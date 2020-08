Desarrollo social coordina y articula con el municipio

En diálogo con la Técnica en Comunicación Social, Gabriela Rivera, Coordinadora de Centro de Referencia de Desarrollo Social de Nación en Jujuy: “a pesar del difícil contexto se está realizando distintas gestiones para hacer llegar elementos esenciales, por ejemplo, en capital hay muchos comercios pidiendo seguir trabajando, pero a la vez con el aumento de casos no tomaron las medidas que acompañen el tratar de evitar la elevación de la curva, esta muy complicado en todas las localidades y cada lugar tiene sus particularidades. En Desarrollo Social de Abra Pampa me planteaban de la responsabilidad social, de cómo mas allá de cualquier medida que se tome es importante que la misma gente tome los recaudos y se quede en casa.

El hecho que se haya bancarizado el IFE, aunque se va demorar la entrega de tarjetas y por ende el pago, este brinda tranquilidad a todos los beneficiarios. Sabemos que el primero y segundo se los cobraban a través del correo y eso dificultaba un poco, sabemos también que los requisitos para que las familias puedan acceder es solamente uno por familia y varios requisitos más que condicionan y limitan el acceso a este beneficio. Pero es una ayuda y esperamos que después se pueda sistematizar y trabajar de otra manera y permitirle a toda la ciudadanía vulnerable, a tener acceso como un derecho, para cubrir las necesidades de la canasta básica.

Hay personas a la que no se ha alcanzado, por ejemplo, con el tema de la tarjeta alimentar, tenemos muchas personas que empezaron a cobrar la asignación en un periodo posterior a la fecha en la que se armó el cuadro de beneficiarios y beneficiarias y cumpliendo con todos los requisitos, pero estamos evaluando de sacar una segunda etapa de la tarjeta alimentar para abarcar a mas sectores, aunque todavía no hay nada confirmado y no tenemos información oficial.

Estamos trabajando en forma coordinada con la gente del municipio, siempre tratando de comunicar distintas acciones y programas que salen del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, también buscando que la comunidad entienda que es colaborar con el sector mas vulnerable. Es una forma, hay distintos mecanismos y herramientas para que la gente pueda acceder a la información, pueda instruirse y recibir esta colaboración y tiene que ver con el compromiso del estado en sí, de marcar un Estado presente en este contexto es importante, así que la gente esté en contacto constante con Desarrollo Social La Quiaca, ya que están al tanto de todos los programas. Hace poco salió el Programa Hogar de Anses para que la gente pueda recibir un subsidio por el tema de gas, por los fríos y demás. Vamos a estar comunicando con más profundidad los diferentes programas para que vayamos desmitificando y desestigmatizando todo lo que tiene que ver con las ayudas y beneficios que salen del estado para los diferentes sectores de la sociedad”.