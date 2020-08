Diario de Radio Nacional 19/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Internacionales | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, obras para las provincias

“No nos van a doblegar los que gritan”

El presidente Alberto Fernández pidió “dejar de lado las falsas disputas y mentiras, los falsos discursos y palabras” y afirmó que “no nos van a doblegar los que gritan, que suelen no tener razón. Hay un Estado decidido a seguir adelante con este plan. No nos van a doblegar los que gritan”. Afirmó Fernández que al anunciar obras públicas desde la residencia de Olivos, y agregó que el gobierno nacional presentará próximamente “un presupuesto sin objetivos falsos como ocurrió en los últimos años”. http://www.radionacional.com.ar/alberto-fernandez-no-nos-van-a-doblegar-los-que-gritan/

LRA 1 Buenos Aires

GINES GONZALEZ GARCIA, ministro de Salud

Cuatro millones de vacunas vencidas en un frigorífico

El Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de 4 millones vacunas vencidas en un frigorífico privado en la Ciudad de Buenos Aires, habían sido adquiridas durante el gobierno de Mauricio Macri. Ginés González García habló en conferencia de prensa y dio detalles sobre la situación: “Son alrededor de $1400 millones que se pagaron. En el fondo fue un gobierno que no le importó la gente”, agregó el funcionario”. http://www.radionacional.com.ar/hallaron-4-millones-de-vacunas-vencidas-en-un-frigorifico-porteno/

LRA 1 Buenos Aires

ADOLFO RUBINSTEIN, ex Secretario de Salud

Vacunas vencidas: Denunció una operación política

Hoy el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, denunció el hallazgo de cuatro millones de dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución por un costo total de 1.400 millones de pesos. http://www.radionacional.com.ar/vacunas-vencidas-rubinstein-denuncio-una-operacion-politica/

LRA 1 Buenos Aires

CARLA VIZZOTTI, secretaria de Acceso a la Salud

“Rubinstein habla desde el desconocimiento o falta a la verdad”

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló tras el hallazgo de cuatro millones vacunas vencidas en un frigorífico privado en la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido adquiridas durante el gobierno de Mauricio Macri, y respondió a las declaraciones del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. En diálogo con Nacional, Vizzotti señaló que es “bastante notable” la postura de ‘no hacerse cargo de nada’ que exhibe el ex funcionario y dijo que no sabe si se trata de “desconocimiento” o si “falta a la verdad”. http://www.radionacional.com.ar/vizzotti-no-se-si-rubinstein-habla-desde-el-desconocimiento-o-falta-a-la-verdad/

LRA 1 Buenos Aires

Internada con COVID-19

La madre de Horacio Rodríguez Larreta

La madre del Jefe de Gobierno porteño, está internada desde ayer con un cuadro febril y positivo de coronavirus. Sin gravedad, según aseguraron los veceros de la Jefatura de Gobierno porteño. http://www.radionacional.com.ar/la-madre-de-horacio-rodriguez-larreta-esta-internada-con-covid-19/

LRA 1 Buenos Aires

Al borde del colapso sanitario

Jujuy: Las camas están ocupadas en un 94%

En lo que va de agosto se registraron 2.883 contagios y 83 fallecidos, confirmó Pedro Tacacho, periodista de Radio Nacional Jujuy LRA 22. También aseguró que la ocupación de las camas en la provincia es del 94%. Por último, rescató la llegada de sanitaristas a la provincia y contó que comenzaron un operativo barrio por barrio para detectar los contagiados asintomáticos. http://www.radionacional.com.ar/jujuy-las-camas-estan-ocupadas-en-un-94/

LRA 1 Buenos Aires

MATIAS KULFAS, ministro de Desarrollo Productivo

Acuerdo económico y social, para bajar la inflación

Kulfas señaló que “los resultados de reducción de los niveles inflacionarios se van a consolidar con el acuerdo económico y social entre empresarios, sindicatos y Estado” y reiteró que “lo que viene es un programa de 60 medidas para reactivar el consumo, la inversión y la producción”.

Respecto a la inflación, Kulfas remarcó que “veníamos de una economía muy desordenada con tremendos saltos devaluatorios y tasas de interés por las nubes que ahogaron la actividad económica y también duplicaron la inflación”. http://www.radionacional.com.ar/la-baja-de-la-inflacion-se-consolidara-con-el-acuerdo-economico-y-social/

LRA 1 Buenos Aires

FEDERICO BERNAL, Interventor del Enargas

Denunció a Aranguren por sobreprecios

El Interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó una nueva denuncia penal contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis exfuncionarios de su cartera, por supuestas anomalías detectadas en las auditorias y revisiones que habrían producido un perjuicio a los usuarios por más de 1.343 millones de dólares, a través de los incrementos injustificados de tarifas. http://www.radionacional.com.ar/enargas-denuncio-a-aranguren-por-sobreprecios-por-us1-300-millones/

ENTREVISTA FEDERAL

MYRIAM BREGMAN, diputada del Frente de Izquierda

“Vicentin es emblema de una de las grandes estafas macristas”

En una nueva edición de la Entrevista Federal, esta vez la figura destacada fue la diputada del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman. En diálogo con periodistas de todo el país, habló de la desaparición de Facundo Castro, el debate del aborto, la pandemia, Vicentin y la reestructuración de la deuda. http://www.radionacional.com.ar/vicentin-es-el-emblema-de-una-de-las-grandes-estafas-macristas/

LRA 1 Buenos Aires

LEANDRO APARICIO, abogado

Denunció que existe un “protocolo de encubrimiento”

El abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril, denunció la existencia de un “protocolo de encubrimiento” por parte de la Policía Bonaerense. En ese marco, afirmó que “hay declaraciones armadas que inducen suicidio, testigos plantados, aprietes a testigos y falsos informes. Ahora vienen ataques a los colaterales, a mí; y después lo que viene es el ataque a Facundo”. http://www.radionacional.com.ar/abogado-de-la-familia-denuncio-que-existe-un-protocolo-de-encubrimiento/

LRA 23 San Juan

NORA LAFON, periodista

“Sandro admiraba a las mujeres”

