Diario de Radio Nacional 13/11/2020

LRA 1 Buenos Aires

El presidente participó a través de una videoconferencia, del anuncio de obras de infraestructura ferroviaria para los municipios bonaerenses de Merlo, Morón y Moreno; por una inversión total de 4.849 millones de pesos.

El mandatario se comunicó desde la residencia de Olivos con el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien estuvo en Morón junto al intendente local Lucas Ghi y a los jefes comunales Mariel Fernández (Moreno) y Gustavo Menéndez (Merlo).

Las obras en las líneas Sarmiento y Belgrano Sur generarán 4138 puestos de trabajo, promoverán una mejora en la calidad del servicio de transporte y en la seguridad vial, y reducirán el tiempo de viaje.

LRA 1 Buenos Aires

El ex jefe del Ejército calificó como “una barbaridad total” la conformación de la autodenominada “mesa de enlace” militar, supuestamente conformada por personal retirado de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad. En Rezo por vos, sostuvo que “detrás de esto hay actores políticos vinculados con el radicalismo y aliados al PRO, que son de la extrema derecha y no tienen nada que ver con los gobiernos nacionales y populares”.

LRA 1 Buenos Aires

Todos los 13 de noviembre, fecha en el que el pensador, escritor y político, Arturo Jauretche cumpliría años, se conmemora el Día del Pensamiento Nacional. En diálogo con Horacio Embón, el ensayista e historiador revisionista, Norberto Galasso, se refirió a la vigencia del pensamiento del autor de Los profetas del odio: y la yapa (La colonización pedagógica) y El medio pelo en la sociedad argentina: apuntes para una sociología nacional, quien señaló la falta de conciencia política y la falsa conciencia de clase en nuestro país.

LRA 9 Esquel

En relación al Día del Pensamiento Nacional, el escritor Ernesto Jauretche hizo una reflexión, diciendo que “estamos en una situación bisagra en términos ideológicos sobre los destinos de la Nación, aún dentro del propio gobierno que hemos podido conquistar”.

Luego, Jaureche expresó que “no están dadas las condiciones para las políticas que impulsamos los que tenemos una historia militante dentro del peronismo revolucionario, y que implicarían algunas medidas más drásticas”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político y periodista Carlos Caramello, habló sobre la figura de Arturo Jauretche y explicó por qué el escritor representa al pensamiento nacional y popular. Sobre el fundador de FORJA, Caramello dijo también que fue responsable de una mirada que “marca un punto de inflexión en la argentinidad”. “En su libro Los Profetas del Odio, él definía a la intelectualidad de entonces como traidora a lo que podía ser el pensamiento nacional”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

“En la confusión de estos tiempos sembrada mediante formatos de colonización interna y externa, hablar del pensamiento nacional puede parecer una pieza de museo, material irrelevante, cuando la tendencia lleva a la simplificación boba que invisibiliza los debates y pone en primer plano situaciones de duración efímera por sobre la construcción del proyecto nacional por más esfuerzos que puedan hacer los gobiernos populares con anclajes en aquellas raíces profundas. El propio Jauretche, reconocido por varios intelectuales como un libertador cultural, clasifica a los argentinos en nacionales y coloniales. Y encaja en esas definiciones los pensamientos contrapuestos”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

En el día de ayer, Italia tuvo más de 37 mil contagiados confirmados. Ante el rebrote de COVID-19, crearon un sistema con tres colores para indicar la gravedad: amarillo, naranja y rojo. En este último caso hay tres estados comprometidos, tienen toque de queda total por 24 horas y las medidas se toman cada 10 a 15 días.

Laura Grassi, conductora de “Italia en el aire”, sostuvo que, si bien el número es alto, se realizan más hisopados que al comienzo de la pandemia. “La esperanza que tenemos es la vacuna”, completó la corresponsal y agregó que en Argentina hay que “aprovechar el calor con mucha responsabilidad” para no subir la cantidad de casos. “Los jóvenes bajaron la guardia con los boliches abiertos, eso fue un gran error”, dijo.

LRA 6 Mendoza

Personal de Salud del Hospital Central que no se haya infectado de Coronavirus, será parte del grupo de voluntarios de diez hospitales de la Argentina que probarán la vacuna española RUTI, la cual fue desarrollada inicialmente para el tratamiento de la tuberculosis.

Waldo Belloso, medico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó que este producto se postula como candidato a convertirse en una vacuna contra el COVID-19.

