenía, siempre destinada a los sectores más desprotegidos y vulnerables, como lo son la niñez y la ancianidad”. http://www.radionacional.com.ar/el-28-de-agosto-de-1948-evita-presento-el-decalogo-de-la-ancianidad/

LRA 42 Gualeguaychú

HECTOR LARREA, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio es una aventura”

En el marco de los 100 años de la radiofonía argentina, Héctor Larrea recordó el momento de su niñez en el cual descubrió que “la radio, sana”. También reflexionó sobre el oficio, la poesía y la voz que transporta emociones. “La radio es una aventura. Cuando entro en el estudio y me pongo los auriculares, me hago a mí mismo”, afirmó Larrea. http://www.radionacional.com.ar/hector-larrea-recuerda-el-momento-en-el-que-descubrio-que-la-radio-sana/

LRA 7 Córdoba

CLAUDIO ORELLANO, periodista-locutor

El 1 de septiembre estará en el aire Diario Nacional

En el marco de los 100 años de la radiofonía argentina, aquel día que los locos de la Azotea transmitían desde del Teatro Coliseo, nos comunicación con un referente de la radio como lo es Claudio Orellano periodista, locutor, imagen y voz eterna del canal Crónica TV quien compartió su trayectoria con la Negra Vernaci, Chacho Marzetti, entre otrxs. Claudio nos compartió sus anécdota sobre la radio, sus primeros años en los medios de comunicación, su visión sobre los medio en la actualidad, como así también sus proyecciones a futuro. http://www.radionacional.com.ar/en-la-medida-que-cumpla-una-tarea-social-la-radio-va-perdurar-de-por-vida/

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO LOPEZ, Infectólogo

Por retraso en la carga, el promedio es de 7.600 casos

El integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud, analizó la situación epidemilógica del país e indicó que “7.600 casos de coronavirus” es el promedio de los últimos días, ya que “hay retraso en la carga”. Afirmó que “el virus se propagó en provincias en donde no se esperaba” y precisó: “Entre el 25% y el 30% de los casos provienen de las provincias. El virus se está transmitiendo muy fuerte en la sociedad”. http://www.radionacional.com.ar/eduardo-lopez-el-virus-se-propago-en-provincias-en-donde-no-se-esperaba/

LRA 13 Bahía Blanca

AGUSTINA VILA, Directora General de Educación

“Clases cuando la situación epidemiológica lo permita”

Vila afirmó que se podrá volver al colegio, cuando la situación epidemiológica lo permita. Ayer realizó una recorrida por la ciudad de Berisso, junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. http://www.radionacional.com.ar/se-podra-volver-a-clases-cuando-la-situacion-epidemiologica-lo-permita/

LRA 1 Buenos Aires

La brecha digital y el alumnado porteño

Alertan que el 40% de los chicos no acceden

Paula De Lillo, periodista de Agencia de Noticias de la UBA, realizó una investigación sobre el rol que tomaron las cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires ante la pandemia para acotar la brecha digital: el 40% de los chicos en edad escolar no cuenta con la posibilidad de mantener una educación virtual. http://www.radionacional.com.ar/clases-virtuales-cooperadoras-alertan-que-el-40-de-los-chicos-no-acceden/

LRA 55 Río Senguer

Luego del hisopado a un aspirante

Aislaron a 100 cadetes de la policía

Se le realizó el hisopado a un aspirante del Instituto Superior de Formación Policial 811 de la Policía del Chubut, luego que presentara síntomas compatibles con COVID-19, motivo por el cual se decidió, posteriormente, aislar en forma preventiva a otros 100 cadetes. http://www.radionacional.com.ar/por-un-caso-sospechoso-aislaron-a-100-cadetes-de-la-policia/

LRA 9 Esquel

Controles en la ciudad

Reunión con el ministro de Salud

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, junto al presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Wengier, y el secretario de Gobierno, Julio Ruiz, recibieron al ministro de Salud de Chubut, el doctor Fabián Puratich. El funcionario provincial se encuentra recorriendo la zona cordillerana, monitoreando la actividad sanitaria en la región, y en la reunión fue informado sobre los controles y las restricciones que se llevan adelante en Esquel, debido a la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/ministro-de-salud-de-la-provincia-se-interioriza-sobre-situacion-en-esquel/

