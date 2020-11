Diario de Radio Nacional 26/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – VICTOR H. MORALES: “Diego consiguió la unión que necesitaban los argentinos”

Buenos Aires – EVO MORALES: “Maradona era un compañero de lucha por los humildes y las causas justas”

Buenos Aires – CARLOS HELLER: “Diego Maradona tenía el sentido de la Patria Grande”

Buenos Aires – Eduardo De Pedro: Le pidió a Rodríguez Larreta que pare la represión

Buenos Aires – CARLOS BUSTAMANTE: “Para Nápoles, Maradona es realmente Dios”

Buenos Aires – Líderes de todo el mundo: La despedida de Diego Armando Maradona



Gualeguaychú – ADRIAN ROMANI: “Diego no es una sola persona, representa muchas voluntades”

Buenos Aires – PEDRO PABLO PRADA: “La relación entre Diego Maradona y Fidel Castro fue de padre e hijo”

Paraná – VICTOR MÜLLER: “Maradona hizo maravillas en la cancha”

Gualeguaychú – LAURA FRANCHI: “Maradona tocó a toda la humanidad”

Libertador – Análisis de JUAN MANUEL GISPET: El impacto económico de la muerte de Maradona

Esquel – LOURDES MONTES: La relación de Maradona con los cubanos

Patagonia – Frente a la selección local: Comodoro Rivadavia vio a MARADONA

Paso de los Libres – GIACOMO DI NOCERA: “El San Paolo pasará a llamarse Diego Armando Maradona”

Libertador – DANIEL, admirador de Maradona: “Perdimos un gran militante del campo popular”

Buenos Aires – JUAN MANUEL KARG: Crónica de un hincha despidiendo a Diego en la Rosada

Buenos Aires – SANDRA RUSSO: “No nació en un lugar donde te preparan para el éxito”

Buenos Aires – Homenaje del CHAVO FUCKS: “Maradona es parte de mi vida y la de muchos”



Buenos Aires – MIGUEL ANGEL RUSSO: “Era alguien completamente distinto”

Esquel – GABRIEL CALDERON: “Maradona nos hacía ganar todos los partidos”

Mendoza – CARLOS POLIMENI: “Ha partido uno de los argentinos más importante de todos los tiempos”

Santo Tomé – MAURICIO PINEDA: “Conocer a Maradona fue algo avasallante”

Buenos Aires – VICTOR BLANCO: “Diego es el fútbol”

Buenos Aires – NORBERTO RUSO VEREA: “Honrar el fútbol, es honrar lo que Diego fue”

Rosario – SERGIO MILANESIO: Desde España, recordó a Maradona

San Luis – GABRIEL MARIOTTO: “Ese gran talento y esa rebeldía lo ponen en condición mítica”

Buenos Aires – PEDRO SABORIDO: “Maradona siempre fue leyenda”

Buenos Aires – MARIO GIORGI: Dios recuperó su mano izquierda

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández asistió esta mañana al velorio de Diego Maradona que se desarrolla en la Casa de Gobierno, acompañado por la primera dama Fabiola Yañez y funcionarios del gabinete nacional.

LRA 1 Buenos Aires

“Cientos de miles de argentinos y argentinas realizaron una fila de decenas de cuadras para despedir a Diego Armando Maradona” dice un comunicado oficial emitido en ese sentido.

“La familia había escogido realizar el velatorio en la Casa Rosada, decisión que el gobierno acompañó. Posteriormente, la familia decidió culminar el mismo a las 16hs.

El objetivo del gobierno nacional siempre fue que pudiéramos despedir a Diego de forma pacífica, sabiendo que todo el país y gran parte del mundo está conmocionado por su fallecimiento”, explica también el documento.

LRA 1 Buenos Aires

“Tengo una emoción muy grande. La gente está entregando mucho amor”, expresó el periodista desde Casa Rosada. “Diego consiguió siguió la unión que necesitaban los argentinos. Un fenómeno de jugador y también se cuánto valió como ser humano”, destacó Víctor Hugo.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia dialogó con la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien sostuvo que Diego Armando Maradona fue “el más humilde, el más grande, recio y decidido, que “nunca se calló”, y que “defendía lo que tenía que defender”.

“Nunca les tuvo miedo a los más poderosos. Cuando había que hacerlo, los enfrentaba”, señaló en ese sentido y aseguró que el astro “nunca dejó de ser ese niño de barrio que tenía marcado en el corazón”.