LT 14 Paraná

Concordia fue reclasificada como ciudad con transmisión comunitaria sostenida, y tras esto, se dictó un decreto con nuevos horarios para comercios, junto a otra serie de disposiciones.

Mauro García, secretario de Deportes y Salud, dijo que hasta el 26 de noviembre próximo los comercios podrán abrir en la franja horaria de 7 a 20 horas, y los locales gastronómicos entre las 7 y las 24.

LRA 7 Córdoba

El médico Rodrigo Salerni, voluntario de la vacuna Pfizer, señaló que no tuvo grandes complicaciones tras recibir las dos dosis, en el marco de los estudios desarrollados.

“Me hice dos colocaciones. No tuve complicaciones graves, salvo un día que tuve un poco de temperatura. Ya estoy bien. Igual, no sé si me tocó un placebo o la vacuna”, señaló Salerni.

LRA 1 Buenos Aires

MARCELO CASARETTO, diputado nacional

Avanza en el Congreso la propuesta de movilidad previsional

El titular de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), destacó que se haya avanzado en la firma de la propuesta impulsada por el oficialismo sobre movilidad jubilatoria, que contempla un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), que estuvo vigente en el gobierno de Cristina Fernández.

LT 14 Paraná

Donda acompañó la sesión especial y presencial de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, que aprobó la Ley de Paridad Integral.

Luego, la funcionaria destacó el hecho histórico, y aseguró que “la presencia paritaria de las mujeres en la política transforma la realidad”.

LU 4 Patagonia

La doctora Valeria Carreras, querellante de la causa del ARA San Juan, denunció a Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al ex responsable de la Armada, Marcelo Srur, por encubrimiento agravado, y le solicitó a la Justicia que realice una profunda investigación sobre el accionar de Macri en torno a todo lo ocurrido con el submarino.

LRA 7 Córdoba

El Plan de los 1.000 días llega junto con el Proyecto del Aborto Legal, y apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los dos años de edad. En relación a esta temátca, Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, dijo que “es un proyecto y un Programa que ejecuta desde hace mucho tiempo el gobernador de San Juan, y que da cuenta del enorme resultado que se puede tener en esa población de mujeres embarazadas y en los primeros años de vida del niño”.

LRA 3 Santa Rosa

García Ongaro, abogado especializado en política de drogas, representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas en la cátedra de Cannabis Medicinal, y defensor oficial del Fuero Penal, se refirió al decreto del Gobierno nacional que legalizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal.

LV 19 Malargüe

Magallanes festejó la nueva reglamentación que permitirá resguardar legalmente a los cultivadores del sur mendocino, quienes podrán generar una matriz productiva para abastecer al mercado. “La lucha continúa para lograr la libertad total de la planta para todos los usos”, agregó Magallanes, e hizo hincapié en atender la situación en la que se encuentran los cannabicultores detenidos.

LRA 6 Mendoza

Fabricio Fiocheta, presidente de la Fundación Pulso Educativo que acompaña a comunidades como al merendero Santa Rita de Colonia Segovia, el cual asiste a 180 familias que viven del basural municipal de Guaymallén y otros barrios periféricos, contó que con la tormenta de ayer muchos vecinos han tenido que ser evacuados y han perdido sus pertenencias.

Por esta razón, desde la Fundación solicitan la colaboración de la comunidad para conseguir ropa, pañales, nylons y alimentos no perecederos.

LRA 42 Gualeguaychú

El Jurado popular declaró culpable a Iván Caminos por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná el 25 de abril de 2020.

La decisión del Jurado fue unánime y se tomó al término de tres días de audiencias, en lo que constituyó el primer juicio por Jurados en Entre Ríos, un evento que tiene carácter histórico.

LRA 42 Gualeguaychú

Dotará de agua potable a tres ciudades, y dejará habilitada la conexión para otras dos en la zona sur de Paraná.

“El proyecto mejorará el servicio en Paraná y áreas metropolitanas, con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional”, dijo Enrique Cresto, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, visitó la localidad de Lucas González donde inauguró diez viviendas, cuya inversión fue de $ 19 millones, en el marco del Programa ´Primero tu Casa´.

El mandatario recordó que este “es un Programa que lanzamos en la gestión anterior, porque se habían paralizado desde el gobierno nacional los programas de viviendas”.

LV 8 Libertador

Sosa, diputado provincial de extracción sindical, expresó que “el gobierno mendocino no tiene un plan organizado para salir del endeudamiento”, y explicó por qué no se habilitó la opción de endeudarse, tal como la solicitó el Poder Ejecutivo de la provincia.

