Diario de Radio Nacional 21/12/2020

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Construcción de viviendas dignas en todo el país”

Buenos Aires – MANUEL ZUNINO: “El Presidente termina el año con alta imagen positiva”

Buenos Aires – C. MORONI: “La fórmula de 2008 es la que demostró que los haberes crecieron”

Buenos Aires – LETICIA CERIANI: “Se aislará a las personas” que lleguen desde el Reino Unido

Buenos Aires – G. MONTENEGRO: Aseguró que habrá “mucho control” en Mar del Plata

San Martín de los Andes – JUAN CABRERA: La Zona Sanitaria IV valora la ayuda de Nación

Córdoba – MIGUEL DIAZ: “La nueva cepa de COVID-19 se transmite muy rápido”

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: El Olimpia de oro…, ¿desierto?

Esquel – LEONARDO BOQUET: “Trevelin está en el peor momento de la pandemia”

Santa Rosa – RAMON GUTIERREZ LUNA: “Trabajamos con miedo a contagiarnos”

San Rafael – JOSE MUÑOZ: “No creo que estén bajando los casos como dicen los informes”

San Rafael – RICARDO TEIJEIRO: “Lo más preocupante es la relajación de la gente”

Neuquén – MAURICIO GUAJARDO: El plan básico universal de conectividad entra en vigencia

Bariloche – CELESTE LEPRATTI: “El desafío sigue siendo hacer memoria”

Buenos Aires – LEONOR GALLARDO: Críticas al servicio alimentario escolar porteño

Resistencia – MAXIMILIANO MANTARAS: “Hay que desdramatizar los cambios en los gabinetes”

Santiago del Estero – ANGEL NICOLAI: 1200 millones de pesos para el comercio provincial

Buenos Aires – MARIO GIORGI: Vivir en otra dimensión

Resistencia – Para agilizar trámites: Avanza la unificación de plataformas de PAMI y ANSES

Concepción del Uruguay – Campaña del Juguete 2020: Se sumarán distintas emisoras radiales

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó la importancia de la construcción de viviendas como motor de la economía y dijo que hoy se pone en funcionamiento ese proyecto “para que todos los argentinos tengan viviendas dignas”. Fue durante un acto en la ciudad fueguina de Río Grande, al poner en marcha el proyecto de Capitales Alternas, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, distintos funcionarios y los ministros del gabinete nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Zunino analizó el año político del Gobierno, el rol de la oposición y las decisiones frente a la pandemia. “Comienza una nueva etapa, creció la imagen del presidente Alberto Fernández y del gobernador Kicillof. El aislamiento frente a la pandemia cumplió el objetivo porque no se saturó el sistema de salud y eso la sociedad lo valora”, destacó Zunino. “Se abre un año con nuevos desafíos”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

Al defender el proyecto de movilidad jubilatoria en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni sostuvo que “ninguna fórmula funciona en el vacío sino dentro de un proyecto económico y político de desarrollo como el que lleva adelante este gobierno y que es donde los salarios crecen”.

LRA 1 Buenos Aires

Leticia Ceriani, Subsecretaria de Gestión de la información, Educación permanente y fiscalización, del Ministerio de Salud bonaerense, se refirió a la situación epidemiológica en la provincia y expresó que “preocupa porque desde hace cuatro o cinco días hay un freno en el descenso sostenido”. En Buen día, afirmó que “necesitamos extremar todas las medidas de cuidados” y advirtió: “Si tenemos ahora un ascenso de casos, la situación se plantea muy complicada de cara a los siguientes meses”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el comienzo de la temporada de verano 2021 en Argentina, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, dijo que notó un “aumento paulatino de ingreso de personas, diferente a otros años”. También adelantó que habrá “mucho control” en Mar del Plata y más en la “utilización del aire libre y la clandestinidad”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El personal médico que envió el Gobierno colaboró en la lucha contra el coronavirus en un momento crítico con el índice de contagios que registró una baja, pero se mantienen los cuidados, especialmente en las fechas de navidad y año nuevo.

