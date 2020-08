Diario de Radio Nacional 25/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: “Es fundamental mejorar la calidad de vida de la gente”.

EDUARDO WADO DE PEDRO: El Gobierno ratificó elecciones legislativas del 2021.

ALFREDO LUENZO: “Las declaraciones de Duhalde son peligrosas”.

ANIBAL FERNANDEZ: “¿Golpe de Estado? Es un delirio lo que dice”.

ZULETA PUCEIRO: “Duhalde piensa que estamos frente a un apocalipsis”.

JULIOS COBOS: El viaje de Macri, “A mí tampoco me ha caído bien”.

GINES GONZALEZ GARCIA: Alertó sobre la circulación del virus en las provincias.

DANIEL GOLLAN: “Todas las vacunas que están en ensayo son seguras”.

HUECU EN FASE 1: Por un caso positivo de COVID-19.

CONCEPCION DEL URUGUAY: El municipio se prepara para una posible emergencia.

GABRIELA RIERA: “La situación en Jujuy está muy complicada”.

MIRIAM MONASTEROLO: “Hay filas interminables para hacerse hisopados”.

IVAN MIZZAU: En Salta, “el Gobierno provincial no escucha al interior”.

GUILLERMO GRIEVE: “Septiembre será determinante para estabilizar casos”.

NO RESIDENTES: La entrada a Paso de los Libres está bloqueada.

CORDOBA: Más de 70 productores afectados por los incendios.

GABRIEL MUSSO: “El Pan de Azúcar se quemó todo”.

DELTA DEL PARANA: Isleños en alerta por el avance del fuego sobre las viviendas.

JOSE PENSIERO: ¿Por qué se producen los incendios en las islas?

CAPITANICH-INTENDENTES: Analizan la autovía de la ruta nacional 16.

CABO CAÑAVERAL: Todo listo para el lanzamiento del SAECOM 1B.

ROSARIO LUFRANO: “Vamos a estar todos para celebrar la palabra”.

CHARO BOGARIN: “Me siento muy afín con Aimé”.

CHARLY ALBERTI: “Soda Stereo era una máquina de creación grupal”.

LIBERTADORES: Aprobaron el protocolo Para que los equipos argentinos.

Títulos de tapa

LT 14 Paraná

ALBERTO FERNANDEZ

“Es fundamental mejorar la calidad de vida de la gente”

El presidente inauguró obras públicas para Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y San Luis, con una inversión total de 20.125 millones de pesos. El acto se desarrolló por videoconferencia desde la residencia de Olivos, y el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Fernández también dijo que “es momento que la obra pública comience a reactivarse, porque es central”. http://www.radionacional.com.ar/es-momento-de-reactivar-la-obra-publica-dijo-fernandez/

LRA 1 Buenos Aires

Anuncio de Eduardo Wado de Pedro

El Gobierno ratificó elecciones legislativas del 21

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, ratificó que el año que viene se realizarán los comicios legislativos tal como están previstos en el cronograma electoral, en tanto que funcionarios de esa cartera se reunieron con los integrantes de la Cámara Nacional Electoral para avanzar precisamente en ese proceso y hacer un relevamiento de lugares de votación en el contexto de los cuidados que impuso la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-ratifico-que-se-realizaran-las-elecciones-legislativas-del-2021/

LRA 1 Buenos Aires

JOSE LUIS GIOJA, presidente PJ

“Lo que dice Duhalde no tiene nada que ver con la realidad”

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, repudió las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien puso en duda las elecciones del 2021 y no descartó la posibilidad de que la Argentina pueda sufrir un golpe de estado, y aseguró que “no tienen nada que ver con la realidad, con lo que pasa en la Argentina”.

http://www.radionacional.com.ar/gioja-lo-que-dice-duhalde-no-tiene-nada-que-ver-con-la-realidad/

LU 4 Patagonia

ALFREDO LUENZO, senador por Chubut

“Las declaraciones de Duhalde son peligrosas”

Luenzo agregó que “no lo entiendo a Duhalde. De pronto lo ves como el abuelo bueno, de alma bondadosa, que dice que tenemos que dialogar, que reconoce que tuvo tres reuniones con Cristina, y de pronto habla de un golpe de Estado y de que no haya elecciones. Creo que es una gran irresponsabilidad hablar en estos términos cuando los golpes de Estado han quedado atrás en la historia en Argentina”. http://www.radionacional.com.ar/para-el-senador-luenzo-las-declaraciones-de-duhalde-son-peligrosas/

LRA 1 Buenos Aires

ANIBAL FERNANDEZ, Interventor de YCF

“¿Golpe de Estado? Es un delirio lo que dice”

El ex Jefe de Gabinete se refirió a la declaración del ex presidente Eduardo Duhalde, quien aseguró la posibilidad de un golpe de Estado en la Argentina. Al respecto, señaló: “Es un delirio lo que dice”. http://www.radionacional.com.ar/estoy-en-las-antipodas-de-duhalde-la-democracia-se-tiene-que-consolidar/

LRA 1 Buenos Aires

ZULETA PUCEIRO, analista político

“Duhalde piensa que estamos frente a un apocalipsis”