LT 11 Concepción del Uruguay

CARINA REH, secretaria de Salud

“Tenemos el 60% de camas ocupadas”

Reh expresó que “la circulación comunitaria se encuentra concentrada en Paraná y Gualeguaychú, aunque las demás ciudades tienen brotes”. Luego, la médica remarcó que “el 60% de las camas de la plaza hospitalaria en la provincia están ocupadas”, advirtiendo que las personas que más se contagian son los trabajadores esenciales. http://www.radionacional.com.ar/reh-en-la-provincia-tenemos-el-60-de-camas-ocupadas/

LT 11 Concepción del Uruguay

Por protocolo de COVID-19

Cerraron el Juzgado Federal

Pablo Seró, Juez Federal de Concepción del Uruguay, confirmó el cierre del Juzgado Federal por desinfección. La medida surge tras saberse que parte del personal mantuvo contacto con un caso positivo, que fue confirmado recientemente. http://www.radionacional.com.ar/por-protocolo-de-covid-cerraron-el-juzgado-federal/

LT 14 Paraná

JUAN PABLO ARROYO, director de Obras Sanitarias

“Hay dos cuadrillas de aisladas”

Arroyo dijo que el personal referido está sin síntomas y sin test positivos de coronavirus, pero la situación resiente la posibilidad de atender los pedidos de los vecinos.

Respecto a los reclamos de cloacas, Arroyo manifestó que “estamos desbordados y tratamos de dar solución a todos los vecinos con menos personal”. http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-obras-sanitarias-tiene-cuadrillas-aisladas-por-prevencion/

LT 14 Paraná

Hospital San Martín

Realiza 120 test por día

Andrea Zárate, enfermera del área de Enfermedades Respiratorias del Hospital San Martín, indicó que en promedio, desde que se inició la pandemia, se realizan 120 test diarios para reconocer personas con COVID-19, y recordó que el área trabaja de 8 a 20 horas, todos los días. http://www.radionacional.com.ar/en-el-hospital-san-martin-realizan-en-promedio-120-hisopados-por-dia/

LRA 22 Jujuy

JOSÉ ESPECHE, médico del Hospital Paterson

“La sociedad perdió la credibilidad”

Espeche dijo que “tenemos que convocar a líderes médicos, porque hoy la sociedad perdió la credibilidad en las autoridades”, advirtiendo luego que “el principal problema es la falta de personal médico, y hay que agregar camas”. http://www.radionacional.com.ar/el-ramal-sigue-colapsado-y-la-comunidad-no-se-aisla/

LRA 24 Río Grande

EVA CRISTINA MANSILLA, gerenta de ANSES

“El Estado tiene que estar al lado de cada necesidad”

La encargada de ANSES de Río Grande contó cómo se reorganizó el organismo durante la pandemia. Masilla dijo que el organismo tiene la “responsabilidad de poder informar sobre las políticas públicas que llevamos adelante y que tienen como objetivo poner al Estado donde tiene que estar”. http://www.radionacional.com.ar/el-estado-tiene-que-estar-al-lado-de-cada-necesidad/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

NANCY JODURCH, Municipio de Tolhuin

La comuna regresa a Fase 1

Las autoridades del municipio anunciaron en conferencia de prensa que volverán a Fase 1 hasta el 7 de septiembre. Si bien en el último parte no se registraron casos positivos, se decidió ajustar las medidas de seguridad. http://www.radionacional.com.ar/tolhuin-vuelve-a-fase-1/

LRA 21 Santiago del Estero

HECTOR IBAÑEZ, intendente de Añatuya

Prohíben ingreso de especialistas a la ciudad

El Comité de Emergencia de esa localidad decidió prohibir el ingreso de médicos proveniente de la ciudad de Santiago del Estero y del departamento Banda cuyas especialidades estén cubiertas con médicos locales. http://www.radionacional.com.ar/prohiben-el-ingreso-de-medicos-especialistas-a-la-ciudad-de-anatuya/

