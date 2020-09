Diario de Radio Nacional 18/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente anunció las obras de refuncionalización en la Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos, del complejo médico Churruca Visca y entregó diez ambulancias de última generación.

El mandatario pidió responsabilidad a la población, porque todavía se está “lejos de haber superado el problema. Hemos dado una enorme lucha que hasta ahora ha dado resultados, construimos en poco tiempo un sistema de salud mucho mejor que permitió que todos los argentinos sean atendidos”.

Fernández adelantó detalles de cara al anuncio de una nueva prórroga de aislamiento: “Enviaremos un DNU donde debemos profundizar las medidas para evitar el contacto entre nosotros”, declaró.

LRA 29 San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, envió un mensaje de agradecimiento al presidente Alberto Fernández por la financiación de Nación para obras viales en su provincia. Rodríguez Saa celebró la firma del convenio entre Provincia y Nación para el comienzo de la obra de circunvalación de San Luis.

LT 14 Paraná

Bordet se refirió al estado sanitario de la provincia, asegurando que es estable, y dijo que en los últimos 15 días sucedió un amesetamiento de los casos de COVID 19.

En relación a la economía, indicó que el 80 % de la deuda de la provincia está dolarizada, y agregó que “se está haciendo un gran esfuerzo fiscal para no cobrar impuestos a los sectores más afectados por la pandemia”.

LRA 23 San Juan

El intendente de la capital sanjuanina, Emilio Baistrocchi, agradeció la visita del presidente Alberto Fernández durante la pandemia de coronavirus. “Que venga un presidente es bueno, y de repente, que ese presidente venga con 8800 millones de pesos es para decirle gracias”, dijo Baistrocchi en diálogo con Nota al Pie. A su vez, criticó los escraches durante la visita presidencial.

LRA 28 La Rioja

Gustavo López se refirió al proyecto CONECTAR, diciendo que “es retomar una política pública de inclusión social y tecnológica”.

LRA 21 Santiago del Estero

Moyano aseguró que los horarios de atención son normales y se están abonando los beneficios de Anses, tarjeta social, salarios y otros. “Los horarios dependen de la situación sanitaria de cada localidad y la cantidad de personal que cuente cada local”, dijo Moyano.

LRA 21 Santiago del Estero

El intendente de Clodomira, José Herrera, confirmó el aislamiento de la ciudad por el aumento significativo de casos positivos de Covid-19. Herrera aseguró que el comité de emergencia de Clodomira y del provincia habilitaron servicios esenciales de 8 a 13, el cierre de accesos y más controles.

LRA 14 Santa Fe

El secretario adjunto de AMRA, Eduardo Taboada, que los trabajadores de la salud aceptaron la propuesta salarial del Gobierno que contempla un suplemento por tarea de riesgo, que para un cargo testigo implica 10 mil pesos, de forma escalonada a 12 mil para el mes de diciembre.

LRA 4 Salta

La coordinadora de Epidemiología de Salta, Analía Acevedo, anticipó un aumento en los casos positivos de Covid-19 y por ese motivo decidieron que los casos leves de diagnóstico se realizarán por sintomatología que se añadirán a aquellos confirmados vía test de PCR. Acevedo indicó que están en contacto con la Secretaría de Modernización para el seguimiento de los pacientes aislados en sus casas y con sectores privados para mejorar la carga de datos.

LRA 1 Buenos Aires

“Si mantenemos las condiciones, podremos empezar a ver un descenso y restringiendo un poco las actividades en el interior para estabilizar” el aumento de casos, señaló Kreplak. Si bien apoya la apertura de la construcción privada con protocolos, aseguró que en su jurisdicción “no hay que abrir actividades nuevas” al referirse a la propuesta de la Ciudad para tener clases en espacios abiertos.

LRA 52 Chos Malal

La Licenciada en Enfermería del Hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, Isabel Vera, resaltó hoy la importancia de la vacunación escolar en tiempos de pandemia de coronavirus y destacó la tarea que se lleva a cabo para su cumplimiento a pesar del contexto. “Es sumamente importante y esta tarea hay cumplirla”, remarcó para Hablemos de Salud del Área Programa del hospital.

LV 8 Libertador

El funcionario agregó los detalles de las medidas que el gobierno nacional desarrollará para hacer frente a las tres crisis que la economía argentina está enfrentando desde hace varios años.

LRA 53 San Martín de los Andes

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja afirmó que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández que regula el precio de los servicios de telefonía, internet y televisión por cable fue el primer paso en el objetivo de una ley que garantice el acceso a las plataformas educativas. Osuna dio detalles para un acceso gratuito a través de dispositivos móviles durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

LRA 43 Neuquén

La médica confirmó el primer tratamiento de un paciente con suero equino. “El plasma de caballo se extrae, se purifica y logra de 50 a 100 veces más de anticuerpos de lo que tiene el plasma humano”, aseguró Iácono.