En tanto aseguró que con el 10 compartían la “lealtad a nuestros principios” y que “en la cancha y en la vida -Maradona- nos decía lo que iba a pasar. Es inmortal. La gente única no muere nunca”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de Bolivia, recordó a Diego Armando Maradona como un “hermano del alma y compañero de lucha por los humildes y las causas justas” y destacó el compromiso del futbolista argentino en diferentes momentos de su vida. En Rezo por vos, sostuvo que “es un momento muy difícil para la Patria Grande y todo el mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

“Diego Maradona es testimonio del tipo que resiste y cuestiona el sistema”, recordó Carlos Heller, quien fue elegido vicepresidente de Boca Juniors en 1985 y se desempeñó en el cargo hasta 1995. En Rezo por vos, el diputado del Frente de Todos afirmó: “Tenía el sentido de la Patria Grande y por eso su simpatía con los líderes de la región. Siempre se ubicó del lado y la manera correcta”. Tras recordar algunos momentos del futbolista argentino, sostuvo que “no se puede ser Maradona y ser normal, él era distinto que el resto de los mortales”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, le exigió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “frene” la represión policial contra los hinchas que esperaban en las inmediaciones de Plaza de Mayo para dar su despedida a Diego Armando Maradona.

El funcionario nacional hizo este planteo a Rodríguez Larreta y al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, a cargo del Ministerio de Seguridad porteño, después de los incidentes producidos en las adyacencias de Plaza de Mayo y la Avenida 9 de Julio

“Le exigimos a Rodríguez Larreta y Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona”, expresó De Pedro por Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

Pese a que está caracterizada como “zona roja” por la epidemia de coronavirus con la vigencia del toque de queda nocturno, miles de personas salieron a las calles de una Nápoles “en shock” para despedir a Diego. Desde Italia, el periodista Carlos Bustamante describió qué representa el futbolista argentino: “Para Nápoles, Diego Maradona es realmente Dios”.

LRA 1 Buenos Aires

Líderes de todo el planeta despidieron con emotivos mensajes a Diego. En “Buen día”, la periodista Leticia Martínez hizo un repaso por algunos de los mensajes dedicados al astro argentino.

LRA 42 Gualeguaychú

Gualeg, que en 2009 trabajó para el Ministerio de Deportes de Venezuela y compartió una clínica de fútbol junto a Diego Maradona, contó su experiencia con el mejor jugador del mundo y destacó la predisposición del 10 con Fidel Castro y con Hugo Chávez.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Pablo Prada, embajador de Cuba en la República Argentina, aseguró que Diego Maradona “dejó una huella” cuando se internó en ese país. Sin embargo, el funcionario remarcó que la relación del 10 con la isla comenzó en 1986 cuando viajó por primera vez a recibir un trofeo.

“Son sus virtudes y defectos lo que lo hace creíble, esta actitud de lealtad es algo que los cubanos apreciamos de manera extraordinaria”, destacó y recordó que la relación con Fidel Castro fue de “padre e hijo”. “Fue muy estrecha”, completó.

LT 14 Paraná

El ex futbolista de Colón, Newell´s y Chacarita, Víctor Müller, habló del fallecimiento de Diego Maradona, diciendo que “al principio no lo creía. Pensaba que era una noticia falsa como a veces dan a conocer, pero todos los canales tenían lo mismo y me largué a llorar”.

“Lo creíamos inmortal a Diego, había salido de muchas peores”, confesó conmovido Müller.

LRA 42 Gualeguaychú

Laura Franchi, exiliada argentina en Francia desde 1981, contó la experiencia vivida en el partido entre Boca y el Paris Saint Germain en 1982. Franchi relató la emoción de cantar el himno en un contexto de exilio, luego de seis años presa y una hija nacida en cautiverio.

“Después de cantar el himno, Maradona se da vuelta, levanta los brazos y nos saluda. Tras esto, los goles los festejó donde estaba nuestra hinchada y no donde se ubicaba la embajada Argentina. Diego conocía la historia, y que un hombre público nos salude y tenga esa actitud con nosotros fue muy importante”, recordó emocionada Laura.

LV 8 Libertador

Gispert explicó los intentos del gobierno para que se concrete la cobertura internacional del velatorio de Maradona y brindó detalles de la actividad económica que genera la desaparición física de un ídolo del tamaño de Diego.