A 75 años del nacimiento de Roberto Sánchez, la periodista Noa Lafón recordó la carrera de “Sandro de América”. “Para mi este día es sumamente triste porque perdí a mi mejor amigo. Él era un ser tan adorable con el que siempre tenías de qué hablar”, expresó. http://www.radionacional.com.ar/sandro-admiraba-a-las-mujeres-nos-valoraba-mucho/

LRA 1 Buenos Aires

GRACIELA GUIÑAZU, Biógrafa oficial

“Sandro siempre estuvo y está en todas partes”

La periodista oficial de Sandro, dialogó sobre la vida y distintos episodios de la carrera artística de este ídolo popular argentino. En Rezo por vos, afirmó: “Cuando el fenómeno Sandro explota, él ya no pudo tener vida”. En ese marco, la autora del libro Sandro de América expresó que “él amaba Argentina y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura” y resaltó: “Sandro siempre estuvo y está en todas partes”. http://www.radionacional.com.ar/graciela-guinazu-sandro-siempre-estuvo-y-esta-en-todas-partes/



LT 12 Paso de los Libres

MIGUEL GIORGIO, Secretario de Desarrollo Humano

“Seguimos con controles en el ingreso a Paso de los Libres”

Giorgio destacó las medidas tomadas por la ciudad, luego de su ingreso a la fase 5. Alguna de ellas, son las siguientes: horario comercial de 8 a 20 horas, con protocolos. Restaurantes y bares: domingos a jueves hasta la cero hora; viernes y sábados hasta la 1 hora, siempre con la capacidad del local cubierta, como límite, al 50%. Delivery: domingos a jueves, hasta la hora cero; viernes y sábados hasta la 1 hora. http://www.radionacional.com.ar/seguimos-con-los-controles-estrictos-en-el-ingreso-a-paso-de-los-libres/

LRA 1 Buenos Aires

DIANA COSTANZO, periodista

Periodismo Científico contra la desinformación

Costanzo analizó la desinformación respecto al coronavirus, en el marco de la promoción del consumo de dióxido de cloro en medios de comunicación, y la posterior intoxicación de personas. Informó que desde dicha red preparan acciones en conjunto con la Defensoría del Público de la Nación para prevenir situaciones peligrosas. http://www.radionacional.com.ar/covid-19-la-red-de-periodismo-cientifico-contra-la-desinformacion-en-medios/

LRA 26 Resistencia

DARIO GOMEZ, médico

“Hay que tener prudencia en lo relativo a las vacunas”

Gómez dijo que “hay 160 proyectos de vacunas, pero solamente seis están en la fase que implica su aplicación a personas”. Luego, agregó que “es fundamental que toda vacuna cumpla estrictamente con los protocolos que son exigidos por los organismos pertinentes”. http://www.radionacional.com.ar/hay-que-tener-prudencia-en-todo-lo-relativo-a-vacunas-contra-el-covid-19/

LRA 43 Neuquén

MARIANO LAVIN, Intendente de Fernández Oro

Contagiados después de cuatro meses sin casos

El intendente de la localidad rionegrina informó que luego de pasar 4 meses sin casos, en los últimos 9 días se confirmaron 36 casos activos. Lavín lo adjudicó a la circulación viral regional y al relajamiento que se experimentó en parte de la sociedad. http://www.radionacional.com.ar/la-gran-mayoria-de-los-contagios-surgieron-de-reuniones-sociales/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

JESICA HINOJOSA, Hospital Rogelio Cortizo

Asistencia psicológica telefónica durante el aislamiento

La psicóloga del hospital local explicó y detalló el dispositivo pensado para brindar asistencia, contención y acompañamiento a adolescentes y adultos mayores en Ingeniero Jacobacci durante el aislamiento social y obligatorio. Puntualizó en que no se trata de tratamiento psicológico por teléfono sino una instancia de primeros auxilios o asistencia para descomprimir las situaciones estresantes que generan los cambios sociales y personales asociados al COVID-19. http://www.radionacional.com.ar/covid-19-asistencia-psicologica-telefonica-para-la-comunidad/

LRA 19 Puerto Iguazú

JORGE FROWEIN, titular de la zona norte de Salud

Una provincia de vanguardia en el sistema sanitario

El referente de la cartera de Salud provincial en la zona norte señaló que no es casual que Misiones se encuentre dentro de las provincias con menor cantidad de casos. La provincia figura segunda en el ranking de mayor acatamiento. http://www.radionacional.com.ar/misiones-es-una-provincia-de-vanguardia-en-el-sistema-sanitario/

LRA 30 Bariloche

RICARDO SOSA, secretario Ejecutivo del INProTur

“Tenemos que posicionar a Argentina en el exterior”

Desde el Instituto Nacional de Promoción Turística apuntan a incentivar las ganas de viajar en el futuro trabajando con organismos en el exterior, como aerolíneas, destinos internacionales, profesionales del área en todo el mundo. Con herramientas digitales y diversas campañas, apuestan a la temporada de verano 20-21, conectando a los destinos del país con agentes de viajes y prensa especializada. http://www.radionacional.com.ar/ricardo-sosa-tenemos-que-posicionar-a-argentina-en-el-exterior/

LRA 17 Zapala

MARCO D’ANGELO, subjefe de Zona Sanitaria II

Zapala suma 7 casos y un deceso en los últimos 5 días

Con 82 personas aisladas hasta el momento, el subjefe de Zona Sanitaria II, Marco D’Angelo, dijo que hay distintos criterios de aislamiento. “Hoy tenemos distintos nexos y fuentes de contagios”, expresó. Además, explicó que hay un único hospital de campaña y locaciones para aislamiento de personas con casos leves, mientras que se reforzaron las camas para casos moderados y graves, con 14 respiradores disponibles. http://www.radionacional.com.ar/zapala-suma-7-casos-activos-y-un-deceso-en-los-ultimos-5-dias/

LRA 53 San Martín de Los Andes

LUCAS MANTARAS, Cámara de Comercio

“Están midiendo a todo el país con el termómetro de CABA”