LRA 7 Córdoba

El infectólogo Miguel Díaz, director del Hospital Rawson e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Córdoba, señaló que la nueva cepa de coronavirus descubierta en Gran Bretaña tiene una alta tasa de trasmisibilidad en comparación a la que circula mayoritariamente por el mundo.

“Esta cepa tiene varios cambios genéticos que la hacen más propensa a trasmitirse y afecta a los más jóvenes. Sin embargo, no hay datos de que haya cambiado la tasa de mortalidad”, explicó el infectólogo.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario Wainfeld se refirió al impacto de la pandemia en el mundo y el trabajo de cada gobernante frente al coronavirus. “Es muy difícil gobernar en pandemia”, expresó.

LRA 9 Esquel

El director del Hospital de Trevelin, Leonardo Boquet, dijo que están en una etapa con mucha preocupación por la cantidad de casos positivos de COVID-19 que se están confirmando por día. Con respecto al Plan DETECTAR, Boquet expresó que estará vigente hasta mañana, martes, y agregó que la idea es advertir la mayor cantidad de casos antes de las Fiestas para evitar conglomeraciones y posibles contagios.

LRA 3 Santa Rosa

El enfermero del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, Ramón Gutiérrez Luna, contó sobre la reciente experiencia del diario digital ´Salud y Medicina´, donde trabajadores y trabajadoras de la Salud intercambian experiencias en el marco de la pandemia.

“Somos un grupo de enfermeros que un día decidió llevar a cabo un proyecto: desarrollar una revista digital de Salud y medicina donde podamos, a través de la misma, expresar y dar a conocer diferentes saberes que hacen cada día mejor nuestro desempeño como equipo de Salud, sin importar en qué área y profesión nos desempeñemos”, señaló Gutiérrez Luna.

LV 4 San Rafael

Muñoz dijo que “no han bajado tanto como dicen los casos de COVID-19. Lo que pasa es que no se informa correctamente”.

Tras esto, el médico explicó que esto se produce porque hay gente que no consulta y espera que se le pasen los síntomas, sobre todo la gente joven, pero también está la irrupción de múltiples laboratorios privados que hacen test de antígenos, y que no los informan al sistema epidemiológico que tiene la provincia para hacer el seguimiento de pacientes.

LV 4 San Rafael

Tejeiro, médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Pediatría, advirtió que ni la mutación del virus que se ha producido en Gran Bretaña, ni la llegada de la vacuna son tan preocupantes como la relajación de la gente.

“Ese es el gran problema de hoy”, afirmó el especialista, y luego agregó que “nosotros nos debemos preocupar porque es mucho más contagioso el hecho de bajar las medidas de prevención e irresponsablemente estar reuniéndose en grupo, sin los cuidados necesarios, que la mutación de esta cepa”.

LRA 53 Neuquén

ENACOM Neuquén garantiza el servicio básico en telefonía, internet y TV paga. La prestación se implementará desde el 1 de enero. Los precios fijados para las tres plataformas.

LRA 30 Bariloche

A 19 años del asesinato de “Pocho” Lepratti, su hermana solicita memoria y repasa hechos que quedaron impunes el 19 de diciembre de 2001. Celeste estuvo en las puertas de los tribunales de Rosario pidiendo justicia por los asesinatos de 2001.

LRA 1 Buenos Aires

“No han tenido ninguna respuesta que fuera acorde a este contexto. Lo que se brindó desde las escuelas fueron unas entregas quincenales, de un equivalente a los refrigerios que tenían los chicos y las chicas durante el año”, señaló Gallardo.

LRA 14 Santa Fe

Detalles de las ventas del fin de semana en los comercios de la capital provincial y un informe de los horarios que manejarán los locales en las jornadas previas a las fiestas.

