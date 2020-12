Diario de Radio Nacional 13/12/20

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – Vacuna Sputnik V: La comitiva oficial encabezada por Vizzotti llegó a Rusia

Resistencia – HORACIO PIETRAGALLA: “No hay que esconder los casos de violencia institucional”

La Rioja – JUAN CARLOS VERGARA: “Queremos que la vacunación sea masiva en La Rioja”

Buenos Aires – P. LITVACHKY: “La Corte está alejada de las discusiones de los problemas sociales”

Buenos Aires – GUSTAVO MARANGONI: “Necesitamos un acuerdo con los que generan dólares”

Buenos Aires – RAMIRO TREZZA: Proponen que la estación Fiorito se llame “Diego Maradona”

Buenos Aires – VICTOR HEREDIA: Segunda parte de una entrevista a fondo con Fito Paez

Buenos Aires – ROLY SERRANO: Adelantó cómo será su nueva obra de teatro, “Rotos de amor”

LRA 1 Buenos Aires

Una comitiva oficial encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con técnicos de la Anmat -organismo que debe aprobar las vacunas para su uso en el país- llegó a Moscú para ultimar los detalles del envío de la Sputnik V contra el coronavirus, tras la firma del acuerdo por el arribo de dosis para inmunizar a 10 millones de argentinos hasta febrero.

LRA 26 Resistencia

Pietragalla se refirió al fortalecimiento del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura.

“Es difícil porque, como sabemos, las Fuerzas de Seguridad están federalizadas y las situaciones en todas las provincias no son iguales. Pero lo primero que hay que realizar en casos de violencia institucional es no esconderlos y ponerles el cuerpo”.

LRA 28 La Rioja

Vergara consideró que “la vacunación contra el COVID-19 será positiva para contrarrestar el virus”.

Posteriormente, el mandatario agregó que “queremos que sea masiva, así que instamos a la población a acercarse a los Centros de Salud cuando lleguen las dosis”, y luego explicó que “serán muy importantes los cuidados y el aislamiento durante las semanas previas a las festividades para evitar cualquier rebrote del virus”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, sostuvo que “hay un gran debate sobre el sistema de justicia” y se refirió a las expresiones de quienes insisten en la baja de la edad de imputabilidad: “No son nuevas, sino que salen a aprovechar estos momentos para volver a poner en discusión el endurecimiento de leyes penales y que frente a los problemas de la delincuencia juvenil lo único que sirve es mandar a los pibes a las cárceles”, señaló. En ese sentido, sostuvo que “hay que trabajar en políticas para bajar la violencia y no aumentar la exclusión”.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo fue consultado por los acuerdos que busca alcanzar el Gobierno con distintos sectores, como el Consejo Agroindustrial, y remarcó: “Necesitamos un acuerdo con los que generan dólares, y ese acuerdo tiene que ser no solo que liquiden en el Banco Central, sino también que encuentren las condiciones de inversión”. En el programa En qué juego estamos, sostuvo que “la Argentina se parece hoy más a la del 89, que a la de 2003”.

LRA 1 Buenos Aires

El concejal de Lomas de Zamora, Ramiro Trezza, propuso llamar “Diego Maradona” a la estación “Villa Fiorito” del ferrocarril Belgrano Sur. En diálogo con Alejandro Apo, expresó que esta “es la estación del lugar que vio crecer al mejor jugador de la historia y el argentino más conocido del mundo” y resaltó: “Diego es único y este es nuestro homenaje”.

|LRA 1 Buenos Aires

Segunda parte de un programa especial de La Canción Verdadera donde Víctor Heredia conversa a fondo con Fito Páez, recorriendo los momentos más emblemáticos de la vida y obra del cantautor rosarino. El músico revela “sus trucos” para componer, cuenta anécdotas con las personas que influyeron en sus canciones, su investigación en la música popular y las nuevas tendencias. Sobre el final, hace referencia al proceso creativo de “La Conquista del Espacio”, su último álbum.

