Diario de Radio Nacional, 28/07/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: Inauguración del Hospital “René Favaloro” de La Matanza.

CORONAVIRUS: Reclaman insumos para los hospitales porteños, piden en Mendoza retrotraer las fases de aislamiento y denuncian al Ingenio Ledesma por incumplimiento del protocolo. San Juan anunció plan de contingencia ante posible circulación viral y Santa Cruz acumula 390 casos.

FERNANDO GRAY: “Hay que quitarle la concesión a Edesur”.

CARLOS BIANCO: “Estamos muy conformes con Berni”.

INCENDIOS EN EL DELTA: Operativo de Nación en las islas entrerrianas.

CIENTIFICOS DEL CONICET: Desmintió más de 100 fake news.

DOCENTES RIOJANOS: “El bono es importante, pero no es suficiente”.

ROSARIO: Litoral Gas deberá resarcir a usuarios por suba tarifaria ilegal.

NEUQUEN: Corte de ruta ante posible remate de Cerámica Neuquén.

SANDRA RAGGIO: “La violencia policial es selectiva, clasista y patriarcal”.

HECTOR SANCHEZ: La comunidad wichí reclama ayuda estatal.

IGNACIO PRAFIL: Mapuches piden ayuda a Río Negro ante las intensas nevadas.

DANIEL LONCON: Presente y pasado de la comunidad mapuche en Cushamen.

REPORTAJES: León Arslanian, Carlos Bianco, Raúl Kulichevsky, Diego Molea, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Darío Salazar, Daniel Loncón, Antonio Morante, Gonzalo Chute, Mario Rivetti, Aldo Salomón, Victoria Oneto, Diego Maggi, María Rosa Plana, Sofía Botto, Juan Marcos Aviano, Hugo Mujica y Paula Español.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, apertura del Favaloro

“No vamos a postergar a ningún argentino”

El Presidente reafirmó que “los acreedores tienen que saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”, al encabezar por videoconferencia la apertura del Hospital General de Agudos Doctor René Favaloro, en La Matanza y otros cuatro hospitales modulares. http://www.radionacional.com.ar/alberto-fernandez-senalo-que-estamos-muy-lejos-de-haber-pasado-la-pandemia/

LRA 1 Buenos Aires

FERNANDO GRAY, Intendente de Esteban Echeverría

“Es insostenible, hay que quitarle la concesión a Edesur”

“Tengo respaldo de mis vecinos”, aseguró el jefe comunal. “Hace 28 años que tenemos cortes de luz constantemente en verano y en invierno. La empresa siempre tuvo excusas, ganó millones el año pasado y ahora saca un comunicado diciendo que no puede invertir porque no es rentable”, dijo. http://www.radionacional.com.ar/es-insostenible-se-tiene-que-quitar-la-concesion-de-edesur/

LRA 1 Buenos Aires

VICTORIA TOLOSA PAZ, Consejo Nacional de Políticas Sociales

“La renta universal busca garantizar el acceso a la canasta básica”

Tolosa Paz se refirió a la renta básica universal y señaló que se busca “garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos” a la población más vulnerable frente a los efectos económicos del coronavirus. “Tiene que haber un Estado que pueda seguir conteniendo para que comer no sea un privilegio en la Argentina”, señaló. http://www.radionacional.com.ar/la-renta-universal-busca-garantizar-el-acceso-a-la-canasta-basica-de-alimentos/

LRA 1 Buenos Aires

FERNAN QUIROS y DANIEL GOLLAN

Coronavirus: Diferencias entre CABA y provincia de Bs.As.

Mientras avanza la curva de contagios y el Gobierno nacional, provincial y porteño analizan la continuidad de la cuarentena que culmina este 2 de agosto, el ministro de Salud boanerense, Daniel Gollán, advirtió por la saturación del sistema sanitario y no descartó un endurecimiento de las medidas de aislamiento. En tanto, su par porteño, Fernán Quirós, reiteró que la pandemia todavía no pasó y pidió a la población “un esfuerzo más” para “desandar más rápidamente” las medidas de aislamiento. http://www.radionacional.com.ar/caba-pide-un-esfuerzo-mas-y-provincia-advierte-por-el-colapso-sanitario/

LRA 1 Buenos Aires

HUGO YASKY, secretario General CTA

“Nuestro objetivo es proteger el empleo”