“Duhalde representa un sector que está desde la democracia preocupado frente a cosas que no entiende. Piensa que estamos frente a un apocalipsis, yo no creo que haya una intervención golpe de Estado pero sí hay que atender los problemas”, expresó el analista político. http://www.radionacional.com.ar/zuleta-puceiro-duhalde-piensa-que-estamos-frente-a-un-apocalipsis/

LV 4 San Rafael

JULIOS COBOS, senador de Cambiemos

Viaje de Macri: “A mí tampoco me ha caído bien”

“Como a muchos argentinos, a mí tampoco me ha caído bien”, expresó el senador de Cambiemos, Julio Cobos, al hablar de la decisión de Mauricio Macri de abandonar el país en plena pandemia. http://www.radionacional.com.ar/cobos-reprueba-la-permanencia-de-macri-en-el-exterior/

LRA 1 Buenos Aires

GINES GONZALEZ GARCIA, ministro de Salud

Alertó sobre la circulación del virus en las provincias

“Es lo que digo siempre, no se pueden bajar los brazos” expresó el ministro de Salud sobre la circulación comunitarias en “más de la mitad de las provincias” argentinas, dijo. En tanto sostuvo que “en algunos lugares está pasando lo que podría haber pasado en el AMBA si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos” y recordó que en un momento “se pensó que había lugares especiales, había provincias que se ofrecían a llevar el fútbol ahí”. http://www.radionacional.com.ar/gonzalez-garcia-alerto-sobre-la-circulacion-del-virus-en-las-provincias/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL GOLLAN, ministro de salud bonaerense

“Todas las vacunas que están en ensayo son seguras”

Gollán habló de las vacunas que se están desarrollando: “Estamos pensando que la podremos tener un poquito antes de lo que se habló; en el mundo aparecerá en octubre, hay que ver si estará con las dosis suficientes. Hay varios que creen que por el grado de evolución que tiene se podrá aplicar antes, todas pasaron la barrera de seguridad”. También habló de la situación sanitaria en la Provincia de Buenos Aires: “Nos estamos alejando de un colapso del sistema por ahora y tenemos un descenso de ocupación de camas en el sector público”. http://www.radionacional.com.ar/daniel-gollan-todas-las-vacunas-que-estan-en-ensayo-son-seguras/

LRA 52 CHOS MALAL

El Huecú en fase uno

Por un caso positivo de COVID-19

Mientras se reportaron nuevos contagios en la región durante las últimas horas, el Comité de Emergencia de la localidad cordillerana de El Huecú aplicó la fase uno después de detectar el pasado domingo un caso positivo de COVID-19. El lugar, ubicado en el Norte del Neuquén, cerca del límite con Chile y con una población aproximada de 2.000 habitantes, se encuentra prácticamente sin actividad y solamente funciona lo considerado como esencial. http://www.radionacional.com.ar/el-huecu-en-fase-uno-por-un-caso-positivo-de-covid-19/

LT 11 Concepción del Uruguay

En el ex mercado municipal

El municipio se prepara para una posible contingencia

Juan Martín Garay, secretario de Gobierno de la municipalidad de Concepción del Uruguay, brindó detalles de la decisión del ejecutivo municipal para acondicionar el ex mercado Tres de Febrero, con el objetivo de atender pacientes de COVID-19.

“Es estar preparado para lo máximo y para lo peor”, sostuvo Garay, afirmando que el acondicionamiento de los espacios se hacen con el objetivo de estar preparados para una eventual contingencia. http://www.radionacional.com.ar/el-municipio-se-prepara-para-una-posible-situacion-de-contingencia/

LRA 16 La Quiaca

GABRIELA RIERA, de Desarrollo Social

“La situación está muy complicada”

Riera, Técnica en Comunicación Social y coordinadora del Centro de Referencia de Desarrollo Social de Nación en Jujuy, dijo que “a pesar del difícil contexto, se están realizando distintas gestiones para hacer llegar elementos esenciales”.

Luego, la coordinaría informó que “por ejemplo, en la capital provincial hay muchos comercios pidiendo seguir trabajando, pero a la vez, con el aumento de casos, no tomaron las medidas que acompañen el tratar de evitar la elevación de la curva. La situación está muy complicada en todas las localidades y cada lugar tiene sus particularidades”. http://www.radionacional.com.ar/desarrollo-social-de-nacion-coordina-y-articula-con-el-municipio/

LV 4 San Rafael

JOSE MUÑOZ, Director del Hospital Schestakow

“Esto no es matemática pura”

Muñoz dijo que es necesario llevar tranquilidad a la población, aclarando la situación que se planteó en San Rafael con la brusca variación en la cantidad de casos positivos.