LRA 1 Buenos Aires

El folclorista fue internado en la unidad de terapia intensiva de una clínica salteña por un agravamiento del cuadro de coronavirus que se le había detectado la semana pasada, aunque se encuentra “estable”, según un parte de prensa publicado hoy en su cuenta oficial de Instagram.

LRA 55 Río Senguer

Balochi mencionó que la falta de respuestas desde el Área Programática Sur provocó la renuncia del Director del Hospital local y del médico coordinador de COVID-19.

El Intendente había dado a conocer que de 15 muestras remitidas al Área Programática para analizar, sólo se recibieron cuatro resultados y, en algunos casos, se tardó hasta diez días para procesar una muestra.

LRA 19 Puerto Iguazú

La secretaria de gobierno del municipio, Romina Faccio, se refirió a las restricciones por la aparición de dos casos positivos de coronavirus. Las actividades recreativas y sociales fueron suspendidas hasta el 30 de septiembre.

LRA 7 Córdoba

Passerini, dijo que “estamos en el momento más duro en cuanto a contagios. Hay circulación en más de 250 barrios de la capital, lo cual obliga a cambiar estrategias”.

LRA 5 Rosario

El economista aseguró que es “muy alto” el riesgo de quiebra para Vicentín. Arelovic fue sugerido por el Banco Nación para evaluar las cuentas de la empresa cerealera santafesina y además resultó designado como tercer veedor del proceso concursal de la firma.

LRA 26 Resistencia

Pilatti Vergara, se refirió a la postura de la bancada de Juntos por el Cambio al retirarse del recinto de la Cámara Alta cuando el oficialismo decidió prorrogar las sesiones virtuales.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal anuló los procesamientos de los ex funcionarios Guillermo Dietrich (Transporte); Javier Iguacel (Vialidad) y Nicolás Dujovne (Hacienda), en la causa peajes. Vialidad Nacional pidió presentarse como querellante en la investigación.

“No sólo fueron los ex ministros exonerados, también Mauricio Macri estaba de los dos lados del mostrador”, declaró el legislador del Frente de Todos.

LRA 18 Río Turbio

Un panorama actualizado de la situación en Santa Cruz durante la pandemia de coronavirus con cantidad de casos positivos, pacientes que recibieron el alta y fallecidos.

LRA 57 Bolsón

Cabello manifestó que su madre estuvo internada en un hospital local y en una clínica privada y que durante ese período se habría contagiado de coronavirus. “Desde el momento en que la internaron en el hospital, y vi esa cadenita naranaja, sabía perfectamente que mi mamá iba a salir contagiada de Covid-19”, dijo Cabello.

LRA 2 Viedma

Curi, representante de la Asociación Argentina de Pedriatría, confirmó la baja en la cantidad de niños vacunados. “Por temor, los padre no llevaron a sus hijos a los vacunatorios para que no se contagien. Nuestro mensaje siempre fue que los lleven porque los hospitales toman todos los protocolos”, dijo.

LRA 1 BUENOS AIRES

El funcionario pidió prudencia a la población de la Ciudad, ante el próximo Día de la Primavera. Explicó que habrá más controles en los espacios públicos. También adelantó que se reanudarán turnos de rehabilitación de manera progresiva y que se reunirán el lunes con autoridades de Nación y Educación de CABA, para seguir analizando la posibilidad de tener clases al aire libre.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El Concejo Deliberante aprobó la extensión de la emergencia sanitaria por 90 días más, para permitirle al Poder Ejecutivo erogar los fondos que permitan seguir atendiendo las necesidades de la pandemia.

Gustavo Reyes, concejal del Frente de Todos, manifestó que “Juntos por el Cambio no acompañó la emergencia. Ellos consideran que no se está en emergencia, claramente su discurso es anticuarentena”.

LRA 9 Esquel

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, confirmó las medidas de seguridad que se tomarán, en particular para las ciudades de la costa chubutense, las cuales tienen circulación comunitaria.

LRA 13 Bahía Blanca

Conferencia de prensa conjunta entre el intendente Héctor Gay, autoridades de Región Sanitaria y los directores de los distintos nosocomios de la ciudad. “Sobre el índice de ocupación de camas, estamos en un momento crítico. En el interior de la provincia está aumentando de manera exponencial”, señaló el Director Asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti.