FOTO TATY ALMEIDA

LRA 14 Santa Fe

Los productores teatrales de la provincia de Santa Fe reclaman a las autoridades provinciales que soliciten la habilitación nacional para que se puedan realizar espectáculos con la asistencia de espectadores, bajo el estricto cumplimiento de protocolos.

LRA 1 Buenos Aires

Analía Goldberg, la anfritiona del ciclo Tangoldberg, en diálogo con Héctor Larrea, invitó a participar de los shows que se transmiten vía streaming desde el centro cultural Oliverio Girondo. En ese sentido, Goldberg remarcó la excelencia del conjunto que acompaña en cada entrega a figuras de reconocida trayectoria.

LRA 1 Buenos Aires

El nuevo episodio registra historias en hospitales de todo el país y las vivencias de pacientes, médicos y personal de la salud durante los últimos cinco meses, quizá los más duros, de la pandemia del Covid-19; con la producción general de Jorge Omar Devoto, la dirección de Leonardo Anolles y guión de Omar Quiroga.

Este domingo a las 22.30, Televisión Pública presenta el segundo capítulo del “Especial Pandemia en Argentina”, un amplio registro documental del drama que viene atravesando el país durante este año, a raíz de la crisis sanitaria.

LRA 1 Buenos Aires

En el día de la fecha Héctor Larrea comunicó al aire de su programa, “El carromato de la farsa”, que seguirá hasta el 31 de diciembre. Larrea explicó: “Resolví ponerle fin a mi carrera de 60 años a fin de año. Fueron muchos años de trabajo que quiero agradecerles a todos. Me costó tomar la decisión pero es hora de quedarse en casa. Agradezco los ofrecimientos de la emisora para continuar, a mis compañeros y a los oyentes. Ojalá, por momentos, haya hecho para algunos la vida más feliz”.

Desde la radio pública seguiremos conversando con Héctor Larrea. No imaginamos la radio argentina sin su presencia.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 56 Perito Moreno

La municipalidad ratificó la prohibición de las reuniones familiares, sociales, culturales y religiosas en todo el ámbito de la localidad, en espacios cerrados, o al aire libre que no permitan el distanciamiento social y produzcan aglomeración de personas, los cuales serán pasibles a multas.

LRA 19 Puerto Iguazú

Este domingo se reactivan los viajes en colectivo hacia todo el país luego de ocho meses de inactividad producto de la pandemia, se reactivan los viajes en colectivos en todo el país. Los primeros viajes tendrán destino Buenos Aires.

LRA 15 Tucumán

El empresario hotelero se refirió hoy a la firma de un convenio de cooperación y colaboración entre gastronómicos y hoteleros de la provincia, para promover el turismo interno de cara a las vacaciones de verano que se aproximan.

LRA 59 Gobernador Gregores

Se activa la pesca deportiva y creativa en la provincia de Santa Cruz. El protocolo incluye una franja horaria que va desde las 8 a 20 hs. y se debe tramitar un permiso de pesca desde la página de circulación.gob.ar.

LRA 1 Buenos Aires

Personal del Hospital Penna realizará una protesta en búsqueda de una actualización de los salarios. En conferencia de prensa, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró: “Luego de tanto esfuerzo, todos tenemos la expectativa un reconocimiento con un componente económico, en este momento es difícil de acompañar, pero seguiremos dialogando”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 5 Radio Nacional Rosario en Santa Fe, Martín Paoltroni, en diálogo con Mario Giorgi, dio un panorama de las últimas noticias respecto de la pandemia en dicha ciudad. “Para este fin de semana se está trabajando en un fuerte operativo desde el municipio provincial en colaboración con la Prefectura Naval argentina para controlar los muelles de embarque para cruzar a las islas en las lanchas taxis y guarderías privadas. Además, hubo reportes de una fiesta clandestina que tuvo lugar en una de las islas de la zona de Entre Ríos, y se dio a conocer por las redes sociales. Eso encendió las alertas y hubo una discusión pública en estos días”, informó.

LRA 1 Buenos Aires

Sobre la “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” y dijo que sus miembros “siguen levantando las banderas de la dictadura cívico militar”, Bruzzone señaló que “alguna vez fueron el brazo armado de los grupos de poder, que derrocaron gobiernos nacionales, democráticos y populares. Hoy, por lo visto, intentan de nuevo transformarse en el brazo militar de cierto movimiento”, consideró. “Siendo retirados, transformarse en una mesa de enlace para intentar incidir en la defensa nacional del país es un completo disparate”, agregó.