LRA 5 Rosario

ESTEBAN BORGONOVO, ministro de Gobierno Santa Fe

Entre el combate del fuego y del Covid-19

“Estamos viviendo en la emergencia permanente”, dijo el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Esteban Borgonovo, al resumir la situación que atraviesa Santa Fe respecto a los incendios en el Delta del Paraná y al crecimiento de contagios de coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-provincial-entre-el-combate-del-fuego-y-del-covid-19/

LRA 14 Santa Fe

FABIAN MENDOZA, Centro de Especialidades Médicas

Nueva testeos para personas con síntomas sospechosos

El Ministerio de Salud informó que comenzaron a realizarse tests de PCR para personas sospechosas de padecer COVID-19 en dos efectores públicos de Rosario, en el Eva Perón de Granadero Baigorria, en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo y en Cemafe de la capital santafesina. http://www.radionacional.com.ar/nueva-modalidad-de-testeos-para-personas-con-sintomas-sospechosos/

LRA 29 San Luis

ROSA DAVILA, la directora del Hospital San Luis

Coronavirus: dos pacientes se encuentran en grave estado

La médica integrante del Comité de Crisis se refirió a la situación epidemiológica de la provincia de San Luis y dijo que se sumaron 14 nuevos casos. http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-dos-pacientes-se-encuentran-en-grave-estado/

LRA 6 Mendoza

ANSES Godoy Cruz

Cierre preventivo de la UDAI

Carlos Gallo, titular de ANSES Mendoza, informó el cierre de la Unidad de Atención Integral (UDAI) en Godoy Cruz. Gallo explicó que existen varios positivos de COVID-19, los cuales, sumados a los casos de aislamiento preventivo decididos hoy, imposibilitaron de la apertura de la entidad. http://www.radionacional.com.ar/cierre-de-la-udai-de-anses-en-godoy-cruz/

LRA 16 La Quiaca

Organizado por Toto Valle

Festival solidario con figuras internacionales

Toto Valle, quien está organizando un festival solidario en beneficio de los servicios de Salud de la puna jujeña, manifestó que “de mi persona salió hacer un concierto virtual para todo el mundo, y para pedir justamente una ayuda solidaria”. http://www.radionacional.com.ar/1201521-2/

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

CARLOS RAIMUNDI, representante en la OEA

“La OEA es responsable de la situación desatada en Bolivia”

El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, hizo un análisis de la situación geopolítica mundial y regional: “La cosa está complicada por la pandemia pero a su vez ensamblada por una situación delicada que es la disputa geopolítica que se da entre dos sectores el eje del atlántico norte liderado por estados unidos y un eje euroasiático que rápidamente gana terreno, fuerza y poder”. http://www.radionacional.com.ar/la-oea-fue-absolutamente-responsable-de-la-situacion-desatada-en-bolivia/

LRA 1 Buenos Aires

ANA ALMIRON, Senadora nacional

“El Judicial es el menos democrático de los poderes”

“El 99% de quienes están en contra es porque no entienden nada de la reforma judicial. El Poder Judicial es el menos democrático de los tres poderes del Estado. Es uno de los poderes más devaluados y con menos credibilidad social. Más del 90% de la sociedad no cree en el sistema judicial”, señaló la legisladora. http://www.radionacional.com.ar/el-poder-judicial-es-el-menos-democratico-de-los-tres-poderes-del-estado/

LRA 9 Esquel

SERGIO ONGARATO, intendente de Esquel

“Espero solucionar el tema”

Ongarato valoró el trabajo que realiza el secretario de Turismo, Mariano Riquelme, quien presentó su renuncia por cuestiones internas y operativas. El intendente manifestó que “la renuncia yo no se la acepto a Riquelme, porque él está haciendo un muy buen trabajo. Tengo la esperanza de poder solucionarlo de otra manera para que continúe en el cargo”. http://www.radionacional.com.ar/intendente-ongarato-espero-solucionar-el-tema-y-que-continue-en-el-cargo/

LT 12 Paso de los Libres

MARTIN ASCUA, intendente

“Nos tocó gobernar en el momento más difícil”