El representante de los comerciantes de San Martín de los Andes se refirió a las restricciones a la circulación que están vigentes en Neuquén. Mantarás aseguró que el sector privado está muy comprometido y que la apertura de microrregiones fue confusa. http://www.radionacional.com.ar/lucas-mantaras-se-esta-midiendo-a-todo-el-pais-con-el-termometro-de-caba/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

BEATRIZ AVILA, diputada nacional

Quieren que la vacuna llegue a todos los argentinos

Mientras se aguarda por la elaboración de la vacuna contra el COVID-19, la diputada nacional Beatriz Avila presentó un proyecto de ley para que se garantice que llegue a todos los argentinos. “La idea es que la vacuna contra el COVID-19 se la pueda dar a los argentinos, de manera gratuita para quienes no la pueden pagar, y para quienes tengan obras sociales y prepagas su cobertura las pueda abonar, pero básicamente teniendo como eje central la salud de los argentinos”, comentó.

http://www.radionacional.com.ar/quieren-que-la-vacuna-contra-el-covid-19-llegue-a-todos-los-argentinos/

LV 4 San Rafael

Medidas hasta el 31 de agosto

La internación será para pacientes con más de 60 años

El Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, y la responsable de Salud, Ana Nadal, anunciaron los detalles sobre las nuevas medias y restricciones que regirán hasta el próximo 31 de agosto. Los funcionarios expresaron los detalles de una cuarentena administrada con aislamiento voluntario, medidas que se han determinado para lograr un equilibrio entre la situación sanitaria, la salud psicológica de la población, y la situación económica y laboral de Mendoza.

La internación hospitalaria le corresponderá a los pacientes que tengan más de 60 años, y los menores de 59 años podrán acceder al aislamiento domiciliario. http://www.radionacional.com.ar/en-mendoza-la-internacion-hospitalaria-sera-para-pacientes-de-mas-de-60-anos/

LRA 5 Rosario

SILVINA GARCIA, subdirectora Centros de Salud

Preocupa aumento de casos en barrios rosarinos

La doctora Silvina García confirmó el crecimiento de contagios en los distintos barrios populares. En diálogo con Nacional Rosario, la funcionaria local admitió que “el mapa de casos fue cambiando”, ya que “antes, la mayoría de los casos se concentraban en la zona centro o norte”. http://www.radionacional.com.ar/preocupa-en-centros-de-salud-el-aumento-de-casos-en-barrios-de-rosario/

LRA 22 Jujuy

CARLOS GASPAR, médico de San Pedro

“Falta de coordinación e improvisación nos llevaron al colapso”

Gaspar dijo que “la situación en Jujuy está desbordada, porque no hay personal sanitario tomando las decisiones”. Luego, agregó que “ratifico en forma absoluta la situación caótica del sistema de salud en el Hospital Paterson, que está colapsado”.

Por lo que está viviendo el Hospital, Gaspar dijo “verse obligado a realizar estas declaraciones”, y aseveró que “hoy no hay una coordinación entre el Comité Operativo de Emergencias (COE) de San Pedro y el COE Provincial. Todo fue una improvisación. Ayer hubo un solo médico de guardia en la institución”, finalizó. http://www.radionacional.com.ar/paterson-falta-de-coordinacion-e-improvisacion-nos-llevaron-al-colapso/

LRA 28 La Rioja

BLANCA CISTERNA, médica

Donación de plasma: “La gente está tomando conciencia”

Cisterna, encargada del centro de Hemodonacíon, dijo que “la gente está tomando conciencia sobre la importancia de la donación de plasma”. Además, expresó que quienes estén en condiciones de donar pueden comunicarse a su teléfono personal, mediante un mensaje de whatsapp al 3804-537516. http://www.radionacional.com.ar/cisterna-la-ciudadania-esta-tomando-conciencia/

LRA 28 La Rioja

GERMAN GUGLIERI, Subsecretario de Políticas Hospitalarias

“La palabra que define esta situación es preocupación”

El médico comentó su preocupación por el contexto sanitario de La Rioja, y detalló cuál es el nivel de ocupación de camas de Terapia Intensiva, informando que “el Hospital Virgen de Fátima está ocupado al 100%, y el Hospital Enrique Vera Barros, está entre el 55% y 60%”. http://www.radionacional.com.ar/guglieri-la-palabra-que-define-esta-situacion-es-preocupacion/

LU 4 Patagonia

Proyecto de Juntos por el Cambio

Prohibieron la comercialización de dióxido de cloro

La Legislatura de Chubut aprobó un proyecto de Resolución por el cual se insta a que el Gobierno Nacional prohíba el uso, comercialización, distribución e importación de dióxido de cloro para consumo humano.

El proyecto, impulsado por el bloque de Juntos por el Cambio, fue aprobado sobre tablas e invita además a que “desde el Gobierno Nacional y Provincial se realicen todas las acciones tendientes a sancionar la comercialización no autorizada para consumo humano del dióxido de cloro”, al tiempo que “se realicen acciones preventivas para evitar su comercialización y circulación por cualquier medio”. http://www.radionacional.com.ar/chubut-pide-prohibir-la-comercializacion-de-dioxido-de-cloro/

LRA 14 Santa Fe

NICOLAS CUESTA, Intendente de San Justo

Declaración jurada para viajar a Santa Fe

La Junta de Defensa Civil de San Justo adoptó una resolución que considera al Gran Santa Fe como zona de riesgo por los contagios de coronavirus. Por lo tanto, a partir de hoy, cada persona que deba viajar a la Capital de la provincia deberá presentar una Declaración Jurada.

http://www.radionacional.com.ar/para-viajar-de-san-justo-a-santa-fe-habra-que-llenar-una-declaracion-jurada/

LT 12 Paso de los Libres

MARIA CELESTE ASCUA, Concejala del FDT

“Por 28 días se cerraron las clínicas privadas”

Ascúa se refirió a la reapertura de la clínicas, hecho informado por el Director del Hospital San José y representante del Ministerio de Salud Pública de Corrientes en Paso de los Libres, doctor Jorge Ferreira Damé y también destacó “el trabajo que se realizó desde comienzos de la pandemia en el Concejo Deliberante, articulando políticas integrales en beneficio de la comunidad”. http://www.radionacional.com.ar/por-28-dias-se-cerraron-las-clinicas-privadas/