LRA 9 Esquel

Lourdes, periodista y analista política cubana que vive en Esquel, relató una anécdota tras haberse cruzado a Maradona en un avión, y analizó la relación de amor de Diego con los cubanos y, en especial, con Fidel Castro.

LU 4 Patagonia

Hubo dos visitas de Diego Maradona a Comodoro Rivadavia, una con la 10 de la selección de Menotti, en 1980, y la segunda en 2007, cuando viajó con su equipo de estrellas del showbol.

Miguel Escudero, uno de los integrantes del combinado local, recordó el enfrentamiento del 13 de diciembre de 1980, diciendo que “ese partido fue fabuloso, por lo que significaba la selección Argentina de esa época y por cómo estaba la cancha. Fue una tarde espectacular de Diego”.

LT 12 Paso de los Libres

Giacomo Di Nocera, periodista napolitano, ex dirigente e hijo del vicepresidente del Nápoli en los tiempos de Maradona, comentó que a partir del lunes el mítico San Paolo pasará a llamarse ´Diego Armando Maradona´.

Luego, Giacomo comentó que hay “luto en la ciudad. Está todo cerrado, y la gente está muy triste”, e informó que se realizaran homenajes en el estadio y en lugares emblemáticos de Nápoles.

LV 8 Libertador

Las calles mendocinas expresaron el dolor por la muerte de Diego Maradona con un cartel luminoso que da la bienvenida a la ciudad, donde quedó escrito el mensaje ´Gracia Diego´.

Daniel, un admirador del futbolista, no solo por sus logros deportivos sino por compartir su pensamiento político, expresó que “perdimos a un gran militante del campo popular, además de ser un gran héroe deportivo. Perdimos un gran compañero de militancia en esta trinchera que tenemos en contra del antipueblo”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la lectura de un poema de Leonardo Favio y unas palabras de reflexión de Mario Wainfeld sobre Diego Maradona y la jornada que vive la Argentina tras su muerte, el periodista integrante de la mesa de Gente de a pie, Juan Manuel Karg realizó una crónica sobre lo vivido en la fila para ingresar a la Casa Rosada donde se velaron los restos del astro argentino.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Russo en su columna de opinión en Juego de Damas expresó su conmoción por la desaparición física de Diego Maradona. Manifestó las posturas de algunos sectores que no comulgan con la figura del ídolo popular en contraposición a las manifestaciones de afecto y agradecimiento que se están dando en las calles por parte de sus seguidores.

Russo hizo hincapié en su llegada a la gente, atravesando todas las generaciones, su compromiso con los sectores populares y el recuerdo constante de su origen de la Villa Fiorito. Marcó también que Diego traspasó todas las figuras existentes en el fútbol, convirtiéndose en un fenómeno que convulsionó más allá del resultado deportivo.

LRA 1 Buenos Aires

El conductor de Rezo por vos, Diego “Chavo” Fucks, empezó su programa con un homenaje a Diego Maradona. “Era capaz de dejar plantado a un periodista groso, pero le daba la nota a un estudiante de periodismo”, describió sobre la actitud que el jugador tuvo varias veces con él y sus colegas.

LRA 1 Buenos Aires

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, quien compartió con Diego Maradona el seleccionado argentino que se clasificó para México 1986, recordó emocionado al mejor futbolista de todos los tiempos y afirmó: “Tengo las mejores sensaciones de Maradona, siempre al lado, me llevó los mejores recuerdos de él”, al tiempo que señaló: “Era alguien completamente distinto”.

LRA 9 Esquel

Lo destacó Calderón, quien logró con Maradona el Campeonato Mundial Juvenil de Japón en 1979. Gabriel recordó cuando se conocieron, y evocó la trascendencia deportiva y social de Maradona.

LRA 6 Mendoza

Polimeni resaltó la personalidad del 10, diciendo que “tenía una dedicación a cada persona, un don de gente, una facilidad de comunicarse de persona a persona que todavía impresiona”.

LRA 12 Santo Tomé

Pineda, quien jugó en la selección Argentina, reflexionó sobre la despedida de Diego Maradona y evocó cuando jugaron juntos en Boca, diciendo que “para mí, conocerlo en persona fue algo avasallante”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario General de la AFA recordó a Diego Maradona. “Tuve la suerte de jugar un partido de fútbol con Diego, se nos fue el deportista más importante y el que nos dio más alegrías”.

LRA 1 Buenos Aires

Verea remarcó que “honrar el fútbol, es honrar lo que Diego fue” y que “un futbolista como Diego, nos enseña que el cómo es más bello“, respecto de sus estrategias en la cancha.

LRA 5 Rosario

El periodista rosarino Sergio Milanesio, radicado en Madrid, habló en Nacional Rosario sobre sus recuerdos de Diego Maradona y cómo se lo despide en España, donde el “10” jugó en los clubes Barcelona y Sevilla.

Milanesio destacó en Grande Chiqui (9 a 12 hs) “la conmoción en el mundo del fútbol y entre los que han sigo compañeros de Diego, todos rescatan la figura de la humanidad de él”. Además, expresó: “Tengo el recuerdo de Diego en la primera rueda de prensa, tenía una capacidad para relacionarse y mantener una cercanía con todo lo que rodea al fútbol en una forma sana, defendiendo a sus compañeros futbolistas”.

LRA 29 San Luis

Dialogamos con Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de Buenos Aires, sobre las repercuciones por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. “El dolor es muy grande en Argentina y en todo el mundo del fútbol, por la pérdida de Diego”, afirmó. “Ese gran talento y esa rebeldía lo ponen en condición mítica”, señaló. “El potrero lo signó para siempre”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

“Siempre fue ese que descolocó al poder, más allá del jugador que fue, rompió todos los cánones de las formas de vivir. El Napoli, las peleas, el Scania, la recibida de Fidel, la rosca, los shows, tocar fondo luego de estar más allá de las cimas alguna vez imaginado. La realidad no le alcanzaba”.

LRA 1 Buenos Aires

“La vigilia para la despedida terrenal se llenó de lágrimas que no cesan. Lágrimas del padre sub 40 explicándole al hijo el aplauso de las 10 de la noche. Lágrimas de los que vieron cuatro años después, el 22 de junio del 86’, las sonrisas celestiales de los pibes de Malvinas. Llantos desconsolados de quienes jamás lo vieron dentro de una cancha pero naturalmente dibujaron una sonrisa, cada vez que una de sus frases aportaba al diccionario de la sabiduría popular, su sabiduría interminable. Lágrimas de Abuelas y las Madres porque siempre lo sintieron al lado. Lágrimas por el diez, emergente del pueblo profundo, con esa riqueza innata que los ricos no pueden comprender porque es intangible. El diez, la síntesis sostenida por la fortaleza de la o, para contener y convivir con la debilidad de la i. Fue Dios, ese soporte de las penas pobres transformadas en milagros de amor. Ya está, no me pidan más esta madrugada. Dios recuperó la mano izquierda, se la está devolviendo en una ceremonia a la que asiste asombrado todo el planeta. Por eso y no por reiterada, esa frase de la enorme sabiduría del Negro Fontanarrosa me sirve para cerrar, y hacer menos duro este arranque: ‘Qué me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía’”, expresó.

LRA 2 Viedma

Su punto de vista sobre el arribo de turistas, con los cuidados y recomendaciones del caso, mientras continúa la pandemia de coronavirus.

LU 23 Lago Argentino Calafate

Detalles del trabajo del Estado de cara al arribo de la vacuna contra el coronavirus cuya primera dosis llegará para millones de argentinos.

LRA 17 Zapala

Un panorama sobre la baja de la curva de contagios por coronavirus en Zapala y el pedido de continuidad en los cuidados.

LRA 53 San Martín de los Andes

Datos sobre las nuevas modalidades de atención que se aceleraron con la pandemia de coronavirus.

LRA 3 Santa Rosa

Quiroga, quien asesoró a los gobiernos de Córdoba, Buenos Aires y CABA, dijo que “estamos viendo un relajamiento importante de parte de la población con la realización de muchas reuniones sociales y la disminución en el uso del barbijo. Esto tiene una incidencia muchísimo mayor en la curva de casos”.

LRA 42 Gualeguaychú

Diego Esnaola, candidato a presidente departamental del Pro, dio detalles de los preparativos para las elecciones partidarias en Entre Ríos.

Son dos las listas que se disputan la conducción del partido: una de ellas es “Juntos por Entre Ríos”, encabezada por Eduardo Caminal, y la otra se denomina “Unión Republicana y Federal”, la cual es liderada por Roberto Domingo Niez, ex candidato a intendente de Concordia.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Cerdá explicó que lo innovador del proyecto es “que se ha realizado una zonificación que se llevó adelante con el apoyo del Servicio Geológico Minero (SIGEMAR), en una evaluación que tardó alrededor de ocho meses”.

El Servicio ha manifestado las condiciones geológicas e hídricas de los departamentos Gastre y Telsen para el desarrollo de la actividad minera.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Detalles del financiamiento a través del proyecto PISEAR (Proyecto de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales).

LRA 21 Santiago del Estero

Preocupación ante la emergencia agropecuaria que atraviesa la provincia con siete meses de sequía.

LRA 26 Resistencia

El intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert, se refirió a la postergada visita del presidente Alberto Fernández a su localidad, anunciada para este viernes 26 de noviembre, ocasión en la que debía inaugurar una planta de biomasa que generará 6,6 megavatios de energía eléctrica.

“Estábamos muy ansiosos por esa posibilidad y teníamos todo preparado, especialmente en el tema de la seguridad pero ahora, con esta postergación, tendremos más tiempo”, indicó De Pompert.

LRA 9 Esquel

El intendente Sergio Ongarato hizo entrega de nuevos microcréditos, en el marco de la tercera etapa del Programa correspondiente, beneficiando a familias de distintos barrios, quienes podrán mejorar sus condiciones habitacionales con ampliaciones o remodelaciones, conectar servicios básicos o realizar la regularización de dominio de su propiedad.

LRA 42 Gualeguaychú

Fue tras un encuentro que mantuvo el mandatario provincial, Gustavo Bordet, con el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Bordet indicó que Entre Ríos le pidió a la Nación acceder al Plan ´Argentina Construye´.

LRA 18 Río Turbio

Vuelta al proyecto de la legisladora Judith Fortsmann que pretende declarar como localidad a Tucu Tucu y destacarla como polo turístico en la provincia de Santa Cruz.

LRA 57 El Bolsón

Compilado de canciones, poemas, cuentos y testimonios en homenaje a Diego Maradona.

LRA 43 Neuquén

Una reflexión sobre el fallecimiento de Diego Maradona, a los 60 años.

LRA 5 Rosario

El recuerdo sobre el paso de Maradona como futbolista en el club rosarino durante 1993 que marcó a fuego a toda la ciudad.

LRA 30 Bariloche

Detalles del médico condenado por evitar el acceso a la interrupción legal del embarazo a una joven que fue violada.

LRA 4 Salta

El recuerdo sobre la interpelación de Maradona al entonces presidente Néstor Kirchner ante el peligro de desalojo de wichís y criollos en los exlotes 32 y 33 de General Pizarro.

LV 4 San Rafael

“El 2 de abril de 2008 fui a Malvinas a buscar al Julio, que había dejado ahí en el ‘82. Antes de ese viaje tenía mucha bronca, odio, rencor, me molestaba todo lo inglés, absolutamente todo, pero regresar a Malvinas me ayudó a comprender el horror de la guerra, que las hacen los gobiernos y la pelea el pueblo. Volver a las islas me curó las heridas, y me sacó el odio y el resentimiento”, expresó el veterano Julio Aro, quien junto al capitán Geoffrey Cardozo ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) estableció que sólo pueden realizar actos de egresados presenciales las Escuelas Primarias que han regresado a clases.

“Pedimos habiliten la posibilidad de hacer un acto de cierre, dado que es muy importante para los chicos tener contacto con sus compañeros”, expresó Soledad Duarte, madre de un alumno de la Escuela San José Obrero de Paraná.

LU 4 Patagonia

Tras la expectativa para que se trate en la Legislatura de Chubut el proyecto de zonificación minera que impulsa el gobernador Mariano Arcioni, Zulma Usqueda, referente del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, indicó “estamos muy felices, porque es el día que frenamos la zonificación minera en la Legislatura”.

Después, Usqueda agregó que “no se trató el proyecto de Arcioni y esto ha sido por la presión que ejerce la población, ya que hoy había protestas en toda la provincia. El pueblo entero de Argentina está en apoyo a los luchadores de Chubut”, indicó Zulma.

LRA 9 Esquel

Los bloques de Esquel y Trevelin del Partido Justicialista emitieron un comunicado en repudio a las políticas provinciales relacionadas al proyecto de zonificación minera, y la posible aprobación del mismo.

En el texto, los bloques le exigen a los ocho diputados provinciales del PJ que escuchen la voz del pueblo y voten conforme a la voluntad popular, y le piden expresamente al intendente Sergio Ongarato que lleve este reclamo a sus representantes en la Legislatura provincial.

LRA 7 Córdoba

Por orden del fiscal de Instrucción José Bringas, fueron detenidas dos personas acusadas de defraudación a la Administradora Provincial de Seguros de Salud (APROSS). Uno de ellos es farmacéutico y se secuestraron recetarios, troqueles y sellos de médicos, presuntamente apócrifos.

La causa investiga el desfalco a partir del retiro de medicamentos para enfermedades crónicas, como la diabetes, con el uso de recetas falsas utilizando datos de pacientes reales.

LT 14 Paraná

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, explicó que se ha coordinado con todos los intendentes la reapertura del transporte interurbano.

El regreso del servicio interprovincial “será paulatino desde el 1 de diciembre”, afirmó Landra.

LV 8 Libertador

García, diputada provincial, coautora de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refirió a la temática, agregando que “Mendoza fue seleccionada como la segunda a nivel nacional en el índice de transparencia activa del Estado, en un estudio realizado por el Banco Mundial”.

LRA 12 Santo Tomé

Bertoni se refirió a los sinietros que se produjeron en los últimos días, afirmando que “prácticamente, ya no hay incendios en la provincia”.

LRA 26 Resistencia

El presidente del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), Héctor Ferrario, se refirió al relanzamiento del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPET), efectuado por el gobernador Jorge Capitanich.

“El COPET está integrado por el sector público, a través del Ministerio de Educación, y del privado, con la participación de organismos técnicos y de trabajo, y deseamos replicarlos en un Foro Sectorial”, indicó finalmente Ferrario.

LT 14 Paraná

Gómez Alcorta, titular de la cartera de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, presentó en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer la campaña de prevención contra la violencia de Género.

La ministra explicó que se trata de una campaña cultural y comunicacional, la cual trabaja para “repensar algunas prácticas que naturalizamos a lo largo de nuestras vidas y con nuestros vínculos”, indicó Gómez Alcorta.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente del Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres, el doctor Marcelo Fleitas, destacó la capacitación que se viene llevando a cabo en el Poder Judicial de Corrientes sobre la Ley Micaela.

El magistrado destacó que “es obligación para los tres poderes del Estado realizar esta capacitación”.

LRA 23 San Juan

Un informe sobre la denuncia de Gimena Martinazzo sobre el Diputado Nacional por San Juan Eduardo Cáceres por lesiones y amenazas.

LRA 59 Gobernador Gregores

Detalles del conservatorio “Cuando me miro… ¿qué veo?” para despertar el amor propio de las mujeres y logar una plenitud en el desenvolvimiento diario.

LRA 7 Córdoba

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer se realizaron acciones en distintas localidades de la provincia.

“Tenemos que ocupar el espacio público para seguir visibilizando las violencias, pero también para aportar a la formulación de políticas públicas, con la intención de transformar lo que nos oprime”, dijo Mariana Palmero, perteneciente al Colectivo “Ni una Menos”.

LV 8 Libertador

Fueron numerosas las actividades que se llevaron a cabo para conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las mujeres en Mendoza.

Al respecto, se expresó Ana María Vega, especialista en temáticas de Género, diciendo que “cientos de personas, especialmente mujeres, participaron de las actividades de los puntos violetas, que se instalaron en diversos sectores de la provincia”.

LRA 26 Resistencia

La cantante chaqueña Carolina Miño fue incluida en el Ranking Argentino de Canciones (RAC), que se emite en las 50 emisoras de Radio Nacional de nuestro país.

“Esta convocatoria es una gran alegría, porque es la aplicación de una nueva política de inclusión cultural que nos permite hacernos conocidos en todas partes. La canción que presento es ‘Chaco también’, de Zito Segovia, y representa cabalmente a nuestra provincia”, expresó Carolina.

Con emotivas palabras, Gabriel Corona, el “Coordinador”, homenajeó a Diego Maradona en su habitual segmento del programa “Buen día”.