LRA 5 Rosario

Tras diversos anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del ministro de Transporte, Mario Meoni, se dejó en claro que hoy se busca que la hidrovía Paraná – Paraguay sea una red central para la logística del desarrollo integral.

LU 4 Patagonia

En 2019, Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut Somos Todos, presentó el proyecto de la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, pidiendo que no se permita que la especulación electoral dilate la demanda de las mujeres.

“Hay quienes dicen que no tenemos los números que necesitamos y estamos cinco votos abajo, pero hay que pelearla. Esto no es estar a favor del aborto, es estar a favor de la vida, y que las mujeres tomen decisiones con su cuerpo como corresponde, porque lo que tenemos que avalar es una política sanitaria no un código penal que persiga a las mujeres”, explicó el senador Luenzo.

LRA 30 Bariloche

El vicepresidente primero de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se refirió al intento de un grupo de ex jefes militares de crear la “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”.

LRA 4 Salta

El senador por Los Andes consideró que la creación de un registro de distribuidores y vendedores de hojas de coca estabilizará su precio. La iniciativa, que consiguió este jueves la media sanción del senado provincial, también busca que el negocio que genera la venta del producto pague impuestos en Salta.

LRA 30 Bariloche

El werken participó del espacio convocado en Viedma, junto a las ministras de Justicia, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabina Frederic; la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, diferentes referentes de pueblos originarios, entre otros.

LRA 3 Santa Rosa

Brandimarte, coordinador provincial de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), hizo un recorrido desde el nacimiento de la Corriente, pasando por la militancia y la vigencia de las luchas.

“No claudicamos a promesas o a métodos que tienen que ver con adoctrinamientos”, aseguró Brandimarte, como síntesis del aniversario.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dedicó su editorial a la intensa labor parlamentario y dio detalles de la ley de Presupuesto 2021, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la nueva fórmula para la movilidad jubilatoria., y el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas.

LRA 3 Santa Rosa

Rosalía, secretaria de Género de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT), explicó que cuando se inició la pandemia comenzaron a trabajar con comedores, ollas populares y con gente que emprendió solidariamente el Recetario de Comedores Escolares.

“Este recetario nace inspirado en la calle, entre verdurazos y donaciones para comedores comunitarios, avanzado el otoño de 2020, en plena cuarentena por la pandemia”, expresó Pellegrini.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La Federación Argentina de Agrimensores (FADA) impulsa un proyecto de ley para garantizar los espejos de agua dulce del país, especialmente los de la Patagonia.

LRA 24 Río Grande

La oficina INTA Río Grande informó sobre los avances del Plan Forrajero Provincial y adelantó la agenda de trabajo para los próximos días. Respecto del plan forrajero, Sandoval destacó que “esta esta iniciativa comenzó en marzo del 2017 y apuesta al desarrollo de la cadena ganadera ofreciendo apoyo técnico, capacitaciones y servicios de maquinarias”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, días atrás firmó junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), María Delfina Veiravé, un convenio de compromiso para la capacitación en materia de derechos humanos. María del Rosario Badano, coordinadora de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional y docente investigadora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, se refirió a dicho acuerdo en Llega el día.

LRA 1 Buenos Aires

El coordinador del Programa Nacional Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante, se refirió a la legalización del autocultivo de cannabis para uso medicinal y explicó la importancia de haber oficializado la nueva reglamentación que facilita su acceso para distintos tratamientos. En Buen día, señaló que antes “los pacientes accedían a estos productos a un valor dólar” y remarcó que “se veían vinculados con la legislación penal”. En ese marco, resaltó: “Esta iniciativa fue movilizada por actores sociales que no tienen que ver con la actividad científica. Las mamás que la estaban pasando tan mal fueron los verdaderos vehículos para que se llegue a un marco regulatorio”.

LRA 18 Río Turbio

El Gobierno Nacional dispuso la nueva Reglamentación para la Ley de Uso del Cannabis Medicinal. El objetivo de esta normativa es facilitar e impulsar la investigación científica orientada a usos terapéuticos y garantizar a través de las obras sociales, prepagas y el Estado.

LRA 7 Córdoba

El gobierno nacional autorizó el autocultivo de cannabis con fines medicinales y cambió el régimen normativo argentino que prohibía y penaba esta práctica.

El abogado Tomás Aramayo advirtió qué puede suceder en Córdoba por la no adhesión de la provincia a la Ley nacional.