LRA 1 Buenos Aires

Russ habló sobre la evolución de la pandemia en nuestro país y señaló que “el número de contagios es muy alto”, y que “en el AMBA hay una estabilidad relativa, porque hay muchos casos y muertes, pero se mantiene”. En ese sentido consideró que en algunos lugares del país “habría que hacer restricciones, y en otros quizás no tanto”. En ese sentido, la especialista afirmó que “en el interior es el momento más álgido porque la diferencia que hay es que, al ser lugares más chicos, no está preparado el sistema sanitario, no tiene personal”.

LT 14 Paraná

Velázquez agregó que la ocupación en Paraná es de un 6,5 % , mientras que en Gualeguaychú se registra un 51,6 % de ocupamiento.

LRA 6 Mendoza

Así lo estableció por decreto el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. La medida busca desalentar la organización de fiestas o reuniones clandestinas durante el próximo Día del Estudiante.

LU 4 Patagonia

Frente a la quita porcentual a CABA para atender la demanda de la provincia de Buenos Aires, Pais consideró que se abre una instancia de interés para todas las provincias para hablar de coparticipación federal.

LV 8 Libertador

Vaquié consideró que cientos de micro, pequeñas y medianas empresas locales se sumaron al Programa en los dos llamados que se realizaron, asegurando que ya se han presentado 580 proyectos.

LT 14 Paraná

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, anticipó que se evalúan los protocolos para disponer de distintos productos turísticos “siempre que no sean masivos”.

Se analiza habilitar termas, paseos y alternativas de turismo con la naturaleza, y pesca deportiva, que permitan la convivencia con la situación actual.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

García hizo foco en las medidas implementadas por el Banco Central de la República Argentina en relación a la restricción de acceso a divisas. “Estamos analizando la medida todavía, pero en principio entendemos que afectaría solo la deuda financiera y no la comercial, de este modo, la operación de Tierra del Fuego no se vería afectada”, dijo García.

LRA 9 Esquel

La Justicia chilena clausuró la mina Pascua Lama y multó con $ 7 mil millones a la empresa Barrick Chile. Al respecto, Jofré dijo que “estamos contentos por nuestros vecinos y esperanzados. Aunque nos preocupa, porque sabemos cómo se comportan las multinacionales”.

LRA 26 Resistencia

La presidenta del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF), Mónica Pereyra, afirmó que “esta situación de pandemia nos obligó a trabajar virtualmente con los delegados del interior de la provincia, y de esa manera brindar a los productores la posibilidad de acceder a diferentes beneficios”.

LRA 26 Resistencia

Lezcano, representante del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) se refirió a las variaciones en los precios de la Canasta Básica Familiar en el Chaco, diciendo que “en agosto, una familia de dos adultos y dos pequeños necesitó, solamente para alimentarse, $ 17.212, y si se le suman otros gastos, que componen la Canasta Básica Total, el monto alcanza los $ 43.343. Es decir que los incrementos en los precios son permanentes”.

LRA 9 Esquel

Taccetta se explayó sobre la situación del municipio local, y dijo que “tenemos que ejercer la facultad de cobrar impuestos para logar fondos propios. No dependemos ni de la coparticipación ni regalías petroleras”.

LT 14 Paraná

El vicepresidente segundo de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, informó que el próximo lunes 21 de septiembre a las 11 horas se movilizarán hasta Casa de Gobierno, en reclamo de la nueva reglamentación del incremento del 35 % de la AFIP.

LT 11 Concepción del Uruguay

Sergio Vereda, concejal del Frente Creer, informó que ingresaron al Concejo Deliberante local los proyectos de creación del Ente Autárquico de Cloacas y Aguas, y la regulación de desagües pluviales.

LV 8 Libertador

Gispert explicó que el presupuesto para el próximo año desarrolla la estimación inflacionaria anual del 29%, y que en el mismo plano, el gobierno advierte que el dólar costará 102 pesos.

LT 11 Concepción del Uruguay

Richard informó que en la provincia se encuentran en ejecución 80 obras, y al ser consultado por los trabajos en Concepción del Uruguay, dijo que la planta de tratamiento de afluentes cloacales está dentro de la etapa final admirativa para su licitación.

Luego, expresó que se gestiona, a través del Programa Federal de Saneamiento, la realización de obras de cloacas para la zona oeste de la ciudad.

LT 14 Paraná

El gobernador Gustavo Bordet acordó con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, implementar en territorio entrerriano el “Programa Federal Argentina Construye Solidaria” y el “Plan Nacional de Suelo Urbano”.

El ministro de Planeamiento provincial, Marcelo Richard, consideró que “con el fin de ordenar el uso del suelo en las distintas localidades, el Programa Nacional se complementa pensando en el desarrollo territorial, y también para acompañar a las organizaciones que realizan tareas comunitarias”.