Ascúa expresó que “nos tocó gobernar en el momento más difícil de nuestra historia”, y destacó que “llamar a internas en este contexto sería un acto de irresponsabilidad”, de cara a la incógnita de los candidatos provinciales para la competencia electoral de 2021. http://www.radionacional.com.ar/nos-toco-gobernar-en-el-momento-mas-dificil-de-nuestra-historia/

LT 14 Paraná

STEFANIA CORA, legisladora del FDT

“Hay que impulsar políticas de arraigo”

La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Stefanía Cora, participó junto al diputado Juan Pablo Cosso, de la primera reunión del Consejo Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia.

Cora sostuvo que es necesario “pensar en colectivo políticas de arraigo, de agregado de valor, en donde la ciencia y tecnología tengan una base fundamental en todas las discusiones que vamos teniendo respecto a qué provincia tenemos”. http://www.radionacional.com.ar/cora-sostuvo-que-hay-que-impulsar-politicas-de-arrigo/

LRA 4 Salta

MARIA MORALES MIY, delegada

Denuncian que el gobierno de Sáenz respalda la represión policial

La funcionaria denunció a la Policía de Salta ante la Fiscalía de Derechos Humanos de la Provincia,por la represión ocurrida este martes en los asentamientos San Calixto y Ampliación Parque La Vega. Tras entrevistarse con las víctimas, Morales Miy denunció abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio. http://www.radionacional.com.ar/morales-miy-afirmo-que-el-gobierno-de-saenz-respalda-la-represion-policial/

LRA 21 Santiago del Estero

SANTIAGO ARGIBAY, titular del Juzgado Federal Nº 2

“Una Cámara de Apelaciones en Santiago será muy positivo”

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo para reformular y agilizar el fuero de la justicia penal federal fue aprobado por 40 votos afirmativos contra 26 y quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados. http://www.radionacional.com.ar/la-creacion-de-una-camara-de-apelaciones-en-santiago-sera-muy-positivo/

LRA 23 San Juan

ARIEL LUCERO, Cannabis Medicinal Sociedad del Estado

Habilitación de empresa estatal de cannabis medicinal

El director de la empresa estatal indicó que “a pesar del contexto de pandemia, el proyecto ha tenido una primera aprobación en el Ministerio de Salud de Nación y ahora deberá hacer lo propio el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de una inspección del predio que tenemos dispuesto para la concreción del proyecto”. http://www.radionacional.com.ar/avanza-la-habilitacion-de-la-empresa-estatal-de-cannabis-medicinal/

LRA 25 Tartagal

LUIS CARBAJAL, Hogar Padre Pedro Borghini

El 80% de los residentes recibió el alta por Covid-19

Regresó al hogar con el alta médica, el 80% de los residentes del geriátrico de Tartagal, después de haber permanecido internados en el hospital zonal por resultado positivos de coronavirus.http://www.radionacional.com.ar/el-80-de-los-residentes-del-hogar-de-ancianos-recibio-el-alta-por-covid-19/

LRA 25 Tartagal

EDUARDO MEDINA, Presidente SADE Salta

Escritores y escritoras en alerta económica

La filial Salta de la Sociedad Argentina de Escritores reiteró el pedido a la Cámara de Diputados provincial que trate el proyecto de Ley de Emergencia Cultural. Medina manifestó que aunque no se ha paralizado la producción intelectual de los salteños, “hay escritores que lo están pasando muy mal”. http://www.radionacional.com.ar/afirman-que-los-escritores-saltenos-estan-atravesando-momentos-dificiles/

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

EDUARDO HECKER, presidente Banco Nación

El Banco Nación presentó su billetera virtual

Hecker brindó detalles de los beneficios del lanzamiento de la billetera digital presentada por la entidad bancaria: “En lanzamiento que hicimos ayer y fue probado en semanas anteriores, es una plataforma, una billetera digital que está a tono con lo que viene avanzando en temas de medios de pago la banca internacional”. http://www.radionacional.com.ar/el-banco-nacion-presento-su-billetera-virtual/

