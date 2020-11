Diario de Radio Nacional 18/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Comenzará entre fines de diciembre y principios de enero

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Todos los datos indican que el consumo va creciendo”

Paraná – ALBERTO FERNANDEZ: Anunció el envío del proyecto de legalización del aborto

Buenos Aires – DIANA MAFFIA: “La legalización del aborto es una cuestión de salud pública”

Mendoza – IV Brigada Aérea: AGUSTIN ROSSI participó del egreso de pilotos caza

Buenos Aires – Debate de 13 horas: Diputados aprobó la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario

Buenos Aires – LEONARDO GROSSO: Juntos por el cambio votó en contra “sin argumentos reales”



Concepción del Uruguay – Tarjeta ALIMENTAR: Habrá un incremento en el monto

Santo Tomé – ARTEMIO LOPEZ: “El gobierno tiene una aprobación por arriba del 80%”

Paraná – JOSE LEPERE: “Buscan acercar el gobierno a las regiones”

Paraná – Acuerdo Bordet-Scioli: Analizaron la oferta exportable con destino a Brasil

Libertador – ADAIR PINTO: Evo Morales regresó a Bolivia

Resistencia – DARIO GOMEZ: “Es necesaria una mejor contención psicológica”

Patagonia – VERA ALVAREZ: Distinguida por desarrollar un spray que inactiva el coronavirus

Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: 66% del personal de salud afirmó que se vacunaría



Río Grande – MARCELA MONTANI: Tiempo de pandemia: “Ataques de pánico o ansiedad”

Santiago del Estero – SANDRA SEU: “El personal sanitario no solicitando el ingreso a los domicilios”

Santa Fe – SERGIO WINKELMANN: Prevén un panorama alentador para la construcción en 2021

Río Turbio – LEANDRO ZULIANI: “Hay que seguir cuidándose porque la pandemia sigue”

Libertador – Todas las provincias: El gobierno avanza en la campaña de vacunación contra el COVID

Ingeniero Jacobacci – MARA LAI: En alerta por proyecto megaminero de Uranio

Zapala – VALERIA CARRERAS: “Avanzamos más en este mes que en tres años”

Puerto Iguazú – Convocatoria: “Instante de letras”, poesías y relatos de escritores

Libertador – CARLOS ROTTEMBERG: “Volver a ensamblar el teatro con los espectadores”

Buenos Aires – Murió Juan Domingo “Martillo” Roldán: Figura del boxeo argentino en los ’80

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció que convocó para el próximo lunes al Comité de Vacunación que integran los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, para “poner en marcha la logística de vacunación” contra el coronavirus, y ratificó que el Gobierno espera “empezar cuanto antes, entre fines de diciembre y los primeros días de enero” con la aplicación de la vacuna.

En declaraciones formuladas esta mañana a la señal televisiva A24, el mandatario dijo que el Gobierno está “trabajando en eso denodadamente” y cuestionó que “hubo una interpretación malintencionada o embarrada” sobre lo que dijo ayer en una entrevista periodística en relación a cuándo podía llegar la vacuna.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente anunció que “en diciembre habrá un aumento de las jubilaciones” y ratificó la intención del Gobierno nacional de que los haberes previsionales “no queden por debajo de la inflación”.

“En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese es un compromiso que yo asumí y lo voy a cumplir”, dijo el mandatario.

“Cuando una mira lo que pasó en el año, las jubilaciones mínimas de hasta 25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó el acto de lanzamiento del Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para Pymes y afirmó que “todos los datos indican que el consumo va creciendo”, al tiempo que expresó: “Queremos que el desarrollo económico se logre rápidamente”.

Por videoconferencia, el jefe de Estado sostuvo que el Estado “no puede ni debe estar ausente en vigorizar el desarrollo económico de la Argentina” y aseveró que “ya vimos lo que pasó cuando estuvo en manos de los mercados, con empresarios exitosos al frente”.

LT 14 Paraná

El Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto para la legalización del aborto, y de otro para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas, niños y niñas en sus primeros años de vida. En ese marco, el presidente afirmó que “es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”.