Alberto Fernández participó de forma remota, del plenario de la Central de Trabajadores Argentinos, que encabeza Yasky. En su discurso, el Presidente se refirió a la situación nacional e internacional ante el coronavirus y evaluó el panorama laboral y económico -local y global- que quedará tras la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/hugo-yasky-nuestro-objetivo-es-proteger-el-empleo/

LRA 1 Buenos Aires

LEON ARSLANIAN

“Ampliar o no la Corte, será fruto de la discusión y el intercambio”

Arslanian fue convocado para integrar la comisión que analizará, junto a otros 10 juristas, la situación judicial para la elaboración del proyecto de reforma que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación. http://www.radionacional.com.ar/ampliar-o-no-la-corte-sera-fruto-de-la-discusion-y-el-intercambio/

LRA 5 Rosario

GABRIEL FUKS, Articulación Federal de la Seguridad

Operativo de Nación en las islas entrerrianas

Fuks analizó los trabajos que realizan en el Delta del Paraná, para controlar el fuego. El funcionario confirmó el envío de personal para patrullajes de prevención en la zona. http://www.radionacional.com.ar/nacion-puso-en-marcha-un-nuevo-operativo-en-las-islas-entrerrianas/

LU 23 Lago Argentino, Calafate

RAUL KULICHEVSKY, director Ejecutivo de la CONAE

Lanzamiento del satélite SAOCOM 1b

Kulichevsky está en Florida, Estados Unidos; liderando los preparativos para el lanzamiento del satélite argentino. Según indicó, la ventana de lanzamiento se abrirá el 27 de agosto y a partir de ese día estarán dadas las condiciones para que el satélite sea puesto en órbita. http://www.radionacional.com.ar/entrevista-al-director-ejecutivo-de-conae-desde-florida/

LRA 1 Buenos Aires

SOLEDAD GORI, investigadora

Equipo del CONICET desmintió más de 100 fake news

La investigadora especializada en Inmunología, junto a un grupo de científicos, decidieron pone luz ante los errores que circulan por las redes sociales a propósito de la pandemia: “Empezamos a ver muchas noticias faltas que nos llegaban, sobre todo por cadenas de whatsapp. El objetivo es chequear la información desde el lado científico en forma conjunta. Llevamos más de 100 noticias desmentidas”. http://www.radionacional.com.ar/un-equipo-del-conicet-ya-desmintio-mas-de-cien-fake-news-sobre-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

Victoria Onetto, secretaria de Cultura de Avellaneda

“Llevo en mi sangre parte de nuestra historia militante”

Onetto se refirió al trabajo que realiza en la comuna, en el marco de la pandemia: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo la industria cultural”. La actriz contó su recorrido en la política: “No son casualidades, las cosas que a uno le pasan en la vida. En mi caso fue una decisión meterme dentro de la gestión, para poder mejorarle la vida a las personas, democratizar la cultura y trabajar por y para los vecinos de Avellaneda”. http://www.radionacional.com.ar/victoria-onetto-llevo-en-mi-sangre-parte-de-nuestra-historia-militante/

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL CATALANO, secretario general de ATE Capital

“En los hospitales porteños peleamos por los insumos sanitarios”

Se refirió a la lucha para que el gobierno porteño aporte los insumos sanitarios necesarios para que los empleados públicos de los centros de salud puedan trabajar en medio de la pandemia: “Nuestros compañeros en los hospitales están cansados de estar angustiados, se están enfermando. Se hace muy tedioso, vas a trabajar y tenés que cortar la calle por veinte minutos para que te den alcohol en gel. Son situaciones que no deberían suceder, pero que son moneda corriente en los 33 hospitales que llevamos adelante”. http://www.radionacional.com.ar/en-los-hospitales-portenos-estamos-en-una-pelea-por-los-insumos-sanitarios/

LRA 27 Catamarca

MIGUEL ANGEL MORANDINI, Hospital “Eva Perón”

“El cambio en la conducta es lo primero que tenemos que asumir”

Morandini habló sobre los cuidados que hay que tener con personas que dieron positivos de covid 19 y la buena preparación para la contención del virus en el sistema de salud público. http://www.radionacional.com.ar/el-cambio-en-la-conducta-es-lo-primero-que-tenemos-que-asumir/

LT 12 Paso de los Libres

El relato de su hija

Primer paciente con Covid-19 en la ciudad

Miriam dijo que su padre era paciente oncológico, señaló que fue atendido en una clínica privada por una enfermedad que padece hace varios años y que luego fue trasladado a su domicilio, a solicitud de la familia que no veía recuperación en su estado de salud. http://www.radionacional.com.ar/la-hija-del-paciente-oncologico-el-primer-caso-positivo-detectado-en-libres/