LRA 26 Resistencia

Claudia Panzardi, diputada provincial del Frente de Todos, dijo que la autorización por parte del gobierno nacional para el autocultivo de cannabis con fines medicinales es muy importante, y recordó que “estoy gratamente sorprendida, porque esta iniciativa la habíamos impulsado en 2017 en el Chaco”.

LRA 9 Esquel

Andrés Giacomone, Fiscal de Estado de Chubut, adelantó que demandará a la Legislatura por considerar que su pedido de investigación sobre los decretos 712/04 y 74/05, que en el primer caso frenó la venta de tierras con bosques nativos y en el segundo revirtió esa medida, implica una inconstitucionalidad por no ser competencia de su poder.

En tanto, la ex diputada provincial Gabriela Dufour opinó que “el Fiscal de Estado tiene como primera obligación defender los intereses del Estado. Pide la inconstitucionalidad de una ley, pero no de los decretos. Alguien que tiene que defender los intereses colectivos, porque en sus dichos defiende intereses privados”.

LV 8 Libertador

Ana María Vega, periodista especialista en Salud, se refirió al Día Mundial de la Diabetes, que se celebrará mañana, sábado 14 de noviembre.

Ana María comentó que habrá charlas virtuales para el cuidado de quienes tienen esta patología, sumando el rol de la enfermería en el control de las personas. Las charlas se podrán observar a través del Facebook live de la Sociedad Argentina de Diabetes, capítulo Cuyo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Silvia Olivera, titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) de Concepción del Uruguay, se refirió a la ´Semana de los derechos´, en ocasión de conmemorarse 15 años de la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

LRA 42 Gualeguaychú

Evangelina García Blanco, de la ONG Pelucas de Esperanza, informó sobre el nuevo lugar en el que se encuentran trabajando en la fabricación de pelucas para quienes la soliciten, debido a la caída del cabello por estar pasando un tratamiento para el cáncer.

Evangelina dijo que en la filial de Racing Club Gualeguaychú las recibieron, e hicieron camisetas alusivas a la nueva iniciativa solidaria, junto a Pelucas de Esperanza.

LV 4 San Rafael

Una tormenta de agua y piedra desató el caos ayer durante la tarde en la capital provincial y sus alrededores, incluyendo personas evacuadas y una víctima fatal.

La tormenta que azotó al Gran Mendoza, con calles totalmente anegadas, caída de árboles y viviendas, obligó a la evacuación de familias, a través del trabajo de Defensa Civil, junto con Bomberos y personal del Ministerio de Salud de la provincia.

LRA 6 Mendoza

Bustos, meteorólogo de Contingencias Climáticas, informó que “la tormenta se inició en Tupungato, bordeó toda la precordillera y llegó con toda su potencia a la ciudad de Mendoza y Lavalle. Se detectaron 56 milímetros en 40 minutos, fue un evento extraordinario”.

LRA 6 Mendoza

Jorge Carrizo, director de Servicios Comunitarios, Seguridad Vial y Defensa Civil de Guaymallén, dio detalles sobre las consecuencias de la tormenta en el Departamento que resultó más afectado.

“Las zonas más vulnerables socio económicamente fueron las que más daño recibieron por la cantidad de agua y granizo que cayó y se afectaron viviendas en asentamientos, donde 20 familias tuvieron que ser asistidas en el momento y tres permanecen en el zoom del barrio Santa Rita”, explicó el funcionario.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La referente del Consejo para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) se refirió hoy a los comunicados de repudio y denuncias que circularon vía redes sociales y medios de comunicación provinciales en los cuales se la acusa de corrupción y de recibir coimas de parte de la Fundación Ambiental Acción Sustentable.

LRA 2 Viedma

Las autoridades de las 23 Juntas Vecinales de la ciudad comenzaron a elaborar los proyectos con las obras públicas que consideren necesarias para cada sector. Luego, el área de Planificación, Obras y Servicios Públicos, definirá a qué tareas se les dará prioridad.

LRA 43 Neuquén

La cultivadora y activista cannabica dijo que la nueva reglamentación de la ley de Uso Medicinal del Cannabis viene a subsanar la del 2017 que era muy restrictiva y que impedía el acceso en forma segura y seguíamos siendo perseguidos y criminalizados los cultivadores.

LRA 6 Mendoza

Nieto contó que tras la tormenta, la situación en los barrios del oeste de la ciudad de Mendoza “es terrible, con cloacas desbordadas, colchones mojados y electrodomésticos arruinados”.