LU 23 Lago Argentino. Calafate

DARIO GODOY, Comisión de Fomento de Tres Lagos

Aislamiento preventivo de siete personas

A raíz del caso de una médica de Río Turbio que había estado atendiendo pacientes en Tres Lagos y que posteriormente fue confirmada de coronavirus, el presidente de la Comisión de Fomento, Darío Godoy, informó a Nacional Calafate que las personas involucradas en traslados de pacientes entre Tres Lagos y Calafate cumplieron con las cuarentenas correspondientes.

http://www.radionacional.com.ar/tres-lagos-aislamiento-preventivo-de-siete-personas/

LRA 18 Río Turbio

Un nuevo fallecido en Santa Cruz

Se registraron 1196 casos positivos

La provincia de Santa Cruz registra un total de 1196 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 701 activos, 488 pacientes recibieron el alta y 10 fallecieron (9 Río Gallegos, 1 San Julián). http://www.radionacional.com.ar/un-nuevo-fallecido-en-santa-cruz/

LRA 1 Buenos Aires

Cámara de Senadores

Avanza el proyecto de reforma judicial

El Congreso avanza con el tratamiento del proyecto de reforma judicial, que impulsa el Poder Ejecutivo, en el marco de un plenario de comisiones. A partir de la exposición de distintos especialistas, el oficialismo aceptó algunas modificaciones y hoy mismo podría emitir dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales. http://www.radionacional.com.ar/con-cambios-avanza-en-el-senado-el-proyecto-de-reforma-judicial/

LRA 1 Buenos Aires

CARLOS ROZANSKI, ex juez

“Es antidemocrático negarse a discutir la reforma judicial”

En relación al planteo de ampliación de juzgados federales, destacó que “lo peor que le puede suceder a un sector concentrado de Comodoro Py, es que se nombre gente decente”. Calificó de antidemocrático la negativa de la oposición de no discutir el proyecto. http://www.radionacional.com.ar/carlos-rozanski-es-antidemocratico-negarse-a-discutir-la-reforma-judicial/

LRA 1 Buenos Aires

SANDRA RUSSO, “Juego de damas”

Violencia, posverdad, lawfare y golpes de Estado

Sandra dedicó su habitual columna en Juego de damas a la oposición en nuestro país y la derecha de la región poniendo el acento en la violencia, la posverdad, el lawfare, y los golpes de estados. http://www.radionacional.com.ar/la-oposicion-por-sandra-russo/

LRA 23 San Juan

VICTORIA DONDA PEREZ, titular de INADI

“El macrismo desmanteló todas las delegaciones de INADI”

La funcionaria se refirió al situación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y dijo que “lo primero que se desmanteló durante el macrismo fueron las delegaciones provinciales “. http://www.radionacional.com.ar/el-macrismo-desmantelo-todas-las-delegaciones-de-inadi/

LRA 2 Viedma

MARTIN SORIA, diputado nacional Frente de Todos

Piden la remoción de Martín Irurzun

Diputados del Frente de Todos pidieron al Consejo de la Magistratura la remoción del camarista federal Martín Irurzun por “mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. El rionegrino Martín Soria participó de la presentación y le dijo a Nacional que, si bien Irurzun será recordado como el ideólogo de la doctrina que justificó las prisiones preventivas a los exfuncionarios de la gestión kirchnerista, esta presentación se centra en su accionar en dos causas que involucran a Mauricio Macri. http://www.radionacional.com.ar/diputados-del-frente-de-todos-pidieron-la-remocion-de-martin-irurzun/

LRA 43 Neuquén

FERNANDEZ NOVOA, diputado provincial Frente de Todos

Piden que el gobernador dé información sobre la deuda

El diputado provincial del Frente de Todos, Sergio Fernández Novoa, pidió que el gobernador de la provincia Omar Gutiérrez informe debidamente de qué manera se produce y qué detalles tiene el nuevo canje que enfrenta la provincia. Neuquén busca extender el canje de deuda por u$s 900 millones. http://www.radionacional.com.ar/piden-que-el-gobernador-de-informacion-sobre-la-deuda/

LRA 17 Zapala

AYELEN GUTIERREZ, diputada provincial Frente de Todos

Neuquén adhirió a la Ley de Agricultura Familiar

La legisladora se refirió a la adhesión que hizo Neuquén a la ley de Agricultura Familiar y dijo que fueron “de 6 años de pelear y mucho debate”. Dijo que es importante que los pequeños y medianos productores puedan tener acompañamiento del Estado.

http://www.radionacional.com.ar/gutierrez-el-objetivo-es-apoyar-todos-los-procesos-productivos/

LRA 30 Bariloche

Luis Rossi, presidente de la Junta Vecinal de Lago Moreno

“Esta gestión nos tiene acostumbrados a las cosas oscuras”

El Presidente de la Junta Vecinal de Lago Moreno se refirió a la nota ingresada al Registro de impugnaciones sobre el proyecto del Ejecutivo municipal para rematar cinco lotes fiscales de alto valor inmobiliario. Sostuvo que no se oponen a dicha venta, pero no queda en claro cómo se hará el procedimiento ni a qué se destinarán los fondos recaudados. A su vez, opinó que es muy necesario que parte de lo recaudado sea destinado a saldar deudas históricas en el sector oeste de la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/luis-rossi-esta-gestion-nos-tiene-acostumbrados-a-las-cosas-oscuras/

LRA 2 Viedma

JUAN CARLOS PAREDES, referente social

Vecinos de barrios populares se movilizaron en Viedma

Los distintos barrios populares de la capital rionegrina, muchos de ellos surgidos a través de la toma de terrenos en estos últimos meses, se movilizaron hoy hacia la Municipalidad. Juan Carlos Paredes, una de las caras visibles de la marcha, explicó que “la postura que tiene el municipio es no charlar con los vecinos. La semana pasada había una reunión y no nos atendieron”. http://www.radionacional.com.ar/movilizaron-los-barrios-populares-en-viedma/

LRA 1 Buenos Aires

Informe del Fondo Monetario

Responsabiliza al gobierno de Macri e inversores

Un informe de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un “optimismo indebido” por parte de los inversores “ansiosos por otorgar préstamos a Argentina”, cuando en realidad sus indicadores económicos no eran auspiciosos, lo que llevó al país a “resultados económicos adversos”.