LRA 1 Buenos Aires

Maffia celebró el envió del proyecto de ley de aborto legal. “Tenemos una enorme expectativa, hay que pensarlo como una cuestión de salud pública y desdramatizar la cuestión de la legalización porque lo grave es que se mantenga penalizado”, reflexionó en diálogo con Horacio Embón.

LRA 6 Mendoza

El ministro de Defensa, participó del acto realizado en la IV Brigada Aérea donde un grupo de diez aviadores obtuvieron su especialidad de piloto de caza-bombardeo.

En tanto, mientras la Teniente Sofía Vier logró convertirse en la primera mujer piloto de caza de nuestro país, Rossi dio detalles de su visita a Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.

Tras un debate de trece horas –se inició a las 14,30 del martes-, el oficialismo consiguió 133 votos para aprobar el proyecto con el apoyo de representantes de bloques provinciales.

En tanto que Juntos por el Cambio encolumnó a 115 diputados detrás del rechazo, entre ellos la representante del Movimiento Popular Neuquino y la lavagnista Graciela Camaño.

Los dos diputados de la Izquierda se abstuvieron al momento de votar, en tanto que se registraron cinco ausencias.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, destacó que se aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios. En Buen día, señaló que “es una pena” que Juntos por el cambio haya votado en contra y remarcó que “no tenían ningún argumento real”. “Dijeron cualquier barbaridad”, sostuvo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, indicó que los beneficiarios de la Tarjeta ALIMENTAR recibirán un refuerzo en la partida en diciembre.

“Hemos entregado en forma articulada entre Nación y municipios más de siete mil Tarjetas nuevas ALIMENTAR”, expresó Paira e informó que aún no está confirmado si el incremento será en uno o dos pagos.

LRA 12 Santo Tomé

López se refirió a la movilización por el Día de la Militancia y a la aprobación de distintas leyes prioritarias en el Congreso. Respecto a esto, afirmó que “todas las leyes y medidas del Gobierno tienen una aprobación muy alta, por arriba del 80%. Es obvio que la mayoría de los ciudadanos acuerda con la ley que grava a las grandes fortunas, sobre todo en este momento, después de grandes crisis como la heredada del gobierno de Macri”.

LT 14 Paraná

Lepere, secretario del Interior de la Nación, habló sobre el proyecto de capitales alternas, el cual tiende a un enfoque más federal al observar las demandas de cada provincia.

“Tiene que ver con acercar el gobierno federal a cada una de las ciudades, regiones y Departamentos”, enfatizó el funcionario. En este sentido, Lepere remarcó que otro aspecto fundamental será “la relocalización y descentralización de dependencias que pasarán a funcionar en distintas partes del país”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, acordó con Daniel Scioli, embajador de la Argentina en Brasil, fortalecer el vínculo comercial y para esto fijaron los sectores prioritarios con los que se trabajará a corto y mediano plazo.

También Bordet y Scioli consensuaron fortalecer las hidrovías para exportar. Tras el encuentro, Juan José Bahillo, ministro de Producción, precisó que se buscó “fortalecer los vínculos comerciales e institucionales con Brasil”.

LV 8 Libertador

Pinto boliviano, contó el recorrido del ex presidente hasta llegar a su casa en Cochabamba.

Luego, Pinto señaló que el ex presidente no ha expresado ninguna intención de ocupar algún cargo en el gobierno del presidente Luis Arce.

LRA 26 Resistencia

Gómez, especialista en temas médicos, se refirió al personal de la Salud que se desempeña en la primera línea contra el COVID-19, diciendo que “hay un reciente estudio sobre este tema realizado en la Argentina, Chile, Guatemala, Méjico, Perú y Venezuela, que demuestra la existencia de secuelas psicológicas importantes”.

“El estudio se llama ‘Héroes’ y fue desarrollado por la Universidad de Columbia de los Estados Unidos, el cual mostró la existencia de algunos denominadores comunes como la depresión, la falta de acceso a elementos de seguridad, e incluso la discriminación”, finalizó el especialista.

LU 4 Patagonia

La científica Vera Álvarez fue distinguida con el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO ´Por las Mujeres en la Ciencia´, a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por el desarrollo de un spray que inactiva el coronavirus en distintas superficies.

Álvarez explicó que “el premio lo recibo yo, pero tiene que ver con un equipo de trabajo que está en Bahía Blanca y Mar del Plata”.