LRA 22 Jujuy

GABRIELA KARASIK, investigadora del CONICET

Denunciaron el colapso de la salud jujeña

La licenciada en Ciencias Antropológicas y militante activa de Adiunju, relató los móviles de ésta carta, publicada días atrás sobre la situación sanitaria en la provincia. http://www.radionacional.com.ar/docentes-e-investigadores-carta-abierta-sobre-colapso-salud-jujuy/

LRA 6 Mendoza

ROBERTO MACHO, secretario General de ATE

Retrotraer las fases de aislamiento

Frente al aumento de casos positivos por, el sindicalista reiteró el reclamo formal presentado al Ministerio de Gobierno de la provincia para frenar la propagación comunitaria del virus y evitar el colapso del sistema sanitario. http://www.radionacional.com.ar/ate-pidio-al-gobierno-provincial-que-retrotraiga-las-fases-de-aislamiento/

LRA 23 San Juan

SERGIO UÑAC, gobernador de San Juan

Lanzó un plan de contingencia ante posible circulación viral

En declaraciones a la prensa, Uñac sostuvo que “si bien se mantiene el status sanitario, no hay que relajarse”. http://www.radionacional.com.ar/san-juan-presenta-un-plan-de-contingencia-ante-posible-circulacion-viral/

LRA 18 Río Turbio

Nuevo informe de la provincia

Santa Cruz acumula 390 casos

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, el secretario de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré, indicó que se registraron un total de 14 casos positivos en Río Gallegos. http://www.radionacional.com.ar/santa-cruz-acumula-390-casos/

LRA 29 San Luis

ALBERTO RODRIGUEZ SAA, gobernador de San Luis

Aíslan a personal de terapia intensiva y cierran servicio

Tras el caso positivo de un terapista, el Comité de Crisis de la provincia decidió aislar a todo el personal de la terapia intensiva del Hospital San Luis. Además, dispusieron medidas para reestructurar la terapia intensiva. http://www.radionacional.com.ar/cierran-y-aislan-al-personal-de-terapia-intensiva-del-hospital-san-luis/

LRA 18 Río Turbio

GONZALO CHUTE, delegado regional de Migraciones

Las fronteras con Chile continúan cerradas

Los pasos fronterizos de la provincia de Santa Cruz, continúan cerrados. Los mismos se encuentran sujeto a los protocolos presidenciales. http://www.radionacional.com.ar/las-fronteras-continuan-cerradas/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ALDO SALOMON, intendente de Alderetes

La construcción dará cobertura a 250.000 personas

El jefe celebró el anuncio que hizo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para destinar fondos para la construcción de un nuevo hospital en la ciudad. “Alderetes estaba llegando a los 100.000 habitantes y no teníamos una cama”, comentó. http://www.radionacional.com.ar/la-construccion-del-hospital-en-alderetes-dara-cobertura-a-250-000-personas/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

MARIO RIVETTI, secretario de Salud de Banda del Río Salí

Asisten a pobladores de Lastenia aislados por COVID-19

Rivetti llevó tranquilidad a la población y dijo que Lastenia acumula 17 casos, pero que la situación está controlada: “Desde el municipio estamos coordinando acciones con el Sistema Provincial de Salud y nos ocupamos de la asistencia de las familias que viven dentro de ese círculo preventivo”. http://www.radionacional.com.ar/coordinan-acciones-para-asistir-a-pobladores-de-lastenia-que-estan-aislados/

LRA 23 San Juan

MARIA ROSA PLANA, directora del Museo

La Casa Natal de Sarmiento reabre sus puertas

Debido al estatus sanitario alcanzado por la provincia y bajo los protocolos establecidos por el Gobierno sanjuanino, el Museo Casa y Biblioteca Natal de Sarmiento, volvió a abrir sus puertas.

http://www.radionacional.com.ar/el-museo-nacional-casa-natal-de-sarmiento-reabre-sus-puertas/

LRA 7 Córdoba

MARTIN GILL imputado

Sospechoso de violar la cuarentena

El intendente de Villa María, en uso de licencia, dio positivo al Covid 19. El fin de semana anterior al hisopado que confirmó que estaba contagiado, había estado en su ciudad por el cumpleaños número 70 de su madre. Reconoció que había pasado a saludarla, en el marco de reunión estrictamente familiar. http://www.radionacional.com.ar/martin-gill-fue-imputado-como-sospechoso-de-violar-la-cuarentena/

