Vicentin: atropellan a dos trabajadoras de Algodonera Avellaneda

Desde hace 60 días, las y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, una empresa del grupo Vicentin, realizan un paro por aumento salarial, ya que sus ingresos son 116 pesos por hora de trabajo. En comunicación con Buen día, la delegada Sonia Zanel afirmó que en plena asamblea dos hombres “mandados por la empresa” embistieron contra los manifestantes: “Aceleraron con las motos y nos atropellaron a mí y a otra compañera”, remarcó. Además, señaló que por el hecho hicieron la denuncia penal y expresó: “Todos los días tenemos persecución policial”. Nosotros no le robamos al Banco Nación, no le robamos al país, no le robamos nada a nadie; y estamos siendo perseguidos mientras que los dueños de la empresa andan tranquilamente como si no le debiera nada a nadie”.

