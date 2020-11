Diario de Radio Nacional 25/11/20

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – Especial de la Radio Pública: Homenaje a DIEGO ARMANDO MARADONA

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Diego era Argentina en el mundo”

San Luis – La muerte de Diego: INFORME DEL AREA DE CONTENIDOS

Paraná – ALBERTO FERNANDEZ: El presidente decretó tres días de duelo

Córdoba – JOSE LUIS ROMERO: “Maradona nos hizo sentir el orgullo de ser argentinos”

Paso de los Libres – FABIAN CODEVILLA: “Hoy muere el fútbol argentino con Maradona”

Patagonia – SERGIO MALDONADO: El día que Maradona defendió la causa de Santiago

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Esta vez los acreedores están pagando el ajuste”

Zapala – DARIO MARTINEZ: “Las pymes tienen que ser jugadoras importantes”

Bariloche – MARCELA CANO: Se cumplen tres años de la muerte de Rafael Nahuel

Neuquén – CARLOS VIVERO: “Sin la intervención del Estado Nacional íbamos al colapso”

Viedma – SORAYA FURFARO: Reclamo de docentes de Cultura de Viedma

Las Lomitas – 25 de noviembre: Lucha de mujeres y políticas públicas

Paraná – Provisión segura: Esperan vacunar en la primera quincena de enero

Paso de los Libres: A. ACUÑA: “La entrada a Libres está restringida para no residentes”

Paraná – HUGO PIZZI: “Son una mejor que la otra”

Patagonia – PURATICH: “Nos hemos propuesto llegar a 11 mil vacunaciones por semana”

Resistencia – JULIO GONZALEZ INSFRAN: “El Estado vuelve a tener un papel central”

Jujuy – Documento Nacional de Identidad: Ahora con el mapa bicontinental

Resistencia – Relacionada con la soberanía nacional: Las características del nuevo DNI

Río Senguer – MORENO: “Pedimos que se impida tratar el proyecto por inconstitucional”

Rosario – SALVADOR VERA: Marcharon para pedir justicia por Bocacha

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

El subdirector de Radio Nacional Argentina, Gustavo Campana realizó un especial en homenaje a Diego Armando Maradona, un recorrido sonoro por los momentos más trascendentes de su vida -y la de los argentinos-, desde el deporte a su compromiso social, que contó con la participación de figuras como Alejandro Apo, quien destacó su “habilidad, inteligencia, liderazgo”; Víctor Heredia, quien lo definió como “un hombre con convicciones” recordó el acto que compartió en rechazo al ALCA; el futbolista Alberto El Beto Márcico; el expresidente de la Asociación Internacional de Futbol Rápido, que le permitió a Pelusa jugar mientras estuvo inhabilitado por la FIFA, Alejandro Lito Bocardo; el periodista italiano Alessandro, quien sostuvo que “la ciudad de Nápoles está sufriendo la muerte de dios” y Piti Fernández, el cantante de “Las pastillas del abuelo”.También participaron del especial los periodistas de Radio Nacional; Natalia Maderna; Santiago Lucía; Nicolás Álvarez; Fabían Pomelo Codevilla; Damián Zárate; el director de la emisora, Alejandro Pont Lezica; y la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, quien destacó que “hablar de Maradona es hablar de la Argentina” y lo recordó como a alguien que “le dio felicidad a los argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández expresó que “Diego era Argentina en el mundo, nos llenó de alegría y nunca le vamos a poder pagar tanta alegría”, en referencia al deceso del exfutbolista, Diego Armando Maradona, ocurrido este mediodía en el partido bonaerense de Tigre, a los 60 años de edad.

“Hoy es un mal día, un día muy triste para todos los argentinos”, expresó el mandatario en diálogo con el canal TyC Sports, y reflexionó: “La suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de haberlo visto, haber disfrutado de su afecto, haber disfrutado de su cariño”.

LRA 29 San Luis

Diego Armando Maradona, astro del fútbol mundial, murió a los 60 años. Había sido operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural y continuaba su recuperación de manera ambulatoria en una casa ubicada en un barrio cerrado de Nordelta donde sufrió una descompensación cardíaca.