Con relación a la disparidad de números, el médico señaló que “depende de dónde y cómo se tomen las determinaciones, esto no es matemática pura ya que acá hay todo una franja de corte”, agregando que “algunos resultados se informan positivos o no concluyentes, para no arriesgar epidemiológicamente la situación. Estos pacientes se re hisopan a las 48 horas”. http://www.radionacional.com.ar/hay-115-casos-de-coronavirus-en-san-rafael/

LU 4 Patagonia

MIRIAM MONASTEROLO, de Area Programática

“Hay filas interminables para hacerse hisopados”

Monasterolo también aclaró que se “mantiene estable el número de camas disponibles en Terapia Intensiva, ya que a la fecha solo hay dos pacientes COVID-19 en esta área. El hecho de que los contagios se concentren en una franja más joven nos favorece con la ocupación casi nula de camas en el sistema sanitario”. http://www.radionacional.com.ar/comodoro-hay-filas-interminables-para-hacerse-los-hisopados/

LRA 25 TARTAGAL

IVAN MIZZAU, Diputado provincial

“El Gobierno provincial no escucha al interior”

El Diputado provincial por el Dpto. Orán, así lo manifestó al referirse a los constantes pedidos realizados al gobierno provincial que aún no tienen respuestas. El legislador provincial, muy conmovido resaltó que “No queremos perder un vecino más, no queremos que se vaya uno más”.

http://www.radionacional.com.ar/dip-mizzau-el-gobierno-provincial-no-escucha-a-los-vecinos-del-interior/

LT 14 Paraná

GUILLERMO GRIEVE, médico

“Septiembre será determinante para estabilizar casos”

Grieve, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, se refirió al incremento de casos de COVID-19 en la provincia, y especialmente en Paraná y Gualeguaychú. En este sentido, el médico mencionó que “septiembre es fundamental y es muy importante la responsabilidad social y civil”. http://www.radionacional.com.ar/septiembre-sera-determinante-para-estabilizar-el-indice-de-casos-de-covid/

LT 12 Paso de los Libres

Para los no residentes

La entrada a la ciudad está bloqueada

Personal de Defensa Civil, acompañado por personal de Tránsito, más la Policía correntina, Gendarmería Nacional y Policía Federal controlan el ingreso a Paso de los Libres, porque la entrada está blindada, salvo que se trate de ciudadanos que cumplan tareas esenciales. Este trabajo de contención logró que Paso de los Libres no tenga nuevos casos de Coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/la-entrada-a-la-ciudad-esta-blindada-para-los-no-residentes/

LRA 7 Córdoba

Zona de desastre

Más de 70 productores afectados por los incendios

Hoy la mesa de Emergencia Agropecuaria declarará “zona de desastre” a las áreas productivas afectadas por los incendios en el noroeste de Córdoba, donde ya se relevaron más de 70 productores damnificados. Luego del decreto del gobernador Juan Schiaretti, se buscará homologar la emergencia a nivel nacional para acceder a más fondos de asistencia. http://www.radionacional.com.ar/declaran-zona-de-desastre-mas-de-70-productores-afectados-por-los-incendios/

LRA 7 Córdoba

GABRIEL MUSSO, intendente de Cosquín

“El Pan de Azúcar se quemó todo”

Musso señaló que, tras el trabajo de los bomberos, se logró contener las llamas en un sector del Pan de Azúcar, aunque señaló que “se quemó todo”. Luego, agregó que “se ha quemado toda la ladera este del Pan de Azúcar. Hay 50 evacuados y anoche se lograron contener las llamas gracias a los cortafuegos y la situación está más calma. Hay focos activos, pero la situación se trasladó al sur”. http://www.radionacional.com.ar/gabriel-musso-el-pan-de-azucar-se-quemo-todo/

LRA 5 Rosario

Incendios en el Delta del Paraná

Isleños en alerta por el avance del fuego

Las intensas llamas del fin de semana en las islas entrerrianas alcanzaron a varias casas de la zona conocida como Boca de Milonga. Viviana Botargues es vecina del lugar, y su vivienda fue salvada gracias a la colaboración de militantes ecologistas y voluntarios. La isleña relató en Nacional Rosario en primera persona lo que vivió el domingo, y lamentó la falta de ayuda de organismos estatales. http://www.radionacional.com.ar/islenos-en-alerta-por-el-avance-del-fuego-sobre-las-viviendas/

LT 14 Paraná

Causas y consecuencias de los siniestros

¿Por qué se producen los incendios en las islas?

José Pensiero, especialista en manejo de pastizales, indicó que hay diversas causas que se juntan para originar los incendios en zonas de islas. Una de las causas es la gran sequía, otra la bajante del río que lleva a que los arroyos no actúen “como cortafuego”.

Luego, señaló como otra de las causas “la gran cantidad de biomasa” que se creó, que no la comió el ganado, y es altamente combustible. Además, las heladas fueron pocas pero muy intensas, a lo que se suma que en las islas hay mucho tránsito y puede haber gente distraída. http://www.radionacional.com.ar/especialista-en-manejo-de-pastizales-explica-causas-de-quema-en-islas/

LRA 26 Resistencia

Reunión con Capitanich e intendentes

Analizan la concreción de la autovía de la ruta nacional 16

El intendente de Presidencia de La Plaza, Diego Bernachea, participó de una reunión con el gobernador Jorge Capitanich e intendentes de su zona, en la que se trató la reanudación de las obras de la autovía de la ruta nacional 16.