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

MARTA ARRIOLA, del “Plan Argentina Hace”

“Necesitamos ordenar el territorio estratégicamente”

Marta Arriola se refirió a la presentación en la Cámara de Diputados del proyecto “Marcha del Campo”, que tiene como objetivo reubicar 600 mil familias en el marco de un reordenamiento poblacional basado en la equidad territorial y en la promoción del trabajo digno. http://www.radionacional.com.ar/hay-que-visibilizar-la-necesidad-de-ordenar-el-territorio-estrategicamente/

LRA 9 Esquel

Organizaciones sociales

Reclaman un “Comité de Emergencia Social”

Integrantes de distintas organizaciones reclamaron en la municipalidad de Esquel la puesta en marcha de un “Comité local de Emergencia Social y Alimentaria”. Los participantes explicaron que buscan respuestas ante la situación económica que atraviesan varias familias de Esquel y la zona, crisis aumentada por la pandemia, en el marco de una provincia endeudada. http://www.radionacional.com.ar/reclaman-que-se-forme-un-comite-local-de-emergencia-social-y-alimentaria/

LU 4 Patagonia

Docentes de Chubut

Reclamo ante la OIT

Al cumplirse tres meses de deuda salarial y del pago del medio aguinaldo, los trabajadores de la educación, en representación de los estatales de Chubut, llevaron su reclamo a la Organización Internacional del Trabajo.

Aún se aguardan las respuestas del Estado Nacional sobre el conflicto, el cual impacta en dos derechos esenciales como son la salud y la educación. http://www.radionacional.com.ar/docentes-denuncian-ante-la-oit-deuda-salarial-en-chubut/

Sociedad | Volver al inicio

LRA 55 Río Senguer

Procrear 2020

Se realizó el primer sorteo

Tras el reciente lanzamiento de una nueva línea de financiación para la instalación de gas en las viviendas, se llevó a cabo hoy el primer sorteo de la primera etapa del programa Procrear 2020. http://www.radionacional.com.ar/procrear-2020-hoy-viernes-es-el-primer-sorteo/



LT 14 Paraná

Desde ayer

Se normalizó la distribución de agua

Personal de la subsecretaría de Obras Sanitarias finalizó la reparación de uno de los transformadores de energía eléctrica. Ya se restableció el envío del suministro a los centros de distribución Lola Mora, Parque del Lago, Ramírez y Ejército. http://www.radionacional.com.ar/se-normalizaba-la-produccion-y-distribucion-de-agua-en-parana/

LRA 7 Córdoba

Homicidio de Blas Correas

Peritaje psiquiátrico a los policías acusados

Se realizaron peritajes psiquiátricos a los dos policías acusados de homicidio calificado agravado, Lucas Gómez y Javier Alarcón, quienes permanecen detenidos.

Hasta el momento, luego de un primer informe, la pericia balística indicó que el primer proyectil que mató a Blas habría partido del arma de Gómez, el policía que también será juzgado por un hecho de encubrimiento a un violador serial. http://www.radionacional.com.ar/realizaran-peritajes-psiquiatricos-a-policias-acusados-del-crimen-de-blas/

LRA 7 Córdoba

Sólo hay un foco activo

Los incendios fueron contenidos

La Federación de Bomberos y Defensa Civil de Córdoba confirmó que todos los incendios que se desataron en la provincia se encuentran contenidos. El personal continúa trabajando y controlando los perímetros por el riesgo de reinicios ocasionados por las condiciones climáticas. http://www.radionacional.com.ar/contuvieron-todos-los-focos-de-incendios-y-permanecen-en-guardia-de-cenizas/

LRA 21 Santiago del Estero

SANDRA SEU, Enfermedades Transmisibles por Vectores

Celebración del Día Nacional por una Argentina sin Chagas

La médica destacó el trabajo que realiza Santiago del Estero en relación a las enfermedades transmisibles por vectores. Seú también se refirió a las medidas para combatir el dengue ante la llegada de las altas temperaturas en la provincia. http://www.radionacional.com.ar/salud-se-une-a-la-celebracion-del-dia-nacional-por-una-argentina-sin-chagas/