LT 14 Paraná

Diego Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la historia, falleció a los 60 años a raíz de una descompensación cardíaca, lo que provocó una profunda conmoción mundial.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo y manifestó su tristeza mediante su cuenta de Twitter y en una nota realizada por la señal TyC Sports.

LRA 7 Córdoba

Impactado por la noticia del fallecimiento de Diego Maradona, José Luis Romero, periodista y relator de la Radio Pública de Córdoba, lo recordó diciendo que “Diego nos ha dado muchas cosas, aún con sus imperfecciones y sus errores. Muy pocos tienen la valentía que tuvo Diego a la hora de poder reconocer esos errores. Él nunca quiso ser ejemplo de nada ni de nadie, evidenció y mostró sus miserias para que otros no lo hicieran. Uno lo valora por el extraordinario jugador que ha sido”.

LT 12 Paso de los Libres

Codevilla pidió que “la vida privada de Diego, sea la vida privada de Diego y que nada empañe este momento, en el cual tenemos que tenerlo presente por lo que ha significado para nosotros como bandera hacia el mundo”.

LU 4 Patagonia

“Me duele que Argentina parezca estar adormecida. El pueblo tendría que salir a la calle y hacer una manifestación increíble. No puede ser que volvamos a los años donde nos secuestraban y mataban, y nadie se animaba a decir nada. Yo nunca vi a un presidente que haya viajado tanto, como este (por Mauricio Macri). Viaja más que un jugador de fútbol. Pero bueno, todos tenemos que hacernos cargo, y pensar bien a quién votamos. Lo del voto castigo no sirve. Hoy hay tantos corruptos, como los hubo antes. Argentina no ha cambiado nada. Eso es un verso, como el de Caperucita”, había posteado Diego Maradona en sus redes sociales cuándo la desaparición de Santiago Maldonada intentaba ser invisibilizada.

Sergio Maldonado recordó ese momento especial, diciendo que “del posteo que hizo, me enteré después cuando él salió a manifestarse por Santiago. No habrá en el mundo alguien con esa figura, hay quienes lo aman, quienes lo cuestionan, pero definitivamente no habrá otro Maradona, como no habrá otro Santiago”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández reafirmó hoy que, en el país, la pandemia de coronavirus “dejó en evidencia grandes desigualdades que en los últimos cuatro años se profundizaron enormemente por las políticas del gobierno anterior”. El Jefe de Estado dijo que “lo primero es ponerse del lado de los más postergados” porque la primera obligación es “rescatarlos” y destacó que “no hay derecho a decir vos sobrás”.

LRA 17 Zapala

El funcionario dio detalles del el plan Gas.Ar. “Vamos a sustituir importaciones, tener un ahorro en divisas, producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas en 4 años con un valor agregado creciente”, indicó Martínez.

LRA 30 Bariloche

La organización reclamó justicia a tres años de su asesinato. “Los hechos están claros. Hay un aparato judicial que es muy claro en su accionar aunque no nos guste”, dijo, al tiempo que agregó que está “empeñado en obstaculizar toda posibilidad de llegar a tener justicia, ya que no hay un solo procesado, más allá de las tres pericias”, afirmó Cano.

LRA 43 Neuquén

El legislador de Neuquén indicó que su provincia fue una de las cuatro que más asistencia recibió durante la pandemia del coronavirus. “De no haber sido por esta intervención, la situación del sistema sanitario hubiera sido insostenible”, indicó.

LRA 2 Viedma

Trabajadoras y trabajadores le reclamaron a la Municipalidad que evalúe su situación. “No dieron una nota que desde el 10 de diciembre hasta fines de febrero tendríamos que participar en El Condor y el Río Negro, nos dejan sin vacaciones y nos bajan horas fluctuantes que la quieren poner como horas extras”, explicó Furfaro.

LRA 20 Las Lomitas

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer surge para conmemorar cada 25 de noviembre y denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, junto al reclamo de políticas para su erradicación.