Luciana informó que son unos 36 barrios los alcanzados por la tormenta, y por eso desde la agrupación política están recolectando ayuda para acompañar a los 24 mil vecinos que habitan los sectores afectados.

LT 14 Paraná

El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), resolvió realizar un paro provincial en reclamo de la convocatoria a paritarias y en rechazo a la presencialidad en las escuelas entrerrianas.

De no haber convocatoria a paritarias, AGMER ejecutará un plan de acción que incluye nueve días de paro y otros cinco sin presencialidad.

LRA 57 El Bolsón

El gremio canceló el paro provincial previsto para este viernes tras el compromiso del Gobierno provincial para otorgar un plus salarial no solo para los trabajadores de la salud, sino también a los otros sectores.

LRA 9 Esquel

Daniel Catalán integrante de la Brigada de Incendios en Trevelin, confirmó la medida y explicó el proceso de negociación con el gobierno provincial.

Luego, Catalán dijo que acordaron algunos puntos que estaban reclamando sobre deudas salariales, las cuales no se estaban abonando.

LRA 9 Esquel

Miguel Alvarez, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Esquel, explicó los alcances del acuerdo de los empleados de comercio del país, explicando que “se trata de un incremento en las escalas básicas y una asignación extraordinaria no remunerativa, a pagarse en seis cuotas a partir de octubre de 2020, además de otros beneficios”.

LT 14 Paraná

En Paraná hace diez días que se advierte la faltante de arena en los corralones de materiales, hecho que afecta el avance de distintas obras en construcción. Juan Venturini, de la Empresa Hormigonera SA, explicó que la medida de fuerza obedece a un reclamo de haberes que espera un bono retroactivo y un aumento salarial del 50%.

“El paro comprende a buques areneros, barcazas y todo tipo de transporte”, dijo Venturini, y añadió que la arena es un material “esencial en la construcción, no hay como reemplazarlo por otro producto”.

LRA 29 San Luis

Miriam Casela es madre de una ex alumna de la escuela Paula Domínguez de Bazán que denunció abusos por parte de Jorge Desprez, que fue denunciado por más de 10 personas. A dos años aún no ha sido juzgado.

LRA 23 San Juan

La doctora Mónica Jofré, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de San Juan, brindó un amplio informe sobre la situación del COVID-19 en San Juan. Sobre el sistema de vacunación contra el coronavirus que implementará el Gobierno provincial cuando llegue la vacuna, Jofré explicó que “se busca rapidez. La estrategia radicará en tener la mayor cantidad de personas vacunadas en el menor tiempo posible.

LRA 1 Buenos Aires

Embón dialogó con el director de Planificación de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Appella, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, un engaño pederasta al que están expuesto niños y niñas en la internet. En ese sentido, Appella señaló la importancia del acompañamiento a los chicos y chicas también en este ámbito.

LRA 13 Bahía Blanca

Gastón Duprat y Mariano Cohn la convocaron, casi en su primer personaje en el cine –viniendo desde las pasarelas-, para que interpretara a Irene, una chica de pueblo que transcurre los 118 minutos de “El ciudadano ilustre” mostrando una belleza a cara lavada.

LV 8 Libertador

Tras ocho meses de suspensión de actividades debido a la pandemia, el teatro se reactiva y el Imperial en Maipú es el primero en hacerlo.

Yamila Cerezo, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Maipú, detalló cómo será el retorno de las actividades del teatro con protocolos.

LV 8 Libertador

Lo componentes del dúo Morcos-Sánchez son instrumentistas, arregladores y también docentes universitarios y su música tiene una estética nueva en referencia a lo nacional, pero incorporando detalles de Latinoamérica.

Morcos-Sánchez sonará en el Ranking Argentino de Canciones, el trabajo que creó e impulsa Radio Nacional en todo el país.

LRA 53 San Martín de Los Andes

La multipremiada escritora argentina Selva Almada se presentará vía zoom en la Feria Regional del Libro para compartir sus notas en torno a la escritura de su última novela “No es un río” y dialogará con el público.

LRA 26 resistencia

En el marco del Ranking Argentino de Canciones (RAC), Enrique Nicolás, quien junto con Fabiola Quiroga Rojas en violín, Nicolás Malbos en bandoneón y Ezequiel Nicolás en contrabajo, integra el Cuarteto de Tango que lleva su nombre, expresó que “estoy muy agradecido a Radio Nacional por esta iniciativa, que nos permite a los artistas llegar a todas las provincia de nuestro país”.