LRA 9 Esquel

El intendente Sergio Ongarato tomó juramento a Gustavo Simieli, nuevo Secretario de Turismo de Esquel. Con la presencia del ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, el acto se realizó en el Centro Cultural Melipal.

LRA 1 Buenos Aires

Tignanelli desarrolló la importancia de la propuesta y analizó la situación de la provincia respecto a la emergencia sanitaria.

LT 14 Paraná

El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, confirmó que en la actualidad hay 89 dispositivos de tobilleras electrónicas que se monitorean desde el Servicio, y las mismas van siendo activadas según los pedidos judiciales.

LRA 20 Las Lomitas

En el marco del Programa “Aprender Conectados”, se llevó acabo la entrega de más de 400 netbooks y tablets, las cuales serán distribuidas a los alumnos de las instituciones educativas pertenecientes a la Delegación Zonal Las Lomitas.

LRA 1 Buenos Aires

A pesar del esfuerzo de distintas organizaciones, Argentina todavía no cuenta con una ley de etiquetado frontal. Al respecto, Villani expresó que “el etiquetado que está hoy no se lee, además que no es frontal sino que se encuentra en el dorso de los productos”. Expresó la necesidad de “poder hacer un compra informada” y consideró que “el mejor etiquetado que hay hasta el momento es el que adoptó recientemente en México”.

LRA 9 Esquel

Culminó el operativo invernal en las rutas del país y de Chubut. Marcelo Yapura, vocero de Vialidad Nacional, realizó un balance positivo “teniendo en cuenta las fuertes nevadas y la reducción de personal en el contexto de pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

El rector de la Universidad de Quilmes Alejandro Villar habló en Llega el día sobre la intención de abrir la discusión para una nueva Ley de Educación Superior (LES) y la realización este sábado 19 de septiembre de un “Cabildo Abierto” en la provincia de Buenos Aires. “Es un nuevo inicio, de un proceso que en el sistema universitario se está planteando ya desde hace tiempo. La necesidad de repensar la LES, y ponernos a trabajar en una nueva ley, que refleje al siglo XXI y un modelo de desarrollo que quiera la Argentina”, explicó.

LU 4 Patagonia

La directora Ejecutiva del PAMI Chubut, María Eva D´Urzo, expresó que “significa un ahorro real para el bolsillo de los afiliados, porque lo que usaban para medicamentos ya lo puede destinar a otra cosa. En el mismo sentido, está en funcionamiento el plan de descuentos y precios congelados en medicamentos”.

LRA 7 Córdoba

El primero será Lucas Gómez, a quien la pericia balística lo ubica como el autor del disparo que terminó con la vida de Blas, y por eso está imputado por homicidio calificado agravado.

Su defensor, Damián Morales, anticipó que declarará y explicará el contexto en el cual se produjo el operativo.

LRA 17 Zapala

La coordinadora de capacitación del plan “10.000”, Silvia Urrutia, confirmó que 40 jóvenes finalizaron con éxito el curso de Auxiliar Cañista luego de tres meses de capacitación. Está previsto que durante el último trimestre del año se abran nuevas convocatorias para quienes residan en Neuquén y tengan entre 18 y 35 años.

LV 4 San Rafael

Noelia Barahona, interprete superior de lengua de señas, expresó que “siempre se trata de celebrar el día de alguna manera, por lo que en esta situación de pandemia se ha invitado a todos los intérpretes de Mendoza, que cuentan con título de la Universidad Nacional de Cuyo, para armar un video homenaje a la comunidad de personas sordas”.

LRA 26 Resistencia

María Alejandra Zorrilla, profesora de Música y Arte en la Escuela de Formación Profesional UEP 72 Cacique Pelayo, de la localidad de Fontana, explicó el concepto ‘nauoxo’, diciendo que “la primavera, como lo entendemos los criollos, para el pueblo qom significa el inicio de una época de abundancia. Los qom consideran que es un acontecimiento que hay que festejarlo, y lo relacionan con la pesca, específicamente, del dorado”.

LT 14 Paraná

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, informó que no hubo acuerdo en la audiencia convocada por la titular del Juzgado 4, Elena Albornoz, donde se tramita la medida cautelar presentada por los gremios contra la Ley de Emergencia.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, hizo pública una pauta de incremento salarial del 21% para todos los sectores. Cabe recordar que la semana anterior, las Fuerzas de Seguridad provinciales recibieron el mismo porcentaje de incremento.