La Defensora de Pobres y Ausentes, Marta Isabel Castro, destacó la importancia de “conceptualizar la violencia contra la mujer, ya que se dan en diversos ámbitos y contextos sociales afectando en su totalidad la vida de estas mujeres”.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional prevé iniciar la vacunación para la prevención del coronavirus en la primera quincena de enero de 2021, según lo anunció el ministro de Salud, Ginés González García, quien también informó la firma de los contratos para asegurar la provisión del medicamento.

Giés indicó que el gobierno acordó, a través del mecanismo internacional Covax, por nueve millones de dosis y con Oxford-AstraZeneca por 22 millones, además de los convenios con la rusa Sputnik V y con Pfizer, “que son las primeras que estarían disponibles”, dijo González García, tras destacar que “hay vacunas que son una sola dosis, y son una ventaja”.

LT 12 Paso de los Libres

El director de Defensa Civil del Municipio de Paso de los Libres, Alcides Acuña, comentó las restricciones de ingreso a la ciudad para no residentes, y destacó que solicitan “hisopado negativo, documentación que respalde la necesidad de ingresar a Paso de los Libres, y el permiso provincial en caso que no tengan domicilio en la ciudad”.

LT 14 Paraná

El médico infectólogo, epidemiólogo y Magister en Salud Pública, Hugo Pizzi, destacó las siete vacunas contra el coronavirus que se están produciendo en todo el planeta.

“Son una mejor que otra. A la Argentina llegarán tres vacunas de las siete, que son admiradas en todo el mundo científico como un logro de la medicina”, afirmó el doctor Pizzi.

LU 4 Patagonia

Puratich se refirió al despliegue logístico que se organiza para preparar la llegada de la vacuna contra el coronavirus.

“Hace cuatro semanas que se está trabajando en la logística y capacitación de los vacunadores. Convocamos al Ejército, a Gendarmería y a las Fuerzas Navales para trabajar en conjunto en la distribución, porque es importante llegar a todos los lugares para vacunar. Tenemos que llegar a las 11 mil vacunaciones semanales que nos hemos propuesto”, informó el ministro de Salud.

LRA 26 Resistencia

González Insfrán se expresó sobre el funcionamiento de la hidrovía, diciendo que “la persistencia de la bajante de los ríos la afecta seriamente y, al igual que los incendios, es consecuencia del cambio climático. En la hidrovía existen barcos que no están adecuados para la protección ambiental, son rechazados en Europa y vienen a nuestra zona”, aseguró finalmente González.

LRA 22 Jujuy

Por iniciativa del Ministerio de Interior, el nuevo DNI incluirá una actualización del mapa de la Argentina, que se encuentra impreso en el frente y dorso, con la versión bicontinental actualizada para cumplir con lo establecido en la Ley 26.651.

Según reveló la cartera, al momento de la presentación, ya se cuenta con insumos para imprimir los primeros DNI físicos con el nuevo diseño, que saldrán durante la próxima semana de la fábrica del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

LRA 26 Resistencia

Fanny Blanco, directora General del Registro Civil del Chaco, se refirió al nuevo Documento Nacional de Identidad, diciendo que “es un ejemplar con nuevo formato e imagen relacionada con la soberanía nacional, especialmente con las Islas Malvinas y el territorio antártico. Eso es todo, nadie que no lo necesite debe solicitarlo, sino que en caso de requerirlo por alguna razón, lo recibirán en su versión física y digital”.

LRA 55 Río Senguer

Moreno se refirió al proyecto del gobierno de Chubut para impulsar la minería y el de las Asambleas Ciudadanas que pretende prohibir la actividad, los cuales pasaron a Comisión en la sesión virtual de la Legislatura.

LRA 5 Rosario

Ayer se realizó una nueva marcha y cortes de calle en pedido de justicia por Carlos Bocacha Orellano, el joven que fue hallado muerto en el Río Paraná luego de ir a bailar a La Fluvial, en febrero pasado. La protesta, que se realizó en Oroño y el río, se dio en el marco del aviso de una contaminación en las pruebas enviadas a Buenos Aires para realizar la autopsia.