LRA 26 Resistencia

Mántaras indicó que hay que “desdramatizar las cuestiones de cambios en los gabinetes. No podemos estar pendientes de quien merece ser ministro o ministra. Se trata de mujeres y hombres que tienen la capacidad de poner a diario más esfuerzos para mejorarle la vida a la gente. Y Cristina lo dijo muy claramente“.

LRA 21 Santiago del Estero

El aporte del Gobierno para la provincia durante la pandemia de coronavirus, la importancia de la Tarjeta AlimentAR y qué actividades tienen prohibidas los comerciantes para no perjudicar a los consumidores.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la ideología del diario La Nación, su contenido y bajada de línea: “Aparecen en las reflexiones del fin de semana: el riesgo Montonero, el abandono del ajuste por parte del gobierno, la caracterización de los países entre ricos y pobres, de acuerdo con las vacunas que apliquen. Desde luego, quedamos del lado de los pobres. Y por supuesto, los infaltables párrafos dedicados a la vicepresidenta, relanzados tras el acto del viernes en La Plata”.

LRA 26 Resistencia

La directora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Local Chaco de PAMI, Daniela Campodónico, indicó que la semana pasada hubo un encuentro virtual entre Fernanda Raverta, directora Ejecutiva de ANSES, Luana Volnovich, responsable nacional de PAMI, y directores y directoras de cada Unidad Ejecutiva para vincular la resolución de trámites de los afiliados.

“La idea es que podamos vincular las plataformas de información y facilitarles a los afiliados la tramitación vinculada con ANSES. Es muy interesante pensar en esa lógica”, sostuvo Campodónico.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Contamos con que será otra vez una Campaña del jJuguete exitosa”, dijo Juan Antonio Izaguirre, director de LT 11 Radio General Ramírez.

Luego, Izaguirre comentó que la Campaña se realizará el próximo jueves 24 de diciembre con un protocolo especial debido a la pandemia, y con la particularidad que se podrán dejar los juguetes en distintas emisoras de la ciudad, precisando que las mismas son Cadena Encuentro, Portica, La K Buena, Radio Total y Animal.

LRA 1 Buenos Aires

La asesora presencial Cecilia Nicolini aseguró que la vacuna rusa Sputnik V es “segura y eficaz para mayores de 60” años en el objetivo de inmunizarlos frente al coronavirus, aunque aclaró que todavía “requiere autorizaciones” y garantizó que en los próximos días “estará publicada la información” al respecto.

Nicolini realizó declaraciones desde Rusia donde integra la delegación que encabeza la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, para avanzar con las autorizaciones con las que deberá contar la vacuna para poder ingresar al país.

La funcionaria ratificó que entre diciembre y febrero la Argentina “recibirá 10 millones de vacunas que implican 20 millones de dosis y otras cinco millones adicionales mas en marzo que significan 10 millones de dosis”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional dispuso la suspensión del ingreso de los vuelos procedentes de Gran Bretaña tras la aparición de una nueva cepa de Covid-19, que, según las autoridades de ese país, se encuentra “fuera de control”, informaron hoy fuentes oficiales.

De esta manera, el vuelo BA245 de la empresa British Airways que arribará hoy a las 9.20 al aeropuerto internacional de Ezeiza, procedente de Londres, será el último que ingrese de ese país hasta nuevo aviso.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión se tomó “a partir de las recomendaciones de la cartera de Salud”, por lo que “se decidió permitir solamente el arribo del vuelo previsto para este lunes a las 9 horas al aeropuerto internacional de Ezeiza, en el cual los pasajeros, junto con la tripulación, deberán cumplir una cuarentena de 7 días, una vez que acrediten los requisitos exigidos para el ingreso al país: un test de PCR con resultado negativo y un seguro COVID”.

LV 8 Libertador

Así se manifestó Ilardo, quien agregó que el gobierno mendocino evita responder a los pedidos de informes realizados al Ministerio de Seguridad.