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

PAULA ESPAÑOL, secretaria de Comercio Interior

“El precio de la leche no tiene que subir”

La funcionaria explicó que el proyecto de ampliación del Presupuesto nacional enviado al Congreso, prevé una reducción en la alícuota del IVA que grava la comercialización de leche, del 21% al 10,5%. “Estamos bajando el IVA y el precio de la leche no tiene que subir”, dijo Español. http://www.radionacional.com.ar/paula-espanol-el-precio-de-la-leche-no-tiene-que-subir/



LRA 5 Rosario

JULIANA RUCHELLI, abogada de Usuarios y Consumidores

Litoral Gas deberá resarcir a usuarios por suba tarifaria ilegal

Juliana Ruchelli, abogada de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos, ponderó la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que declaró nulo el aumento tarifario de Litoral Gas en 2014. http://www.radionacional.com.ar/litoral-gas-debera-resarcir-a-usuarios-por-una-suba-tarifaria-ilegal/

LRA 14 Santa Fe

JUAN MARCOS AVIANO, secretario de Comercio

Colocan tope a las comisiones para las aplicaciones de delivery

El gobierno provincial fijó un tope del 18%, a la comisión que pueden cobrar las diferentes apps de delivery, a las empresas gastronómicas. Además, dictaminó una penalización de 3 millones de pesos a Pedidos Ya.http://www.radionacional.com.ar/colocan-tope-a-las-comisiones-que-cobran-las-aplicaciones-de-delivery/

LT 11 Concepción del Uruguay

DARIO SALAZAR, director de Cadena Avícola

Marcado crecimiento de la exportación agroindustrial

Salazar se refirió al crecimiento y la potencialidad sector avícola, que exportó por 75 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2020. http://www.radionacional.com.ar/entre-rios-marcado-crecimiento-de-la-exportancion-agroindustrial/

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

ANTONIO MORANTE, presidente del INSSSEP

Convenio del gobierno provincial con prestadores de la salud

Chaco firmó un acuerdo con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, la Federación Médica, el Colegio Médico y la Asociación de Anestesiólogos, que beneficiará a más de 28.000 afiliados y afiliadas de esa obra social. http://www.radionacional.com.ar/convenio-del-gobierno-provincial-con-prestadores-de-la-salud/

LRA 43 Neuquén

BERNARDO RETAMALES, presidente de la cooperativa

Corte de ruta ante posible remate de Cerámica Neuquén

El Juez Cosentino libró una nueva orden, para que el martillero público avance en la tasación y remate de Cerámica Neuquén. Los trabajadores decidieron cortar la Ruta 7 a la altura del Parque Industrial. Bernardo Retamales, presidente de la cooperativa Cerámica Neuquén, informó que son 80 familias que viven de la fábrica recuperada. http://www.radionacional.com.ar/corte-de-ruta-ante-posible-remate-de-ceramica-neuquen/

LRA 22 Jujuy

SOEAIL denunció a Ledesma

Incumplimiento del protocolo y contagios

Rafael Vargas, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, dijo estar preocupado por los niveles de contagio de los trabajadores en la empresa. Se registraron cerca de 50 casos. http://www.radionacional.com.ar/soeail-pide-a-ledesma-bajar-produccion-para-evitar-contagios/

LRA 3 Santa Rosa

SUSANA FUENTES, secretaria general de Sitraj

Dos jueces y un fiscal, habrían violado la cuarentena

La sindicalista se refirió a la denuncia que realizó el Gobierno provincial, contra el juez del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Balaguer; el juez contravencional Miguel Angel Vagge y el fiscal general, Guillermo Sancho. Los tres habrían violado la cuarentena, en un encuentro social el pasado 20 de julio: “Es una falta grave”, dijo la gremialista. http://www.radionacional.com.ar/queremos-que-se-proteja-a-las-y-los-trabajadores/

LT 14 Paraná

AUMENTO SALARIAL

Para los trabajadores de Piedras Blancas

El intendente, Fabricio Mesquida, otorgó un aumento del 15% a los municipales, incluyendo a los agentes jornalizados: “Entendíamos que era una necesidad, en estos tiempos de emergencia sanitaria y de pandemia. Gracias al ordenamiento municipal se pudo otorgar el incremento”. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-de-piedras-blancas-obtuvieron-un-aumento-salarial/