“A fines de 2015, la población argentina eligió a Mauricio Macri como su nuevo presidente. Esto generó entusiasmo entre los inversores internacionales, que vieron a Macri como un reformador favorable al mercado”, indicó el análisis de los economistas del FMI Ramzy Al-Aminey y Tim Willems, sobre la valoración equivocada de la deuda soberana y los resultados económicos.

http://www.radionacional.com.ar/un-informe-del-fmi-responsabiliza-al-gobierno-de-macri-e-inversores-por-la-crisis/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

MONICA URQUIZA, vicegobernadora de Tierra del Fuego

Anunció mejoras en los créditos PROGRESO

El gobernador Gustavo Melella junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza y funcionarios del Gobierno provincial, mantuvieron un encuentro con representantes de las cámaras de Turismo, Hotelera Gastronómica y de Comercio para hablar de las diversas herramientas de acompañamiento del Gobierno para el sector en medio de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/gobierno-anuncio-mejoras-en-los-creditos-progreso/

LRA 21 Santiago del Estero

ANGEL NICCOLAI, ministro de Desarrollo Social

Implementación del Plan Argentina contra el hambre

Ángel Niccolai participó de una reunión con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo junto a sus pares de todo el país para elaborar estrategias para implementar el Plan Argentina contra el hambre. El funcionario manifestó que el objetivo de este Plan se vincula con distintas acciones y herramientas para luchar contra el hambre y una de las metas principales es lograr vincular a los productores con los consumidores. http://www.radionacional.com.ar/elaboran-estrategias-para-implementar-el-plan-argentina-contra-el-hambre/

LRA 5 Rosario

CLAUDIO MANIBESA, Agencias de Viajes de Rosario

Celebraron el anuncio sobre la temporada de verano

Desde el Ministerio de Turismo de Nación ratificaron que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país. Desde la Asociación de Agencias de Viajes de la Ciudad de Rosario aseguraron que ven “con buenos ojos” la medida. http://www.radionacional.com.ar/agencias-rosarinas-celebraron-el-anuncio-sobre-la-temporada-de-verano/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO PEREZ, PAMI

Precios de los medicamentos congelados

El Programa de Atención Médica Integral para jubilados y pensionados, anunció el congelamiento de precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre. El secretario general técnico-médico Eduardo Pérez, destacó que “es una medida que tiende a acompañar a los adultos mayores en la pandemia que estamos viviendo”. http://www.radionacional.com.ar/pami-congela-los-precios-de-los-medicamentos-hasta-el-31-de-octubre/

LT 14 Paraná

Para la temporada de verano

Entre Ríos tiene aprobados protocolos para el Turismo

Carlos Monti, presidente del Bureau de Congresos y Convenciones de Paraná, expresó que, tras la confirmación de que habrá temporada de verano, realizada por el Ministerio de Turismo de la Nación, “cada lugar de Entre Ríos ya tiene su protocolo, y están consensuados con el Gobierno Nacional”. http://www.radionacional.com.ar/entre-rios-ya-tiene-aprobados-protocolos-para-trabajar-en-turismo/

LRA 42 Gualeguaychú

PEDRO PERETTI, del Movimiento Arraigo

“Debemos reactivar nuestra flota mercante”

Peretti, ex Director Federación Agraria, se refirió al redireccionamiento estratégico del Gobierno, al conflicto interno de Vicentin, y a la necesidad de una reactivación del Puerto y de la flota mercante, junto a la capitalización de YPF Agro. http://www.radionacional.com.ar/peretti-debemos-reactivar-nuestra-flota-mercante-y-capitalizar-ypf-agro/

LRA 6 Mendoza

GABRIEL BRAVO, del ENAC

“Durante el macrismo cerraron 26 mil empresas”

Bravo, representante de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino en Mendoza, dio detalles sobre la situación de las Pymes locales, después de cuatro años de políticas de ajuste y en el contexto actual de pandemia, manifestando que “durante el macrismo cerraron 26.000 empresas”.

Explicó, además, que “el 75% de los puestos de trabajo de la provincia lo dan las pequeñas y medianas empresas”. http://www.radionacional.com.ar/gabriel-bravo-durante-el-macrismo-cerraron-26-000-empresas/

LT 11 Concepción del Uruguay

Tercer aumento

Incremento del 7% para jubilados desde septiembre

Marcelo Casaretto, Diputado Nacional por el Frente de Todos, confirmó un aumento del 7% a los jubilados desde septiembre. El legislador remarcó que, durante el gobierno anterior, la clase pasiva perdió un 19% de sus haberes, situación que el actual gobierno recompensó a partir de bonos y aumentos, siendo este el tercero incremento del año, luego de los que se hicieron efectivos en marzo y junio. http://www.radionacional.com.ar/los-jubilados-cobraran-con-aumento-a-partir-de-septiembre/

LRA 1 Buenos Aires

RUBEN GENEYRO, Presidente del INTI

“Hay una agenda de transformación productiva”

“El Gobierno plantea una agenda de transformación productiva, el objetivo es que Argentina tenga otro proceso de desarrollo. El INTI puede aportar el brazo tecnológico al servicio de la industria. Venimos trabajando en la reactivación productiva, hay que trabajar de forma conjunta. Queremos que el instituto vuelva a llenarse de becarios sea un semillero”, subrayó Geneyro. http://www.radionacional.com.ar/el-presidente-del-inti-dijo-que-hay-una-agenda-de-transformacion-productiva/

LRA 30 Bariloche

PABLO GATTI, secretario General de ATE

“Se pagan los sueldos en forma atrasada desde hace 3 años”

El Referente de ATE se refirió a la grave situación económica y financiera en Chubut que mantiene distintos niveles de atrasos salariales en todas las áreas de la administración pública. Mencionó factores que agravan esta situación, como el endeudamiento y la actividad productiva. http://www.radionacional.com.ar/category/rio-negro/

