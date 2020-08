El abogado de CFK quiere “ver quién amenaza de muerte a la vicepresidenta”

La denuncia realizada ante la agencia de ciberdelitos por la amenaza de muerte de la Vicepresidenta Cristina Fernández fue ingresada por el doctor Gregorio Dalbón, en diálogo con LU Nacional Patagonia el abogado reconoció que la exmandataria le restó importancia al tema sin embargo indicó que no se puede “naturalizar” estos casos.

“Lamentable porque la noticia en realidad es que hubo media sanción en el reacomodamiento de la Justicia Federal Argentina eso era lo importante. Pero hubo una amenaza que se pasó de la raya porque definitivamente Cristina no le entidad a esas cosas, pero personalmente entendería que no podría dejar pasar que alguien pueda decir de esta no salís viva ni vos ni tus críos. Hay un límite tanto en las redes como en la vida propia y cuando existe ese límite se tiene que ir por los canales que corresponden, se lo hice saber al fiscal de cibercrimen que tiene la región, que sea el MPF que se encargue de tomar los recaudos de seguridad y de ver quién es esta persona que amenaza de muerte a la vicepresidenta o quién sea”.

De acá en adelante “será un problema del fiscal de ciberdelitos, que puede suceder no está en mi poder responderlo con seguridad”. Será Horacio Asolín, “representante de la sociedad en las redes sociales, quién deberá trabajar en lo que se le encomendó y tomará los recaudos necesarios y pertinentes para los cuales fue designado “.

En este marco, Dalbón remarcó “no puede no tener consecuencias, no puede una persona gratuitamente amenazar de muerte a Cristina y a sus hijos, es de mal gusto y muy agresivo. No podemos naturalizarlo, la gente sigue diciendo Cristina es una chorra cuando no tiene ninguna condena. Y pueden decir lo que quieran de Cristina porque además a ella no le importa, está gobernando, volvió”, resumió.

En este punto, apuntó a los medios en su afán por descalificar a la expresidenta. “Hay un odio visceral que imprimen los comunicadores del odio, hay algunos que salen por televisión y otros que se esconden en un tuit o una figurita. Para los que dicen cosas por televisión esta el delito contra el honor y para el que agrede en redes está la agencia de ciberdelito”.