LT 12 Paso de los Libres

En De la Cruz

Implementarán la Ley Micaela

La concejal Mayra Obregón informó la presentación de un proyecto solicitando la creación de la “Secretaría de la Mujer, Niñez y Adulto Mayor”, el cual pasó a comisión para tratarlo en profundidad, y también la Implementación de la “Ley Micaela”. Luego, Obregón dijo que “de ahora en más, lo importante es la capacitación y que el ejecutivo municipal determine las fechas de comienzo de las mismas”. http://www.radionacional.com.ar/implementacion-de-la-ley-micaela-en-la-localidad-de-la-cruz/

LT 12 Paso de los Libres

FABIAN BARBOZA, de Bomberos Voluntarios

“Se está realizando aunque estén prohibidos”

El Jefe de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, el Comandante Fabián Barboza, destacó que la quema de campos “se está realizando, a pesar de estar totalmente prohibido”. http://www.radionacional.com.ar/quema-de-campos-lo-estan-realizando-a-pesar-de-estar-totalmente-prohibido/

LRA 12 Santo Tomé

GERARDO CABRAL, fiscal

“El 95% de los incendios son intencionales”

Cabral, fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Mercedes, dijo que los incendios se producen de manera intencional, y también recordó que las prácticas de quema de pastizales están prohibidas. Luego agregó que “en Curuzú Cuatiá se investigan cuatro causas, tres en Mercedes y Perugorría y dos en Sauce”. http://www.radionacional.com.ar/gerardo-cabral-el-95-de-los-incendios-son-intencionales/

LRA 20 Las Lomitas

ATILIO BASUALDO, intendente de Las Lomitas

“Estamos transportando agua”

Basualdo se refirió a la situación hídrica de Las Lomitas y expresó que “estamos transportando agua a todos los parajes y a las personas que lo necesiten. Días atrás, hicimos un operativo en Fortín La Soledad y en Punta de Agua, abasteciendo a los parajes que no cuentan con la red de agua potable”. http://www.radionacional.com.ar/plan-de-emergencia-hidrico-para-lomitas/

LRA 3 Santa Rosa

IVANA FERREYRA, docente

“Debemos garantizar la educación sexual integral”

Ferreyra, integrante de la “Red de Docentes por el Derecho a Decidir La Pampa”, dijo que “debemos garantizar la educación sexual integral en todas las escuelas, ya sean del ámbito público o privado”.

La Red está constituida por docentes de distintos niveles y por integrantes de las localidades del interior, además de Santa Rosa y General Pico. http://www.radionacional.com.ar/estamos-logrando-sacar-de-la-invisibilidad-la-ile/

LV 8 Libertador

Por el asesinato de Sebastián Verón

Genocida responsable está en su casa

Laura Berón, integrante de HIJOS San Rafael, afirmó que “hay una bestia que está en la cueva y no en su jaula”. Así expresó Berón su impotencia por el otorgamiento de la prisión domiciliaria de Hugo Ramón Trentini, acusado de ser el responsable del asesinato de Sebastián Bordón y condenado por delitos de lesa humanidad. http://www.radionacional.com.ar/genocida-responsable-del-asesinato-de-sebastian-bordon-esta-en-su-casa/

Géneros | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Consejo de la mujer

Pide sancionar el acoso callejero

El Consejo de la Mujer de Esquel presentó un proyecto de ordenanza para que el Municipio sancione el acoso callejero. En la sesión del Concejo Deliberante, a través de la Banca del Vecino, Graciela Avilés expresó que “es un tema doloroso e invisibilizado, es una de las violencias de género más extendida y está tan normalizado, que mujeres de todo el mundo se sienten resignadas y prefieren limitar su libertad”. http://www.radionacional.com.ar/esquel-piden-que-el-acoso-callejero-sea-una-falta-contravencional/

LRA 6 Mendoza

Marcha en Tunuyán

Piden justicia por la violación en manada

Colectivas Feministas de “Ni Una Menos Mendoza”, junto a familiares de la víctima y vecinas, se movilizaron a la plaza departamental de Tunuyán pidiendo Justicia por el hecho denunciado el pasado 18 de Agosto, cuando una mujer sufrió una violación en manada.