LRA 19 Puerto Iguazú

GERARDO GRIPPO, Movimiento Industrial Misionero

Proyecto por una zona libre de impuestos en Misiones

El empresario habló en el programa Con Voz Nacional sobre la iniciativa del gobernador Oscar Herrera Ahuad de constituir a la provincia como zona libre de impuestos nacionales. Se mostró muy optimista y dijo que el programa Procrear, juega un rol preponderante desde el Movimiento. http://www.radionacional.com.ar/el-estado-presente-promueve-el-empleo-en-las-industrias/

LRA 1 Buenos Aires

SONIA ZANEL, delegada de Vicentin

Atropellan a dos trabajadoras de Algodonera Avellaneda

Desde hace 60 días, las y los trabajadores de la Algodonera, empresa del grupo Vicentin, realizan un paro por aumento salarial, ya que sus ingresos son 116 pesos por hora de trabajo. Zanel afirmó que en plena asamblea dos hombres “mandados por la empresa” embistieron contra los manifestantes: “Aceleraron con las motos y nos atropellaron a mí y a otra compañera”. http://www.radionacional.com.ar/vicentin-atropellan-a-dos-trabajadoras-de-algodonera-avellaneda/

LT 14 Paraná

Los choferes levantaron el paro

Después de 50 días volvieron a circular los colectivos

Tras los depósitos de los haberes correspondientes a los choferes en conflicto, volvieron a circular los colectivos urbanos en Paraná. El transporte público tendrá frecuencias similares a las de los domingos, en el marco de la pandemia.

Así lo informó Sergio Groh, secretario gremial de UTA, quien además recordó que “resta el pago del aguinaldo, y la deuda que la empresa tiene con los trabajadores”. http://www.radionacional.com.ar/tras-el-acuerdo-choferes-levantaron-el-paro-y-ya-circulan-los-colectivos/

LRA 6 Mendoza

Hasta fin de 2020

La UOM pactó el primer acuerdo salarial

La Unión Obrera Metalúrgica se convirtió en el primer gremio en llegar a un acuerdo salarial, después de fijar una recomposición para lo que resta de 2020.

Junto con las cámaras empresarias de la actividad, se resolvió el pago de una suma fija de $ 6.000.- entre agosto y diciembre como única recomposición de haberes, tras el vencimiento de la paritaria en abril pasado. http://www.radionacional.com.ar/se-pacto-el-primer-acuerdo-salarial-para-la-uom/

LRA 14 Santa Fe

EMILIANO MEZA, Médicos de la República Argentina

Paro de médicos en territorio santafesino

La seccional Santa Fe del gremio Amra anunció un paro de actividades hasta la medianoche. Los médicos y las médicas repudian la decisión del gobierno provincial de otorgar un aumento salarial con suma fija no remunerativa y reclaman la inmediata apertura de paritarias.http://www.radionacional.com.ar/se-lleva-a-cabo-un-paro-de-medicos-con-cobertura-de-guardias-minimas/

LRA 9 Esquel

Personal del transporte urbano

Pidieron al intendente la habilitación para volver a trabajar

Dueños y trabajadores de las dos empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros en Esquel se reunieron con al intendente, Sergio Ongarato, y le solicitaron la habilitación correspondiente para volver a trabajar. http://www.radionacional.com.ar/choferes-de-transporte-urbano-piden-habilitacion-para-volver-a-trabajar/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ROSANA BERTONE, diputada nacional Frente de Todos

Trabajo de las escuelas experimentales fueguinas

La legisladora fue invitada a exponer en el III Congreso Internacional y IV Nacional de Educación “El mundo post pandemia: el Poder de las Aulas”, organizado por la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura que se desarrolló en forma virtual los días 7 y 8 de agosto.http://www.radionacional.com.ar/bertone-expuso-sobre-el-trabajo-de-las-escuelas-experimentales-fueguinas/

LRA 1 Buenos Aires

VICTORIA BRAIER, “Soy la Evita de los canjes”

“Hago sorteos para que se los lleve el pueblo”

La tucumana contó cómo llegó a la televisión, después de realizar videos en Instagram: “Tuve suerte. No es algo que busqué. Hice los videitos porque me divierten, hasta que Jorge Rial me llamó”. http://www.radionacional.com.ar/soy-la-evita-de-los-canjes-hago-sorteos-para-que-se-los-lleve-el-pueblo/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

CARLOS IRASOLA, presidente de la Cooperativa Surgente

Convenio para capacitaciones cooperativas en Jacobacci

Se firmó un convenio con el CET N°26 de Ingeniero Jacobacci para brindar capacitaciones sobre manejo del agua, cooperativas escolares, apicultura y gestión de proyectos, entre otros temas. Isola destacó la consistencia de la Red de Alimentos Cooperativos de la cual forman parte y que se extiende en toda la provincia. http://www.radionacional.com.ar/convenio-con-el-cet-n-26-para-capacitaciones-cooperativas/

LRA 57 El Bolsón

GABRIELA SALAMIDAS, comunicadora social

La importancia de la radio como servicio social

La comunicadora social Gabriela Salamidas realizó su tesina de grado desarrollando un documental que rescata la historia e importancia del Mensaje al Poblador o Servicio Social. En conversación con el programa “Hacia el Mediodía”, la, trabajadora de Radio Nacional Bariloche, contó su mirada sobre el servicio y el contenido de su trabajo “Mensaje al Poblador”. http://www.radionacional.com.ar/la-importancia-del-servicio-social-en-un-documental/

LRA 52 Chos Malal

IVAN CENTELLES, veterinario del INTA

Evitar mortandad de cabríos recién nacidos

A semanas del inicio de las apariciones de caprinos, principal actividad ganadera del Norte neuquino, técnicos del INTA Chos Malal comenzaron a difundir información para evitar enfermedades que causan mortandad en los animales recién nacidos. http://www.radionacional.com.ar/el-inta-difunde-medidas-para-evitar-mortandad-de-cabrios-recien-nacidos/