LT 14 Paraná

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, informó que se constató ante un escribano que en algunas Escuelas Técnicas se incumple el protocolo COVID.

LRA 1 Buenos Aires

El virólogo e investigador del CONICET, Juan Pablo Jaworski, habló de los avances de las vacunas en el marco de la campaña de vacunación que comenzará en enero en nuestro país. “Es la primera vez en la historia que se logra alcanzar un objetivo con un plazo de un año de obtención de una vacuna”, resaltó el especialista y agregó: “Está a la altura de la complejidad de la situación actual”. El virólogo señaló la celeridad con la cual trabajaron los diferentes grupos de investigación y explicó que la efectividad que comunicaron los laboratorios es “muy alta”.

LRA 42 Gualeguaychú

El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, informó sobre una investigación de la AFIP ante aparentes compras hechas con el CUIT de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por más de 16 millones de pesos, entre 2015 y 2019 en Gualeguaychú.

Estas operaciones fueron cargadas por dos estudios contables en la ciudad, e implican un delito fiscal donde la vicepresidente es damnificada.

LRA 23 San Juan

El funcionario indicó que si bien se está trabajando en los protocolos para el turismo interno, también evalúan las posibilidades para desarrollar la Fiesta Nacional del Sol 2021.. “La idea es no dejar a los artistas sanjuaninos sin la posibilidad de trabajar”, afirmó el secretario de Turismo provincial.

LRA 6 Mendoza

Roberto Righi, intendente de Lavalle, decidió suspender los actos vendimiales 2021 para acompañar con esos recursos a los productores afectados por las tormentas de noviembre.

Los daños que afectaron cerca de seis mil hectáreas en producción de viñedos y plantaciones hortícolas implican una importante inversión, que llevará entre dos y tres años recuperar.

LRA 6 Mendoza

Jury indicó que se prevé “una buena temporada, donde ya hay 70% de reservas para alojamientos en las montañas”. Luego, la ministra agregó que “se espera una temporada récord, pese a las complicaciones para la llegada del turismo externo”.

LU 23 Lago Argentino

El ENACOM realizará un encuentro virtual con emprendedores TIC (tecnologías de la información y la comunicación) de Santa Cruz. El objetivo principal es mostrarles cuáles son las herramientas que les ofrece el ENACOM para que puedan llevarle más conectividad a su provincia.

LRA 18 Río Turbio

La educadora indicó que la provincia tiene 2758 estudiantes en quinto año y todos están en condiciones de terminar en diciembre.

LRA 21 Santiago del Estero

El ingeniero confirmó que vuelve el transporte urbano, servicio que estaba suspendido desde mediados de agosto. Por disposición del Comité de Emergencia se elaboró un riguroso protocolo para las empresas.

LRA 28 La Rioja

Pérez se manifestó a favor de la producción minera en su zona, y dijo que “hay que generar oportunidades de trabajo para aquellas personas que no la tienen”.

Además, el intendente expresó que toda explotación tiene que generar su propia agua y energía, y no tiene que provocar daños ambientales.

LT 14 Paraná

El intendente de Paraná, Adán Bahl, confirmó que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para declarar la emergencia hídrica en la ciudad.

“No buscamos la sanción, sino la colaboración y la concientización para que entre todos podamos sortear esta situación complicada”, afirmó el mandatario local.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia conversó en Juego de Damas con Jorge Ferarresi, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, sobre la convocatoria del Presidente Alberto Fernández para desempeñarse en esta tarea, los planteos más significativos a los que apunta en su gestión y aquellos que considera debe mejorar.

El Ministro hizo hincapié en priorizar la vivienda como derecho de los ciudadanos y resaltó su compromiso con gobernadores e intendentes para articular programas federales promoviendo la productividad, la conectividad de rutas, el incremento de parques industriales y el acompañamiento a planes de viviendas.

LT 14 Paraná

Los dos gremios municipales aceptaron la propuesta de recomposición integral, por la cual se otorgará un aumento al salario mínimo garantizado que pasa de 20.854,90 a 26.854,90 pesos.

