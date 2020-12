Estatales denunciaron el ajuste para el 2021 y rechazó la minería

En una conferencia de prensa en la que confluyeron los referentes sindicales de los trabajadores estatales de la salud, la educación y la justicia de Chubut adelantaron que seguirán en la calle con sus reclamos a pesar del pago de un medio aguinaldo para el sector. Además advierten por la imposibilidad de retornar a las aulas por incumplimientos de las obras proyectadas.



“Si bien hoy hay instituciones que siguen funcionando, no significa que esos trabajadores que siguen cumpliendo sus tareas no estén desconformes con la situación que viven hoy con el atraso salarial y las deficiencias que existen en todas las áreas desde la educación, sector que vemos con mucha preocupación. Por otro lado, la falta de interés de volver a las clases presenciales con lo necesario que esto es para los sectores más vulnerables especialmente”, abrió la conferencia Rodrigo Blanco delegado de la educación.

En tanto, desde SOYEAP Mariela Bahamonde, remarcó las dificultades para el retorno de las clases. “Cuando se habla del protocolo es muy difìcil de llevar a cabo aùn cuando esta aprobado por Nación, no hay insumos, ni personal para llevarlo a cabo como la situaciòn está tan tapada por la pandemia, esto se va a ver cuando quieran comenzar las clases, se viene un 2021 peor que este si no nos ponemos de pie y reclamamos como hay que reclamar. Y reiteramos ña salida no es la megaminerìa sabemos las consecuencias que trae. No al ajuste, no a la megaminería y Ley Tributaria”.

DESCARGAR

Por su parte, Mónica Marquez de ATECH sostuvo: “tanto en la educación, como en salud fuimos golpeados por la pandemia nuestra lucha va más allá hace tres años que tenemos nuestros reclamos, venimos peleando con el pago escalonado por el cual nos enfrentaron a nuestros propios compañeros. Reclamos partidas escolares para las escuelas, reclamamos por el cierre de carreras de formación docente. No hemos tenido paritarias, hemos tenido el sueldo congelado y sabemos que el año que viene será más difícil porque el Estado no se hizo cargo de los salarios ni de las condiciones de las escuelas”.

A su turno, el dirigente de SITRAJUCH José Luis Ronconi, recalcó: “en principio el rechazo de la megaminería, acá ha quedado claro que la mayoría del pueblo chubutense la rechaza, siempre hemos sabido los trabajadores que estos programas de empobrecimiento y ajuste producen resistencia, son programas que no terminan de cerrar sin represión, si pensamos y sabemos que cada trabajo de un estatal esta vinculado a la materialización de los derechos del resto de toda la ciudadanía lo que hace este gobierno es violar los Derechos Humanos”.