LRA 28 La Rioja

CLAUDIA ALLEGRI, secretaria General de SADOP

“El bono es importante, pero insuficiente”

Allegri explicó los alcances de la renovación del Fondo de Incentivo Docente en la reunión paritaria de los gremios nacionales con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta: “Se acordó la continuidad del pago de una suma extraordinaria, a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente de 4.840 pesos, que se pagará en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1.210 pesos cada una, la primera correspondiente a julio”. http://www.radionacional.com.ar/el-bono-es-importante-pero-insuficiente-necesitamos-un-aumento-real/

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

CARLOS BIANCO, jefe de Gabinete de ministros

“Estamos muy conformes con Berni”

El funcionario bonaerense habló sobre la situación sanitaria, el trabajo coordinado con los ministros de seguridad y los intendentes opositores. Aclaró la relación entre el ministro de Seguridad bonaerense y su par nacional Sabrina Frederic y aseguró que “la única ambición que tiene Sergio Berni, es trabajar contra el delito”. http://www.radionacional.com.ar/estamos-muy-conformes-con-berni-no-esta-planificado-prescindir-de-el/

LT 14 Paraná

LEANDRO BRASESCO, Evolución

Organizan el espacio de Lousteau en Entre Ríos

El dirigente contó que luego de mantener contacto por videoconferencia, comenzó a debatirse la posibilidad del armado local. Adelantó que habrá nuevos encuentros a través de plataformas virtuales, donde se debatirá sobre cuáles deberían ser las prioridades del Estado. http://www.radionacional.com.ar/organizan-el-espacio-de-lousteau-en-entre-rios/

LRA 21 Santiago del Estero

HUGO MUJICA, concejal del Frente Ciudadano.

Nuevo bloque en el Concejo Deliberante de Añatuya

Se conformó el bloque “Frente Ciudadano”, que tendrá tres representantes en el Concejo Deliberante: Hugo Mujica, Marcela Sosa y Carina Azar. http://www.radionacional.com.ar/se-conformo-un-nuevo-bloque-en-el-concejo-deliberante-de-anatuya/

Nacional Rock

SANDRA RAGGIO, Comisión Provincial por la Memoria

“La violencia policial es selectiva, clasista y patriarcal”

Raggio analizó los casos de Raúl Davila en Chascomus o la desaparición de Facundo Astudillo Castro: “La violencia es un modo de hacer, de actuar, de la policía bonaerense y fuerzas federales. Es una deuda de la democracia”. http://www.radionacional.com.ar/sandra-raggio-la-violencia-policial-es-selectiva-clasista-patriarcal/

LRA 1 Buenos Aires

DIEGO MOLEA, Comisión de Disciplina y Acusación

“Estamos analizando traslados irregulares”

El Consejo de la Magistratura denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri, se designaron jueces de manera ilegal y sin acuerdo del Senado pese a las advertencias de la Corte Suprema. El titular de la Comisión de Disciplina y Acusación, explicó cuáles son las irregularidades que detectaron: “Estamos analizando traslados irregulares de épocas anteriores. En algunos medios se nos acusó de avasallamiento, pero lo que queremos hacer es todo lo contrario. Queremos ordenar y sanear lo que se hizo mal”. http://www.radionacional.com.ar/afirman-que-durante-el-macrismo-el-traslado-de-diez-jueces-no-fue-legitimo/

Sociedad | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

HECTOR SANCHEZ, referente de la comunidad wichí

“Pueblos Unidos” reclama ayuda estatal

La organización social de pueblos originarios, lleva adelante una serie de reclamos en Tartagal, a la vera de la Ruta Nacional Nº 34. El referente Héctor Sánchez, pidió al gobierno poder acceder a trabajo y vivienda. http://www.radionacional.com.ar/miembros-de-pueblos-unidos-reclaman-dialogo-con-provincia-y-municipio/

LRA 2 Viedma

IGNACIO PRAFIL, referente mapuche

Piden ayuda a Río Negro ante las intensas nevadas

Comunidades mapuches de la Región Sur, solicitaron asistencia del Estado provincial ante las intensas nevadas. En una nota dirigida a la gobernadora, Arabela Carreras, detallaron la difícil situación por la que atraviesan las comunidades tras el temporal que afectó la alimentación del ganado y los caminos. http://www.radionacional.com.ar/comunidades-mapuches-de-la-region-sur-piden-ayuda-al-estado-provincial/