“El acuerdo incluye un fuerte aumento al salario mínimo garantizado para el sector de los que menos ganan, aquellos que fueron olvidados por la gestión anterior”, señaló el secretario de Gobierno, Santiago Halle.

LT 11 Concepción del Uruguay

Pagani, a cargo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), agregó que

“nosotros estamos preocupado porque entendemos que sería una reforma previsional por goteo la que está queriendo hacer el gobernador de la provincia”.

LT 14 Paraná

Trabajadores municipales nucleados en la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), llevarán a cabo un medida de fuerza mañana, jueves 26 de noviembre, en reclamo a que no fueron convocados en conjunto con otros sindicatos para evaluar nuevas pautas salariales.

Al respecto, Alejandra Levrand, secretaria gremial de APS, señaló que “no concurrimos a la reunión porque consideramos que debíamos estar todas las entidades sindicales juntas”.

LV 19 Malargüe

Anfuso analizó como muy preocupante la situación de los femicidios en la Argentina, expresando que es importante que “nos animemos a pedir ayuda, a acercarnos a una organización para revertir la situación, y para quienes no estemos pasando esta situación, comprometernos a seguir una manera distinta de mirar el mundo”.

LRA 26 Resistencia

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, se refirió al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Tiene una significación muy importante por la impronta de las políticas nacionales y provinciales en este primer año de gestión, que si bien están lejos de evitar totalmente las situaciones dolorosas, son trascendentes en la contención y apoyo hacia las víctimas”, indicó la funcionaria.

LRA 27 Catamarca

En la última semana, se hicieron públicos en Catamarca diversos casos de acoso, abuso sexual y grooming en un colegio confesional de la ciudad capital. A través de las redes sociales y de dos denuncias radicadas de manera formal, estudiantes aseguraron que sufrían este tipo de situaciones por parte de docentes y directivos.

Tras esto, un grupo de estudiantes de la escuela se hizo presente frente a las puertas del establecimiento, donde una de las alumnas presentes indicó que “se hizo como un escrache social y comenzaron a salir fotos en Instagram. Ahí nos dimos cuenta de que algo grave pasaba”.

LV 8 Libertador

Barrancos dijo que “enviar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es cumplir con lo prometido en campaña”.

Luego, Dora repasó su militancia feminista y opinó sobre las actividades del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora hoy en todo el país.

LRA 3 Santa Rosa

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer es necesario referir a la violencia obstétrica, que afecta a la mujer tanto como a su bebé, hecho que constituye una de las tantas formas de violencia y discriminación que suceden regularmente.

La diputada nacional Soledad Martínez contó su experiencia, y resaltó la importancia del proyecto de ley 1.240, sobre los procedimientos de atención frente a la muerte perinatal.

LRA 6 Mendoza

Susana Sanz, directora del área de Género de Radio Nacional y responsable de las capacitaciones que establece la Ley Micaela entre las y los trabajadores, se refirió al Día internacional de las Violencias contra las mujeres.

Sanz explicó la organización bajo la cual se desarrolla esta capacitación, que alcanza a casi 2.600 trabajadores y trabajadoras de Radio y Televisión Argentina (RTA), señalando que “el medio público es la excepción a la inclusión de las mujeres en cargos de decisión, situación que no sucede con otros medios, y que es fundamental para combatir el patriarcado y la violencia machista”.

LRA 6 Mendoza

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Alejandra Ciriza, filósofa, docente, investigadora y miembro de #NiUnaMenos reflexionó sobre los alarmantes números de femicidios y violencia de género.

“A diferencia de lo que podría pensarse, el lugar más peligroso no es la calle, sino la casa, que es el lugar de ejercicio de la violencia sexista y machista”, dijo Ciriza, y luego aclaró que “ahora vamos por la legalización del aborto, que sigue siendo un crimen de clase como lo ha sido históricamente”.