Bernachea afirmó que “a pesar de este tiempo de pandemia surgen algunas noticias que nos dan mucha esperanza, porque se habla de la etapa de proyecto para la concreción de esta obra tan importante para nuestra zona y para el Chaco”. http://www.radionacional.com.ar/analizan-la-concrecion-de-la-autovia-de-la-ruta-nacional-16/

LRA 26 Resistencia

En Cabo Cañaveral

Todo listo para el lanzamiento del SAECOM 1B

Raúl Kulichevsky, director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, quien se encuentra en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, desde donde el próximo jueves se lanzará el satélite SAECOM 1-B, dijo que “está todo listo para el lanzamiento, y es una hermosa coincidencia que sea en la misma fecha del festejo de los 100 años de la radio en el país”. http://www.radionacional.com.ar/todo-listo-para-el-lanzamiento-del-satelite-saecom-1b/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ROSARIO LUFRANO, Presidenta RTA

“Vamos a estar todos para celebrar la palabra”

La celebración por los 100 años de la radio argentina se caracterizará por la amplitud y por todo lo que abarcará, ya que todas las radios tomarán la transmisión que se realizará desde el Teatro Coliseo, según ha comentado Rosario Lufrano, presidente de Radio y Televisión Argentina. “Tendremos una transmisión especial el jueves 27 de agosto para rememorar el 27 de agosto de 1920, a 100 años de la primera transmisión radial. Todas las radios juntas, en algunos momentos de las transmisiones, se va a escuchar en todo el país, en las públicas, en las privadas, en las comunitarias, universitarias. Vamos a estar todos para celebrar la palabra, para afirmar que la radio nació en estas tierras y me parece muy importante. http://www.radionacional.com.ar/rosario-lufrano-vamos-a-estar-todos-para-celebrar-la-palabra/

LT 14 Paraná

Gestionar en la incertidumbre

Lufrano, Lewin y la nueva normalidad

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina y la titular de la Defensoría del Público de la Nación, Miriam Lewin, dieron una charla por el canal de YouTube del municipio de Paraná, en el ciclo “Gestionar en la Incertidumbre: conversatorios para pensar la nueva normalidad en épocas de pandemia”.

La exposición estuvo destinada a trabajadores de los medios de comunicación que están al frente de organismos públicos. http://www.radionacional.com.ar/rosario-lufrano-y-miriam-lewin-de-una-charla/

LRA 54 Ing Jacobacci

CHARO BOGARIN, cantante

“Me siento muy afín con Aimé”

Charo Bogarín protagonista de la mini-serie Aimé que se estrenó el domingo 23 por la plataforma CONT.AR habló esa mañana con Claudia Huircán y Pablo Zamorano. Contó cómo surgió la propuesta de interpretar a la cantante mapuche y dio algunos detalles sobre la vida y los valores que ella difundió. Hizo un paralelismo entre sus vivencias personales y las de Aimé y aseguró que se “siente muy afín” con su historia. http://www.radionacional.com.ar/charo-bogarin-me-siento-muy-afin-con-aime/

ENTREVISTA FEDERAL

CHARLY ALBERTI, músico

“Soda Stereo era una máquina de creación grupal”

En una nueva emisión de la Entrevista Federal de la que participaron periodistas de distintas emisoras de la Radio Pública de todo el país hablamos con Charly Alberti.

“Soda era una máquina de creación grupal. Ensayábamos todos los días de la semana, no teníamos un solo día libre, había un gran nivel de obsesión. Teníamos una unión musical que tocábamos y salían los temas”, destacó el baterista.

http://www.radionacional.com.ar/charly-alberti-soda-stereo-era-una-maquina-de-creacion-grupal/

LRA 1 Buenos Aires

Se aprobó el protocolo

Para que los equipos de la Libertadores

En una reunión en Casa Rosada y con la participación del ministro de Salud, Ginés González García; el de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y el de Transporte, Mario Meoni, el Gobierno aprobó el protocolo de la Conmebol para que los equipos argentinos participen de la Copa Libertadores de América. http://www.radionacional.com.ar/se-aprobo-el-protocolo-para-que-los-equipos-participen-de-la-libertadores/

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

LUCRECIA RAFFO, directora médica Hospital Posadas

“El tiempo fue uno de los recursos más valorables”

Raffo explicó cómo se vive la pandemia desde adentro: “Para el personal agradecimientos, tenemos más de 5 mil empleados, a todos se les tuvo que redistribuir las tareas. Tenemos mil personas licenciadas por cuestiones de fuerza mayor, tuvimos 525 personas del equipo que ha padecido COVID-19 y más gente que se tuvo que aislar por contacto estrecho. Desgraciadamente dos trabajadores nuestros fallecieron”. http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-en-argentina-el-tiempo-fue-uno-de-los-recursos-mas-valorables/

LRA 26 Resistencia

JUAN BASAIL, subsecretario de Seguridad Vial

“La fase III no implica liberación total del tránsito”