LRA 1 Buenos Aires

El actor Roly Serrano hizo un repaso por algunos momentos de su vida, cuando desde Córdoba llegó en 1981 a la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a desempeñar distintos papeles en la actuación. En Tierra adentro, contó además cómo fue su paso por la colimba: “Tuve la enorme estupidez de militar dentro de la colimba y me revelaba ante la falta de justicia”. Además, adelantó cómo es la obra de teatro Rotos de amor que está preparando para el 6 de enero, junto a Laport, Laplace y Grimau.

LRA 28 La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras la demanda judicial presentada contra el Estado por los fondos coparticipables restituidos a la provincia de Buenos Aires.

Además, el mandatario riojano le exigió a Larreta que “devuelva todos los fondos que Macri le asignó de forma discrecional y sin consultarle al resto de las provincias”.

LRA 28 La Rioja

La intendenta de la ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, defendió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante las críticas del gobernador Ricardo Quintela, quien exigió la devolución de los fondos coparticipables designados por el ex presidente Mauricio Macri.

“No estoy de acuerdo con el gobernador. La quita de los fondos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue arbitraria e ilegítima”, expresó la mandataria.

LRA 28 La Rioja

Rejal destacó la excepción de la cadena agroalimentaria durante la pandemia, asegurando la comercialización de los alimentos principales de la producción riojana.

Además, el ministro anticipó que ya están establecidos todos los protocolos para las distintas cosechas en la provincia, con vistas a exportar durante 2021.

LRA 28 La Rioja

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat de La Rioja, Ariel Puy Soria, destacó el primer año de gestión del gobernador Ricardo Quintela, diciendo que “estuvimos ocho meses parados, tanto la obra privada como pública, por la situación pandémica. Ahora, estamos comenzando un proceso de reactivación en la construcción de la mano de las unidades habitacionales que pretendemos inaugurar durante 2021”.

LRA 52 Chos Malal

La trashumancia es una actividad ancestral que se realiza en el norte de la provincia del Neuquén y en otros pocos lugares del mundo. Los trabajadores del campo, o como los conocemos mejor, los crianceros o arrieros, trasladan sus animales (chivos, ovejas, vacas y/o caballos) de los campos de invernada a los campos de veranada en busca de mejores pasturas.

LRA 9 Esquel

Agustina es una emprendedora de Lago Rosario e integrante de la feria local Tukun Taiñ, que produce ñaco, sal y pan en horno de barro.

Franco inaugurará distintos fogones, pensando en la actividad turística y en el impulso que le dio a la creación de la feria a los emprendedores locales, diciendo que “la llegada de internet fue muy importante, porque nos permite difundir lo que hacemos”.

LRA 6 Mendoza

Ana Sánchez, de la Asociación Civil Horizontes de Esperanza y Armonía, organizadora de una maratón solidaria navideña de 60 kilómetros para colaborar con familias del Barrio Flores, ofreció detalles de la iniciativa que se llevará adelante desde Vallecitos a la estación de servicios de YPF de Luján de Cuyo, la cual busca reunir alimentos y preparar canastas navideñas para 120 vecinos de la zona.

LT 12 Paso de los Libres

El director de Defensa Civil de Paso de los Libres, Alcides Acuña, comentó las nuevas medidas que regirán en la ciudad para las fiestas, sobre todo con los ingresos de correntinos que quieran visitar a familiares residentes en la localidad fronteriza.

“Los que provengan de Capital Federal deberán traer un hisopado negativo con 48 horas de antigüedad y completarán una declaración jurada donde informarán domicilio y características para que tengamos en cuenta los contactos, ya que no se exigirá cuarentena”, informó el funcionario.

LRA 26 Resistencia

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Alicia Alcalá, defensora General del Chaco, explicó el funcionamiento del organismo durante la feria judicial y el aporte de la defensa pública para asegurar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, diciendo que “este año, incluso, quedan más juzgados de turno”.

Luego, Alcalá invitó a visitar la web del Poder Judicial para más información en el sitio www.justiciachaco.gov.ar

LRA 28 La Rioja

Brizuela y Doria se refirió a la situación de la curtiembre CBR, que se encuentra tomada por los trabajadores en reclamo de sueldos adeudados y falta de inversión.