LRA 11 Comodoro Rivadavia

DANIEL LONCON, comunidad mapuche

Presente y pasado de Cushamen

Loncón, miembro de la Cátedra de Pueblos Originarios de la UNPSJB, hizo un recorrido sobre la historia del pueblo de Cushamen y con relación al presente, señaló: “Que la solidaridad de la gente no tape la responsabilidad del Estado”. http://www.radionacional.com.ar/pasado-y-presente-de-cushamen/

Géneros | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

SOFIA BOTTO, coordinadora de Mumalá Rosario

Más repudios al femicidio de Julieta Del Pino

La referente se refirió al femicidio ocurrido en la localidad santafesina de Berabevú y se sumó al pedido de justicia. La militante feminista lamentó que “las mujeres convivimos con esa violencia”. http://www.radionacional.com.ar/mas-repudios-al-femicidio-de-julieta-del-pino/

LRA 43 Neuquén

CECILIA MALETTI, concejala de Libres

Neuquén tendrá refugios para mujeres y personas trans

El presupuesto de Neuquén incluyó La ampliación de la Casa de la Mujer, para convertirla en refugio para mujeres y personas travestis y trans, en situación de violencia. Cecilia Maletti, concejala de Libres y principal impulsora de la medida en el Concejo Deliberante, destacó la decisión del intendente Mariano Gaido. http://www.radionacional.com.ar/neuquen-tendra-refugios-para-mujeres-y-personas-trans/

LRA 19 Puerto Iguazú

LILIANA KISIEL, jefa de Salud

Disminuye la práctica de la lactancia materna

Del 1 al 7 de agosto, se celebrará la semana de la Lactancia Materna. En ese marco, la jefa del área programática de salud, Lilian Kisiel, comentó que “cada vez es menos la práctica de lactancia materna, es por eso que tratamos siempre de resaltar los beneficios para la madre y el pequeño”. http://www.radionacional.com.ar/cada-vez-es-menos-la-practica-de-lactancia-materna-y-promueven-la-practica/

Suplemento Cultural | Volver al inicio

VALERIA LYNCH, cantante

Entrevista Federal con periodistas de todo el país

“Es época de reinventarse, los músicos seremos los últimos en volver a realizar un show masivo. Nos tenemos que acostumbrar a este nuevo formato del streaming. Vivimos un tiempo de reflexión, algo bueno tenemos que sacar de todo esto. La música es sanadora”, señaló Valeria. http://www.radionacional.com.ar/valeria-lynch-la-musica-es-sanadora/

LRA 1 Buenos Aires

MIGUEL ANGEL CHERUTTI, humorista e imitador

“Debuté en el teatro con Niní Marshall, ella fue mi madrina”

“De chico me gustaba bromear, sanatear con la voz y cantar. Imitaba siempre a alguien de mi pueblo, todos personajes locales. Un día me vino a buscar un primo hermano vinculado al espectáculo y me llevó a Buenos Aires. Me vio un productor y me ofreció hacer una temporada junto a Niní Marshall, en un teatro en Mar del Plata. Ese fue mi debut, ella fue mi madrina en el escenario”, recordó. http://www.radionacional.com.ar/debute-en-el-teatro-con-nini-marshall-ella-fue-mi-madrina/

Deportes | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

DIEGO MAGGI, ex basquetbolista

“Ganar 2 títulos en Bahía fue muy importante”

Hace 11 años se fue de la Argentina. Primero Mallorca (España), después Inglaterra y ahora nuevamente en Mallora. Siempre trabajando en la formación de jugadores.

Jugó 8 finales de Liga Nacional y en 5 se coronó campeón, con Ferro, GEPU y Peñarol 93-94. Dos de esos torneos ganados en Bahía Blanca, en el ‘86 ante Olimpo y en la ‘90-91 frente a Estudiantes. http://www.radionacional.com.ar/diego-maggi-ganar-2-titulos-en-bahia-fue-muy-importante/

Humor

Barreras por rejas

La causa peajes se empezó a mover y hubo reparto de imputaciones. Podemos decir que la investigación transita por los carriles correctos, sin embargo, algunos ex funcionarios volcaron. Quizás porque iban a contramano de millones de argentinos o pasaron más de un semáforo en rojo, pero lo que está claro es que se enriquecieron a altísima velocidad. Entonces, era inevitable chocar. ¿Habrá sido por falta de educación vial? ¿O porque para ellos las LEYES de tránsito, no existen?

Chocolate