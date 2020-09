Infectóloga afirmó que hay zonas del país que necesitan restricciones

Horacio Embon dialogó con la médica infectóloga, Carlota Russ, en relación a la evolución de la pandemia en nuestro país y señaló que “el número de contagios es muy alto”, y que “en el AMBA hay una estabilidad relativa, porque hay muchos casos y muertes, pero se mantiene”.

En ese sentido consideró que en algunos lugares del país “habría que hacer restricciones, y en otros quizás no tanto”. En ese sentido, la especialista afirmó que “en el interior es el momento más álgido porque la diferencia que hay es que, al ser lugares más chicos, no está preparado el sistema sanitario, no tiene personal”.

En tanto, expresó sentirse junto a sus colegas “muy preocupados porque necesitamos que todos sean responsables”. “Es el momento de tomar la decisión de cuidarse y cuidarnos”, dijo.