“La política es la que nombró al ministro Munives y los políticos debemos hacernos cargo”, dijo el senador, y después se refirió al “inadecuado abordaje del caso de Florencia Romano que quieren hacer al ministro de Seguridad y el jefe de Policía”.

LRA 6 Mendoza

Jorge Tanús, presidente de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) Fideicomisos, explicó cuál es el origen de los fondos que bajan de Nación para financiar parte del Programa Argentina unida por la integración de los barrios populares.

“Los 11 mil millones de pesos destinados para los barrios de Mendoza registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares provienen del programa ´Impuesto País´, centrado en el impuesto al dólar”, informó Tanús.

LRA 18 Río Turbio

“El año que viene tenemos que ir en busca de un código de planeamiento urbano para tener una calidad de vida mejor en lo que respecta al hábitat y a cómo se construye, a las características arquitectónicas. Tenemos en cuenta que hay una situación económica compleja para un momento de gente, pero no podemos perder de vista lo que tiene que ver con la planificación de nuestra loclidad”, dijo Belli.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, suscribieron dos convenios, uno de los cuales se basa en proyectos de infraestructura, y el otro está destinado a la asistencia crediticia a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector tambero.

LRA 1 Buenos Aires

Inés Nercesian, doctora en Ciencias Sociales e investigadora adjunta del CONICET, presentó su libro “Presidentes empresarios y Estados capturados”. El mismo analiza estos fenómenos en Latinoamérica durante los últimos años y tomó ocho casos: Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú.

“Todas estas personalidades son grupos que comienzan en los ’90, se consolidan con las reformas que se realizaron antes; por ejemplo Sebastián Piñera se enriquece a partir de las privatizaciones neoliberales de dicha época”, contó la especialista y agregó: “El caso emblemático es el de Mauricio Macri”.

LRA 9 Esquel

Marcela Capón, referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), realizó un balance de este 2020 en cuanto a la educación en la provincia.

“Fue otro año de lucha”, expresó Capón, y con respecto al inicio de clases para el año que viene, manifestó que “queremos arrancar las clases, pero para eso hay un Estado que tiene que hacerse cargo. No nos convocaron a la reunión para culminar con el Consejo Asesor, no hay protocolos y los edificios escolares están en el estado que están, sumado a los tres haberes atrasados que sufrimos”.

LRA 13 Bahía Blanca

Con la presencia del subdirector nacional de PAMI, Martín Rodríguez, se hizo un acto en el aula 19 del Edificio Verde ubicado en el complejo de Aulas Palihue de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca para celebrar los 15 años de la creación del programa UPAMI.

UPAMI es un programa integral que crea un espacio universitario para las personas mayores, con el objetivo de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales.

LU 4 Patagonia

Los referentes sindicales de los trabajadores estatales de la Salud, la Educación y la Justicia de Chubut adelantaron que seguirán en la calle con sus reclamos a pesar del pago de un medio aguinaldo para el sector.

Sobre el tema de la minería, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Chubut (SITRAJUCH), José Luis Ronconi, recalcó que “acá ha quedado claro que la mayoría del pueblo chubutense la rechaza. Siempre hemos sabido los trabajadores que estos programas de empobrecimiento y ajuste producen resistencia, y son programas que no terminan de cerrar sin represión”.

LRA 42 Gualeguaychú

En la apertura de la temporada turística, el titular del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, José Luis Alfaro, destacó que se acercaron a la ciudad unos diez mil visitantes.

Luego, el funcionario anticipó que esta semana se reanudarán las reuniones del Consejo y que el próximo paso sería definir una estrategia de difusión para promocionar a Gualeguaychú y las medidas preventivas vigentes para los turistas.

LRA 3 Santa Rosa

Biassotti, titular de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de la Producción, habló del censo que se iba a realizar en octubre de este año, pero que debido a la pandemia se realizará en 2021.