LRA 29 San Luis

JUAN MILLAN, Servicio Provincial de VIH y ETS

Aumentan los casos de Sífilis en San Juan

El jefe del Servicio Provincial de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual de la provincia, Juan Millán, informó que según los datos oficiales, se registró un aumento en los casos de Sífilis, sobretodo en mayores de 40 años. http://www.radionacional.com.ar/aumentan-los-casos-de-sifilis-en-mayores-de-40-anos-en-la-provincia/

LRA 3 Santa Rosa

NILDA REDONDO, docente y escritora

“El conocimiento se construye de forma colectiva”

Redondo analizó la situación de la educación en tiempos de pandemia y consideró que “la virtualidad es solo una herramienta, ya que la presencialidad es fundamental”. http://www.radionacional.com.ar/el-conocimiento-se-construye-de-forma-colectiva/

LRA 27 Catamarca

Ejército Argentino 2020

Apertura de convocatoria para aspirantes

El Ejército Argentino convoca a jóvenes de 18 a 24 años interesados en diferentes alternativas de la carrera militar (oficial, suboficial y soldado). El Suboficial Ariel Barrionuevo, integrante de la Delegación Catamarca del Ejército, comentó cuáles son los requisitos necesarios para inscribirse, y aclaró que una fecha tentativa de incorporación sería en septiembre, dependiendo de la situación epidemiológica vigente. http://www.radionacional.com.ar/el-ejercito-argentino-abrio-la-convocatoria-2020-para-aspirantes/

LT 11 Concepción del Uruguay

MARTIN BARBIERI, Secretario de Ambiente

“Estamos preocupados por los nuevos incendios en el Delta”

Además, Barbieri se refirió a los casos de los bomberos voluntarios que dieron positivos de COVID 19, pero aclaró que “los bomberos entrerrianos no estaban trabajando junto a ellos”. http://www.radionacional.com.ar/preocupa-la-continuidad-de-los-incendios-en-le-delta-entrerriano/

LRA 29 San Luis

MIGUEL DIAZ, Bomberos Voluntarios

Incendio en las sierras del Volcán

En la madrugada de hoy se desató un incendio entre las sierras que une El Volcán y Potrero de Los Funes. Bomberos Voluntarios de Volcán trabajan en el lugar para aplacar las llamas.http://www.radionacional.com.ar/incendio-en-las-sierras-del-volcan-camino-a-potrero-de-los-funes/

LRA 9 Esquel

RODRIGO ROVETTA, Secretario de Bosques

“Esperamos forestar unas 70 hectáreas”

Rovetta estuvo junto al Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en Comodoro Rivadavia, donde se firmó un convenio por tres millones de pesos para continuar el plan de restauración de los bosques de Cholila, los cuales están afectados por el incendio de 2015.

Rovetta explicó que “se espera forestar unas 70 hectáreas, producir unos 60 mil plantines de especies nativas, y realizar casi tres mil metros de clausura en sitio forestado, lo que permitirá mejorar el manejo ganadero”. http://www.radionacional.com.ar/ambiente-de-nacion-enviara-3-millones-para-trabajar-bosques-incendiados/

LRA7 Córdoba

HUGO LUNA, abogado

“El proyectil que mató a Blas partió del arma del policía Lucas Gómez”

Luna, representante del otro efectivo imputado por homicidio agravado en la causa, Javier Alarcón, informó que “los trabajos periciales de la Policía Judicial confirmaron que el proyectil que terminó con la vida de Blas Correas fue disparado desde el arma reglamentaria del cabo primero Lucas Gómez”. http://www.radionacional.com.ar/el-proyectil-que-mato-a-blas-partio-del-arma-del-efectivo-lucas-gomez/

LT 12 Paso de los Libres

DARIO GARAVANO, Obras y Servicios Públicos

“Hemos retomado la obra pública”

Garavano se refirió a los trabajos realizados durante la pandemia en el marco del “Plan Integral de Apertura y Mantenimiento de calles”, que se pudo llevar a cabo debido a la merma en el tránsito vehicular. http://www.radionacional.com.ar/hemos-retomado-la-obra-publica/

LRA 6 Mendoza

Por falta de derechos básicos

Barrio “Unidos por una esperanza” en emergencia

Silvia Córdoba, referente vecinal del barrio “Unidos por una Esperanza”, de Rodeo del Medio, en Maipú, detalló la situación apremiante que viven vecinos y vecinas de la zona, al declarar que “ningún derecho básico de los establecidos en la Ley Nacional 27.453 como agua, cloacas, luz eléctrica y gas existe en el barrio, que alberga a un centenar de familias”. http://www.radionacional.com.ar/familias-del-barrio-unidos-por-una-esperanza-de-maipu-en-emergencia/

LT 12 Paso de los Libres

PAULA MERCHAN, de Igualdad y Diversidad

“Queremos igualdad de oportunidades”

Merchán dijo que “queremos tener Igualdad de oportunidades en todos los sectores, como sea, pueblo o ciudad, hombre o mujer, ser de color o no. Porque somos diferentes, no podemos ser discriminados”. http://www.radionacional.com.ar/queremos-tener-igualdad-de-oportunidad-en-todos-los-sectores/

LRA 23 San Juan

LUCIANA MORENO, Políticas de Diversidad Sexual y Géneros

Destacan el rol de las organizaciones feministas en el territorio

El Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad es una de las primeras acciones que implementó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Esta semana se desarrolló el primer encuentro regional para los miembros de la zona Cuyo, en el que participaron más de 350 referentes de San Juan, Mendoza y San Luis. Luciana Moreno, directora nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros, en contacto con Radio Nacional se mostró muy contenta con la participación que se viene dando en estos encuentros virtuales. http://www.radionacional.com.ar/luciana-moreno-destaco-el-rol-de-las-organizaciones-feministas-y-sociales/

LRA 53 El Bolsón

Voces de denunciantes

Intentos de secuestro a adolescentes

La Colectiva Comarcal Ni Una Menos y el Consejo Local de las Mujeres realizaron una conferencia de prensa frente a la fiscalía local para denunciar una serie de intentos de secuestros en pleno centro de El Bolsón a jóvenes adolescentes. http://www.radionacional.com.ar/denuncian-intentos-de-secuestro-a-adolescentes-en-el-bolson/