Basail expresó que llegar a esta fase “no implica liberación ni flexibilización total del tránsito, sino habilitación de más actividades”. http://www.radionacional.com.ar/la-fase-3-no-implica-liberacion-total-e-irrestricta-del-transito/

LT 14 Paraná

Espera el resultado del hisopado de un familiar

La ministra Romero está aislada en su domicilio

Rosario Romero, ministra de Gobierno de Entre Ríos, informó que se encuentra aislada en su domicilio y trabajando desde su casa, a la espera del resultado del hisopado de un familiar cercano, además del test que será practicado a otra persona de su círculo íntimo. http://www.radionacional.com.ar/la-ministra-romero-aislada-esperando-el-resultado-del-testeo-de-un-familiar/

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE PIGNA, “Historias de nuestra historia”

Onganía-Lanusse: Los años de la Revolución Argentina

La dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, la última etapa de aquella dictadura, que comenzó en 1966 con el golpe liderado por Juan Carlos Onganía y que se extendió hasta 1973.

http://www.radionacional.com.ar/de-ongania-a-lanusse-los-anos-de-la-revolucion-argentina/

LT 12 Paso de los Libres

Eugenia Grassi Vich

Nueva subsecretaria de Gobierno

Grassi Vich asumió como subsecretaria de Gobierno de Paso de los Libres, y reportará al secretario de Gobierno Javier Gonzalo Sigillo. La creación de dicha área busca descomprimir y agilizar las labores de esa dependencia. http://www.radionacional.com.ar/queremos-aportar-nuestro-compromiso-en-esta-area-municipal/

LRA 54 Ing. Jacobacci

CARLOS TORO, Intendente

Pago de aguinaldos, reapertura municipal y presupuesto

El jefe comunal se refirió a la apertura de la Municipalidad luego de un período de trabajo remoto por casos positivo de Covid-19 en el equipo. También hizo referencia a la llegada de los fondos para el pago de los aguinaldos a los empleados y empleadas municipales, desarrollando en detalle las condiciones económicas en las que se encuentra el municipio. http://www.radionacional.com.ar/el-matadero-se-pondra-en-marcha-apenas-lleguen-los-recursos-faltantes/

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

MIGUEL ANGEL PESCE, titular del BCRA

No analizan nuevas restricciones al dólar

Pesce aseguró que el tipo de cambio actual es competitivo, y sostuvo que, con el cierre del canje de deuda, “se reducirá la brecha” entre el valor del dólar oficial y los que operan en el mercado de capitales, y “no habrá motivos para establecer nuevas restricciones” cambiarias. http://www.radionacional.com.ar/el-titular-del-bcra-dijo-que-no-analizan-nuevas-restricciones-al-dolar/

LT 12 Paso de los Libres

ISIDRO BARILLARD POCCARD, delegado del ENACOM

“Se busca garantizar el derecho a la conectividad”

Braillard Poccard, se refirió al DNU firmado por el presidente Fernández, el cual declaró a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos y esenciales. “Este decreto no es en contra de ninguna empresa, sino lo que se busca es garantizar el derecho a la conectividad, que es un derecho humano en la Argentina”, finalizó el delegado. http://www.radionacional.com.ar/el-enacom-trabaja-en-la-reglamentacion-del-dnu-de-telecomunicaciones/

LRA 29 San Luis

Autovía de Circunvalación

Nación anunció obras por 4 mil millones de pesos

El gobernador Alberto Rodríguez Saá, participó por videoconferencia del acto en el que el presidente Alberto Fernández anunció la obra fruto del trabajo conjunto entre Provincia y Nación. “Estoy muy contento”, dijo el mandatario puntano y destacó que además de los puestos directos, generará 3.000 puestos indirectos. http://www.radionacional.com.ar/nacion-anuncio-obras-por-4-mil-millones-de-pesos-en-san-luis/

LT 14 Paraná

Programa nacional

“Argentina Construye Solidaria” en Entre Ríos

El Programa Federal “Argentina Construye Solidaria” está orientado a las organizaciones de la sociedad civil que realicen tareas de acción comunitaria y acompañamiento barrial. Contempla facilitar materiales de construcción para que se puedan realizar obras y refacciones menores en sus sedes. http://www.radionacional.com.ar/entre-rios-avanza-en-la-aplicacion-de-argentina-construye-solidaria/

LRA 26 Resistencia

SERGIO SALINAS PORTA, Usuarios de Internet

“Una tarifa justa para todos”

Salinas Porta, presidente de Usuarios de Internet de Argentina, se refirió a la decisión del gobierno nacional de declarar de interés público el acceso a Internet en nuestro país, comentando que “es extremadamente importante, porque si bien el DNU del Poder Ejecutivo Nacional cubre el tema tarifario, consideramos que aún faltan medidas que garanticen, en el acceso a Internet, equidad para toda la sociedad. Esta medida avanza sobre una tarifa justa para todos, pero ahora hay que profundizar en el acortamiento de la brecha digital”. http://www.radionacional.com.ar/beneplacito-por-la-declaracion-de-interes-publico-del-acceso-a-internet/

LRA 12 Santo Tomé

Trabajos en la ciudad

Se firmó la reanudación de las obras de cloacas

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, dio a conocer las obras que se están realizando en distintos puntos de la ciudad. Con respecto al fin de la concesión actual del Puente Internacional de la Integración, Garay afirmó que hay una posibilidad de que en el futuro Santo Tomé y San Borja no abonen el peaje.