Esta vez, el organismo implementará un censo virtual donde las personas podrán auto censarse días previos al censo presencial, hecho que facilitará el tiempo del trabajo estadístico final.

LRA 28 La Rioja

El ministro de Vivienda, Tierras y Habitad, Ariel Puy Soria, presidió el acto de entrega de 35 nuevas viviendas y dijo que quería festejar la Navidad “entregando viviendas y consolidados derechos”, luego de recalcar que las tres premisas fundamentales del gobierno de Ricardo Quintela son el pan, techo y trabajo.

El funcionario explicó que “va a ser una financiación distinta a la bancaria”, y dijo que “las políticas de desarrollo territorial tienen una función social, no de renta financiera”.

LRA 3 Santa Rosa

Viñas se refirió al fuerte temporal con ráfagas que en algunos casos superaron los 100 kilómetros por hora, el cual provocó caídas de árboles, daños en vehículos y otros destrozos en Santa Rosa y otras localidades.

LRA 3 Santa Rosa

El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, enumeró los trabajos que realiza el municipio luego de la fuerte tormenta que se inició el viernes anterior, la cual duró alrededor de media hora y generó grandes destrozos, voladura de techos y caídas de árboles.

Luego, el mandatario se refirió a los cortes de agua que sufrieron santarroseños y santarroseñas en los últimos días.

LRA 5 Rosario

“Estamos en una etapa crítica y vamos hacia un achicamiento del sistema de transporte. Necesitamos certezas. El sistema de transporte funciona en base a un compromiso entre usuario y el mismo sistema”, dijo Toniolli cuyo proyecto fue aprobado por unanimidad.

LRA 14 Santa Fe

Información sobre los operativos de PAMI y Anses para saber dónde se realizan, cuáles son sus objetivos y qué tramites se llevan a cabo.

LRA 12 Santo Tomé

Se pone en marcha una política de creación de nuevos derechos ciudadanos a través de la Prestación Básica Universal y Obligatoria por la cual los beneficiarios podrán acceder a los servicios de telefonía, internet y tv paga con un precio a partir de 150 pesos.

El titular de ENACOM Corrientes, Isidro Braillard Pocard, informó que los beneficiarios serán “la población vulnerable, entre ellos los jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo, entre tantos otros rubros destacados”.

LT 14 Paraná

Tomó su cargo de manera formal el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) Luciano Filipuzzi. En la oportunidad, se contó con la presencia del gobernador Gustavo Bordet, ante quien el nuevo rector expresó que la UADER “es la universidad pública más grande de Entre Ríos y está en casi todos los puntos de la pronuncia”.

Por su parte, Bordet dijo que “la UADER es una inversión en educación pública, y me siento orgulloso de la universidad”.

LRA 26 Resistencia

El vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco, Mauro Flores, señaló que lentamente se va incrementando la actividad.

“Esto lleva mucha paciencia, y si la curva del COVID lo permite seguiremos con el proceso de desescalada”, expresó el funcionario.

LV 8 Libertador

Chazarreta quien sostuvo que lo acontecido en torno al femicidio de Florencia Romano habla del estado de las instituciones, y luego agregó que el Ministerio de Seguridad debe dar las explicaciones que se le han solicitado y asumir la responsabilidad de un asesinato que podría haberse evitado.

“Fue el mismo fiscal Fernando Guzzo y la fiscal Claudia Ríos quienes expresaron que hubo un error en el funcionamiento del 911. Lo primero que te preguntás es ¿cuál es la cadena de responsabilidades que hay en el protocolo de las denuncias?“, concluyó la legisladora.

LRA 6 Mendoza

Alé fue consultada a partir de un posteo que hizo en sus redes sociales donde plantea la responsabilidad del Estado en el femicidio de Florencia Romano y en la violencia machista permanente que se sufre en el país.

“Los cambios en materia de Género son cosméticos, no se empujan verdaderas transformaciones desde los gobiernos”, señaló Paola, y luego resaltó la necesidad de que “el Estado se apropie de la perspectiva de Género y rompa con estructuras patriarcales”.

LRA 6 Mendoza

El periodista Luciano Viard se refirió al femicidio de Florencia Romano y el tratamiento que el gobierno de Mendoza le dio al caso, tras la marcha del colectivo ´Ni una menos´, y los miles de ciudadanos de la provincia que se sumaron a plantear su hartazgo.

Viard indicó que, luego de la marcha, el ministro Raúl Levrino y el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, destacaron los daños provocados, sin hacer referencia al aberrante delito en el que murió una nena de 14 años.

LRA 6 Mendoza

Gómez explicó las medidas que se toman en materia legislativa desde la oposición para que el oficialismo responda qué sucedió en el accionar de Seguridad durante la desaparición seguida de femicidio de Florencia Romano.

“Urge la necesidad de saber cómo está funcionando el 911, porque se podría haber evitado el asesinato”, sostuvo Gómez, y agregó que “ya son demasiadas las falencias del Ministerio de Seguridad”.

LRA 1 Buenos Aires

Hay modos de leer que satisfacen las propias necesidades y hay también modos de leer que seducen a los otros. Patricio Zunini (Buenos Aires, 1974) y Eugenia Zicavo (Buenos Aires, 1978) son dos lectores profesionales que desde hace años saben cómo comunicar sus lecturas y conseguir que la recomendación de un libro sea una forma del arte.

LRA 23 San Juan

Radio Nacional San Juan presenta un nuevo podcast en conjunto con la Organización de Músicos Autoconvocados de la provincia. En esta ocasión, Fabricio Pérez, un cancionista sanjuanino con amplia trayectoria local y nacional, sube su música.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Un repaso por la carrera y el presente de la cantante y actriz Marisol Otero y cómo afectó a su profesión la pandemia de coronavirus.

LT 12 Paso de los Libres

Homero Chivarino, reconocido acordeonista libreño, se refirió a la presentación de ´KUARAHY´, que en lengua guaraní quiere decir Sol, su primer disco como solista, el cual consta de diez canciones propias y un videoclip con raíces chamameceras y litoraleñas.

LRA 30 Bariloche

Detalles del lugar destinado para las víctimas de violencia de género. Se trata de una casa semiderruida, cedida por la organización, que las campesinas se dispusieron a arreglar y conseguir los recursos para tener el espacio en condiciones. “La idea es que sea transitorio”, dijo Pellegrini.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva edición de Grabaciones Encontradas, los invitamos a escuchar un fragmento de la entrevista que Tom Lupo le realizara al periodista, locutor y conductor Mario Giorgi en el año 2013 para la radio de la UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda.

LRA 1 Buenos Aires

La jueza de garantías de Avellaneda, Brenda Madrid, sobreseyó hoy al dirigente del gremio de camioneros Pablo Moyano en la causa por supuesta asociación ilícita en el club Independiente, al entender que “no existen elementos” para vincularlo a los delitos que se investigan.

La magistrada sostuvo que, de la prueba recolectada en la pesquisa, “no existen elementos que sindiquen la supuesta autoría o participación del encausado en los hechos imputados”.

LT 14 Paraná

Mariano Werner, que se consagró campeón 2020 del Turismo Carretera, fue recibido en Paraná por un nutrido grupo de fanáticos que lo esperaba en la zona del Túnel Subfluvial.

En el lugar, se subió a una autobomba de Bomberos y recorrió con la Copa en mano distintas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza 1° de Mayo. Luego, Werner se refirió al largo sueño de ser campeón y a las dificultades para alcanzar el logro.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Un análisis de la última fecha de la Copa Diego Maradona que marcó el triunfo de River ante Huracán por 3 a 1 como visitante. Además, un debate sobre el VAR y una breve reseña del goleador francés Kilyan Mbappé.

