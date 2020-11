Macri denunciado por encubrir el hallazgo del ARA San Juan

La doctora Valeria Carreras, querellante de la causa del ARA San Juan, denunció a Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad y al ex responsable de la Armada, Marcelo Srur, por encubrimiento agravado y solicitó a la justicia que realice una profunda investigación sobre el accionar del ex presidente en torno a todo lo ocurrido con el submarino ARA San Juan.

Carreras realizó esta presentación, luego de analizar y revisar el testimonio del marino López Mazzeo en las audiencias que, a fines de octubre, se realizaron en la Cámara de Apelación Penal Federal de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, la abogada planteó que en la audiencia “los marinos presentes quisieron formular su descargo. López Mazzeo dijo que desplegaron el mayor operativo de búsqueda y que incluso el 5 de diciembre obtuvieron la posición del ARA, 20 días después de desaparecido el submarino, no podiamos llegar a los cañadones y necesitabamos un apoyo de Inglaterra. Ese fue el relato que nos sorprendió a todos”, advirtió.

Con esa declaración “buscamos a ver si esto tenía asidero y aparecen indicios que el viceministro de Defensa, Chighizola declaró en Caleta Olivia bajo juramento y dijo que se tuvo un pedido de autorización para que Inglaterra utilicé un ROB en diciembre de 2017, como había solicitado López Mazzeo”, citó.

En el mismo tono, Carreras aseguró que en la página oficial de Defensa de Chile aparece como un logro que lo hizo el buque Cabo de Hornos. Incluso hay un mensaje naval del 5 de diciembre a las 09:23 firmado por Zarralanga que indicaba que había un punto concreto donde se requería autorización a Inglaterra para que ingrese un ROB”.

La querellante aseguró que “si esto es como se dijo y como ahora sostenemos en base a la investigación, acá hubo un encubrimiento grave. Esto es lo que denunciamos y lo que esperamos que defina el Juez. Los responsables del encubrimiento para Carreras son muchos pero los principales son: Macri, Aguad, Srur y Zarralanga”, enfatizó.

ESCUCHAS ILEGALES

Otra causa en la que interviene Carreras es la de espionaje ilegal que en las últimas horas hubo novedades: “la causa de AFI se hizo espionaje ilegal de parte del gobierno de Macri, ayer se giró a lo de Ramos Padilla. Este es un hecho probado el espionaje, hay que imputar solamente, porque no es algo que tengamos que probar está todo el contenido de lo que hacían y ordenado por quien. El espionaje fue ilegal e inmoral”.

Allí el responsable para Carreras fue “Majdalani quién dice que lo hizo para proteger la figura del ingeniero Mauricio Macri y sus ministros, si el beneficiario es él y la orden la da la AFI, el entonces presidente también tiene que ser imputado pero de eso se tiene que ocupar la fiscalía que intervenga”, completó.