LRA 14 Santa Fe

CELIA ARENA, Secretaria de Igualdad y Género

Perspectiva de género en la evaluación de cargos judiciales

El Gobernador santafesino, Omar Perotti firmó el decreto Nº 0843 por el cual se incorpora la perspectiva de género en el reglamento de los procedimientos para la selección y cobertura de los cargos de magistrados del Poder Judicial, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Ministerio Público de la Acusación. http://www.radionacional.com.ar/la-provincia-incorpora-la-perspectiva-de-genero-en-la-evaluacion/

LRA 29 San Luis

LUCIANA RIVAROLA, bombera de Tilisarao

Bomberos continúan con políticas de inclusión

En #AmanecerInformados entrevistaron a Luciana Rivarola, vecina de Tilisarao que se sumó al cuartel de Bomberos como voluntaria. Rivarola contó su experiencia personal. http://www.radionacional.com.ar/bomberos-de-tilisarao-continuan-con-politicas-de-inclusion-en-el-cuartel/

LRA 27 Catamarca

Violencia de género

Protocolo de aplicación laboral y doméstico

Tomó estado parlamentario el proyecto presentado por la Concejala de la capital catamarqueña, Alicia Paz, el cual conforma un protocolo de actuación para aplicar ante casos de violencia de género.

Según Paz, el proyecto “tiene por objeto esencial regular y definir el marco de cómo va a actuar el Municipio y el Concejo por si surgen agresiones tanto en el ámbito laboral o doméstico, que muchas veces trasciende al ámbito laboral”. http://www.radionacional.com.ar/presentan-un-proyecto-de-protocolo-para-victimas-de-violencia-de-genero/

LRA 22 Jujuy

Caso ALEJANDRA OSCARI

Femicida condenado a cadena perpetua

El Tribunal en lo Criminal 1 condenó a Héctor Raúl Oscari a la pena de prisión perpetua por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de “Homicidio calificado en contra de una mujer perpetrado por un hombre y mediando violencia de género”.

La abogada querellante, Mariana Vargas, pidió que “se aplique idéntica condena que la solicitada por los fiscales”. http://www.radionacional.com.ar/el-femicida-raul-oscari-fue-condenado-a-prision-perpetua/

LRA 7 Córdoba

Causa UP1 o Alsina

A diez años de las condenas a Videla y Menéndez

El viernes 2 de julio de 2010 se inició el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, el cual reunió las causas conocidas como “UP1 o Alsina” y “Gontero”, donde 31 imputados fueron acusados por 31 asesinatos, y 38 casos de torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. La causa UP1 o VIDELA I comprendió la investigación de torturas y homicidios a 31 militantes políticos asesinados en durante 1976. http://www.radionacional.com.ar/causa-up1-a-10-anos-del-juicio-que-condeno-a-jorge-rafael-videla/

LRA 6 Mendoza

PABLO SALINAS, abogado

“Sin mecanismos de control la democracia no funciona”

Salinas dio detalles sobre las modificaciones a la ley 8.284 y a la supuesta eliminación del “Comité Provincial contra la tortura y tratos crueles”. Salinas explicó que “quieren destruir todos los organismos de control y convertir a Mendoza en una provincia como Jujuy, o como Santiago del Estero. Sin mecanismos de control la democracia no funciona”. http://www.radionacional.com.ar/quieren-modificar-el-comite-provincial-contra-la-tortura-y-tratos-crueles/

LRA 7 Córdoba

GISELA TRUCCO, árbitro de fútbol

“Las chicas tienen las puertas abiertas para seguir creciendo”

Trucco se refirió a su preparación física en tiempos de pandemia por COVID 19 y expresó que lo más difícil fue “no poder correr, ejercicio elemental en el trabajo del árbitro”.

Gisela es la primera mujer árbitro en dirigir en la primera división del fútbol argentino y, sobre este tema, la jueza de línea declaró que “el camino para llegar fue largo y solitario, pero que hoy las mujeres ya son parte del sistema. Las chicas tienen las puertas abiertas para seguir creciendo”. http://www.radionacional.com.ar/trucco-las-chicas-tienen-las-puertas-abiertas-para-seguir-creciendo/

LRA 59 Gobernador Gregores

FEDERICO SANTOS, referente de la Fe.V.A.

La Federación se adapta a las medidas de seguridad

La Fe.V.A realiza capacitaciones y charlas online para entrenadores de la provincia y jugadores en general durante el aislamiento por la pandemia. Además, desde la organización indicaron que muchos municipios refaccionaron los gimnasios para atender a las nuevas medidas. http://www.radionacional.com.ar/reorganizacion-de-la-fe-a-v/

LRA 1 Buenos Aires

TATA CEDRON

Propuesta en tiempos de pandemia

El Tata Cedrón contó una particular propuesta en medio de la pandemia: Canciones al paso: “Toco en la puerta de mi casa (dos metros para atrás) a personas que se acercan. No más de a una por vez, y no más de dos canciones”, explicó y aseguró que la propuesta se realiza “cumpliendo todos los protocolos”. http://www.radionacional.com.ar/el-tata-cedron-y-una-intima-y-sentida-propuesta-en-tiempos-de-pandemia/

LRA 1 Buenos Aires

SILVANA CALICCHIA y GABRIELA BORGNA

Teatro en la Patagonia, literatura en Catamarca

Calicchia, directora de teatro del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, contó detalles del Festival Internacional de Teatro Virtual que tendrá lugar hasta el próximo fin de semana. Borgna contó detalles del trabajo editorial realizado en plena pandemia, “Lo disperso reunido”. http://www.radionacional.com.ar/conocemos-el-festival-internacional-de-teatro-virtual-de-la-patagonia/

LRA 1 Buenos Aires

ARIEL ARDIT, cantante

Presentó su nuevo espectáculo por streaming

“Será un concierto a 4 cámaras en vivo desde Bebop Club, con Andrés Linetzky en piano y dirección musical, Ramiro Boero en bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo y Manuel Quiroga en violín”, contó Ardit en diálogo con Héctor Larrea. http://www.radionacional.com.ar/ariel-ardit-presento-su-nuevo-espectaculo-que-hara-en-vivo-por-streaming/