Finalmente, el intendente dijo que gestionó con el Ministro de Obras Publicas de la Nación la reactivación de las obras del servicio de cloacas. http://www.radionacional.com.ar/se-firmo-la-reanudacion-de-las-obras-de-cloacas/

LT 11 Concepción del Uruguay

Reactivación turística

En un primer paso se prevé el turismo provincial

María Laura Saad, Directora de Turismo de Concepción del Uruguay, se refirió a la posibilidad de la reactivación del turismo para la temporada de verano, informando que se trabaja para realizar un turismo interno provincial. Posteriormente, Saad remarcó que los productos principales turísticos de la ciudad son las playas y las termas, destacando que aún no se tienen protocolos para dichas actividades. http://www.radionacional.com.ar/reactivacion-turistica-en-un-primer-paso-se-preve-turismo-provincial/

LRA 42 Gualeguaychú

Junta de firmas

Buscan anular contrato con una pastera

Analea Martínez, residente de Colonia, dio detalles de la campaña en contra de la pastera UPM2 y la recolección de firmas que están llevando adelante para promover una reforma a la constitución nacional. http://www.radionacional.com.ar/uruguay-firmas-para-anular-contrato-con-upm2-y-modificar-la-constitucion/

LRA 55 Río Senguer

Plan Provincial de Telecomunicaciones

300 millones de pesos para conectar a Chubut

Chubut será junto con Neuquén, una de las primeras provincias en recibir un aporte nacional no reintegrable, destinado a financiar parte del Plan Provincial de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es llegar con conectividad de internet a todo el territorio provincial.

El monto asignado es de 300 millones de pesos para una primera etapa, y se espera gestionar más financiamiento. Las obras iniciales permitirán dotar de internet a las instituciones públicas de Tecka, y llegar con el tendido de fibra óptica hasta Paso de Indios. http://www.radionacional.com.ar/llegan-300-millones-para-conectar-a-internet-a-todo-chubut/

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Por reclamos salariales

Trabajadores viales se manifestaron sobre la ruta 259

Los trabajadores hicieron visible su malestar al trasladarse hasta la ruta 259, donde reclamaron por el pago de sus salarios y las comisiones de campañas operativas. Juan Chaura, delegado del Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia del Chubut dijo que “digan lo que digan, la necesidad está. La gente la está pasando mal”. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-viales-se-manifestaron-sobre-la-ruta-259/

LRA 6 Mendoza

LISANDRO NIERI, ministro de Hacienda

“A mediados de septiembre se va a estar pagando el aguinaldo”

Nieri explicó que “la prestación de los servicios públicos en la provincia está asegurada. Con ingresos públicos muy golpeados por la pandemia, hay una caída del 16% de los recursos”. http://www.radionacional.com.ar/lisandro-nieri-a-mediados-de-setiembre-se-va-a-estar-pagando-el-aguinaldo/

LRA 28 La Rioja

Por falta de trabajo

El Estado Provincial ayudó nuevamente a taxis y remises

El concejal Carlos Machicote precisó que propietarios, choferes y operadores recibieron ayudas económicas para afrontar la falta de trabajo debido a la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/el-estado-provincial-ayudo-nuevamente-al-sector-de-taxis-y-remises/

LRA 22 Jujuy

El FIT de Jujuy

Exige el cese de persecuciones a trabajadores de la Salud

Diputados del Frente de Izquierda presentaron en el Ministerio de Salud una nota de rechazo por “el accionar persecutorio sobre quienes denuncian por las condiciones de trabajo y por los descuentos al personal que tomó licencia por COVID-19”, dijo la diputada Natalia Morales, y agregó que también “solicitaron el reintegro de los descuentos realizados, y que se garanticen las licencias sin afectar salario y derechos”. http://www.radionacional.com.ar/el-fit-en-jujuy-exige-cese-de-persecucion-a-trabajadores-de-la-salud/

LRA 6 Mendoza

Por 15 días

El gremio de judiciales llama a paro sanitario

Adriana Domínguez, secretaria Adjunta del sindicato de Judiciales, dio detalles de las medidas de fuerza dispuestas por el gremio en el contexto de pandemia. Sobre el paro sanitario al que están convocando a raíz de la cantidad de contagios que hay en las distintas dependencias del Poder Judicial de Mendoza, Domínguez explicó que “se pidió una feria sanitaria de 15 días para evitar el personal de forma presencial y no hubo ninguna respuesta todavía”. http://www.radionacional.com.ar/el-gremio-de-judiciales-llama-a-paro-sanitario/

LRA 19 Puerto Iguazú

Convenio entre Cultura y Anses

Facilita acceso al monotributo social

Mediante un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Cultura y Mario Esper Perié, titular de la UDAI Posadas de la ANSES, los trabajadores que figuren en el Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones, podrán, a partir del 1° de septiembre, solicitar turnos diarios en la delegación Posadas de la ANSES y luego en las demás oficinas de la provincia, para acceder a tramitar el monotributo social. http://www.radionacional.com.ar/convenio-entre-cultura-y-anses-permite-facilita-acceso-al-monotributo-social/

LRA 9 Esquel

Debido a salarios atrasados

ATE convocó a una marcha para mañana

En conferencia de prensa, el secretario de seccional Esquel de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, Félix González, confirmó que, ante la situación que se vive en Chubut debido al pago atrasado y escalonado de los haberes, se han declarado en estado de alerta y movilización.