En cuanto al hallazgo, Vera explicó que “lo que hace el spray es generar un material que cuando el coronavirus entra en contacto con él, se activa. Esto quiere decir es que no puede reproducirse ni contagia”.

LRA 1 Buenos Aires

Según un primer relevamiento que el Ministerio de Salud le realizó a los médicos, el 66 por ciento de los trabajadores se darían la vacuna contra el coronavirus porque son parte del personal esencial y para “proteger a su familia”.

El 21 por ciento no está seguro y sólo el 13 no se la daría si estuviera disponible en el día de hoy y pudiera aplicarse”, contó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

LV 8 Libertador

Lo confirmó Agustín Rossi, ministro de Defensa, en su visita a la IV Brigada Aérea de Mendoza.

El funcionario expresó que la idea del Ejecutivo es empezar con la vacunación en todas las regiones del país de manera simultánea.

LRA 24 Río Grande

“La pandemia fue el detonante de todas estas situaciones producto de esta nueva modalidad que nos toca transitar”, dijo Montani.

LRA 21 Santiago del Estero

Comunicado del Ministerio de Salud en el que especifica cómo está trabajando el personal de salud durante las fumigaciones y descacharreo.

LRA 14 Santa Fe

Datos y opinión sobre la posible recuperación del sector de la construcción que sufrió los inconvenientes económicos que generó la pandemia de coronavirus.

LRA 18 Río Turbio

Un pedido a la población para continuar con los cuidados frente a la pandemia coronavirus y más datos epidemiológicos.

LRA 9 Esquel

Fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Manejo de Fuego, que tiene como objetivo impedir que se realice cualquier actividad distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el siniestro.

Fernando Epele, director del Servicio Provincial de Manejo de Fuego de Chubut, manifestó que “hay que reglamentar esta ley, porque no nos va a resolver el problema de fondo. Hay que contar con una organización consolidada que tenga los recursos operativos y que potencie toda la presencia de capacidades que tiene el país”.

LRA 9 Esquel

Se realizó una multitudinaria marcha de antorchas en Esquel, la cual fue convocada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el ´No a la Mina´.

“Estamos en alerta permanente, porque consideramos que quedan unas sesiones en la Legislatura y que se podría tratar la zonificación que plantea el gobierno provincial”, explicó Corina Milán, referente del movimiento.

LRA 42 Gualeguaychú

Elizar, secretario General de la CTA Entre Ríos y concejal de Paraná, explicó que el Aporte Solidario aprobado mediante una media sanción en Diputados es tardía.

“Increíblemente llevó mucho debate, meses de tratamiento, mientras se desarrolla una crisis económica que sacudió el mundo entero”, reflexionó Elizar.

LRA 3 Santa Rosa

Milagros Larrea, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa, lleva adelante un taller de radio en la Unidad 13 del Instituto Correccional de Mujeres de Santa Rosa.

Tras describirse como “habilitadora de oportunidades y promotora de derechos para fomentar la libertad de expresión a través de la palabra”, Milagros contó su experiencia en el taller de radio.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Un llamado de atención ante la intención de la empresa Blue Sky para iniciar el próximo año las actividades de explotación de una de las minas de uranio ubicada a 25 kilómetros de la ciudad.

LRA 17 Zapala

Los avances en la causa del submarino ARA San Juan después de haberse cumplido tres años de su hundimiento.

LRA 19 Puerto Iguazú

Llamado para escritoras y escritores de la provincia que desean difundir sus poesías y relatos a través del microprograma radial “Instante de letras” de Radio Nacional.

LV 8 Libertador

A ocho meses del cierre de las salas de teatro en todo el país debido a la pandemia, referentes del arte festejaron la decisión del gobierno nacional de permitir la reapertura de los mismos.

Carlos Rottemberg, productor teatral, analizó la situación actual diciendo que la etapa que viene “consiste en volver a ensamblar el teatro con los espectadores”.