LRA 26 Resistencia

Nera analizó el enfoque de género en la información que trabaja ese medio de comunicación, diciendo que “nuestra línea editorial siempre estuvo ligada a los Derechos Humanos, y la cuestión de género nos encuentra a las mujeres militando en diferentes espacios. Este diario es un lugar en el que convergen esos conocimientos”, indicó Marisa.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas de República Dominicana, María Teresa, Patria y Minerva Mirabal fueron asesinadas por oponerse al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. En 1981, el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Colombia decidió reconocer este día en su memoria. En 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas lo declaró “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, para promover en todo el mundo reflexiones, propuestas y acciones que permitan revertirlas.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Victoria contó su historia y señaló la importancia de este suceso para la comunidad trans y consideró que los hitos fundantes para la igualdad fueron la ley de identidad de género, la lucha por la ley de cupo laboral y la inserción de mujeres trans en la Televisión Pública.

LRA 7 Córdoba

En el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó la Campaña de Prevención de las Violencias por Motivos de Género, con actividades en todo el país.

En Córdoba, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán, señaló la importancia de fortalecer a los gobiernos locales y a las organizaciones que trabajan en el territorio.

LRA 7 Córdoba

Mancini estuvo al frente de la parroquia de San Cayetano, en Barrio Altamira de la ciudad de Córdoba, y no promueve el aborto, “pero siendo cura, entendí que cuando una mujer ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo, lo hace y no se puede abandonarla a su suerte”, afirmó

Mancini.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

LRA 14 Santa Fe

En la semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se difundirán spots de mujeres con distintos tipos de discapacidad que hablan de la invisibilidad de su sexualidad, de la falta de accesibilidad y de autonomía.

LV 8 Libertador

Rodríguez, Magister y doctora en investigaciones feministas, analizó el alcance del Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, atravesando la lectura de la violencia machista que realizan otras teóricas feministas como Rita Segato.

LV 8 Libertados

Panno analizó la actualidad del periodismo deportivo, asegurando que “la primera imagen es farandulesca. Yo me crie en un periodismo que tenía la función de informar, orientar e instruir”.

Luego, Juan José dijo que “detrás de todo eso aparecen otras ideas, otros jóvenes y surge el periodismo de muchas chicas que van ocupando lugares importantes y que lo hacen muy bien como Angela Lerena, Morena Beltrán y Viviana Vila. Tienen mucha creatividad y son realmente muy buenas”.

LRA 24 Río Grande

La delegada Cultural de Argentores en Tierra del Fuego invitó a participar del primer encuentro federal de autoras de la patagonia. “En cada encuentro se hará foco en una región, esa región presentará a sus autoras con sus textos y en conversatorios”, indicó.

LRA 1 Buenos Aires

Mavi Díaz & Las Folkies realizarán su primer concierto vía streaming el sábado 28 a las 22.00 en el marco del ciclo Tasso Virtual. “No es un show desde casa, es algo bien hecho con mucho nivel en equipo, tocaremos los hits y algo de nuestro nuevo disco Gaucha”, adelantó la directora de Nacional Folklórica.

También explicó que además de verse en vivo, el evento quedará colgado en el sitio durante seis meses. “Es muy raro terminar y que no haya aplausos; nos aconsejaron tocar para nosotras, así la pasamos muy bien porque hacemos chistes y nos centramos en eso”, contó.

LV 8 Libertador

Solla, pianista nacido en Mendoza que reside en los Estados Unidos, detalló sus inicios, sus viajes y se explayó sobre la obtención del Grammy Latino.

“Empecé por el clásico. Mis padres eran amigos de gente como Jaime Torres. El folclore tenía más influencia que el tango en mi casa y fue la primera música popular argentina que me pegó, que tiene que ver con mi infancia”, recordó Solla.

PELEA POR EL RATING

En los últimos años, la televisión se llenó de programas de cocina.

Ahora “Master chef”, tomó claramente la delantera a la hora de competir por la audiencia. Duplica en número a su oponente directo, Jorge Lanata. El dato llama mucho la atención, porque el periodista tiene basta experiencia en hacer roscas, cocinar sesos y más de mil formas de romper los huevos.