“La ex curtiembre Yoma nos desvela. El gobernador Quintela se está encargando personalmente para que la Nación nos reactive los REPRO, ya que las ATP caducaron y de esa manera los empleados puedan cobrar alguna remuneración”, dijo Brizuela y Doria, y luego agregó que “necesitan de un inversor para reactivar la fábrica y salvaguardar los 800 puestos de trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la media sanción que la Cámara Baja del Congreso le dio al proyecto de ley que despenaliza el aborto, continúa la lucha intensa, inmensa, generosa, rabiosa, alegre y organizada. Es ahora, y es urgente. El 29 de diciembre será tratada en la Cámara Alta, y se espera que sea Ley.

Con el cuerpo en lucha, junto con la rebeldía en forma de pañuelo, la organización femenina trascendió cualquier expectativa, y deslumbró nuevamente a los inocentes. La marea verde celebra hermanada por las batallas llevadas a cabo. En los barrios, ciudades, pueblos, todos los lugares donde sube el agua con gran alborozo, hasta el Congreso.

Cuando se habla de aborto, no sólo se amplían derechos, también se trata de recuperar la capacidad de autonomía, de libertad y decisión de las mujeres y personas no subordinadas a los modos hegemónicos de sexualidad. De asegurarse que las niñas sean niñas, y no tengan que vivir bajo la coacción de ser madres, luego de sufrir abusos y violencia sexual.

Se trata de erradicar abusos y violaciones.

LRA 1 Buenos Aires

El Senado comienza mañana el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobado por la Cámara de Diputados, con la intención de apurar en los próximos días la firma del dictamen y que la iniciativa sea tratada en el recinto el 29 de diciembre. Con entrevistas, Mujeres… ¡de acá! hizo su programa con las miradas, las fichas y todas las fuerzas puestas allí, en la Cámara alta, para que esta vez sea ley.

LRA 1 Buenos Aires

El arte y vida del zorzal. Una emisión donde la presencialidad del tanguero sigue vigente a través de sus interpretaciones de mediados de la década de 1920, su arrabal y la invitación a los bailarines con letras como la de “Taconeando”.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella presentó un repertorio de músicas independientes, exitosas, que pisan fuerte y que se hacen oír. Además de destacar en sus rubros, tienen la cualidad de ser profesoras en su entorno, maestras de su arte y dueñas de su pasión.

LRA 6 Mendoza

Un grupo de rock alternativo que nació en 2003 y ha editado dos discos: “Desierto Interior” y “Arenas Blancas”. Actualmente, la banda se encuentra en proceso de grabación del tercer álbum, cuyo nombre es ´Arenas Nuevas´.

El grupo está conformado por Cady Godoy en bajo y voz, Edu Caballero en guitarra y coros y Mingo Casciani en batería, tres músicos de amplia trayectoria, que contaron cómo es formar parte de una de las bandas más importantes de Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

Nidia Góngora comenzó su carrera artística en el 2013. Ella es una música que invoca los estilos de los ritmos cubano, la cumbia, el dowtiempo, el house y el mambo, mezclados con los géneros electronic, funk/soul y latín. Además, es una gran interprete de la música africana, proviniendo de una familia de cantoras, músicos tradicionales y compositores de ese origen.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Mihanovich dedicó su ciclo a la cantautora uruguaya Ana Prada, con quien charló en piso sobre su carrera, su música, su vida e influencias.

AMIGOS SON LOS AMIGOS

Ayer me encontré con un amigo. Charlando con Daniel, nos referimos a nuestro estado físico, por supuesto teniendo en cuenta nuestra edad… Me dijo que no está haciendo ninguna actividad física, y me preguntó si yo estaba haciendo algo.

– “Nada che. Yo tampoco estoy haciendo nada”.

– “¿Pero vos no jugabas al tenis con Carlos?

– “Antes… ¿Vos jugarías al tenis, con alguien que se quedó con tu negocio, tu auto y hasta con tu señora?”

– “La verdad que no”.

– “Bueno, Carlos tampoco”.

CHOCOLATE