González también dijo que en conjunto con el Consejo Directivo Provincial de ATE, han convocado a una marcha para mañana, miércoles 26 de Agosto, con concentración en el local de Rivadavia 266. http://www.radionacional.com.ar/ate-convoca-a-todos-sus-afiliados-a-una-marcha-para-el-miercoles-26/

LRA 3 Santa Rosa

ROSANA GUGLIARA, UTELPa

“Muchas docentes están a cargo también de la educación de sus hijes”

Gugliara, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, expresó, respecto de la vuelta a las aulas, que “es muy acotada la presencialidad de quienes van a volver en la primera etapa”. Luego mencionó que “el 89% de los y las docentes son mujeres que tienen a su cargo también la educación de sus hijes”. http://www.radionacional.com.ar/muchas-docentes-estan-a-cargo-tambien-de-la-educacion-de-sus-hijos-e-hijas/

Sociedad | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Parque provincial San Cayetano

Se incendiaron 40 hectáreas

Orlando Bertoni, director de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, comentó que dotaciones de bomberos actuaron hoy por más de cinco horas para sofocar un incendio que abarcó unas 40 hectáreas dentro del parque provincial San Cayetano.

Bertoni dijo que el siniestro sucedió “en un contexto de extrema sequía y alerta máxima por los focos ígneos”. http://www.radionacional.com.ar/incendios-en-el-parque-provincial-san-cayetano/

LT 11 Concepción del Uruguay

En la isla Cambacuá

Denuncia penal por quema indiscriminada

Rocío García, representante legal del municipio de Concepción del Uruguay, informó que se realizó una denuncia penal en la Justicia Federal de la provincia por los incendios indiscriminados en Isla Cambacuá. “No sabemos si son intencionales o no, eso lo determinará la justicia. En tanto, como municipio, realizamos esta denuncia para evitar que sigan ocurriendo y se multe a quien tenga la culpa de semejante perdida”, afirmó la abogada. http://www.radionacional.com.ar/se-formalizo-una-denuncia-penal-por-quema-indiscriminada/

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIO VIGNETTA, Centro de Operaciones de Emergencia

Hay un detenido por los incendios forestales en Córdoba

El integrante del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba, subrayó que los incendios que está sufriendo la provincia son “internacionales” y que hace 15 años no sucedía algo así. http://www.radionacional.com.ar/hay-un-detenido-por-los-incendios-forestales-en-cordoba/

LT 14 Paraná

ELVIO GARZON, coordinador

Noviembre: Primer Juicio por Jurados

El coordinador de Juicio por Jurados por el STJ, Elvio Garzón, explicó que la pandemia postergó los tiempos que estaban previstos para comenzar con los juicios por jurados en el territorio entrerriano y “modificó gran parte del trabajo, ya que debimos adoptar medidas”. http://www.radionacional.com.ar/en-noviembre-se-desarrollaria-el-primer-juicio-por-jurado-en-la-provincia/

LU 4 Patagonia

De máxima pureza

Buque de Madryn pescó diez kilos de cocaína

Tripulantes del buque pesquero Conarpesa 1, que se encontraban pescando en aguas nacionales a unas 180 millas de Puerto Madryn, levantaron la red y se llevaron la sorpresa que conmovió a toda la ciudad, la cual pone las luces en alerta sobre nuevos casos de narcotráfico.

http://www.radionacional.com.ar/pesquero-de-madryn-pesco-diez-kilos-de-cocaina/

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El senador José Alperovich

Solicitó extender su licencia sin goce de sueldo

El senador nacional por Tucumán José Alperovich solicitó una nueva extensión de su licencia sin goce de sueldo, hasta el 31 de diciembre próximo, para seguir adelante con su defensa judicial en la causa en la que está acusado de abuso sexual por parte de una sobrina suya. http://www.radionacional.com.ar/el-senador-alperovich-solicito-extender-su-licencia-sin-goce-de-sueldo/

LRA 7 Córdoba

Por abuso sexual

Denuncian que la justicia desacredita a niños y adolescentes

La Asamblea “Ni Una Menos Córdoba”, “Ni un niñx más/Colectivo Nacional de Visibilización del ASI”, “Madres Organizadas ASI NO”, “AFCAMI Córdoba” y la “Fundación Vínculos Saludables” denunciaron que la Justicia de Córdoba desacredita los testimonios de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, aplicando el falso Síndrome de Alienación Parental y otros criterios similares.

