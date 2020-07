Diego Maggi: “Ganar 2 títulos en Bahía fue muy importante”

El exbasquetbolista Diego Maggi dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que “me hubiera gustado jugar en Bahía”.

Hace 11 años se fue de la Argentina y vivió en Mallorca (España) e Inglaterra y ahora nuevamente en Mallora y en ambos lugares se dedicó y dedica a la formación de jugadores.

Maggi jugó 8 finales de Liga Nacional y en 5 se coronó campeón: Ferro, 85, 86 y 89; GEPU de San Luis 90-91 y Peñarol 93-94. Dos de esos torneos ganados en Bahía Blanca, en el 86 ante Olimpo y en la 90-91 frente a Estudiantes.

-Bahía es una potencia, hay una cultura que te viene desde premini a veterano. El básquet en Bahía es algo natural, normal. Bahía es una ciudad de básquet y ganar ahí fue muy importante.

Diego festeja su 5° título en la Liga, fue con la camiseta de Peñarol.

Diego también habló de sus tiempos en la Selección, en donde jugó los mundiales 1986 y 1990, y las diferencias que se fueron viendo en el juego y en la organización.

Y también de otros temas como su relación con el DT bahiense Néstor García: “Fue uno de los que peor me llevé, pero hoy me doy cuenta que me veo reflejado en muchas cosas de Néstor. Esa fricción a veces te hace mejor y quizás era lo que necesitaba” o del hecho de “haber jugado toda mi carrera rengueando” por una operación de joven.

Escuchá el audio completo: