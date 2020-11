Comodoro ‘ho visto’ Maradona

Hubo dos visitas de Diego Armando Maradona a Comodoro Rivadava, una con la 10 de la selección de Menotti, en 1980 y la segunda fue en 2007, cuando viajó con su equipo de estrellas del showbol.

La presencia de Diego y la selección se organizó para celebrar el 13 de diciembre, el día del descubrimiento del petróleo. El partido fue el 12, en un estadio municipal repleto, en el que se enfrentó la selección de Menotti y la local. El equipo del Diez, tenía figuras como la de Daniel Passarella y Ubaldo Fillol.

Para la selección de Comodoro se anotaron más de 30 jugadores, entre ellos Miguel Escudero que esta mañana recordó el enfrentamiento en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.”Ese partido fue fabuloso, por lo que significaba la selección argentina de esa época y como estaba la cancha, fue una tarde espectacular del Bocha que sacaba todas porque Diego tiraba al ángulo y no lo podia hacer se insultaba solo. Ese día por la lluvia parecia que no se jugaba luego salió el sol finalmente se jugo fue fantástico”.



“Para nosotros es un alivio y no nos da tanta verguenza porque después ese mismo equipo le juega a Suecia y le gana 5 a 0, eso nos da alivio”, bromeó. “Ellos jugaban de memoria, sin mirarse, desbordaba Olguín Pasarella iba a cabecear tenía una piedra en la cabeza”, graficó de aquel recuerdo.

“Lamentablemente uno se la creía en ese momento, no queríamos ni sacarnos fotos, lamentablemente digo porque uno salía directo para el vestuario, después uno se arrepiente”.

Quién estaba al frente de la selección de la ciudad petrolera fue José Felix Lázaro, director técnico. “Estamos apesadumbrados porque fue sorpresivo lo que ocurrió, lo mejor que podemos hacer es recordarlo en su bonanza”.

“Del partido en el estadio me acuerdo todo hasta el día en que se me informó cinco días antes que iba a estar acá la Selección campeona del mundo. Fue todo a la ligera lo que hicimos con los muchachos de Comodoro, elegí entre los que habían jugado la final ese año por el campeonato local de Huracán y Saavedra, había un entusiasmo enorme de los chicos”.

DESCARGAR

Aunque hubo derrota, “Mennoti en la cena me felicitó, me dijo vos hace 7 días los tenés, yo hace siete años. Le dije ustedes nos terminaron pegando le respondo y el doctor de la Selección me refuta uds también se pusieron a tirar caños”.

Nadie marcaba al Diez, no era posible. “Me preguntaron quién lo iba a marcar, yo respondí que no iba a marcarlo porque no tenía fisicamente a nadie que pudiera marcarlo, teníamos a alguién que le hiciera sombra en zona, pero no iba al quite porque lo iba a papelonear. Demostramos así que si Comodoro se preparaba bien estabamos en buen nivel. Pero lo de Diego es extraordinario”.