LRA 1 Buenos Aires

El exboxeador, figura del pugilismo nacional e internacional en la década del 1980, falleció hoy a los 63 años luego de haber permanecido 10 días internado en la ciudad cordobesa de San Francisco, por complicaciones provocadas por el coronavirus, ya que era diabético, hipertenso y obeso. En Rezo por vos, el periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo expresó su dolor: “Estoy con una gran pena”, dijo. Tras hacer un repaso por la vida del boxeador, manifestó que “Martillo murió con la tranquilidad de haber cumplido su simple sueño: ayudar a todos”.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“No tomamos consciencia que el factor ambiental es la causa verdadera, hay que trabajar en la prevención”, declaró Gabriela Vizental, periodista especializada en el tema. Remarcó la importancia de tomar medidas preventivas en esa línea para evitar una nueva pandemia.

“Es una zoonosis que no es la primera vez que pasa, un caso emblemático en el mundo es el HIV”, aseguró. Vizental sostuvo que la producción es uno de los puntos más importantes en las recomendaciones que hacen los especialistas para cuidar al medio ambiente. “Hay que tener idea de cómo y para quién vamos a producir”, completó.

LRA 2 Viedma

Los jardines maternales de Patagones reabrirán a partir del 1 de diciembre y lo harán en forma de talleres al menos hasta el inicio del próximo ciclo lectivo durante la pandemia de coronavirus.

LRA 53 San Martín de los Andes

El funcionario explicó por qué se regresa a la fase uno durante la pandemia de coronavirus, mientras se acerca la temporada de turismo para el verano.

LRA 6 Mendoza

“Todavía falta un poco para que lleguen las vacunas y se realice una campaña masiva. Mientras tanto, no podemos aflojar los cuidados bajo ningún punto de vista”, señaló Daniela Hozbor, bioquímica e Investigadora del CONICET.

En tanto, Pfizer, el Centro Gamaleya y Moderna informaron los ensayos de sus vacunas en fase 3, y aguardan la aprobación de los organismos reguladores.

Política | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

Repaso y análisis de la maratónica sesión en el Congreso de la Nación donde se votaron tres proyectos importantes para el país.

LRA 30 Bariloche

Anuncio del acuerdo que permitirá producir en la provincia de Córdoba un total de mil vagones de carga y 300 contenedores.

LRA 43 Neuquén

Crítica al Movimiento Popular Neuquino por su posición en el debate por el Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas y la modificación de la Ley de Manejo de Fuego.

Economía | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

“Se está fortaleciendo todo lo que es la economía social y el eje productivo que permite una reactivación, con centro en el trabajo”, dijo Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos. Paira informó que el presupuesto para el próximo año refleja un fortalecimiento de las políticas alimentarias y de la economía social, puntualizando el trabajo en cooperativas.

LRA 6 Mendoza

El presidente Alberto Fernández, junto a Fernanda Raverta, titular de la ANSES, anunciaron una ampliación en la Asignación Universal por Hijo (AUH) que beneficiará a un millón de chicos más, en el marco de un paquete de medidas tomadas para paliar los efectos de la pandemia.

La medida quitó restricciones para asignaciones familiares que le impedían a las trabajadoras temporarias recibir estos salarios adicionales.

Carlos Gallo, jefe Regional de la ANSES, se refirió a la temática presentada por el presidente y Fernanda Raverta.

LRA 12 Santo Tomé

Cristian Piriz, ambientalista e integrante de Guardianes del Iberá, se refirió a la convocatoria sobre la Ley de Humedales, diciendo que “en distintos lugares del país se están desarrollando actividades por grupos de vecinos preocupados por los humedales”.

Luego, Piriz expresó que “desde Guardianes del Iberá trabajamos en los territorios con campesinos, comunidades indígenas y la concientización la elaboramos en los conflictos que existen en dichos territorios”.

LT 14 Paraná

El Programa Pre Viaje busca fomentar la preventa turística y otorga beneficios para viajar y disfrutar en todos los destinos del país.

Edgardo López Osuna, titular de una agencia de viajes de Paraná, aseveró que desde que se lanzó la iniciativa Pre Viaje, “se reactivaron las ventas y consultas”. En tanto, acerca del seguro COVID, López Osuna indicó que hay distintos tipos de seguro, tales como el de cancelación y otro de reprogramación de viajes.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial aumentó durante septiembre 2,6% en relación con igual mes del año pasado y 5,6% en comparación a agosto, informó el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (Ceuia).

LRA 9 Esquel

La Cátedra Libre de Economía y Soberanía Alimentaria de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco convoca a productores a participar de la Feria de productores regionales de la agricultura familiar, que se realizará todos los sábados frente a las instalaciones de Radio Nacional Esquel.

Desde la Cátedra, Ana Valtriani, destacó la importancia del espacio, expresando que “es lindo el encuentro, el intercambio y la importancia de comprar a productores de la región que viven de esto”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 28 La Rioja

El gobierno riojano continúa las obras en el nuevo Parque de la Familia, el cual cuenta con más de 70 hectáreas donde se han plantado alrededor de 400 árboles.

Armando Molina, secretario General de la gobernación, recorrió la obra, y expresó que “en el ideario del gobernador Quintela estaban estos espacios verdes”, y luego dijo que “la gente ya puede acercarse al lugar, porque la idea general es que el riojano se siga identificando con los parques de toda la provincia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Desde hace tres años, se desarrollan acciones en el marco del 19 de noviembre, que es el Día Mundial para prevenir el Abuso Sexual en las infancias y adolescencias.

En ese sentido, Nora Clari, coordinadora de Políticas Integrales, destacó que es el momento que “la educación aborde el tema y busque prevenir estos hechos”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

“Se habla de la vuelta de los trabajadores como voluntaria en patios a modo de prueba, al tiempo que la resolución emitida por las autoridades habla de docentes que deberán ir por decisión que tomará el directivo de cada institución”. Así lo expresó Esther Linco, titular del Sindicato de Docentes Privados (SADOP).

“Necesitamos una política de educación clara”, dijo luego la secretaria General de SADOP.

LT 14 Paraná

El Frente Sindical Municipal confirmó su rechazo a la propuesta salarial de la Comuna y adelantó que llevará una contra propuesta, la cual contempla un 35% de aumento para trabajadores activos y pasivos. “Luego de las reuniones con los gremios y las bases, y tras considerar que un 12% de aumento es ínfimo en relación a la recomposición que se necesita, decidimos delinear una propuesta que mínimamente recomponga el poder adquisitivo perdido”, dijo Alejandra Levrand, secretaria General de la Asociación del Personal Superior (APS).

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Tras la decisión del proyecto de ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención post aborto anunciada por el presidente Alberto Fernández, Lucy Grimalt, titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, dijo que “el rol del Estado es regular en forma general las distintas líneas sanitarias que garanticen el acceso a la salud sin exponerse a riesgos”.

LRA 23 San Juan

Socolovsky celebró que la Argentina sea “el tercer país en ratificarlo a través del Congreso” a propósito del convenio establecido por OIT en 2019 y que fue incluido en la agenda del actual obierno.

LRA 57 El Bolsón

Detalles del proyecto respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por el Poder Ejecutivo que busca convertirse en ley para mejores condiciones de acceso y prácticas.

LRA 3 Santa Rosa

Bongiovanni confirmó que se aprobó la ordenanza que determina que el tercer sábado de noviembre de cada año se desarrollará una campaña de difusión y promoción de las legislaciones que “visibilicen, garanticen y protejan el derecho a la igualdad, a favor de la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la condición sexual y/o la identidad de género de las personas”.

LRA 3 Santa Rosa

Celina Opezzo, ingeniera Civil e Hidráulica, se refirió a la solicitud que realizaron ´Mujeres por la Equidad Profesional´, un grupo de profesionales cuya intención es conformar una comisión interna en los estamentos públicos y en las empresas.

“Queremos empezar a trabajar en forma conjunta y más equitativa con nuestros compañeros”, dijo Opezzo, y luego habló del mito de la debilidad física y de carácter que se da, principalmente, en las áreas de infraestructura.

LRA 3 Santa Rosa

Rodríguez hizo referencia al anunció que realizó ayer el presidente Alberto Fernández, sobre el envío al Congreso del proyecto para la legalización del aborto.

“En estos dos años nos fortalecimos y creció el conocimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Seguro y Gratuito (ILE)”, dijo Rodríguez.

LU 4 Patagonia

Sirley García, secretaria de la Mujer, Diversidad y Juventud de Comodoro Rivadavia, confirmó que esta semana comienzan las capacitaciones que promueve la Ley Micaela.