Los imputados del caso son tres jóvenes, de los cuales dos están detenidos y uno de ellos, menor de edad, fue dejado en libertad por la Jueza de Menores Teresa Di Bari, tras pagar una fianza de 50 mil pesos. http://www.radionacional.com.ar/marcha-en-tunuyan-piden-justicia-por-la-violacion-en-manada-a-una-joven/

LRA 7 Córdoba

Comunicación plural

LRA 7 presentó su Área de Géneros y Diversidades

Con un programa especial sobre los 100 años de la primera transmisión radiofónica, Radio Nacional Córdoba presentó el Área de Géneros y Diversidades. De esta manera, la emisora pública da un nuevo paso en la construcción de una comunicación plural, democrática, libre de violencias y discriminaciones. http://www.radionacional.com.ar/radio-nacional-cordoba-presento-el-area-de-generos-y-diversidades/

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Mujeres sanmartinianas

Segunda parte de “Libertarias”

En agosto, LRA 6 Radio Nacional Mendoza, presenta la segunda parte del podcast “Libertarias”, conformado por cuatro episodios dedicados a las partícipes activas de la gesta sanmartiniana.

El trabajo se basa en el álbum de ilustración historiográfica, realizado por la dibujanta mendocina Mariana Baizán, publicado por Las Juanas Editoras y Chirimbote, con el apoyo de La Colectiva en 2017. http://www.radionacional.com.ar/libertarias-los-cuatro-episodios-de-las-mujeres-de-la-gesta-de-los-andes/

PABLO KOHAN

Cien años de la radio argentina

Mi historia personal dentro de la radiofonía argentina

La primera transmisión de radio tuvo que ver con la música clásica. Los célebres locos que estaban en la azotea del Teatro Coliseo, a puro coraje y fantasía, emitieron una ópera de Wagner. Gloria a esos locos en las alturas que después bajaron a la tierra ya no para esparcir la paz sino para que desde aquel momento inaugural, muy lentamente, fuera emergiendo la radio, un medio de comunicación que, en contra de los peores vaticinios y de muchas defunciones anunciadas, sigue siendo imprescindible, indispensable, irremplazable. En estos cien años aparecieron otras tecnologías que promovieron el nacimiento y establecimiento de otros medios de comunicación potentes y cada vez más masivos. Pero la radio sigue ahí por sus unicidades y sus peculiaridades ya no meramente técnicas sino esencialmente culturales, en el más amplio y comprensivo de sus sentidos. https://pablokohan.com.ar/nota/279-Cien-aos-de-la-radio-argentina

LRA 1 Buenos Aires

LUIS VENTURA, presidente de APTRA

“No sé si voy a seguir trabajando de periodista”

Ventura contó cómo articula su vida siendo director técnico del club Victoriano Arenas y, al mismo tiempo, periodista especializado en espectáculos. En Rezo por vos, el presidente de APTRA opinó además sobre la TV actual en torno a la pandemia de coronavirus y señaló: “Los actores la están pasando mal porque tuvieron un gremio que lo único que hizo fue mandarlos a casa”.

http://www.radionacional.com.ar/luis-ventura-no-se-si-voy-a-seguir-trabajando-de-periodista/

Humor | Volver al inicio

EN EUROPA NO SE CONSIGUE

Una vez más, los Anti se dieron cita frente al Congreso. Costaba encontrar, dos personas que protestarán por lo mismo. La realidad que supera la ficción, nos lleva a preguntarles, ¿no tienen miedo de enfermarse? Tal vez habría que instrumentar algún documento, cómo por ejemplo una declaración jurada dónde digan que se hacen cargo de sus actos y que en caso de contraer el virus, renuncian a su lugar en una cama de terapia. Hermanos es momento de salir a sellar la grieta, porque si no, va a llegar el momento de decir… ¡¡¡acá estamos!!!. Y no va a haber ninguno, porque se fueron a la cosecha del azafrán o el orégano, porque tampoco vamos a ponernos de acuerdo.

CHOCOLATE