LRA 6 Mendoza

La presidente de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), se refirió a la vuelta a fase I por dos días en la provincia, y dijo “no veo mal la restricción para el lunes 21 de septiembre. Se tiene que tomar conciencia de esto, los profesionales de la Salud están muy cansados”.

LT 14 Paraná

El Sindicato y las tres cámaras empresarias de la actividad mercantil acordaron un aumento salarial de $ 5.000 mensuales en forma retroactiva, desde el 1° de septiembre hasta marzo de 2021. También, se pactó elevar el salario básico de convenio de $35.790 a $50.687, con presentismo incluido.

Daniel Ruberto, secretario general del Sindicato, destacó que el aumento “no es que nos conforme, pero nos coloca en la canasta básica”.

LRA 3 Santa Rosa

Sanz Cervino explicó que el reclamo busca alcanzar una recomposición salarial, a través de la reapertura de las paritarias. Cervino aseguró que el deterioro salarial es “muy grande en todo el organismo”, y que parte del plantel cobra “por debajo, o en el borde de la línea de pobreza”.

LRA 26 Resistencia

Mendoza analizó el abordaje, con perspectiva de género, en la confección del Presupuesto Nacional, expresando que “se plantea que la política de Género debe ser transversal en los diferentes estamentos del Estado”.

LRA 27 Catamarca

Al margen de la vigencia de la fase I para la población, Cancino recordó a las mujeres “que estén atravesando una situación de violencia, sí tienen permitido circular con fines de radicar las denuncias sobre las situaciones que viven. Que se manejen tranquilas, que no tengan miedo a ser multadas, porque están exceptuadas”.

LV 9 Malargüe

El proyecto de ordenanza fue creado por Varas, y ya ingresó al cuerpo deliberativo de Malargüe, donde lo analiza la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

LRA 3 Santa Rosa

El estudiante de General Pico, Alejandro Estigarría, es uno de los tres alumnos del colegio Politécnico de Berazategui desaparecidos en Buenos Aires, en un caso que tiene similitudes con el de los platenses que pedían por el boleto estudiantil, conocido como “La noche de los lápices”.

Su hermana Silvina, recordó lo sucedido con Alejandro.

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, entregó la lista de 30 jugadores convocados para afrontar el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El combinado nacional jugará ante Ecuador (jueves 8 de octubre en La Bombonera) y Bolivia (martes 13 en La Paz). Lo más destacado es la presencia de Lionel Messi, además de una nueva citación para Lucas Alario. Entre las sorpresas están los llamados de Facundo Medina (Lens), Nicolás González (Stuttgart) y Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy).

LRA 13 Bahía Blanca

El día considerado por los Pueblos Originarios de América, como su “último día de libertad” antes de la Conquista, Víctor Heredia brindará una charla sobre su obra indigenista Taki Ongoy, en la que interactuará con los espectadores, y se proyectará el histórico concierto con que se conmemoró el vigésimo aniversario de la edición del álbum, en 2006 y en el Teatro Opera de Buenos Aires.

LRA 26 Resistencia

Luna habló de su carrera y de las nominaciones a los premios Gardel y Grammy, diciendo que “cantar es mi forma de vivir y estas nominaciones, más allá que uno no trabaja para eso, me enorgullecen”.

LRA 1 Buenos Aires

La llegada del coronavirus, supuso una profunda transformación para la danza en la Argentina. Por un lado, las y los trabajadores de la disciplina coordinaron fuerzas como nunca antes para reclamar por sus derechos. Por otro, las condiciones de aislamiento inauguraron una etapa de experimentación en el campo.

LRA 7 Córdoba

El doctor Villani expresó que “nosotros ya hemos presentado todos los protocolos necesarios para la vuelta del fútbol. Estamos esperando que el gobierno dé la orden de largar”.

LRA 59 Gobernador Gregores

Detalles del programa dedicado al festejo del 30 aniversario de la Semana de la Identidad Cultural santacruceña. “De Donde Somos” comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25. Contará con entrevistas, difusión de cronogramas, participación de artistas, establecimientos educativos.

LA VIDA TE DE SORPRESAS

Ayer volví de trabajar y me encontré con un marco espectacular. La mesa puesta con todo: rosas, velas aromatizadas y varias copas. Mi esposa me abrazó, me besó y me dijo: “Mi amor, ¡¡¡pronto vamos a ser tres!!! No te quería decir nada, hasta no estar completamente segura”. Me emocioné muchísimo y como pude, pregunté: “¿Y ahora estás completamente segura?”. “Sí -aseguró muy feliz-. Hoy recibí un mail con la confirmación: “¡¡¡Mamá llega mañana a la 10:00!!!”.

CHOCOLATE