http://www.radionacional.com.ar/denuncian-que-la-justicia-desacredita-a-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas/

LT 11 Concepción del Uruguay

Género y diversidad

Se lanzó el CeCom Mujeres

Belén Gómez, integrante de la Comisión Directiva del Centro Comercial, Industrial y de la Producción Mujeres (CeCom Mujeres), explicó que el objetivo del nuevo espacio es promover estrategias y prácticas tendientes a sensibilizar, capacitar e incorporar la perspectiva de género y diversidad en comercios, industrias, empresas y emprendimientos. http://www.radionacional.com.ar/se-lanzo-el-espacio-cecom-mujeres/

LRA 29 San Luis

Por primera vez

Mujer Trans participó de la misa al Santo Patrono

Por primera vez en la historia de la Diosecis Católica de San Luis y el país, la docente y conductora de Radio Nacional San Luis Trans, Francia Lopez, participó en la lectura de la Liturgia de la Misa en honor al Santo Patrono de la Ciudad de San Luis. http://www.radionacional.com.ar/mujer-trans-participo-de-la-misa-al-santo-patrono-de-san-luis/

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

IGNACIO MIGUELEZ, periodista español

La posible desvinculación de Messi

El corresponsal de TNT sports en España consideró que se disputará “una batalla legal” entre el club y que existen diferencias entre los jugadores y el presidente de la entidad Josep Maria Bartome, por lo que podría ser este el motivo de la misiva envidada por el jugador argentino. http://www.radionacional.com.ar/aseguran-que-la-desvinculacion-de-messi-y-el-barcelona-va-para-largo/

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

MIGUEL REP, dibujante

Su primera publicación y las “Ventanas Culturales”

Miguel repasó su trayectoria y recordó cuando a los 14 años, publicó su primer dibujo en la revista “Cuarta dimensión”, dirigida por Flavio Zerpa. Habló sobre sobre el proyecto “Ventanas Culturales”, que está realizando en conjunto con el Instituto Cultural Francés y del que participó la conductora del programa. http://www.radionacional.com.ar/miguel-rep-su-primera-publicacion-y-las-nuevas-ventanas-culturales/

LRA 28 La Rioja

Radios del interior riojano

Palpitan los 100 años a través de sus historias

Enrique Nicolini, director de Radio Chamical, explicó que la programación de la emisora, como todos los medios radiofónico, fue marcando identidad en cada zona del Departamento. En este sentido, precisó que cada sonido que se produce en la radio, marca un modo de vida personal. http://www.radionacional.com.ar/radios-del-interior-riojano-palpitan-los-100-anos-a-traves-de-sus-historias/

LRA 3 Santa Rosa

Un podcast de Andrés Borrello

El estreno de “Femicidas”

El docente, escritor e investigador pampeano, Andrés Borrello, se refirió al lanzamiento de sus episodios de podcast sobre violencias de género llamado “Femicidas”. El primer episodio se podrá escuchar el próximo domingo 6 de septiembre por la plataforma Spotify. http://www.radionacional.com.ar/femicidas-el-podcast-sobre-violencias-de-genero-en-la-pampa/

LRA 26 Resistencia

JUAN RAMON SOTELO, sobre los 100 de la radio

“Desde chiquito tuve contacto con las transmisiones”

Justo Ramón Sotelo, locutor de amplia trayectoria en la radiofonía del Chaco, se refirió al festejo de los 100 años de la radio en el país, que se recordará pasado mañana, jueves 27 de agosto, diciendo que “desde muy chiquito tuve contacto con las transmisiones. Fui docente, dejé esa actividad y comencé a trabajar en esta profesión tan hermosa. Siempre se aprende, en forma permanente, en especial de los más jóvenes que tienen nuevas ideas y proyectos”. http://www.radionacional.com.ar/justo-ramon-sotelo-locutor-de-larga-trayectoria-en-el-chaco/

LRA 12 Santo Tomé

Aniversarios

100 años de radio y 56 de LRA12

En el marco de los 100 años de la radiodifusión y los 56 de LRA 12 Radio Nacional Santo Tomé, más el aniversario de la refundación de nuestra ciudad, Antonio Da Silva, historiador y recopilador, contó el inicio de las primeras emisiones de radio en nuestro país y luego en Santo Tomé. http://www.radionacional.com.ar/100-anos-de-radio-y-56-de-lra12/

Humor | Volver al inicio

EL MUNDO DEL REVES

Tras lo llovido mojado. Alfonso Prat Gay, un brabucón y provocador serial, anda diciendo que el peronismo no tolera que le ganen la calle. La calle del peronismo, no es un desfile de autos de alta gama… El mismo personaje que cuenta en su haber, con el tristemente célebre récord de ser rajado del mejor equipo de los últimos 50 años, fue el realizador de “La grasa militante”, “El trabajo sucio está hecho” , ” Dos pizzas” y los ocho “no sé, no sé, no sé”…, ahora volvió al ruedo con “comprados con la coca el bondi y el Paty”. Hay Alfonso, Alfonso cuánto más grande más … Chocolate