“Vamos a hacer el primer encuentro de capacitación de la Ley porque sabemos que es obligatorio y de carácter permanente, obligando al Estado a realizar acciones concretas”, explicó la funcionaria.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El trabajo con diferentes organizaciones, entre ellas algunas feministas, para la aprobación que respalda a la víctima de trata.

LRA 29 San Luis

“El proyecto garantiza la participación de las mujeres en los ámbitos de representación política, después de 40 años de desigualdad”, dijo Torrontegue.

LRA 13 Bahía Blanca

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), en articulación con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social de la Universidad Nacional de Rosario, y con el apoyo de la Iniciativa Spotlight Argentina, realizará el primer relevamiento de experiencias de trabajo con varones y masculinidades en Argentina. Este proyecto permitirá construir y difundir un mapa federal de acceso público, a fin de promover la articulación y el trabajo en red entre organizaciones e instituciones que abordan la temática. Hablamos con Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género.

LRA 7 Córdoba

Tras el envío por parte del presidente Alberto Fernández del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Natalia Saralegui Ferrante, abogada e investigadora, señaló que se trata de una “deuda de la democracia”.

“Es un proyecto positivo, más allá de la penalización después de la semana 14”, explicó la abogada y coautora del libro ´Dicen que tuve un bebé´, quien investigó los casos de criminalización de las mujeres por abortar en el país.

LRA 9 Esquel

Sobre el anuncio del presidente Alberto Fernández, quien presentó un proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Seguro y Gratuito, Luna Novella, integrante de Mutisias Rebeldes, dijo que la presentación “suma la objeción de conciencia, cosa que no estaba en el proyecto de 2019”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

Lo más difícil tras una charla con Nacho Boyo es elegir el título para la entrevista. El cantante de Luceros el Ojo Daltónico tira frases de esas que quedan, en cada una de sus respuestas.

Con el disco “A lo bonzo” a poco de salir –será para principios de 2021 en formato físico y en todas las plataformas digitales- y con la canción “Alunizando” ya por todos lados, Nacho dice que el nuevo trabajo de la banda bahiense tiene “muchas referencias a planetas y a cosas espaciales. Migrar y qué mejor que hacerlo a la Luna… y todo eso de la Luna y la noche”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

“Venir a Italia fue para vivir una experiencia fuera de casa. Nunca me imaginé esta carrera en el básquet”, dice el bahiense Bruno Cerella.

Lleva casi 17 años en Italia. Se formó en Pueyrredón de nuestra ciudad y partió a Europa para comenzar a jugar en las divisiones de ascenso. Luego pasó a equipos de la división superior y fue campeón con Milano.

LRA 1 Buenos Aires

Cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Nicolás González, a los 16 minutos y Lautaro Martínez, a los 28, fueron los autores de los goles del equipo de Lionel Scaloni, que así culminó las primeras cuatro fechas en la segunda posición de la tabla, con diez unidades, detrás de Brasil que finalizó el año con puntaje ideal. En Marzo del año próximo recibirá a Uruguay y visitará a Brasil.

LRA 1 Buenos Aires

“Clubes en Obra” es el programa que ejecutó el Ministerio de Turismo y Deportes para mejorar la infraestructura de más de mil instituciones de barrio en diferentes municipios del país, con una inversión de 1100 pesos millones y generará 6.500 puestos de trabajo.

Sergio Palmas, subsecretario de Deportes, habló de la importancia de este plan y que continuará durante el 2021 con una nueva convocatoria. “Trabajamos en conjunto con las jurisdicciones y tuvimos en cuenta las necesidades” de los lugares para realizar las modificaciones.

En ese marco, señaló que los clubes de barrio son “esenciales porque forman como personas y deportistas” a los chicos desde temprana edad.

Humor | Volver al inicio

LAVADERO

El domingo salí a la puerta de mi casa y encontré a mi vecino lavando su auto. El coche estaba completamente lleno de barro y el costado izquierdo muy abollado…

– ¿Qué te paso?

– Ayer choqué con el abogado

– Bueno eso explica lo del bollo, pero ¿el barro?

– Porque lo tuve que correr por toda la plaza!!!

CHOCOLATE